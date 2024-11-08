Трамп должен позвонить Путину, чтобы ускорить завершение войны, - советник Орбана
Советник премьера Венгрии Балаж Орбан считает, что Дональд Трамп должен позвонить диктатору Путину, чтобы открыть линию связи с РФ и способствовать прекращению огня в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Как только мы сможем, все каналы связи должны быть восстановлены", - сказал он в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.
Несмотря на то, что Трамп ранее хвастался своей способностью завершить войну за 24 часа, советник Орбана сказал, что это, вероятно, будет трудным процессом.
"Миротворческий процесс - это, с дипломатической точки зрения, очень сложный вопрос, который должен заключаться прежде всего в восстановлении каналов связи, а затем - в разговоре о краткосрочном прекращении огня. Чем раньше мы это начнем, тем лучше для всех", - добавил он.
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.
Дональд Трамп не исключил, что поговорит с Путиным.
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Парашные проститутки всех мастей и полов- любимая игра трампона с молодости.
Отже, мадяри - це уральскіє кацапи.
Але чи послухає мене Трамп?
бачення .
Трамп буде приймати рішення не керуючись
порадами Будапешту .