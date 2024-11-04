Майбутнє України - в ЄС і НАТО, - Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що майбутнє України - в ЄС і НАТО, але російський диктатор Володимир Путін намагається перешкодити Україні ухвалити вільне рішення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Бербок заявила на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою в понеділок у Києві.

"Майбутнє України - в ЄС і НАТО. Ми підтвердили це разом у декларації саміту НАТО у Вашингтоні. Путін хоче перешкодити Україні ухвалити вільне рішення, так само, як він хотів завадити цьому на виборах у Молдові", - заявила Бербок.

Також вона наголосила, що Путін напав на Україну, "вільну країну без жодної причини, і щодня він заново, на словах і на ділі, заявляє, що хоче її знищити".

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"Ніхто не хоче миру так, як українці. Путін щодня перешкоджає цьому миру. Навмисно. Відсутність можливості захистити себе в цей самий момент була б кінцем свободи. Це було б протилежністю миру. Тому не може бути жодних переговорів, заснованих на примусі", - наголосила Бербок.

За її словами, саме в Україні "вирішуватиметься питання про сенс миру в усій Європі та у вільному світі".

"Тим паче, як це не сумно, Путін не дає жодних ознак того, що він хоче вести переговори", - додала міністерка.

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Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок повідомила, що Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро для екстреної підтримки взимку.