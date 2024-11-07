Зеленский прибыл в Венгрию: впервые с начала полномасштабного вторжения РФ. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прибыл в Венгрию, где начинается Саммит Европейского политического сообщества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что это первый визит Владимира Зеленского в Венгрию с начала полномасштабного вторжения РФ.
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+17 ALEX SUROVV #593022
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+15 Людмила Полякова #573716
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+12 НБ
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повні пів-шостого!
Оголошення України нейтральною, позаблоковою країною, яке Зеленський поїде обговорювати з Орбаном, як посередником Трампа, впирається в просту банальність - в Верховній Раді просто фізично немає 300 депутатів для прийняття такого рішення.
Феєричні йолопи. Ви ж самі писали:
22.05.2024 817 доба війни
Питання до "опозиції" - ви ще довго будете грати в ці ігри, чи все ж скажете своєму народу і всьому світу, що ніякого парламенту в Україні давно немає ?
То нахуа вам той парламент, коли є аппаратчікі? Добре слово і пістолет - питання вирішене.
А коли це фізична відсутність депутатів заважала приймати "нужниє" рішення?
Зєбарани довольні, вони за це і голосували, їм не подобалось мабуть їздити в Європу по безвізу "бариги", тепер будуть їздити до братушків в маскву по безвізу "сваєго парня із народа".
Яке тонке знущання...
Наступною буде Польща.
____________
Хай би там і залишавсь
Як пливе час? Минають зміни, кому можна і не можна. Що ви з державою зробили, злодії? Злодії!
Будуть ділитись досвідом.