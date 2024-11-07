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Зеленский прибыл в Венгрию: впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл в Венгрию, где начинается Саммит Европейского политического сообщества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Зеленський прибув до Угорщини: вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ

Отмечается, что это первый визит Владимира Зеленского в Венгрию с начала полномасштабного вторжения РФ.

Также читайте: Зеленский и Трамп договорились поддерживать тесный диалог и развивать отношения

Автор: 

Венгрия (2025) Зеленский Владимир (21090) Виктор Орбан (498)


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Топ комментарии
+17
Отряд капитулянтов млять. Где там бобры чтобы перегрызли нефте и газопроводы в Венгрию. Или одни воюют а другие на врага работают
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07.11.2024 12:40 Ответить
+15
Постарів вже він. Мабуть і на піаніно тепер не зіграє як раніше.
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07.11.2024 12:38 Ответить
+12
До ***** ставлюся краще ніж до зуйла бо з цим старим мудаком все ясно - ***** "********" на іиперському шовінізмі і цього не приховує. А от Зуйло це гнида. Підла, підступна дегенеративна потвора яка бреше в вічі і прикидається "прєзідєнтом". Сцикло і покидьок, бездарний, тупий жид. Горе і сором єврейського народу і ганьба України. Він має згнити в тюрмі, а весь його рід має бути знищений. Ніхто не має права жити на вкрадені в народу кошти, а все що є в родини зуйла "зароблено" на глумлінні з українців і розкраданні та зраді України...
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07.11.2024 13:17 Ответить
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Радості повні штани...
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07.11.2024 12:36 Ответить
В обох.
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07.11.2024 12:40 Ответить
Здибались нарешті два кидали - циган з жиденям. Будуть "решать" як краще мордатому доїти ЄС, а мохнорилому союзників.
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07.11.2024 14:51 Ответить
Вже рішають
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07.11.2024 17:08 Ответить
Постарів вже він. Мабуть і на піаніно тепер не зіграє як раніше.
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07.11.2024 12:38 Ответить
інструмент вже не той і настромлєніє....
повні пів-шостого!
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07.11.2024 12:50 Ответить
Хіба що єрмак френч свій брудно-зелений буде повільно знімати перед ним.
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07.11.2024 14:10 Ответить
... і брудно-коричневі кальсони!
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07.11.2024 14:43 Ответить
Людмила молодец . .
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07.11.2024 20:43 Ответить
Люди, що в таку важку годину в ваших головах.
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07.11.2024 21:38 Ответить
так, так. максимум - це на нього посцяти
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08.11.2024 11:12 Ответить
Будуть ******** план Молотова-Рібентропа розглядати від Трампа?
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07.11.2024 12:39 Ответить
Отряд капитулянтов млять. Где там бобры чтобы перегрызли нефте и газопроводы в Венгрию. Или одни воюют а другие на врага работают
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07.11.2024 12:40 Ответить
Причому схоже, що на ворога працює більша частина.
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07.11.2024 12:48 Ответить
Ну ТаймЗє просто не міг не відреагувати.

Оголошення України нейтральною, позаблоковою країною, яке Зеленський поїде обговорювати з Орбаном, як посередником Трампа, впирається в просту банальність - в Верховній Раді просто фізично немає 300 депутатів для прийняття такого рішення.

Феєричні йолопи. Ви ж самі писали:
22.‎05.‎2024 817 доба війни
Питання до "опозиції" - ви ще довго будете грати в ці ігри, чи все ж скажете своєму народу і всьому світу, що ніякого парламенту в Україні давно немає ?

То нахуа вам той парламент, коли є аппаратчікі? Добре слово і пістолет - питання вирішене.
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07.11.2024 12:41 Ответить
"в Верховній Раді просто фізично немає 300 депутатів для прийняття такого рішення"
А коли це фізична відсутність депутатів заважала приймати "нужниє" рішення?
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07.11.2024 16:44 Ответить
Цей ТаймЗє сам собі протирічить. То регулярно пише, що рішення прийнято при недостатній кількості депутатів у залі, то тепер переймається, що фізично немає конституційної більшості.
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07.11.2024 16:46 Ответить
Пішов передати через посильного вісточку Пуйлу "Сагласная я!"
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07.11.2024 12:41 Ответить
Свій до свого приїхав.
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07.11.2024 12:42 Ответить
Там би й лишався...
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07.11.2024 12:56 Ответить
якщо він дасть торбану по морді, нічого від угорців, крім подяки, не буде, а від українців буде, і рейтинг в 100 % і одобрення на все зараз
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07.11.2024 12:43 Ответить
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07.11.2024 12:43 Ответить
Ну нарешті зєля серед "сваіх парнєй", в своїй тарілці, так би мовити.
Зєбарани довольні, вони за це і голосували, їм не подобалось мабуть їздити в Європу по безвізу "бариги", тепер будуть їздити до братушків в маскву по безвізу "сваєго парня із народа".
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07.11.2024 12:45 Ответить
Ви нє панімаєтє, ета другоє «жму руку, абнімаю»!
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07.11.2024 13:06 Ответить
Саміт Європейської політичної спільноти саме у Будапешті?
Яке тонке знущання...
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07.11.2024 12:46 Ответить
У чекістів своєрідне почуття гумору.
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07.11.2024 12:47 Ответить
Угорщина зараз головує в Раді ЄС, до кінця цього року. Мабуть тому й Будапешт.
Наступною буде Польща.
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07.11.2024 13:02 Ответить
Угорщина головує в Раді ЄС, Кєтай з Росією головують в Собезі ООН...
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07.11.2024 16:53 Ответить
Це просто "свято" якесь...
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07.11.2024 17:06 Ответить
А мери і всі інші які втекли з окупованих територій отримують зарплату? Як би вони там були?
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07.11.2024 12:48 Ответить
Почему из Украины массово вывозят детей куда угодно,а из Израиля нет...вот главный вопрос,и кто виноват?Голобородько и менеджеры...
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07.11.2024 12:59 Ответить
не хкуйло??? виноватий хкуйло і його піторва ...іще його холуї які здають дислокації ЗСУ та палять автвки
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07.11.2024 13:16 Ответить
Якого Х у такий час? Гуляшу поїсти за дердавний рахунок?
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07.11.2024 13:05 Ответить
ЗЄля, не в Угорщині нового президента вибирали, а в США. Туди треба було їхати.
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07.11.2024 13:08 Ответить
Затанцюють Чардаш... ЧмОрбан одурманить Вальдемара
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07.11.2024 13:13 Ответить
Найвеличніший Кращебвтік прибув до найбільш ворожого до України члена Євросоюзу...
____________
Хай би там і залишавсь
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07.11.2024 13:13 Ответить
Клован чєловєк поднєвольний. Куди агент гру дєрьмак сказав,туди і поїхав.
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07.11.2024 13:15 Ответить
оце пиндець
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07.11.2024 13:15 Ответить
До ***** ставлюся краще ніж до зуйла бо з цим старим мудаком все ясно - ***** "********" на іиперському шовінізмі і цього не приховує. А от Зуйло це гнида. Підла, підступна дегенеративна потвора яка бреше в вічі і прикидається "прєзідєнтом". Сцикло і покидьок, бездарний, тупий жид. Горе і сором єврейського народу і ганьба України. Він має згнити в тюрмі, а весь його рід має бути знищений. Ніхто не має права жити на вкрадені в народу кошти, а все що є в родини зуйла "зароблено" на глумлінні з українців і розкраданні та зраді України...
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07.11.2024 13:17 Ответить
зуйло зміниться на *****, треба тільки трохи почекати.
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07.11.2024 13:20 Ответить
******* прийде до обох "діячів".
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07.11.2024 19:16 Ответить
Це не просто вкрадені кошти. Це знищені життя українців в промислових масштабах. Від грошей зеленського тхне мертвечиною.
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07.11.2024 14:16 Ответить
Яке ж воно огидне .
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07.11.2024 13:18 Ответить
👍
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07.11.2024 13:26 Ответить
В очах тревожность і німий вопрос- буде вазелін , чи ні.
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07.11.2024 13:20 Ответить
Alex ти самий перший капітулянт диванний. І таких як ти нажаль багато
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07.11.2024 13:20 Ответить
Схоже що вже було без вазеліну!
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07.11.2024 13:28 Ответить
Ой, а який вмраз очей у Бубочки - "Больно мне, больно..."
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07.11.2024 13:26 Ответить
Здається це було офіційною відмовою держапарату для перетину п'ятому президенту?
Як пливе час? Минають зміни, кому можна і не можна. Що ви з державою зробили, злодії? Злодії!
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07.11.2024 13:37 Ответить
Загравання з ворого?Навіщо?
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07.11.2024 13:47 Ответить
Зустрілись два спеціаліста по загляданню ***** в очі.
Будуть ділитись досвідом.
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07.11.2024 14:11 Ответить
цікаво кудою йшов, через Тису мабуть.....
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07.11.2024 14:13 Ответить
100% шукає шлях виходу на путіна
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07.11.2024 14:17 Ответить
Будапештский меморандум, часть два
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07.11.2024 14:55 Ответить
Валодька Зебленський стелить собі солому у ********... Все ж таки краще, аніж Януковощ сусіда...
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07.11.2024 16:37 Ответить
 
 