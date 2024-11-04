Будущее Украины – в ЕС и НАТО, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что будущее Украины - в ЕС и НАТО, но российский диктатор Владимир Путин пытается помешать Украине принять свободное решение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Бербок заявила на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в понедельник в Киеве.

"Будущее Украины - в ЕС и НАТО. Мы подтвердили это вместе в декларации саммита НАТО в Вашингтоне. Путин хочет помешать Украине принять свободное решение, так же, как он хотел помешать этому на выборах в Молдове", - заявила Бербок.

Также она подчеркнула, что Путин напал на Украину, "свободную страну без всякой причины, и каждый день он заново, на словах и на деле, заявляет, что хочет ее уничтожить".

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"Никто не хочет мира так, как украинцы. Путин ежедневно препятствует этому миру. Намеренно. Отсутствие возможности защитить себя в этот самый момент было бы концом свободы. Это было бы противоположностью мира. Поэтому не может быть никаких переговоров, основанных на принуждении", - подчеркнула Бербок.

По ее словам, именно в Украине "будет решаться вопрос о смысле мира во всей Европе и в свободном мире".

"Тем более, как это ни печально, Путин не дает никаких признаков того, что он хочет вести переговоры", - добавила министр.

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Напомним, сегодня, 4 ноября, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия предоставит Украине дополнительные 200 млн евро для экстренной поддержки зимой.