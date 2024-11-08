Євросоюз говоритиме з Трампом про важливість стримування російської загрози,- фон дер Ляєн
Європейський Союз говоритиме із майбутньою адміністрацією США на чолі з Дональдом Трампом про важливість стримування російської загрози, оскільки вона пов’язана також із ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками саміту Євросоюзу в Будапешті у п’ятницю, 8 листопада, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
На запитання, про те, чи готовий ЄС підтримувати Україну в разі, якщо Трамп відмовиться це робити, фон дер Ляєн нагадала про програму Ukraine Facility на суму до 50 мільярдів євро, а також позику G7 за рахунок заморожених російських активів.
Однак вона зазначила, що ЄС важливіше обговорювати із майбутньою адміністрацією США те, що Росія – це загроза не лише для Європи, але й загроза для глобальної безпеки в цілому.
"Бо Росія – не просто автократія, яка загрожує демократіям, вона також усе більше зближується з Іраном, Північною Кореєю, які разом із Китаєм підживлюють цю війну",- сказала президентка Європейської комісії.
Фон дер Ляєн пояснила, що альянс Москви зі згаданими автократичними державами впливає на безпеку не лише Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону, де США планують зосередити свої зусилля для стримування Китаю.
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зе!лідор вже почав потужний дипломатичний наступ на трампа.
в чергу ставайте, як що щось ще залишиться після цього інтелектуального урагану.
Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме... Говоритиме і говоритиме.............................................
Перший абзац написано нормально. Заголовок - як здрастє ! "Євросоюз буде говорити з Трампом" Весь, чи частинами ??