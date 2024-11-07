Зеленський прибув до Угорщини: вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський прибув до Угорщини, де розпочинається Саміт Європейської політичної спільноти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що це перший візит Володимира Зеленського до Угорщини від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Топ коментарі
+17 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар07.11.2024 12:40 Відповісти Посилання
+15 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар07.11.2024 12:38 Відповісти Посилання
+12 НБ
показати весь коментар07.11.2024 13:17 Відповісти Посилання
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повні пів-шостого!
Оголошення України нейтральною, позаблоковою країною, яке Зеленський поїде обговорювати з Орбаном, як посередником Трампа, впирається в просту банальність - в Верховній Раді просто фізично немає 300 депутатів для прийняття такого рішення.
Феєричні йолопи. Ви ж самі писали:
22.05.2024 817 доба війни
Питання до "опозиції" - ви ще довго будете грати в ці ігри, чи все ж скажете своєму народу і всьому світу, що ніякого парламенту в Україні давно немає ?
То нахуа вам той парламент, коли є аппаратчікі? Добре слово і пістолет - питання вирішене.
А коли це фізична відсутність депутатів заважала приймати "нужниє" рішення?
Зєбарани довольні, вони за це і голосували, їм не подобалось мабуть їздити в Європу по безвізу "бариги", тепер будуть їздити до братушків в маскву по безвізу "сваєго парня із народа".
Яке тонке знущання...
Наступною буде Польща.
____________
Хай би там і залишавсь
Як пливе час? Минають зміни, кому можна і не можна. Що ви з державою зробили, злодії? Злодії!
Будуть ділитись досвідом.