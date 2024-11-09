Політична криза у Німеччині почалася у невдалий час для України, - The Telegraph
Розвал урядової коаліції у Німеччині може вплинути на допомогу Україні.
Про це пише The Telegraph , повідомляє Цензор.НЕТ.
Як стверджує видання, уряд Шольца нібито став "жертвою власної екологічної політики" й результатом цього стало "занурення Берліна в політичну невизначеність у надзвичайно невідповідний час".
"Німеччина стала найбільшим постачальником військової допомоги Києву в Європі, випередивши Британію, але має намір скоротити витрати у 2025 році, сподіваючись, що Україна зможе натомість значною мірою фінансувати себе коштом позик із доходів від заморожених російських активів", — стверджують журналісти.
The Telegraph вважає, що ситуація в Україні в поєднанні з політичними потрясіннями в інших країнах має стати "тривожним дзвіночком, що країни не завжди можуть покладатися на те, що хтось заплатить по рахунках".
Видання також вважає, що решти країн ЄС теж повинні активізуватися для підтримки України.
Нагадаємо, що 7 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це офактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН. Наступні вибори до Бундестагу можуть відбутися у березні 2025 року.
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і не треба ні на кого нічого перекладати.
не америкаські президенти закопували українс'кі оборонні програми в асфальт і не вони розміновували Чогар і запускали шатли на Крим.
і, уявіть собі, це теж були не вони і не німецьки премьєри, які садили мілльярд дерев і вкладали гроші замість армії в будь що...
треба все ж таки навчитись за власні дії відповідати,
і виправляти помилки, а не шарітися по Европах в лінялій майці з претензіями до всіх, крім себе...
можу висказати тільки свою думку - не треба нікого просити,
треба переконувати і вести щоденну діпломатичну роботу на переконати союзників України,
що це саме те що потрібно і Україні і їм.
так це сложніше, ніж всім нахамити і зі всіма розплюватися.
але це треба робити, якщо ти державник і дійсно вболіваеш за країну,
яка дала тобі всі повноваження це робити.
і так, нормальні люди це не роблять в майці після джиму і порваних кедах - зневагу до всіх навіть по воні чують всі...
ви навмисно промазали "головну думку" чи якось не дочитали?
"треба переконувати і вести щоденну діпломатичну роботу на переконати союзників України, що це саме те що потрібно і Україні і їм"
тільки неочікувані погрози
а на виконання ваших погроз може знову бубу в кедах в тур запустити?
бо тут і справді незрозуміло - хто кому і чим буде піс тюліни роздавати?
не розую вашу зелену маячню...
ну шо робити? - ну дякую за розмову....
все одно вони в кінці збиваються на ПНХ...
ну от такі вони - непереробні діди - міцні як 95 квартал! )))
зараз вже в курсах, пане, - раніше не був.
так і здобувається досвід....
декотрі результати тієї матючні вже на поверхні і перший дзвінок був на почятку року коли 6 місяців без допомоги.
не почюли? - ну матюкайте і далі, шо тут щє скажеш?
Україна вистояла виключно завдяки допомозі західних країн. Допомога була кволою і недостатньою але вона нас врятувала.