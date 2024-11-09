Политический кризис в Германии начался в неудачное время для Украины, - The Telegraph
Развал правительственной коалиции в Германии может повлиять на помощь Украине.
Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Как утверждает издание, правительство Шольца якобы стало "жертвой собственной экологической политики" и результатом этого стало "погружение Берлина в политическую неопределенность в чрезвычайно неподходящее время".
"Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву в Европе, опередив Британию, но намерена сократить расходы в 2025 году, надеясь, что Украина сможет взамен в значительной степени финансировать себя за счет займов из доходов от замороженных российских активов", - утверждают журналисты.
The Telegraph считает, что ситуация в Украине в сочетании с политическими потрясениями в других странах должна стать "тревожным звоночком, что страны не всегда могут полагаться на то, что кто-то заплатит по счетам".
Издание также считает, что остальные страны ЕС тоже должны активизироваться для поддержки Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і не треба ні на кого нічого перекладати.
не америкаські президенти закопували українс'кі оборонні програми в асфальт і не вони розміновували Чогар і запускали шатли на Крим.
і, уявіть собі, це теж були не вони і не німецьки премьєри, які садили мілльярд дерев і вкладали гроші замість армії в будь що...
треба все ж таки навчитись за власні дії відповідати,
і виправляти помилки, а не шарітися по Европах в лінялій майці з претензіями до всіх, крім себе...
можу висказати тільки свою думку - не треба нікого просити,
треба переконувати і вести щоденну діпломатичну роботу на переконати союзників України,
що це саме те що потрібно і Україні і їм.
так це сложніше, ніж всім нахамити і зі всіма розплюватися.
але це треба робити, якщо ти державник і дійсно вболіваеш за країну,
яка дала тобі всі повноваження це робити.
і так, нормальні люди це не роблять в майці після джиму і порваних кедах - зневагу до всіх навіть по воні чують всі...
ви навмисно промазали "головну думку" чи якось не дочитали?
"треба переконувати і вести щоденну діпломатичну роботу на переконати союзників України, що це саме те що потрібно і Україні і їм"
тільки неочікувані погрози
а на виконання ваших погроз може знову бубу в кедах в тур запустити?
бо тут і справді незрозуміло - хто кому і чим буде піс тюліни роздавати?
не розую вашу зелену маячню...
ну шо робити? - ну дякую за розмову....
все одно вони в кінці збиваються на ПНХ...
ну от такі вони - непереробні діди - міцні як 95 квартал! )))
зараз вже в курсах, пане, - раніше не був.
так і здобувається досвід....
декотрі результати тієї матючні вже на поверхні і перший дзвінок був на почятку року коли 6 місяців без допомоги.
не почюли? - ну матюкайте і далі, шо тут щє скажеш?
Україна вистояла виключно завдяки допомозі західних країн. Допомога була кволою і недостатньою але вона нас врятувала.