2% ВВП на оборону – уже недостаточно, – глава МИД Германии Бербок

Странам-членам НАТО следует увеличивать расходы на оборону. 2% ВВП уже недостаточно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

На тематической конференции министр заявила, что расходов на оборону на уровне 2% ВВП при нынешних обстоятельствах уже не будет достаточно.

Это, по словам Бербок, будет "в собственных интересах безопасности" европейских государств.

Ранее Дональд Трамп, который был избран на пост президента США, часто критиковал Германию за недостаточные расходы на оборону и даже угрожал из-за этого выходом США из НАТО.

Также Бербок в выступлении подчеркнула важность поддержки Украины. Европе, по ее словам, нужно наращивать и объединять собственные оборонные возможности.

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