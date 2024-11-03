Припинення військової допомоги Німеччини Україні обійдеться ФРН "набагато дорожче", ніж її продовження, - IfW
У разі перемоги РФ в Україні щорічні витрати ФРН через видатки на оборону, наплив біженців і торгівельні втрати приблизно в 10-20 разів перевищуватимуть поточну підтримку Берліном Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Tagesschau з посиланням на листопадовий аналіз Інституту світової економіки в Кілі (IfW).
Аналітики зазначають, що з лютого 2022 року до серпня цього року Німеччина надала Україні військову допомогу на загальну суму в 10,6 мільярда євро. Це відповідає в середньому близько 4 мільярдів євро на рік або близько 0,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини.
Натомість перемога Росії в її агресивній війні проти України призведе до значного зростання витрат Німеччини через збільшення витрат на оборону, додаткового напливу біженців, а також втрати торгівлі з Україною та інвестицій, зазначається в доповіді. За оцінками авторів, за такого сценарію щорічні витрати ФРН становитимуть від 1 до 2 відсотків ВВП, що приблизно в 10-20 разів більше, ніж поточна військова підтримка Києва.
Військова допомога Німеччини та навчання українських військових
Загалом з лютого 2022 року Німеччина передала Україні озброєння й оснащення із запасів Бундесверу, вартість яких оцінюють у 5,2 мільярда євро. Увесь перелік з переданою ФРН військовою допомогою розміщено на спеціальному сайті міноборони ФРН. 17 жовтня цього року уряд ФРН востаннє оновив дані щодо проведених поставок озброєнь в Україну.
Так, за весь період було поставлено 18 танків Leopard 2А6, 88 танків Leopard 1 A5. Києву також було передано 140 бойових машин піхоти (БМП) Marder, 54 БТР М113. Крім того, Берлін постачав в Україну самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000 із запчастинами, РСЗВ MARS і HIMARS, зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, системи ППО IRIS-T SLM і IRIS-T SLS, гарматні зенітні комплекси Gepard і SKYNEX, ПЗРК Stinger і "Стрєла-2", різноманітні бронемашини, паливозаправники, військові вантажівки, протитанкові гранатомети, радари, стрілецьку зброю тощо. Не менш важливими для ЗСУ були й регулярні постачання боєкомплекту з боку Німеччини.
Показово, що ЗСУ отримують зброю не лише із запасів Бундесверу, а також із запасів німецьких компаній-виробників. Утім, замовлення на ремонт і відновлення цієї техніки надходять від уряду ФРН.
Крім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військовий вишкіл у Німеччині. Вартість цього вишколу, за даними Берліна, на жовтень становила близько 282 мільйонів євро. Додаткові витрати, у зв'язку з якими уряд ФРН не називав конкретних цифр, пов'язані з лікуванням поранених українських солдатів.
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Кант как представитель ждунов. Не стал эвакуироваться,
получил кацапский паспортпринимал присягу. Сотрудничал с оккупантами. Учил студентов по кацапский программе. После передачи города взад. Опять перекрасился и стал пруссаком. Но, продолжал сотрудничать с рашистами.
Цілком можливо що Китай навіть буде брати взайми у заходу.
винартефанчуки не легітимні підОПодЄрьмаківці...
Щодо ж Стефанчука - то він може стати ВО тільки у випадку ДОСТРОКОВОГО припинення повноваженнь Президента і ВО Президента також не має всіх повноваженнь повноцінного Президента.
ссілякі бидло-дурачки, а суто конкретний , мабуть дума ютьє, що посада Президента в Україні чисто бути із зверненнями?
може хто не знає, німеччина оплачує наших пенсіонерів.
нажаль, суддів та прокурорів теж.
Наприклад той же ЄС виділив 69 млрд. євро допомоги, але якби він дав ці кошти на ППО та авіацію то б було не потрібно виділяти решту суми на інфраструктуру та енергетику.