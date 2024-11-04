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Новини Допомога Україні
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Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро для екстреної підтримки взимку, - Бербок

міністр закордонних справ Німеччини Бербок

Німеччина надасть Україні гуманітарну допомогу на 200 мільйонів євро для проходження зими.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Домівки, в яких немає тепла, можуть забезпечити себе теплом. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку", – сказала німецька дипломатка.

Бербок також наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України та заявила, що Німеччина буде об'єднувати зусилля в межах міжнародної коаліції щодо посилення ППО.

Глава МЗС Німеччини додала, що обговорила з українським колегою співпрацю щодо виробництва дронів.

"Якщо Німеччина може допомогти з дронами, то це найкращий захист для нас самих", – зазначила Бербок.

Також читайте: Припинення військової допомоги Німеччини Україні обійдеться ФРН "набагато дорожче", ніж її продовження, - IfW

Автор: 

Німеччина (7511) гуманітарна допомога (1007) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+3
За дрова це копія "закона про валєжнік" за поребріком.
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04.11.2024 18:18 Відповісти
+2
Зате чортові депутати- не українці роблять геноцид українцям
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04.11.2024 18:16 Відповісти
+2
Нуу зелені з цими ''копійками'' швидко впораються.
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04.11.2024 18:16 Відповісти
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04.11.2024 18:14 Відповісти
ці гроші на 100-200 Таурусів можна витратити розумніше -

на опалення мацкви. 😂👍
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04.11.2024 18:20 Відповісти
Зате чортові депутати- не українці роблять геноцид українцям
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04.11.2024 18:16 Відповісти
Напередодні однієї з найважчих зим в новітній історії України, Верховна Рада посилила відповідальність за зберігання дров без документів.
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04.11.2024 18:18 Відповісти
за зберігання ?

тоді дрова цієї зими будуть це як оружиє та наркотики одночасно 😕

.
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04.11.2024 18:22 Відповісти
10 жовтня 2024 року, напередодні однієї з найважчих зим в новітній історії України, Верховна Рада ухвалила https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42658 законопроєкт № 9665 , яким посилила відповідальність за зберігання дров без документів
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04.11.2024 18:26 Відповісти
ЦЕ ГЕНОЦІД ПРОСТИХ УКРАЇНЦІВ ‼️‼️‼️‼️
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04.11.2024 18:27 Відповісти
Нуу зелені з цими ''копійками'' швидко впораються.
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04.11.2024 18:16 Відповісти
Зермакам на кишенькові витрати.
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04.11.2024 18:16 Відповісти
Украiнi чи владi?
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04.11.2024 18:18 Відповісти
За дрова це копія "закона про валєжнік" за поребріком.
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04.11.2024 18:18 Відповісти
Вони усі закони деруть з РФ - наближають країни.
Ось той дикий закон про перехід часу.
УСЯ ЕВРОПА ПЕРЕВОДИТЬ СТРІЛКИ, але стефанчук з депутатами вирішили наблизитись до раши. І СБУ їх не покарало
ДОВІДКА :
Які країни відмовилися від переведення годинників

Ісландія

Казахстан

Грузія

Японія

Білорусь

Росія.
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04.11.2024 18:35 Відповісти
У совку при сталіні були податки на яблуні-груші і т.д.
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04.11.2024 18:23 Відповісти
Причина опозиції битися в істериці про створення уряду національного єдності, це набридло їм сидить у повній попі, а хочеться до годівниці як було в ті 5 років коли вони були при владі).
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04.11.2024 18:28 Відповісти
Чуєш, шмонько єрмаківська, це через свєрбіж єдності вже три роки протизаконно заблоковані телеканали, окрім підсосних, а на марафон прилаштували всіх медведчуківських журнашлюшек?
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04.11.2024 18:43 Відповісти
Ну на Роісє, Китаї, КНДР, на відміну від демократій, коаліції національної єдності не створюють.

Правда там іноді розстрілюють громадян за надуманими обвинуваченнями...

Ви ж, дегенерати зелені, саме цього хочете - сильна рука, цар, порядочєк?

Правда, цар у вас якийсь пришелепкуватий та зажопний. І порядочєк у нього у державі, як у скаженого єнота у кублі.
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04.11.2024 20:42 Відповісти
Ефективні менеджери Зеленського будуть дуже вдячні.

Їм якраз до Різдва треба по новій Теслі купити.
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04.11.2024 20:28 Відповісти
 
 