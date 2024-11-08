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Новости Война
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Трамп должен позвонить Путину, чтобы ускорить завершение войны, - советник Орбана

Радник Орбана заявив, що Трамп має подзвонити Путіну

Советник премьера Венгрии Балаж Орбан считает, что Дональд Трамп должен позвонить диктатору Путину, чтобы открыть линию связи с РФ и способствовать прекращению огня в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Как только мы сможем, все каналы связи должны быть восстановлены", - сказал он в кулуарах саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

Несмотря на то, что Трамп ранее хвастался своей способностью завершить войну за 24 часа, советник Орбана сказал, что это, вероятно, будет трудным процессом.

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"Миротворческий процесс - это, с дипломатической точки зрения, очень сложный вопрос, который должен заключаться прежде всего в восстановлении каналов связи, а затем - в разговоре о краткосрочном прекращении огня. Чем раньше мы это начнем, тем лучше для всех", - добавил он.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов сам позвонить Дональду Трампу, который победил на выборах президента США.

Дональд Трамп не исключил, что поговорит с Путиным.

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Автор: 

Венгрия (2026) путин владимир (31658) Трамп Дональд (5860) Виктор Орбан (498)


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Топ комментарии
+16
дожилися! Вже холуй орбана вказує що робити Трампу.
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08.11.2024 08:26 Ответить
+10
Мусить? Патлатий ще посаду не зайняв а його вже опускають всілякі ********** шавки. Просто чудово.
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08.11.2024 08:28 Ответить
+7
Мадяри, це такі ж самі московити. Мадярщина і Угорщина, мадяри і угорці -це тотожні слова-синоніми. Державна мова мадяр -угорська, яка є найбільш уживаною уральською мовою у Світі. Мова мадяр походить з уральських мов, позаяк мадяри є фіно-угорським народом. Власне, мадяри навіть не стільки фіно-, стільки угорці, позаяк походять з підгір'я південного Уралу -"у ґор"! І це єдиний уральський етнос, що перебрався за Карпати в Європу й осів там.
Отже, мадяри - це уральскіє кацапи.
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08.11.2024 08:27 Ответить
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08.11.2024 08:20 Ответить
Эти мАдяры прекрасно знают, что такую команду трампон от Ху#ла уже получил.
Парашные проститутки всех мастей и полов- любимая игра трампона с молодости.
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08.11.2024 08:21 Ответить
Мадяри, це такі ж самі московити. Мадярщина і Угорщина, мадяри і угорці -це тотожні слова-синоніми. Державна мова мадяр -угорська, яка є найбільш уживаною уральською мовою у Світі. Мова мадяр походить з уральських мов, позаяк мадяри є фіно-угорським народом. Власне, мадяри навіть не стільки фіно-, стільки угорці, позаяк походять з підгір'я південного Уралу -"у ґор"! І це єдиний уральський етнос, що перебрався за Карпати в Європу й осів там.
Отже, мадяри - це уральскіє кацапи.
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08.11.2024 08:27 Ответить
Олександр Духнович: "У них (мадярів) всі народи - бидло, скоти, тільки один мадяр був людиною, хто не мадяр, той і не людина". Вони, на побутовому рівні, у спілкуванні з українцями постійно намагалися показати свою вищість, підкреслити простакуватість, неосвіченість закарпатців, обзивали їх "дикунами-рушняками", "дурними русинами", "смердючими рутенами", "свинями". Іван Франко у статті "І ми в Європі" описує, як шкільний інспектор угорець, запрошений на обід до місцевого священника, обурився тим, що його донька розмовляє українською мовою: "Я не можу їсти обіду разом з таким мадярським горожанином, котрий не навчив своєї дитини по-мадярськи, котрого дитина гавкає варварським жаргоном!"
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08.11.2024 08:33 Ответить
Ты бухой? Трамп получил команду? Ты серьёзно?🤣
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08.11.2024 09:10 Ответить
Соловей, ищи своего Ху#ла в холодильнике. Ещё один Генерал СВР х#ев нашёлся.
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08.11.2024 12:31 Ответить
З ******-путіном нема прощо домовлятись.Ця свинособака не дає ніяких сподівань ... .
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08.11.2024 08:21 Ответить
Звістно наступе мир,тіки це буде аналог "руського миру",договоримся посередине",але зараз серединка проходе по Дніпру на півдні.
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08.11.2024 08:24 Ответить
давай давай трамп-покажи всьому світу що сша то ******* які всім брешуть і не держать свого с лова--
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08.11.2024 08:24 Ответить
Вже показали. США країна ідіотів, це очевидно.
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08.11.2024 08:50 Ответить
дожилися! Вже холуй орбана вказує що робити Трампу.
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08.11.2024 08:26 Ответить
Ну, я теж можу вказувати, що робити Трампу: дати ЗСУ вдосталь зброї, аби вони рознесли русню на друзки.
Але чи послухає мене Трамп?
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08.11.2024 08:51 Ответить
Мусить? Патлатий ще посаду не зайняв а його вже опускають всілякі ********** шавки. Просто чудово.
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08.11.2024 08:28 Ответить
Руда папуга передвиборчу кампанію вела за гроші ввх через маска та його хазяїна - має звітувати кредитору
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08.11.2024 08:31 Ответить
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08.11.2024 08:33 Ответить
От які мадяри нетерплячі! Все їм Закарпаття спокою не дає!
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08.11.2024 08:34 Ответить
мабуть орбан знає що ******* фінансував кампанію трумпа і той всім йому зобов'язаний
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08.11.2024 08:35 Ответить
Ні ЦРУ, ні ФБР не знайшли ніяких доказів зв'язку Трампа з кремлем. І лише довбойоби цензора знають правду, ті самі довбойоби які вигадали казочку про "агента Мальвіну".
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08.11.2024 08:38 Ответить
Ханти-мансійці пасавєтавалісь і рєшилі, шо Трамп щось там повинен...
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08.11.2024 08:36 Ответить
Через два года Орбан проиграет выборы и он это знает. Он отвернул от себя всех.
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08.11.2024 08:39 Ответить
те сша всюди обсирається-вьєтнам -куба-афган-тепер україна----потихеньку потихеньку а те сша перетворюється на ******** і брехунів яким ніхто вже не вірить
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08.11.2024 08:39 Ответить
Трампу ***** на мадярский Орбіт.
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08.11.2024 08:40 Ответить
А що ті срані угорці мають до США, що коментують хто і чому має робити. Сраколизи
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08.11.2024 08:42 Ответить
Советник Орбана дает совет Трампу: "Трамп мусить подзвонити Путіну ..."
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08.11.2024 08:42 Ответить
Позвони мне позвони....
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08.11.2024 08:43 Ответить
Так хай цей Балаж подзвонить Трампу і скаже, щоб той подзвонив *****!
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08.11.2024 08:48 Ответить
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08.11.2024 09:02 Ответить
Марна річ Угорщині нав'язувати Трампу своє
бачення .

Трамп буде приймати рішення не керуючись
порадами Будапешту .
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08.11.2024 09:05 Ответить
роблять Америку знову великою
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08.11.2024 09:13 Ответить
трамп нікаму нічєво нє должєн. он должєн тока сваїм радітілям.
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08.11.2024 09:26 Ответить
Ахах... Забыли орбана спросить... . Будущий президент сверхдержавы "должен" позвонить "сопле на пальце". Ну-ну) ждём
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08.11.2024 09:35 Ответить
Який жах.
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08.11.2024 09:55 Ответить
Зараз би президент США слухав порад від немитих циганських бомжів
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08.11.2024 10:04 Ответить
Це радник Орбана вказує Трампу що той мусить зробити?
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08.11.2024 10:29 Ответить
А Орбан має втопитись у діжці з гівном, як і усі його міністри, а тим-більш "радники", і шо?
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08.11.2024 10:44 Ответить
Якась брудна циганва зовсім вже загралась в геополітику. де знаходиться цей клаптик території під назвою хунгарія?
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08.11.2024 11:26 Ответить
а що сказав радник радника орбана? ...
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08.11.2024 11:34 Ответить
А Трамп хоч знає про забаганку цього *******?
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08.11.2024 13:12 Ответить
 
 