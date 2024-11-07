УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10127 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 680 60

Зеленський прибув до Угорщини: вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув до Угорщини, де розпочинається Саміт Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зеленський прибув до Угорщини: вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ

Зазначається, що це перший візит Володимира Зеленського до Угорщини від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також читайте: Зеленський та Трамп домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати відносини

Автор: 

Угорщина (2366) Зеленський Володимир (24607) Віктор Орбан (593)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Отряд капитулянтов млять. Где там бобры чтобы перегрызли нефте и газопроводы в Венгрию. Или одни воюют а другие на врага работают
показати весь коментар
07.11.2024 12:40 Відповісти
+15
Постарів вже він. Мабуть і на піаніно тепер не зіграє як раніше.
показати весь коментар
07.11.2024 12:38 Відповісти
+12
До ***** ставлюся краще ніж до зуйла бо з цим старим мудаком все ясно - ***** "********" на іиперському шовінізмі і цього не приховує. А от Зуйло це гнида. Підла, підступна дегенеративна потвора яка бреше в вічі і прикидається "прєзідєнтом". Сцикло і покидьок, бездарний, тупий жид. Горе і сором єврейського народу і ганьба України. Він має згнити в тюрмі, а весь його рід має бути знищений. Ніхто не має права жити на вкрадені в народу кошти, а все що є в родини зуйла "зароблено" на глумлінні з українців і розкраданні та зраді України...
показати весь коментар
07.11.2024 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Радості повні штани...
показати весь коментар
07.11.2024 12:36 Відповісти
В обох.
показати весь коментар
07.11.2024 12:40 Відповісти
Здибались нарешті два кидали - циган з жиденям. Будуть "решать" як краще мордатому доїти ЄС, а мохнорилому союзників.
показати весь коментар
07.11.2024 14:51 Відповісти
Вже рішають
показати весь коментар
07.11.2024 17:08 Відповісти
Постарів вже він. Мабуть і на піаніно тепер не зіграє як раніше.
показати весь коментар
07.11.2024 12:38 Відповісти
інструмент вже не той і настромлєніє....
повні пів-шостого!
показати весь коментар
07.11.2024 12:50 Відповісти
Хіба що єрмак френч свій брудно-зелений буде повільно знімати перед ним.
показати весь коментар
07.11.2024 14:10 Відповісти
... і брудно-коричневі кальсони!
показати весь коментар
07.11.2024 14:43 Відповісти
Людмила молодец . .
показати весь коментар
07.11.2024 20:43 Відповісти
Люди, що в таку важку годину в ваших головах.
показати весь коментар
07.11.2024 21:38 Відповісти
так, так. максимум - це на нього посцяти
показати весь коментар
08.11.2024 11:12 Відповісти
Будуть ******** план Молотова-Рібентропа розглядати від Трампа?
показати весь коментар
07.11.2024 12:39 Відповісти
Отряд капитулянтов млять. Где там бобры чтобы перегрызли нефте и газопроводы в Венгрию. Или одни воюют а другие на врага работают
показати весь коментар
07.11.2024 12:40 Відповісти
Причому схоже, що на ворога працює більша частина.
показати весь коментар
07.11.2024 12:48 Відповісти
Ну ТаймЗє просто не міг не відреагувати.

Оголошення України нейтральною, позаблоковою країною, яке Зеленський поїде обговорювати з Орбаном, як посередником Трампа, впирається в просту банальність - в Верховній Раді просто фізично немає 300 депутатів для прийняття такого рішення.

Феєричні йолопи. Ви ж самі писали:
22.‎05.‎2024 817 доба війни
Питання до "опозиції" - ви ще довго будете грати в ці ігри, чи все ж скажете своєму народу і всьому світу, що ніякого парламенту в Україні давно немає ?

То нахуа вам той парламент, коли є аппаратчікі? Добре слово і пістолет - питання вирішене.
показати весь коментар
07.11.2024 12:41 Відповісти
"в Верховній Раді просто фізично немає 300 депутатів для прийняття такого рішення"
А коли це фізична відсутність депутатів заважала приймати "нужниє" рішення?
показати весь коментар
07.11.2024 16:44 Відповісти
Цей ТаймЗє сам собі протирічить. То регулярно пише, що рішення прийнято при недостатній кількості депутатів у залі, то тепер переймається, що фізично немає конституційної більшості.
показати весь коментар
07.11.2024 16:46 Відповісти
Пішов передати через посильного вісточку Пуйлу "Сагласная я!"
показати весь коментар
07.11.2024 12:41 Відповісти
Свій до свого приїхав.
показати весь коментар
07.11.2024 12:42 Відповісти
Там би й лишався...
показати весь коментар
07.11.2024 12:56 Відповісти
якщо він дасть торбану по морді, нічого від угорців, крім подяки, не буде, а від українців буде, і рейтинг в 100 % і одобрення на все зараз
показати весь коментар
07.11.2024 12:43 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2024 12:43 Відповісти
Ну нарешті зєля серед "сваіх парнєй", в своїй тарілці, так би мовити.
Зєбарани довольні, вони за це і голосували, їм не подобалось мабуть їздити в Європу по безвізу "бариги", тепер будуть їздити до братушків в маскву по безвізу "сваєго парня із народа".
показати весь коментар
07.11.2024 12:45 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ета другоє «жму руку, абнімаю»!
показати весь коментар
07.11.2024 13:06 Відповісти
Саміт Європейської політичної спільноти саме у Будапешті?
Яке тонке знущання...
показати весь коментар
07.11.2024 12:46 Відповісти
У чекістів своєрідне почуття гумору.
показати весь коментар
07.11.2024 12:47 Відповісти
Угорщина зараз головує в Раді ЄС, до кінця цього року. Мабуть тому й Будапешт.
Наступною буде Польща.
показати весь коментар
07.11.2024 13:02 Відповісти
Угорщина головує в Раді ЄС, Кєтай з Росією головують в Собезі ООН...
показати весь коментар
07.11.2024 16:53 Відповісти
Це просто "свято" якесь...
показати весь коментар
07.11.2024 17:06 Відповісти
А мери і всі інші які втекли з окупованих територій отримують зарплату? Як би вони там були?
показати весь коментар
07.11.2024 12:48 Відповісти
Почему из Украины массово вывозят детей куда угодно,а из Израиля нет...вот главный вопрос,и кто виноват?Голобородько и менеджеры...
показати весь коментар
07.11.2024 12:59 Відповісти
не хкуйло??? виноватий хкуйло і його піторва ...іще його холуї які здають дислокації ЗСУ та палять автвки
показати весь коментар
07.11.2024 13:16 Відповісти
Якого Х у такий час? Гуляшу поїсти за дердавний рахунок?
показати весь коментар
07.11.2024 13:05 Відповісти
ЗЄля, не в Угорщині нового президента вибирали, а в США. Туди треба було їхати.
показати весь коментар
07.11.2024 13:08 Відповісти
Затанцюють Чардаш... ЧмОрбан одурманить Вальдемара
показати весь коментар
07.11.2024 13:13 Відповісти
Найвеличніший Кращебвтік прибув до найбільш ворожого до України члена Євросоюзу...
____________
Хай би там і залишавсь
показати весь коментар
07.11.2024 13:13 Відповісти
Клован чєловєк поднєвольний. Куди агент гру дєрьмак сказав,туди і поїхав.
показати весь коментар
07.11.2024 13:15 Відповісти
оце пиндець
показати весь коментар
07.11.2024 13:15 Відповісти
До ***** ставлюся краще ніж до зуйла бо з цим старим мудаком все ясно - ***** "********" на іиперському шовінізмі і цього не приховує. А от Зуйло це гнида. Підла, підступна дегенеративна потвора яка бреше в вічі і прикидається "прєзідєнтом". Сцикло і покидьок, бездарний, тупий жид. Горе і сором єврейського народу і ганьба України. Він має згнити в тюрмі, а весь його рід має бути знищений. Ніхто не має права жити на вкрадені в народу кошти, а все що є в родини зуйла "зароблено" на глумлінні з українців і розкраданні та зраді України...
показати весь коментар
07.11.2024 13:17 Відповісти
зуйло зміниться на *****, треба тільки трохи почекати.
показати весь коментар
07.11.2024 13:20 Відповісти
******* прийде до обох "діячів".
показати весь коментар
07.11.2024 19:16 Відповісти
Це не просто вкрадені кошти. Це знищені життя українців в промислових масштабах. Від грошей зеленського тхне мертвечиною.
показати весь коментар
07.11.2024 14:16 Відповісти
Яке ж воно огидне .
показати весь коментар
07.11.2024 13:18 Відповісти
👍
показати весь коментар
07.11.2024 13:26 Відповісти
В очах тревожность і німий вопрос- буде вазелін , чи ні.
показати весь коментар
07.11.2024 13:20 Відповісти
Alex ти самий перший капітулянт диванний. І таких як ти нажаль багато
показати весь коментар
07.11.2024 13:20 Відповісти
Схоже що вже було без вазеліну!
показати весь коментар
07.11.2024 13:28 Відповісти
Ой, а який вмраз очей у Бубочки - "Больно мне, больно..."
показати весь коментар
07.11.2024 13:26 Відповісти
Здається це було офіційною відмовою держапарату для перетину п'ятому президенту?
Як пливе час? Минають зміни, кому можна і не можна. Що ви з державою зробили, злодії? Злодії!
показати весь коментар
07.11.2024 13:37 Відповісти
Загравання з ворого?Навіщо?
показати весь коментар
07.11.2024 13:47 Відповісти
Зустрілись два спеціаліста по загляданню ***** в очі.
Будуть ділитись досвідом.
показати весь коментар
07.11.2024 14:11 Відповісти
цікаво кудою йшов, через Тису мабуть.....
показати весь коментар
07.11.2024 14:13 Відповісти
100% шукає шлях виходу на путіна
показати весь коментар
07.11.2024 14:17 Відповісти
Будапештский меморандум, часть два
показати весь коментар
07.11.2024 14:55 Відповісти
Валодька Зебленський стелить собі солому у ********... Все ж таки краще, аніж Януковощ сусіда...
показати весь коментар
07.11.2024 16:37 Відповісти
 
 