Політична криза у Німеччині почалася у невдалий час для України, - The Telegraph

Розвал урядової коаліції у Німеччині може вплинути на допомогу Україні.

Про це пише The Telegraph , повідомляє Цензор.НЕТ.

Як стверджує видання, уряд Шольца нібито став "жертвою власної екологічної політики" й результатом цього стало "занурення Берліна в політичну невизначеність у надзвичайно невідповідний час".

"Німеччина стала найбільшим постачальником військової допомоги Києву в Європі, випередивши Британію, але має намір скоротити витрати у 2025 році, сподіваючись, що Україна зможе натомість значною мірою фінансувати себе коштом позик із доходів від заморожених російських активів", — стверджують журналісти.

The Telegraph вважає, що ситуація в Україні в поєднанні з політичними потрясіннями в інших країнах має стати "тривожним дзвіночком, що країни не завжди можуть покладатися на те, що хтось заплатить по рахунках".

Видання також вважає, що решти країн ЄС теж повинні активізуватися для підтримки України.

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Нагадаємо, що 7 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це офактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН. Наступні вибори до Бундестагу можуть відбутися у березні 2025 року.