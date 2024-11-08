Прем’єр Бельгії Де Кроо заперечив слова Орбана про зміну думки західних лідерів щодо війни в Україні

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо не погодився зі словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що після виборів у США зросла кількість країн, які змінили своє ставлення до війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я такого не помітив", – сказав Де Кроо. Прем'єр Бельгії наполягає, що єдність саме серед держав-членів ЄС збереглась: "Серед 27 країн-членів ЄС досі є консенсус, що ми продовжимо підтримувати Україну і зробимо все, що можливо, щоб підтримати Україну".

Він припустив, що слова Орбана стосувалися радше Європейської політичної спільноти, а не Євросоюзу.

"Це більше, ніж 27 країн ЄС. Поміж 27 держав, я бачу, що загалом думка пана Орбана відрізняється. І решта з 27 досі дуже об'єднані у продовжені допомоги Україні", – пояснив бельгійський прем'єр.

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Нагадуємо, напередодні угорський прем'єр Віктор Орбан на пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти (на який запросили 40 країн континенту, крім Росії та Білорусі) заявив, що перемога Дональда Трампа змінила ставлення європейських лідерів до війни в Україні.

"Табір прихильників миру зростає. І на американських виборах табір прихильників миру значно зріс. Ми не говоримо про перемогу та поразку. Ми говоримо про припинення вогню. Ми говоримо про людські життя, говоримо про припинення руйнувань. Тож ті, хто має такий погляд на війну – сьогодні вони в більшій більшості в західному світі, ніж до американських виборів. Це нова ситуація, на яку Європа має відреагувати", – заявив Орбан.

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