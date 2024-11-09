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Новости Помощь Украине
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Политический кризис в Германии начался в неудачное время для Украины, - The Telegraph

шольц

Развал правительственной коалиции в Германии может повлиять на помощь Украине.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Как утверждает издание, правительство Шольца якобы стало "жертвой собственной экологической политики" и результатом этого стало "погружение Берлина в политическую неопределенность в чрезвычайно неподходящее время".

"Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву в Европе, опередив Британию, но намерена сократить расходы в 2025 году, надеясь, что Украина сможет взамен в значительной степени финансировать себя за счет займов из доходов от замороженных российских активов", - утверждают журналисты.

The Telegraph считает, что ситуация в Украине в сочетании с политическими потрясениями в других странах должна стать "тревожным звоночком, что страны не всегда могут полагаться на то, что кто-то заплатит по счетам".

Издание также считает, что остальные страны ЕС тоже должны активизироваться для поддержки Украины.

Также читайте: Помощь Украине в 2025 году гарантирована, несмотря на политический кризис, - правительство Германии

Германия (6921) Шольц Олаф (904)


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Топ комментарии
+10
невдалий час в Україні почявся в квітні 2019 року.
і не треба ні на кого нічого перекладати.
не америкаські президенти закопували українс'кі оборонні програми в асфальт і не вони розміновували Чогар і запускали шатли на Крим.
і, уявіть собі, це теж були не вони і не німецьки премьєри, які садили мілльярд дерев і вкладали гроші замість армії в будь що...
треба все ж таки навчитись за власні дії відповідати,
і виправляти помилки, а не шарітися по Европах в лінялій майці з претензіями до всіх, крім себе...
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09.11.2024 01:30
+8
Ніхто не сперечається в помилках 2019 року. Але яким чином Україні самотужки, без ,,шарахання по Європам-Америкам в линялій майці,, збройно відповісти Москві? Навіть якщо сьогодні замість виробництва асфальту ми на тих потужностях спробуємо виробляти ракети ,,земля-земля,, Хіба не доходить, що ми технічно не спроможні зараз на нашій території виробляти достатньо зброї навіть для оборони. Не говорячи про перемогу. Ми вимушені просити партнерів. Росія ці плани давно будувала. Навіть якщо б ми готувалися до збройного протистояння з нею починаючи з 90-х років, то це б не було можливо. Різні можливості. Тому й намагання стати членом НАТО. Куди, нажаль, нас не брали й не беруть. І тут не в Зеленському справа.Він ще відповість за себе, а особливо за піз то братію навкруги, яку особисто набрав до керування країною.
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09.11.2024 01:56
+5
ну спонукайте матюками, як це тільки один спосіб криворогатої діпломатії.
декотрі результати тієї матючні вже на поверхні і перший дзвінок був на почятку року коли 6 місяців без допомоги.
не почюли? - ну матюкайте і далі, шо тут щє скажеш?
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09.11.2024 02:47
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Якщо кризи прчинаються значить це комусь треба. І ясно кому, бо почав її меркельшин шольц
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09.11.2024 01:12 Ответить
Все з'їв довгоносик!(с)
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09.11.2024 01:13 Ответить
Навпаки: невдалий для України час - це ж страшенно зручно для Німеччини!
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09.11.2024 01:28 Ответить
невдалий час в Україні почявся в квітні 2019 року.
і не треба ні на кого нічого перекладати.
не америкаські президенти закопували українс'кі оборонні програми в асфальт і не вони розміновували Чогар і запускали шатли на Крим.
і, уявіть собі, це теж були не вони і не німецьки премьєри, які садили мілльярд дерев і вкладали гроші замість армії в будь що...
треба все ж таки навчитись за власні дії відповідати,
і виправляти помилки, а не шарітися по Европах в лінялій майці з претензіями до всіх, крім себе...
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09.11.2024 01:30 Ответить
Ніхто не сперечається в помилках 2019 року. Але яким чином Україні самотужки, без ,,шарахання по Європам-Америкам в линялій майці,, збройно відповісти Москві? Навіть якщо сьогодні замість виробництва асфальту ми на тих потужностях спробуємо виробляти ракети ,,земля-земля,, Хіба не доходить, що ми технічно не спроможні зараз на нашій території виробляти достатньо зброї навіть для оборони. Не говорячи про перемогу. Ми вимушені просити партнерів. Росія ці плани давно будувала. Навіть якщо б ми готувалися до збройного протистояння з нею починаючи з 90-х років, то це б не було можливо. Різні можливості. Тому й намагання стати членом НАТО. Куди, нажаль, нас не брали й не беруть. І тут не в Зеленському справа.Він ще відповість за себе, а особливо за піз то братію навкруги, яку особисто набрав до керування країною.
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09.11.2024 01:56 Ответить
звісно вам на місці відніше, як і шо треба робити.
можу висказати тільки свою думку - не треба нікого просити,
треба переконувати і вести щоденну діпломатичну роботу на переконати союзників України,
що це саме те що потрібно і Україні і їм.
так це сложніше, ніж всім нахамити і зі всіма розплюватися.
але це треба робити, якщо ти державник і дійсно вболіваеш за країну,
яка дала тобі всі повноваження це робити.
і так, нормальні люди це не роблять в майці після джиму і порваних кедах - зневагу до всіх навіть по воні чують всі...
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09.11.2024 02:13 Ответить
Про майку-кеди згоден. Це було можливо, а може й необхідно на початку війни. Якось показувало трагічність ситуації. Зараз це вже втратило актуальність. Можна повернутися до світського костюму. Але як просити необхідне? Навколішки, раком? Благати пробували. Молити як в церкві також. Просити як друзів чи партнерів також було. Залишилось чи вимагати чи шантажувати. Почали і це. Як ще домогтися допомоги, немає часу на світські бесіди. Мусимо матюками спонукати. Бо інакше гаплик. Нам гаплик.
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09.11.2024 02:29 Ответить
вже і не знаю як щє сказати,,,,
ви навмисно промазали "головну думку" чи якось не дочитали?
"треба переконувати і вести щоденну діпломатичну роботу на переконати союзників України, що це саме те що потрібно і Україні і їм"
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09.11.2024 02:40 Ответить
Дипломатична робота хіба означає підхід до співрозмовника виключно з намащеним вазеліном задом чи з відкритим ротом? Я вам скажу, що спочатку війни ми виключно благали і одержували як на паперті. Почали огризатись, і, о диво, щось почало надходити суттєвіше. Я не знаю, що має спонукати Захід до повернення в реальне життя. Можливо піс тюліна.
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09.11.2024 02:52 Ответить
чомусь так і думав, шо в кінці кінців обвинуваченням західу цей діалог і скінчиться...
тільки неочікувані погрози
а на виконання ваших погроз може знову бубу в кедах в тур запустити?
бо тут і справді незрозуміло - хто кому і чим буде піс тюліни роздавати?
не розую вашу зелену маячню...
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09.11.2024 03:01 Ответить
Дивна ви людина. Якщо щось не по вашому, то опонент зелена скотиняка. А чому не оранжева, чи не на лабутенах в інвалідному візку? І які нахрен погрози Заходу окрім очевидного його програшу у протистоянні росії? Була можливість українськими руками задушити московську гадюку але це навпаки стримувалось і допоки стримується. Ось в цьому я і звинувачую Захід. Розумієте, наше завдання як країни вижити і залишитись в **********. Тому ми можемо і зубами гризти кого завгодно. Все для перемоги.
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09.11.2024 03:17 Ответить
останній аргумент невігласа: "зелена скотиняка" або "рука кремля"
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09.11.2024 15:12 Ответить
коли починається про вазелин і про жопу? - марно витрачений чяс на розмову.
ну шо робити? - ну дякую за розмову....
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09.11.2024 03:04 Ответить
Ти починав як людина, а закінчуєш як скотиняка. ПНХ.
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09.11.2024 03:19 Ответить
десь так за хaмовитого і думав - не дооцінив.
все одно вони в кінці збиваються на ПНХ...
ну от такі вони - непереробні діди - міцні як 95 квартал! )))
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09.11.2024 03:27 Ответить
Давай далі ,,розкривай,, американцю(Ги-ги) Може ще десь якусь пуйню знайдеш для тебе незрозумілу.
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09.11.2024 03:32 Ответить
та це мєсний сумашедший.
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09.11.2024 07:40 Ответить
дякую....
зараз вже в курсах, пане, - раніше не був.
так і здобувається досвід....
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09.11.2024 07:50 Ответить
ну спонукайте матюками, як це тільки один спосіб криворогатої діпломатії.
декотрі результати тієї матючні вже на поверхні і перший дзвінок був на почятку року коли 6 місяців без допомоги.
не почюли? - ну матюкайте і далі, шо тут щє скажеш?
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09.11.2024 02:47 Ответить
Та що ти розказуєш, подивися на можливості армії, флоту, оборонки, економіки станом на 1991-ший рік, а саме головне -наявність третього в світі ядерного потенціалу, а потім будеш розказувать тут, спроможні були чи ні.
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09.11.2024 03:14 Ответить
Але ж того потенціалу немає. Його виманили сьогоднішні , курва, партнери. Починаємо з цього часу.
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09.11.2024 03:21 Ответить
згадала бабка як дівкою була
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09.11.2024 15:13 Ответить
Політична криза у Німеччині почалася вчасно, після виборів новий канцлер, на відміну від Шольца, дасть Таурус
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09.11.2024 02:49 Ответить
Кризис начался давно, из-за глупой непопулярной власти. Это дряхлая телега могла развалится когда угодно.
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09.11.2024 03:56 Ответить
тривожним дзвіночком, що країни не завжди можуть покладатися на те, що хтось заплатить по рахунках" Джерело:
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09.11.2024 08:07 Ответить
Чому німецька політична криза це погано для України? В нас свій Верховний і його 6 менеджерів мають все, щоб зробити чудо і тут немає ніякої політичної кризи. Риги з'єдналися зі слугомаланцями і стрижуть українчиків, як своїх 73%, так і решту. В разі шухеру - вони всі до жодного звідси втечуть, недарма відкривають порвітряні коридори для літаків в Києві і Львові. Дякую 73%, без вас цього точно не відбулося! Ми повільними, але впевненими кроками йшли до ЄС і НАТО і точно би не було повномасштабного вторгнення!
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09.11.2024 09:53 Ответить
самостійно вистояти проти ерефії здатні лиш США і чайна. Європейські країни мають колективний безпековий блок інших захищає географія. Це ж очевидно. Чи готувалась Україна належним чином до війни? Ні.
Україна вистояла виключно завдяки допомозі західних країн. Допомога була кволою і недостатньою але вона нас врятувала.
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26.12.2024 21:57 Ответить
 
 