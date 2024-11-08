ЕС хочет сотрудничать с Трампом во всех сферах, в частности, в отношении Украины, - Мишель

Евросоюз хотел бы сотрудничать с Дональдом Трампом во всех сферах, в частности в отношении Украины.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я абсолютно убежден, что все европейские лидеры хотят укрепить связи с Соединенными Штатами. Вчера у нас были хорошие дебаты на эту тему, на все темы, в том числе по безопасности, обороне. Я вчера передал Дональду Трампу послание, что мы хотели бы сотрудничать с ним во всех сферах, в частности по Украине", - сказал Мишель на неформальной встрече глав государств и правительств ЕС в Будапеште.

По словам президента Евросовета, необходимо "укреплять Украину и поддерживать Украину".

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"Потому что если мы не поддержим Украину, это будет неправильный сигнал, который мы направим Путину, а также некоторым другим авторитарным режимам во всем мире", - отметил он.

Сегодня, по словам Мишеля, главы государств и правительств ЕС обсудят вопросы конкурентоспособности.

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