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Новости Война
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Путин может воспользоваться переходным периодом в США, - Бербок призвала Европу увеличить помощь Украине

Бербок закликає збільшити допомогу Україні

Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Берлин и Европу увеличить помощь Украине, поскольку диктатор РФ Владимир Путин может воспользоваться переходным периодом в США для усиления боевых действий на фронте.

Об этом Бербок заявила на пресс-конференции в понедельник, 11 ноября, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас нет времени ждать до весны. Сейчас именно тот переходный период, которого Путин ждал и к которому готовился", - заявила министр.

Отдельно Бербок отметила важность усиления противовоздушной обороны Украины.

"Накануне выборов в США на Киев было совершено больше атак дронами, чем когда-либо прежде, и это были целенаправленные удары по столице",- сказала Бербок, отметив, что война РФ против Украины "достигла новой фазы".

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Немецкая чиновница призвала ФРГ увеличить расходы на оборону Украины, в частности для защиты от российских дронов.

Ранее Бербок заявляла, что странам-членам НАТО следует увеличивать расходы на оборону. 2% ВВП пока недостаточно.

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Автор: 

Германия (6929) ПВО (2709) помощь (7763) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+2
"Є перспективні технологічні рішення", - Зеленський про комплексну програму проти КАБів русні
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11.11.2024 17:06
+1
А шо старик Байден уже ничего не решает? за два с половиной месяца таких делов можно наделать, шо ховайся
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11.11.2024 17:09
+1
Рф зі своїм наступом на Курщині «обісралась» по повній - як пише BILD, вони несуть лише величезні втрати
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11.11.2024 17:13
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"Є перспективні технологічні рішення", - Зеленський про комплексну програму проти КАБів русні
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11.11.2024 17:06 Ответить
Зашивилились коли загроза стала сильнішою.
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11.11.2024 17:08 Ответить
А шо старик Байден уже ничего не решает? за два с половиной месяца таких делов можно наделать, шо ховайся
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11.11.2024 17:09 Ответить
Рф зі своїм наступом на Курщині «обісралась» по повній - як пише BILD, вони несуть лише величезні втрати
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11.11.2024 17:13 Ответить
Війська рф вже три дні проводять великий контрнаступ в Курській області, але лише отримують підсрачники.
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11.11.2024 17:14 Ответить
Кого ви закликаєте? - ви ж головнии донор в Європі
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11.11.2024 17:13 Ответить
стару гидоту треба було ніщити відразу, а ні гратися у добрих руських - гансів. Якби не стара хвойда Меркель, можливо і війни не було
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11.11.2024 17:15 Ответить
11 листопада 2024. Трамп почав зливати Україну- ютуб ТАКА АМЕРИКА

Це американець-українець, віруючі християнин , мабуть тому й отримав свій статус. багато років живе в США , за ці десятиріччя тільки раз голосував за демократів.
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11.11.2024 17:20 Ответить
Вони закликають але руху нема. Що вона що Борель....
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11.11.2024 18:00 Ответить
Почему ,,может воспользоваться,,? Он давно и отлично этим пользуется. И именно благодаря вам, бздлявым пацифистам коллективного запада. Дурака включать не ************?
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11.11.2024 22:55 Ответить
 
 