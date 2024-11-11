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2% ВВП на оборону – уже недостаточно, – глава МИД Германии Бербок

2% ВВП на оборону вже недостатньо: заява Бербок

Странам-членам НАТО следует увеличивать расходы на оборону. 2% ВВП уже недостаточно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

На тематической конференции министр заявила, что расходов на оборону на уровне 2% ВВП при нынешних обстоятельствах уже не будет достаточно.

Это, по словам Бербок, будет "в собственных интересах безопасности" европейских государств.

Ранее Дональд Трамп, который был избран на пост президента США, часто критиковал Германию за недостаточные расходы на оборону и даже угрожал из-за этого выходом США из НАТО.

Также Бербок в выступлении подчеркнула важность поддержки Украины. Европе, по ее словам, нужно наращивать и объединять собственные оборонные возможности.

Читайте: Зеленский провел встречу с Бербок: обсудили военную поддержку, инвестиции в украинскую оборону и вызовы перед началом зимы

Автор: 

Германия (6930) НАТО (9963) Анналена Бербок (347)


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О як защебетали. Після прихода трампана, що тільки не заспіваєш, щоб залишатись під крильцем амераканського війська.
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11.11.2024 17:48 Ответить
Поздно Аня пить Боржоми--- уже и 5 мало. А говорил вам тремпель в свою каденцию 6 лет назад за ваши полтора процента а у американцев три!? Ну вот, бабу трахнули урот!
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11.11.2024 23:26 Ответить
 
 