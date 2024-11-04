Зеленський провів зустріч із Бербок: обговорили військову підтримку, інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими

У понеділок, 4 листопада, президент України Влодимир Зеленський провів зустріч із очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка перебуває з візитом у Києві. Політики обговорили військову підтримку, інвестиції в українську оборону, а також виклики перед початком зими.

Про це йдеться на сторінці українського президента у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що Україна цінує надану їй військову та фінансову допомогу від уряду ФРН.

"Цінуємо вагому військову та фінансову допомогу Україні з боку уряду Німеччини. Розраховуємо на посилення оборонної підтримки України з боку Німеччини в наступному році. Це є критично важливим для нашої перемоги",- сказав глава держави.

Також Зеленський детально розповів про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби українських воїнів. Особлива увага під час зустрічі була приділена шляхам посилення двосторонньої співпраці в закупівлі зброї в українських виробників.

Читайте також: Майбутнє України - в ЄС і НАТО, - Бербок

Своєю чергою Бербок зазначила, що це вже її восьмий візит в Україну, який може бути певною мірою важливішим за деякі попередні на тлі виборів у США і ситуації на Близькому Сході.

"Завжди важливо бути тут особисто, пережити й відчути, що означають ці щоденні атаки безпілотників, і через висвітлення у ЗМІ донести до Німеччини та Європи якою є ситуація в Україні", - сказала очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час візиту до Києва повідомила, що Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро для екстреної підтримки взимку.

Читайте також: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України на 200 мільйонів євро напередодні зими