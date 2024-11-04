РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5110 посетителей онлайн
Новости
1 485 18

Будущее Украины – в ЕС и НАТО, - Бербок

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что будущее Украины - в ЕС и НАТО, но российский диктатор Владимир Путин пытается помешать Украине принять свободное решение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Бербок заявила на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в понедельник в Киеве.

"Будущее Украины - в ЕС и НАТО. Мы подтвердили это вместе в декларации саммита НАТО в Вашингтоне. Путин хочет помешать Украине принять свободное решение, так же, как он хотел помешать этому на выборах в Молдове", - заявила Бербок.

Также она подчеркнула, что Путин напал на Украину, "свободную страну без всякой причины, и каждый день он заново, на словах и на деле, заявляет, что хочет ее уничтожить".

Читайте также: Бербок прибыла с визитом в Киев

"Никто не хочет мира так, как украинцы. Путин ежедневно препятствует этому миру. Намеренно. Отсутствие возможности защитить себя в этот самый момент было бы концом свободы. Это было бы противоположностью мира. Поэтому не может быть никаких переговоров, основанных на принуждении", - подчеркнула Бербок.

По ее словам, именно в Украине "будет решаться вопрос о смысле мира во всей Европе и в свободном мире".

"Тем более, как это ни печально, Путин не дает никаких признаков того, что он хочет вести переговоры", - добавила министр.

Читайте также: Украина нуждается в поддержке, чтобы выжить, - Бербок

Напомним, сегодня, 4 ноября, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия предоставит Украине дополнительные 200 млн евро для экстренной поддержки зимой.

Автор: 

членство в НАТО (1548) членство в ЕС (1078) Анналена Бербок (349)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Була б канцлером - співала б як і Шольц. А поки всього лиш якась там міністерка, то можна заявляти все що завгодно.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:51 Ответить
+2
Халва, халва...
показать весь комментарий
04.11.2024 19:59 Ответить
+1
Краще б Бербок була канцлером, а не отой бургер Шольц!
показать весь комментарий
04.11.2024 19:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б Бербок була канцлером, а не отой бургер Шольц!
показать весь комментарий
04.11.2024 19:21 Ответить
Була б канцлером - співала б як і Шольц. А поки всього лиш якась там міністерка, то можна заявляти все що завгодно.
показать весь комментарий
04.11.2024 19:51 Ответить
Членство в єс та нато-запорука виживання українців
показать весь комментарий
04.11.2024 19:21 Ответить
Тому нас туди й не беруть!
показать весь комментарий
04.11.2024 19:23 Ответить
Не "не беруть" а ми декларуємо бажання а на ділі хєрню одну творимо
показать весь комментарий
04.11.2024 19:44 Ответить
В Німеччині що скоро вибори що вони взяли нашу звичку? У наших дурнів так тільки вибори, так ми в ЄС, ми в НАТО. А чи згодні вони нас прийняти і що буде після виборів та по фіг, головне до виборів ми туди.)
показать весь комментарий
04.11.2024 19:28 Ответить
Мгм.
Для нас над входом у ЄС і НАТО наче висить лозунг:
"Гостинно просимо, або Пішли нагуй"
показать весь комментарий
04.11.2024 19:30 Ответить
Так і нам потрібно нарешті визначитись ми за йдемо в ЄС і НАТО чи воюємо за міфічні "кордони 91 року ".
показать весь комментарий
04.11.2024 19:36 Ответить
А Слуг наріду в ЄС візьмуть?
показать весь комментарий
04.11.2024 19:43 Ответить
Їх візьмуть, а тебе ні.)
показать весь комментарий
04.11.2024 19:56 Ответить
Якщо взагалі в когось то майбутнє залишиться!
показать весь комментарий
04.11.2024 19:56 Ответить
Халва, халва...
показать весь комментарий
04.11.2024 19:59 Ответить
Хотели бы давно бы приняли уже. По поводу коррупции. Что мешает США или даже любой европейской стране провести аудит помощи и подать в международный розыск всех без исключения воришек? Вон на Фирташа США завели дело за дачу взяток ИНДИЙСКИМ чиновникам.
И кстати что мешает украинцам без всяких майданов тихо мирно потихонечку вывозить особо наглых воришек и взяточников в лес или болото? Если не патриотизма ради, то хотя бы ради личного обогащения. А то окопы штурмовать через минные поля не страшно, а все детально продумав и просчитав взять какого нибудь толстенького дядю безоружного, под белы рученьки, страшно.
показать весь комментарий
04.11.2024 20:04 Ответить
Україна в НАТО без єрмаків-татарових !
показать весь комментарий
04.11.2024 20:06 Ответить
Дякуємо, звичайно, але можна рік, ну хоча б приблизно?
показать весь комментарий
04.11.2024 20:20 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2024 20:31 Ответить
*******
показать весь комментарий
04.11.2024 21:22 Ответить
Якщо весь час говорити "халва", то в роті солодше не стане! Пора вже щось конкретне робити.Причому як Заходу, так і українській владі( про зелену владу я не кажу- вона безмозгла і тому абсолютно безперспективна...).
показать весь комментарий
04.11.2024 22:58 Ответить
 
 