Зеленський прибув до Угорщини: вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув до Угорщини, де розпочинається Саміт Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що це перший візит Володимира Зеленського до Угорщини від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також читайте: Зеленський та Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати відносини