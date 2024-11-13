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Зеленский и Шольц обсудили дальнейшую помощь Украине, - спикер правительства ФРГ Гебештрайт

В уряді ФРН розповіли про розмову між Зеленським та Шольцом

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего речь шла и о дальнейшей помощи Украине.

Об этом сообщил журналистам в Берлине представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает"Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

"Канцлер подтвердил постоянную и непоколебимую солидарность с Украиной на фоне агрессии России, которая длится почти тысячу дней. Он заверил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в военной сфере в тесной координации с европейскими и международными партнерами", - сказал Гебештрайт.

В свою очередь президент Зеленский, по словам спикера, поблагодарил правительство Германии за военную поддержку, особенно для усиления противовоздушной обороны Украины.

Отмечается, что канцлер Германии и украинский президент договорились продолжать конструктивный обмен мнениями относительно возможных путей к справедливому миру в Украине и поддерживать тесные контакты.

Напомним, что недавно глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Берлин и Европу увеличить помощь Украине, поскольку диктатор РФ Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США для усиления боевых действий на фронте.

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Германия (6949) Зеленский Владимир (20331) помощь (7797) Шольц Олаф (906)


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шольцу залишилось бути канцлером два місяці.
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13.11.2024 20:38 Ответить
Только же хотел напомнить. Опять кусок хлеба перехватили. Я бы с этим уже бы не встречался. Да, слишком прямолинено и не дипломатично. И была помощь. Но кто пересчитает тех кто уже не увидит не победы, не поражения, ни детей своих, жён, матерей, братьев, сестёр и просто своей улицы??? А ведь события последних месяцев двух ну трёх показывают, что получив что просили года полтора назад, и тем более обещали ведь, то могло бы многое не произойти. Теперь поздно всё. А можно бы было этого и не печатать---а просто сказать----бздуны и серуны, перестраховщики и шлюхи, бабло превыше всего поставившие в жизни своей!
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13.11.2024 21:04 Ответить
 
 