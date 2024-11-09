Политический кризис в Германии начался в неудачное время для Украины, - The Telegraph

Развал правительственной коалиции в Германии может повлиять на помощь Украине.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Как утверждает издание, правительство Шольца якобы стало "жертвой собственной экологической политики" и результатом этого стало "погружение Берлина в политическую неопределенность в чрезвычайно неподходящее время".

"Германия стала крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву в Европе, опередив Британию, но намерена сократить расходы в 2025 году, надеясь, что Украина сможет взамен в значительной степени финансировать себя за счет займов из доходов от замороженных российских активов", - утверждают журналисты.

The Telegraph считает, что ситуация в Украине в сочетании с политическими потрясениями в других странах должна стать "тревожным звоночком, что страны не всегда могут полагаться на то, что кто-то заплатит по счетам".

Издание также считает, что остальные страны ЕС тоже должны активизироваться для поддержки Украины.

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