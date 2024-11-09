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Шольц о переговорах по завершению войны: Ничего об Украине без Украины

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Никаких переговоров об окончании войны без участия Украины не может быть.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Есть один принцип, с которым соглашаются почти все - ничего об Украине без Украины. Так должно быть и в дальнейшем. Об этом нельзя договориться через головы украинцев. Поэтому, на мой взгляд, должно быть очень-очень четко, что мы обсуждаем все, что необходимо для будущего с этой точки зрения", - сказал он.

Кроме этого, Шольц отметил, что необходимо и в дальнейшем помогать Украине против агрессии РФ, потому что, по его мнению, "это очень важно".

"На Украину напали. Она решила быть европейским государством, государством, которое принадлежит к Европейскому Союзу и его ценностям демократии и верховенства права. Я думаю, что если что-то стало понятным в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу, Европейский союз и на цели и ценности, которые мы имеем", - констатировал канцлер.

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Шольц Олаф (904) переговоры с Россией (938)


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...але як приставити пістолет до скроні чи викрутити руки,то формально жертва була присутня.Хочу помилитися,що саме в такому контексті.
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09.11.2024 12:31 Ответить
Кому потрібна ця демагогія? Припустимо зустрічаються Шольц і Трамп. Вони можуть щось обговорити про Україну? Або повинні терміново викликати Зеленського?
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09.11.2024 12:33 Ответить
Такий оптимізм, що прямо аж верне.
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09.11.2024 12:41 Ответить
Західні політики не менші ****...ни чим наші,
тому і така ситуація зараз в глобальній економіці, та Китай так легко робить експансію на світові ринки і забирав до себе виробництво з розвинутих країн, а потім ті країни прокривали дефіцити друком своїх валют щоб дальше ****...ти багато.
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09.11.2024 12:43 Ответить
ну так навіщо ти шольца вибирав?
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09.11.2024 13:13 Ответить
з такою допомогою - обмеженнями, занепокойністю - орієнтацією та стурбованністю , скоро скрєпниє почнуть кричати "ми пабєділі ната, дайош на Бєрлин!"
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09.11.2024 12:57 Ответить
Вже булькає лєвацька європа , що "невсьотак адназначна" з допомогою Україні, грецька лівацька протоплазма 6 листопада зупинила автопотяг із снарядами для ЗСУ(((
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09.11.2024 12:58 Ответить
Шольц, это ты для того шоб не забыть об этом, слушая рашатуды?
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09.11.2024 17:03 Ответить
 
 