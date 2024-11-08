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Євросоюз говоритиме з Трампом про важливість стримування російської загрози,- фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн наголошує на важливості стримування агресії РФ

Європейський Союз говоритиме із майбутньою адміністрацією США на чолі з Дональдом Трампом про важливість стримування російської загрози, оскільки вона пов’язана також із ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту Євросоюзу в Будапешті у п’ятницю, 8 листопада, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, про те, чи готовий ЄС підтримувати Україну в разі, якщо Трамп відмовиться це робити, фон дер Ляєн нагадала про програму Ukraine Facility на суму до 50 мільярдів євро, а також позику G7 за рахунок заморожених російських активів.

Однак вона зазначила, що ЄС важливіше обговорювати із майбутньою адміністрацією США те, що Росія – це загроза не лише для Європи, але й загроза для глобальної безпеки в цілому.

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"Бо Росія – не просто автократія, яка загрожує демократіям, вона також усе більше зближується з Іраном, Північною Кореєю, які разом із Китаєм підживлюють цю війну",- сказала президентка Європейської комісії.

Фон дер Ляєн пояснила, що альянс Москви зі згаданими автократичними державами впливає на безпеку не лише Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону, де США планують зосередити свої зусилля для стримування Китаю.

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Автор: 

росія (66520) Євросоюз (13798) Трамп Дональд (6326) фон дер Ляєн Урсула (808)


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Правільно,тім більше,що з дозволу путіна,скабеева дуже сільно принізіла Трампа,натякаючи,що його дружина бувша майже непристойна леді.Таке Трамп просто не може пробачити,незважаючи на те,який ще компромат мае путін на Трампа. Трамп просто може сказати,вибачте,каюсь,і немае більш ніякого компромату.
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08.11.2024 18:19 Відповісти
да, куди ви суєтесь?
зе!лідор вже почав потужний дипломатичний наступ на трампа.
в чергу ставайте, як що щось ще залишиться після цього інтелектуального урагану.
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08.11.2024 18:20 Відповісти
Євросоюз говоритиме з Трампом про важливість стримування російської загрози

Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме.............................................
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08.11.2024 18:32 Відповісти
Шановна редакціє !!

Перший абзац написано нормально. Заголовок - як здрастє ! "Євросоюз буде говорити з Трампом" Весь, чи частинами ??
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08.11.2024 18:33 Відповісти
>>Евросоюз будет говорить с Трампом о важности сдерживания российской угрозы,>> Eto nje vopros. Vopros o tom, budjet lji Trump govoritj s €urosojuzom... Ja dumaju, chto dlja Trumpa gorazdo vazhnjeje peregovori s otdjeljnimi €uropeiskimi stranami, takimi kak Veljikobritanjija, Germanjija, Francija... Poetomu sevodnjashcjij pravitjeljstvennij krizis u nas v Germanjii realjno ''njeumestjen'', do novih viborov i oformljenjija pravitjeljstva Germanjija faktjicheski 'vipadajet iz igri''. A nascjot €urosojuza - po mojemu €U javljajetsja glavnim proigravshim ot pobedi Trampa na viborah v USA - potomu chto nje €U nje ******* Trampu njenuzni po opredjeljenjiju - eto chisto bjurokratjicheskije strukturi, protjiv vlastji kotorih Tramp i vistupajet.
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08.11.2024 19:12 Відповісти
 
 