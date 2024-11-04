Зеленский провел встречу с Бербок: обсудили военную поддержку, инвестиции в украинскую оборону и вызовы перед началом зимы
В понедельник, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок, которая находится с визитом в Киеве. Политики обсудили военную поддержку, инвестиции в украинскую оборону, а также вызовы перед началом зимы.
Об этом говорится на странице украинского президента в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул, что Украина ценит предоставленную ей военную и финансовую помощь от правительства ФРГ.
"Ценим весомую военную и финансовую помощь Украине со стороны правительства Германии. Рассчитываем на усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году. Это критически важно для нашей победы",- сказал глава государства.
Также Зеленский подробно рассказал о ситуации на передовой и первоочередных оборонных потребностях украинских воинов. Особое внимание во время встречи было уделено путям усиления двустороннего сотрудничества в закупке оружия у украинских производителей.
В свою очередь Бербок отметила, что это уже ее восьмой визит в Украину, который может быть в определенной степени важнее некоторых предыдущих на фоне выборов в США и ситуации на Ближнем Востоке.
"Всегда важно быть здесь лично, пережить и почувствовать, что означают эти ежедневные атаки беспилотников, и через освещение в СМИ донести до Германии и Европы, какова ситуация в Украине", - сказала руководитель немецкого внешнеполитического ведомства.
Напомним, сегодня, 4 ноября, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия предоставит Украине дополнительные 200 млн евро для экстренной поддержки зимой.
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🔸 Про це йдеться у https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/1924a044-b30f-48a2-99c1-50edeac14da1_en?filename=Ukraine%20Report%202024.pdf звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною. Одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з держбюджету телемарафону «Єдині новини». Відтак прозвучали сумніви щодо об'єктивності телемарафону.
🔸 Також Єврокомісія дорікнула телеканалу «Рада», основним завданням якого є поширення інформації про парламентську діяльність, зокрема, про роботу представників парламентської опозиції. Проте трансляція засідань парламенту, яку зупинили у 2022 році, не відновилася.
🔸 Відтак ЄС чекає, що влада України буде «поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт»
https://t.me/Kyiv_munohorona
Ниньки прийнятно б казати: Бербокинею.
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Зима прийде - садити будемо. За ріща. Хі - хі...