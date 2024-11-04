Німеччина надасть Україні додаткові 200 млн євро для екстреної підтримки взимку, - Бербок

Німеччина надасть Україні гуманітарну допомогу на 200 мільйонів євро для проходження зими.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу на додаткові 200 млн євро для екстреної зимової підтримки. Домівки, в яких немає тепла, можуть забезпечити себе теплом. Також будуть надані генератори для забезпечення теплом узимку", – сказала німецька дипломатка.

Бербок також наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України та заявила, що Німеччина буде об'єднувати зусилля в межах міжнародної коаліції щодо посилення ППО.

Глава МЗС Німеччини додала, що обговорила з українським колегою співпрацю щодо виробництва дронів.

"Якщо Німеччина може допомогти з дронами, то це найкращий захист для нас самих", – зазначила Бербок.

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