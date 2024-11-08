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ЕС хочет сотрудничать с Трампом во всех сферах, в частности, в отношении Украины, - Мишель

ЄС хоче співпрацювати із Трампом в усіх сферах

Евросоюз хотел бы сотрудничать с Дональдом Трампом во всех сферах, в частности в отношении Украины.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я абсолютно убежден, что все европейские лидеры хотят укрепить связи с Соединенными Штатами. Вчера у нас были хорошие дебаты на эту тему, на все темы, в том числе по безопасности, обороне. Я вчера передал Дональду Трампу послание, что мы хотели бы сотрудничать с ним во всех сферах, в частности по Украине", - сказал Мишель на неформальной встрече глав государств и правительств ЕС в Будапеште.

По словам президента Евросовета, необходимо "укреплять Украину и поддерживать Украину".

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"Потому что если мы не поддержим Украину, это будет неправильный сигнал, который мы направим Путину, а также некоторым другим авторитарным режимам во всем мире", - отметил он.

Сегодня, по словам Мишеля, главы государств и правительств ЕС обсудят вопросы конкурентоспособности.

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Автор: 

Европа (1942) Евросоюз (17351) Трамп Дональд (5860) Шарль Мишель (246)


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Так і з росією ви хочете знову співпрацювати, аж ніжками чеберяєте, ледь не всциваєтеся!
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08.11.2024 13:49 Ответить
ну объясни почему им этого не хотеть??? мы с 1991 крутили бигуди, любим-не любим, учителя, врачи, пенсионеры, больно, а надо было как поляки, рвать и резать сразу. они в 1990 ходили нищие с зарплатой 50$, а китайцы 20. отдали всю промышленность "внутренним инвесторам", вместо нормальным компаниям. сейчас запад защищал бы свои интересы, а не фуфло про "демократию и справедливость". возьми Грузию. шашлычнику надули в уши про райскую жизнь и вечную любовь, и кинули после 2008. а люди живут сегодня, а не через 100 лет. они любят Украину, но хотят нормально жить сейчас.
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08.11.2024 14:19 Ответить
Всі побігли навипередки на уклін до Трампа.
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08.11.2024 13:49 Ответить
Доречі вперше в історії американський президент переобрався на 2й термін після попереднього програшу (+спроби захопити владу)
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08.11.2024 13:53 Ответить
***,а куди дінетеся((Ви і з ****** помиритиеся,як Трамп скаже(((
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08.11.2024 13:56 Ответить
Всі хочуть тусувати з Трампом - а він як?
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08.11.2024 13:57 Ответить
а трамп хоче тусувати тільки сам з собою, бо нема нікого такого красивого та розумного, як він сам.
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08.11.2024 14:08 Ответить
Про себе так кожен думає - але як президент повинен прислухатись
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08.11.2024 14:12 Ответить
а куди діватися тепер вам, тепер і з )(уйлом будете співпрацювати - Make America Great Again, MAGA.
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08.11.2024 13:59 Ответить
 
 