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Політична криза у Німеччині почалася у невдалий час для України, - The Telegraph

шольц

Розвал урядової коаліції у Німеччині може вплинути на допомогу Україні.

Про це пише The Telegraph , повідомляє Цензор.НЕТ.

Як стверджує видання, уряд Шольца нібито став "жертвою власної екологічної політики" й результатом цього стало "занурення Берліна в політичну невизначеність у надзвичайно невідповідний час".

"Німеччина стала найбільшим постачальником військової допомоги Києву в Європі, випередивши Британію, але має намір скоротити витрати у 2025 році, сподіваючись, що Україна зможе натомість значною мірою фінансувати себе коштом позик із доходів від заморожених російських активів", — стверджують журналісти.

The Telegraph вважає, що ситуація в Україні в поєднанні з політичними потрясіннями в інших країнах має стати "тривожним дзвіночком, що країни не завжди можуть покладатися на те, що хтось заплатить по рахунках".

Видання також вважає, що решти країн ЄС теж повинні активізуватися для підтримки України.

Також читайте: Правляча урядова коаліція у Німеччині розвалилася: Шольц звільнив міністра фінансів

Нагадаємо, що 7 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Це офактично означає розвал правлячої урядової коаліції у ФРН. Наступні вибори до Бундестагу можуть відбутися у березні 2025 року.

Автор: 

Німеччина (7535) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+10
невдалий час в Україні почявся в квітні 2019 року.
і не треба ні на кого нічого перекладати.
не америкаські президенти закопували українс'кі оборонні програми в асфальт і не вони розміновували Чогар і запускали шатли на Крим.
і, уявіть собі, це теж були не вони і не німецьки премьєри, які садили мілльярд дерев і вкладали гроші замість армії в будь що...
треба все ж таки навчитись за власні дії відповідати,
і виправляти помилки, а не шарітися по Европах в лінялій майці з претензіями до всіх, крім себе...
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09.11.2024 01:30 Відповісти
+8
Ніхто не сперечається в помилках 2019 року. Але яким чином Україні самотужки, без ,,шарахання по Європам-Америкам в линялій майці,, збройно відповісти Москві? Навіть якщо сьогодні замість виробництва асфальту ми на тих потужностях спробуємо виробляти ракети ,,земля-земля,, Хіба не доходить, що ми технічно не спроможні зараз на нашій території виробляти достатньо зброї навіть для оборони. Не говорячи про перемогу. Ми вимушені просити партнерів. Росія ці плани давно будувала. Навіть якщо б ми готувалися до збройного протистояння з нею починаючи з 90-х років, то це б не було можливо. Різні можливості. Тому й намагання стати членом НАТО. Куди, нажаль, нас не брали й не беруть. І тут не в Зеленському справа.Він ще відповість за себе, а особливо за піз то братію навкруги, яку особисто набрав до керування країною.
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09.11.2024 01:56 Відповісти
+5
ну спонукайте матюками, як це тільки один спосіб криворогатої діпломатії.
декотрі результати тієї матючні вже на поверхні і перший дзвінок був на почятку року коли 6 місяців без допомоги.
не почюли? - ну матюкайте і далі, шо тут щє скажеш?
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09.11.2024 02:47 Відповісти
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Якщо кризи прчинаються значить це комусь треба. І ясно кому, бо почав її меркельшин шольц
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09.11.2024 01:12 Відповісти
Все з'їв довгоносик!(с)
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09.11.2024 01:13 Відповісти
Навпаки: невдалий для України час - це ж страшенно зручно для Німеччини!
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09.11.2024 01:28 Відповісти
невдалий час в Україні почявся в квітні 2019 року.
і не треба ні на кого нічого перекладати.
не америкаські президенти закопували українс'кі оборонні програми в асфальт і не вони розміновували Чогар і запускали шатли на Крим.
і, уявіть собі, це теж були не вони і не німецьки премьєри, які садили мілльярд дерев і вкладали гроші замість армії в будь що...
треба все ж таки навчитись за власні дії відповідати,
і виправляти помилки, а не шарітися по Европах в лінялій майці з претензіями до всіх, крім себе...
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09.11.2024 01:30 Відповісти
Ніхто не сперечається в помилках 2019 року. Але яким чином Україні самотужки, без ,,шарахання по Європам-Америкам в линялій майці,, збройно відповісти Москві? Навіть якщо сьогодні замість виробництва асфальту ми на тих потужностях спробуємо виробляти ракети ,,земля-земля,, Хіба не доходить, що ми технічно не спроможні зараз на нашій території виробляти достатньо зброї навіть для оборони. Не говорячи про перемогу. Ми вимушені просити партнерів. Росія ці плани давно будувала. Навіть якщо б ми готувалися до збройного протистояння з нею починаючи з 90-х років, то це б не було можливо. Різні можливості. Тому й намагання стати членом НАТО. Куди, нажаль, нас не брали й не беруть. І тут не в Зеленському справа.Він ще відповість за себе, а особливо за піз то братію навкруги, яку особисто набрав до керування країною.
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09.11.2024 01:56 Відповісти
звісно вам на місці відніше, як і шо треба робити.
можу висказати тільки свою думку - не треба нікого просити,
треба переконувати і вести щоденну діпломатичну роботу на переконати союзників України,
що це саме те що потрібно і Україні і їм.
так це сложніше, ніж всім нахамити і зі всіма розплюватися.
але це треба робити, якщо ти державник і дійсно вболіваеш за країну,
яка дала тобі всі повноваження це робити.
і так, нормальні люди це не роблять в майці після джиму і порваних кедах - зневагу до всіх навіть по воні чують всі...
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09.11.2024 02:13 Відповісти
Про майку-кеди згоден. Це було можливо, а може й необхідно на початку війни. Якось показувало трагічність ситуації. Зараз це вже втратило актуальність. Можна повернутися до світського костюму. Але як просити необхідне? Навколішки, раком? Благати пробували. Молити як в церкві також. Просити як друзів чи партнерів також було. Залишилось чи вимагати чи шантажувати. Почали і це. Як ще домогтися допомоги, немає часу на світські бесіди. Мусимо матюками спонукати. Бо інакше гаплик. Нам гаплик.
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09.11.2024 02:29 Відповісти
вже і не знаю як щє сказати,,,,
ви навмисно промазали "головну думку" чи якось не дочитали?
"треба переконувати і вести щоденну діпломатичну роботу на переконати союзників України, що це саме те що потрібно і Україні і їм"
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09.11.2024 02:40 Відповісти
Дипломатична робота хіба означає підхід до співрозмовника виключно з намащеним вазеліном задом чи з відкритим ротом? Я вам скажу, що спочатку війни ми виключно благали і одержували як на паперті. Почали огризатись, і, о диво, щось почало надходити суттєвіше. Я не знаю, що має спонукати Захід до повернення в реальне життя. Можливо піс тюліна.
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09.11.2024 02:52 Відповісти
чомусь так і думав, шо в кінці кінців обвинуваченням західу цей діалог і скінчиться...
тільки неочікувані погрози
а на виконання ваших погроз може знову бубу в кедах в тур запустити?
бо тут і справді незрозуміло - хто кому і чим буде піс тюліни роздавати?
не розую вашу зелену маячню...
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09.11.2024 03:01 Відповісти
Дивна ви людина. Якщо щось не по вашому, то опонент зелена скотиняка. А чому не оранжева, чи не на лабутенах в інвалідному візку? І які нахрен погрози Заходу окрім очевидного його програшу у протистоянні росії? Була можливість українськими руками задушити московську гадюку але це навпаки стримувалось і допоки стримується. Ось в цьому я і звинувачую Захід. Розумієте, наше завдання як країни вижити і залишитись в **********. Тому ми можемо і зубами гризти кого завгодно. Все для перемоги.
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09.11.2024 03:17 Відповісти
останній аргумент невігласа: "зелена скотиняка" або "рука кремля"
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09.11.2024 15:12 Відповісти
коли починається про вазелин і про жопу? - марно витрачений чяс на розмову.
ну шо робити? - ну дякую за розмову....
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09.11.2024 03:04 Відповісти
Ти починав як людина, а закінчуєш як скотиняка. ПНХ.
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09.11.2024 03:19 Відповісти
десь так за хaмовитого і думав - не дооцінив.
все одно вони в кінці збиваються на ПНХ...
ну от такі вони - непереробні діди - міцні як 95 квартал! )))
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09.11.2024 03:27 Відповісти
Давай далі ,,розкривай,, американцю(Ги-ги) Може ще десь якусь пуйню знайдеш для тебе незрозумілу.
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09.11.2024 03:32 Відповісти
та це мєсний сумашедший.
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09.11.2024 07:40 Відповісти
дякую....
зараз вже в курсах, пане, - раніше не був.
так і здобувається досвід....
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09.11.2024 07:50 Відповісти
ну спонукайте матюками, як це тільки один спосіб криворогатої діпломатії.
декотрі результати тієї матючні вже на поверхні і перший дзвінок був на почятку року коли 6 місяців без допомоги.
не почюли? - ну матюкайте і далі, шо тут щє скажеш?
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09.11.2024 02:47 Відповісти
Та що ти розказуєш, подивися на можливості армії, флоту, оборонки, економіки станом на 1991-ший рік, а саме головне -наявність третього в світі ядерного потенціалу, а потім будеш розказувать тут, спроможні були чи ні.
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09.11.2024 03:14 Відповісти
Але ж того потенціалу немає. Його виманили сьогоднішні , курва, партнери. Починаємо з цього часу.
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09.11.2024 03:21 Відповісти
згадала бабка як дівкою була
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09.11.2024 15:13 Відповісти
Політична криза у Німеччині почалася вчасно, після виборів новий канцлер, на відміну від Шольца, дасть Таурус
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09.11.2024 02:49 Відповісти
Кризис начался давно, из-за глупой непопулярной власти. Это дряхлая телега могла развалится когда угодно.
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09.11.2024 03:56 Відповісти
тривожним дзвіночком, що країни не завжди можуть покладатися на те, що хтось заплатить по рахунках" Джерело:
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09.11.2024 08:07 Відповісти
Чому німецька політична криза це погано для України? В нас свій Верховний і його 6 менеджерів мають все, щоб зробити чудо і тут немає ніякої політичної кризи. Риги з'єдналися зі слугомаланцями і стрижуть українчиків, як своїх 73%, так і решту. В разі шухеру - вони всі до жодного звідси втечуть, недарма відкривають порвітряні коридори для літаків в Києві і Львові. Дякую 73%, без вас цього точно не відбулося! Ми повільними, але впевненими кроками йшли до ЄС і НАТО і точно би не було повномасштабного вторгнення!
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09.11.2024 09:53 Відповісти
самостійно вистояти проти ерефії здатні лиш США і чайна. Європейські країни мають колективний безпековий блок інших захищає географія. Це ж очевидно. Чи готувалась Україна належним чином до війни? Ні.
Україна вистояла виключно завдяки допомозі західних країн. Допомога була кволою і недостатньою але вона нас врятувала.
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26.12.2024 21:57 Відповісти
 
 