Зеленский и Шольц обсудили дальнейшую помощь Украине, - спикер правительства ФРГ Гебештрайт
Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего речь шла и о дальнейшей помощи Украине.
Об этом сообщил журналистам в Берлине представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает"Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
"Канцлер подтвердил постоянную и непоколебимую солидарность с Украиной на фоне агрессии России, которая длится почти тысячу дней. Он заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в военной сфере в тесной координации с европейскими и международными партнерами", - сказал Гебештрайт.
В свою очередь президент Зеленский, по словам спикера, поблагодарил правительство Германии за военную поддержку, особенно для усиления противовоздушной обороны Украины.
Отмечается, что канцлер Германии и украинский президент договорились продолжать конструктивный обмен мнениями относительно возможных путей к справедливому миру в Украине и поддерживать тесные контакты.
Напомним, что недавно глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Берлин и Европу увеличить помощь Украине, поскольку диктатор РФ Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США для усиления боевых действий на фронте.
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