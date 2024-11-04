Майбутнє України - в ЄС і НАТО, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що майбутнє України - в ЄС і НАТО, але російський диктатор Володимир Путін намагається перешкодити Україні ухвалити вільне рішення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Бербок заявила на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою в понеділок у Києві.
"Майбутнє України - в ЄС і НАТО. Ми підтвердили це разом у декларації саміту НАТО у Вашингтоні. Путін хоче перешкодити Україні ухвалити вільне рішення, так само, як він хотів завадити цьому на виборах у Молдові", - заявила Бербок.
Також вона наголосила, що Путін напав на Україну, "вільну країну без жодної причини, і щодня він заново, на словах і на ділі, заявляє, що хоче її знищити".
"Ніхто не хоче миру так, як українці. Путін щодня перешкоджає цьому миру. Навмисно. Відсутність можливості захистити себе в цей самий момент була б кінцем свободи. Це було б протилежністю миру. Тому не може бути жодних переговорів, заснованих на примусі", - наголосила Бербок.
За її словами, саме в Україні "вирішуватиметься питання про сенс миру в усій Європі та у вільному світі".
"Тим паче, як це не сумно, Путін не дає жодних ознак того, що він хоче вести переговори", - додала міністерка.
Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок повідомила, що Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро для екстреної підтримки взимку.
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И кстати что мешает украинцам без всяких майданов тихо мирно потихонечку вывозить особо наглых воришек и взяточников в лес или болото? Если не патриотизма ради, то хотя бы ради личного обогащения. А то окопы штурмовать через минные поля не страшно, а все детально продумав и просчитав взять какого нибудь толстенького дядю безоружного, под белы рученьки, страшно.