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Припинення військової допомоги Німеччини Україні обійдеться ФРН "набагато дорожче", ніж її продовження, - IfW

Прапор Німеччини

У разі перемоги РФ в Україні щорічні витрати ФРН через видатки на оборону, наплив біженців і торгівельні втрати приблизно в 10-20 разів перевищуватимуть поточну підтримку Берліном Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau з посиланням на листопадовий аналіз Інституту світової економіки в Кілі (IfW).

Аналітики зазначають, що  з лютого 2022 року до серпня цього року Німеччина надала Україні військову допомогу на загальну суму в 10,6 мільярда євро. Це відповідає в середньому близько 4 мільярдів євро на рік або близько 0,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини.

Натомість перемога Росії в її агресивній війні проти України призведе до значного зростання витрат Німеччини через збільшення витрат на оборону, додаткового напливу біженців, а також втрати торгівлі з Україною та інвестицій, зазначається в доповіді. За оцінками авторів, за такого сценарію щорічні витрати ФРН становитимуть від 1 до 2 відсотків ВВП, що приблизно в 10-20 разів більше, ніж поточна військова підтримка Києва.

Військова допомога Німеччини та навчання українських військових

Загалом з лютого 2022 року Німеччина передала Україні озброєння й оснащення із запасів Бундесверу, вартість яких оцінюють у 5,2 мільярда євро. Увесь перелік з переданою ФРН військовою допомогою розміщено на спеціальному сайті міноборони ФРН. 17 жовтня цього року уряд ФРН востаннє оновив дані щодо проведених поставок озброєнь в Україну.

Так, за весь період було поставлено 18 танків Leopard 2А6, 88 танків Leopard 1 A5. Києву також було передано 140 бойових машин піхоти (БМП) Marder, 54 БТР М113. Крім того, Берлін постачав в Україну самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000 із запчастинами, РСЗВ MARS і HIMARS, зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, системи ППО IRIS-T SLM і IRIS-T SLS, гарматні зенітні комплекси Gepard і SKYNEX, ПЗРК Stinger і "Стрєла-2", різноманітні бронемашини, паливозаправники, військові вантажівки, протитанкові гранатомети, радари, стрілецьку зброю тощо. Не менш важливими для ЗСУ були й регулярні постачання боєкомплекту з боку Німеччини.

Показово, що ЗСУ отримують зброю не лише із запасів Бундесверу, а також із запасів німецьких компаній-виробників. Утім, замовлення на ремонт і відновлення цієї техніки надходять від уряду ФРН.

Крім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військовий вишкіл у Німеччині. Вартість цього вишколу, за даними Берліна, на жовтень становила близько 282 мільйонів євро. Додаткові витрати, у зв'язку з якими уряд ФРН не називав конкретних цифр, пов'язані з лікуванням поранених українських солдатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Танки Leopard, бойові машини Marder, системи ППО і гаубиці: Німеччина оновила перелік допомоги Україні

Автор: 

Німеччина (7510) допомога (8483) Україна (5987) допомога і підтримка (1170)


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Топ коментарі
+10
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03.11.2024 11:43 Відповісти
+8
Найбільша проблема в тому що захід готовий міліарди вливати в відновлення зруйнованої інфрастуктури після орківських ударів але не готовий краще ті міліарди потратити на ППО та авіацію для захисту від орківських ударів.

Наприклад той же ЄС виділив 69 млрд. євро допомоги, але якби він дав ці кошти на ППО та авіацію то б було не потрібно виділяти решту суми на інфраструктуру та енергетику.
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03.11.2024 12:12 Відповісти
+6
Який рано чи пізно нападе на Німеччину
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03.11.2024 11:36 Відповісти
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Який рано чи пізно нападе на Німеччину
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03.11.2024 11:36 Відповісти
Імовірність такої події прагне до нуля.
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03.11.2024 11:41 Відповісти
Підлога Маккартні в пекельних борошнах detected
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03.11.2024 13:37 Відповісти
Только ГДР так же входила в состав ссср, для справки нужно напомнить немцам.
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03.11.2024 11:42 Відповісти
Ось це цікаво. Розкажіть детальніше.
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03.11.2024 11:46 Відповісти
Входила со времен Российской империи. Когда Кант был кацапом
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03.11.2024 13:26 Відповісти
Та частина Німеччини, в якій жив Кант, поділена між Польщею і рф. До НДР вона відношення не має.
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03.11.2024 13:35 Відповісти
Конечно. Он жил в Кёнигсберге. это был стеб.
Кант как представитель ждунов. Не стал эвакуироваться, получил кацапский паспорт принимал присягу. Сотрудничал с оккупантами. Учил студентов по кацапский программе. После передачи города взад. Опять перекрасился и стал пруссаком. Но, продолжал сотрудничать с рашистами.
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03.11.2024 13:57 Відповісти
ГДР в состав СССР не входила.
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03.11.2024 13:28 Відповісти
Ты б историю подучил.Даже не знаешь кото был в ссср
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04.11.2024 13:21 Відповісти
Типичный кацапский бред
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03.11.2024 12:51 Відповісти
Хлібало трісне, чмоня кацапська
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03.11.2024 13:11 Відповісти
а де підрахунки: у яку суму обійдеться американському народу захоплення Китаєм Тайваню, яке неминуче відбудеться після захоплення України Парашею? Ось, Маск вже працює на Китай, відключив старлінк над Тайванем
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03.11.2024 11:39 Відповісти
Ніякого вторгнення на Тайвань не буде. Найближчі 10 років... В Китаю серйозні проблеми з економікою...
Цілком можливо що Китай навіть буде брати взайми у заходу.
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03.11.2024 13:30 Відповісти
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03.11.2024 11:43 Відповісти
Точно - от якщо б західні лідери відмовилися б визнавати Зелю президентом після 20 травня і вести з ним перемовини як зофіційним представником України - то Україна потужно перемогла б - бо ж для перемоги України за думкою кацапських ботів з никами Wicktorija та Виталий потрібно, щоб у України не було визнаного Президента,
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03.11.2024 12:25 Відповісти
Без простроченого, але колись визнаного Пре𝝿зедента, і сонце не встає, марафонозебілізони із головним медіа країни не вставляють та Свинартефанчуки не легітимні підОПодЄрьмаківці...
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03.11.2024 13:28 Відповісти
А уссілякі бидло-дурачкі, мабуть, думають, що посада Президента в Україні чисто номінальна, не виконує жодних функцій і можна просто обійтися без президента?
Щодо ж Стефанчука - то він може стати ВО тільки у випадку ДОСТРОКОВОГО припинення повноваженнь Президента і ВО Президента також не має всіх повноваженнь повноцінного Президента.
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03.11.2024 16:44 Відповісти
А НЕ уссілякі бидло-дурачки, а суто конкретний , мабуть думаютьє, що посада Президента в Україні чисто бути із зверненнями?
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03.11.2024 19:42 Відповісти
Німців не надуриш - педанти - все підрахують до євро
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03.11.2024 11:57 Відповісти
нууу...
може хто не знає, німеччина оплачує наших пенсіонерів.
нажаль, суддів та прокурорів теж.
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03.11.2024 12:05 Відповісти
Найбільша проблема в тому що захід готовий міліарди вливати в відновлення зруйнованої інфрастуктури після орківських ударів але не готовий краще ті міліарди потратити на ППО та авіацію для захисту від орківських ударів.

Наприклад той же ЄС виділив 69 млрд. євро допомоги, але якби він дав ці кошти на ППО та авіацію то б було не потрібно виділяти решту суми на інфраструктуру та енергетику.
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03.11.2024 12:12 Відповісти
Кошти , виділені на інфраструктуру та енергетику, повернуться німецьким фірмам як оплата за знищене вітчизняне устаткування. А от засоби ППО не принесуть такого ефекту
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03.11.2024 13:01 Відповісти
Шольц крутиться, бо вибори на носі і активно заграє з х.... Повна заміна Шредера. Тому і Бубон як продажна дівка з борделю крутиться біля німців. Словечко замовлять ?
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03.11.2024 13:25 Відповісти
Стандартный ************** подход. Нам все должны.... Позорные нищеброды. Ущербная обоссаная хохложопая нация. Ничего не могут сами. Только воровать и клянчить. ********.
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06.11.2024 10:15 Відповісти
 
 