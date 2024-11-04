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Майбутнє України - в ЄС і НАТО, - Бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що майбутнє України - в ЄС і НАТО, але російський диктатор Володимир Путін намагається перешкодити Україні ухвалити вільне рішення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Бербок заявила на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою в понеділок у Києві.

"Майбутнє України - в ЄС і НАТО. Ми підтвердили це разом у декларації саміту НАТО у Вашингтоні. Путін хоче перешкодити Україні ухвалити вільне рішення, так само, як він хотів завадити цьому на виборах у Молдові", - заявила Бербок.

Також вона наголосила, що Путін напав на Україну, "вільну країну без жодної причини, і щодня він заново, на словах і на ділі, заявляє, що хоче її знищити".

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"Ніхто не хоче миру так, як українці. Путін щодня перешкоджає цьому миру. Навмисно. Відсутність можливості захистити себе в цей самий момент була б кінцем свободи. Це було б протилежністю миру. Тому не може бути жодних переговорів, заснованих на примусі", - наголосила Бербок.

За її словами, саме в Україні "вирішуватиметься питання про сенс миру в усій Європі та у вільному світі".

"Тим паче, як це не сумно, Путін не дає жодних ознак того, що він хоче вести переговори", - додала міністерка.

Також читайте: Україна потребує підтримки, щоб вижити, - Бербок

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок повідомила, що Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро для екстреної підтримки взимку.

Автор: 

членство в НАТО (1757) членство в ЄС (1318) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+2
Була б канцлером - співала б як і Шольц. А поки всього лиш якась там міністерка, то можна заявляти все що завгодно.
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04.11.2024 19:51 Відповісти
+2
Халва, халва...
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04.11.2024 19:59 Відповісти
+1
Краще б Бербок була канцлером, а не отой бургер Шольц!
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04.11.2024 19:21 Відповісти
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Краще б Бербок була канцлером, а не отой бургер Шольц!
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04.11.2024 19:21 Відповісти
Була б канцлером - співала б як і Шольц. А поки всього лиш якась там міністерка, то можна заявляти все що завгодно.
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04.11.2024 19:51 Відповісти
Членство в єс та нато-запорука виживання українців
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04.11.2024 19:21 Відповісти
Тому нас туди й не беруть!
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04.11.2024 19:23 Відповісти
Не "не беруть" а ми декларуємо бажання а на ділі хєрню одну творимо
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04.11.2024 19:44 Відповісти
В Німеччині що скоро вибори що вони взяли нашу звичку? У наших дурнів так тільки вибори, так ми в ЄС, ми в НАТО. А чи згодні вони нас прийняти і що буде після виборів та по фіг, головне до виборів ми туди.)
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04.11.2024 19:28 Відповісти
Мгм.
Для нас над входом у ЄС і НАТО наче висить лозунг:
"Гостинно просимо, або Пішли нагуй"
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04.11.2024 19:30 Відповісти
Так і нам потрібно нарешті визначитись ми за йдемо в ЄС і НАТО чи воюємо за міфічні "кордони 91 року ".
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04.11.2024 19:36 Відповісти
А Слуг наріду в ЄС візьмуть?
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04.11.2024 19:43 Відповісти
Їх візьмуть, а тебе ні.)
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04.11.2024 19:56 Відповісти
Якщо взагалі в когось то майбутнє залишиться!
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04.11.2024 19:56 Відповісти
Халва, халва...
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04.11.2024 19:59 Відповісти
Хотели бы давно бы приняли уже. По поводу коррупции. Что мешает США или даже любой европейской стране провести аудит помощи и подать в международный розыск всех без исключения воришек? Вон на Фирташа США завели дело за дачу взяток ИНДИЙСКИМ чиновникам.
И кстати что мешает украинцам без всяких майданов тихо мирно потихонечку вывозить особо наглых воришек и взяточников в лес или болото? Если не патриотизма ради, то хотя бы ради личного обогащения. А то окопы штурмовать через минные поля не страшно, а все детально продумав и просчитав взять какого нибудь толстенького дядю безоружного, под белы рученьки, страшно.
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04.11.2024 20:04 Відповісти
Україна в НАТО без єрмаків-татарових !
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04.11.2024 20:06 Відповісти
Дякуємо, звичайно, але можна рік, ну хоча б приблизно?
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04.11.2024 20:20 Відповісти
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04.11.2024 20:31 Відповісти
*******
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04.11.2024 21:22 Відповісти
Якщо весь час говорити "халва", то в роті солодше не стане! Пора вже щось конкретне робити.Причому як Заходу, так і українській владі( про зелену владу я не кажу- вона безмозгла і тому абсолютно безперспективна...).
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04.11.2024 22:58 Відповісти
 
 