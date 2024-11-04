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Зеленський провів зустріч із Бербок: обговорили військову підтримку, інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими

Зеленський провів зустріч із Бербок

У понеділок, 4 листопада, президент України Влодимир Зеленський провів зустріч із очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка перебуває з візитом у Києві. Політики обговорили військову підтримку, інвестиції в українську оборону, а також виклики перед початком зими.

Про це йдеться на сторінці українського президента у соцмережі Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський наголосив, що Україна цінує надану їй військову та фінансову допомогу від уряду ФРН.

"Цінуємо вагому військову та фінансову допомогу Україні з боку уряду Німеччини. Розраховуємо на посилення оборонної підтримки України з боку Німеччини в наступному році. Це є критично важливим для нашої перемоги",- сказав глава держави.

Також Зеленський детально розповів про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби українських воїнів. Особлива увага під час зустрічі була приділена шляхам посилення двосторонньої співпраці в закупівлі зброї в українських виробників.

Читайте також: Майбутнє України - в ЄС і НАТО, - Бербок

Своєю чергою Бербок зазначила, що це вже її восьмий візит в Україну, який може бути певною мірою важливішим за деякі попередні на тлі виборів у США і ситуації на Близькому Сході.

"Завжди важливо бути тут особисто, пережити й відчути, що означають ці щоденні атаки безпілотників, і через висвітлення у ЗМІ донести до Німеччини та Європи якою є ситуація в Україні", - сказала очільниця німецького зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час візиту до Києва повідомила, що Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро для екстреної підтримки взимку.

Читайте також: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України на 200 мільйонів євро напередодні зими

Автор: 

Німеччина (7511) Зеленський Володимир (24558) допомога (8484) Анналена Бербок (457)


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Коли будуть обговорювати , як посадити ту ****** Меркельшу ?
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04.11.2024 22:32 Відповісти
"...також виклики перед початком зими. " Це він за дрова їй розповів ?
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04.11.2024 23:25 Відповісти
Про штоафи. 1 дровиняка - 1 штука гр
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04.11.2024 23:29 Відповісти
📺 Європейська комісія виступила з публічною критикою телемарафону

🔸 Про це йдеться у https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/1924a044-b30f-48a2-99c1-50edeac14da1_en?filename=Ukraine%20Report%202024.pdf звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною. Одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з держбюджету телемарафону «Єдині новини». Відтак прозвучали сумніви щодо об'єктивності телемарафону.

🔸 Також Єврокомісія дорікнула телеканалу «Рада», основним завданням якого є поширення інформації про парламентську діяльність, зокрема, про роботу представників парламентської опозиції. Проте трансляція засідань парламенту, яку зупинили у 2022 році, не відновилася.

🔸 Відтак ЄС чекає, що влада України буде «поступово відновлювати прозорий, плюралістичний і незалежний медіаландшафт»
https://t.me/Kyiv_munohorona
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04.11.2024 23:33 Відповісти
Зеленський провів зустріч із Бербок

Ниньки прийнятно б казати: Бербокинею.
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04.11.2024 23:54 Відповісти
та виклики перед початком зими
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Зима прийде - садити будемо. За ріща. Хі - хі...
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05.11.2024 01:47 Відповісти
Мені вже від вас нічого не треба, головне щоб світло було і за дрова не посадили.
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05.11.2024 04:55 Відповісти
А їй чорне личить
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05.11.2024 08:00 Відповісти
Як же він дурачить весь Захід та США ! Ну, не сучий син !
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05.11.2024 10:29 Відповісти
 
 