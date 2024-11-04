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Зеленский провел встречу с Бербок: обсудили военную поддержку, инвестиции в украинскую оборону и вызовы перед началом зимы

Зеленський провів зустріч із Бербок

В понедельник, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая находится с визитом в Киеве. Политики обсудили военную поддержку, инвестиции в украинскую оборону, а также вызовы перед началом зимы.

Об этом говорится на странице украинского президента в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит предоставленную ей военную и финансовую помощь от правительства ФРГ.

"Ценим весомую военную и финансовую помощь Украине со стороны правительства Германии. Рассчитываем на усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году. Это критически важно для нашей победы",- сказал глава государства.

Также Зеленский подробно рассказал о ситуации на передовой и первоочередных оборонных потребностях украинских воинов. Особое внимание во время встречи было уделено путям усиления двустороннего сотрудничества в закупке оружия у украинских производителей.

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В свою очередь Бербок отметила, что это уже ее восьмой визит в Украину, который может быть в определенной степени важнее некоторых предыдущих на фоне выборов в США и ситуации на Ближнем Востоке.

"Всегда важно быть здесь лично, пережить и почувствовать, что означают эти ежедневные атаки беспилотников, и через освещение в СМИ донести до Германии и Европы, какова ситуация в Украине", - сказала руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, сегодня, 4 ноября, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия предоставит Украине дополнительные 200 млн евро для экстренной поддержки зимой.

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Германия (7095) Зеленский Владимир (21064) помощь (7903) Анналена Бербок (349)


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Коли будуть обговорювати , як посадити ту ****** Меркельшу ?
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04.11.2024 22:32 Ответить
"...також виклики перед початком зими. " Це він за дрова їй розповів ?
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04.11.2024 23:25 Ответить
Про штоафи. 1 дровиняка - 1 штука гр
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04.11.2024 23:29 Ответить
📺 Європейська комісія виступила з публічною критикою телемарафону

🔸 Про це йдеться у https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/1924a044-b30f-48a2-99c1-50edeac14da1_en?filename=Ukraine%20Report%202024.pdf звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною. Одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з держбюджету телемарафону «Єдині новини». Відтак прозвучали сумніви щодо об'єктивності телемарафону.

🔸 Також Єврокомісія дорікнула телеканалу «Рада», основним завданням якого є поширення інформації про парламентську діяльність, зокрема, про роботу представників парламентської опозиції. Проте трансляція засідань парламенту, яку зупинили у 2022 році, не відновилася.

🔸 Відтак ЄС чекає, що влада України буде «поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт»
https://t.me/Kyiv_munohorona
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04.11.2024 23:33 Ответить
Зеленський провів зустріч із Бербок

Ниньки прийнятно б казати: Бербокинею.
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04.11.2024 23:54 Ответить
та виклики перед початком зими
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Зима прийде - садити будемо. За ріща. Хі - хі...
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05.11.2024 01:47 Ответить
Мені вже від вас нічого не треба, головне щоб світло було і за дрова не посадили.
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05.11.2024 04:55 Ответить
А їй чорне личить
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05.11.2024 08:00 Ответить
Як же він дурачить весь Захід та США ! Ну, не сучий син !
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05.11.2024 10:29 Ответить
 
 