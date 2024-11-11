Путин может воспользоваться переходным периодом в США, - Бербок призвала Европу увеличить помощь Украине

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Берлин и Европу увеличить помощь Украине, поскольку диктатор РФ Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США для усиления боевых действий на фронте.

Об этом Бербок заявила на пресс-конференции в понедельник, 11 ноября, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас нет времени ждать до весны. Сейчас именно тот переходный период, которого Путин ждал и к которому готовился", - заявила министр.

Отдельно Бербок отметила важность усиления противовоздушной обороны Украины.

"Накануне выборов в США на Киев было совершено больше атак дронами, чем когда-либо прежде, и это были целенаправленные удары по столице",- сказала Бербок, отметив, что война РФ против Украины "достигла новой фазы".

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Немецкая чиновница призвала ФРГ увеличить расходы на оборону Украины, в частности для защиты от российских дронов.

Ранее Бербок заявляла, что странам-членам НАТО следует увеличивать расходы на оборону. 2% ВВП пока недостаточно.

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