Будущее Украины – в ЕС и НАТО, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что будущее Украины - в ЕС и НАТО, но российский диктатор Владимир Путин пытается помешать Украине принять свободное решение.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Бербок заявила на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в понедельник в Киеве.
"Будущее Украины - в ЕС и НАТО. Мы подтвердили это вместе в декларации саммита НАТО в Вашингтоне. Путин хочет помешать Украине принять свободное решение, так же, как он хотел помешать этому на выборах в Молдове", - заявила Бербок.
Также она подчеркнула, что Путин напал на Украину, "свободную страну без всякой причины, и каждый день он заново, на словах и на деле, заявляет, что хочет ее уничтожить".
"Никто не хочет мира так, как украинцы. Путин ежедневно препятствует этому миру. Намеренно. Отсутствие возможности защитить себя в этот самый момент было бы концом свободы. Это было бы противоположностью мира. Поэтому не может быть никаких переговоров, основанных на принуждении", - подчеркнула Бербок.
По ее словам, именно в Украине "будет решаться вопрос о смысле мира во всей Европе и в свободном мире".
"Тем более, как это ни печально, Путин не дает никаких признаков того, что он хочет вести переговоры", - добавила министр.
Напомним, сегодня, 4 ноября, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия предоставит Украине дополнительные 200 млн евро для экстренной поддержки зимой.
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И кстати что мешает украинцам без всяких майданов тихо мирно потихонечку вывозить особо наглых воришек и взяточников в лес или болото? Если не патриотизма ради, то хотя бы ради личного обогащения. А то окопы штурмовать через минные поля не страшно, а все детально продумав и просчитав взять какого нибудь толстенького дядю безоружного, под белы рученьки, страшно.