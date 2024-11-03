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Прекращение военной помощи Германии Украине обойдется ФРГ "намного дороже", чем ее продолжение, - IfW

Прапор Німеччини

В случае победы РФ в Украине ежегодные расходы ФРГ из-за расходов на оборону, наплыва беженцев и торговых потерь примерно в 10-20 раз будут превышать текущую поддержку Берлином Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau со ссылкой на ноябрьский анализ Института мировой экономики в Киле (IfW).

Аналитики отмечают, что с февраля 2022 года до августа этого года Германия предоставила Украине военную помощь на общую сумму 10,6 миллиарда евро. Это соответствует в среднем приблизительно 4 миллиардам евро в год или приблизительно 0,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП) Германии.

В свою очередь победа России в ее агрессивной войне против Украины приведет к значительному росту расходов Германии из-за увеличения расходов на оборону, дополнительного наплыва беженцев, а также потери торговли с Украиной и инвестиций, отмечается в докладе. По оценкам авторов, при таком сценарии ежегодные расходы ФРГ составят от 1 до 2 процентов ВВП, что примерно в 10-20 раз больше, чем текущая военная поддержка Киева.

Военная помощь Германии и обучение украинских военных

Всего с февраля 2022 года Германия передала Украине вооружение и оснащение из запасов Бундесвера, стоимость которых оценивается в 5,2 миллиарда евро. Весь перечень с переданной ФРГ военной помощью размещен на специальном сайте минобороны ФРГ. 17 октября этого года правительство ФРГ в последний раз обновило данные о проведенных поставках вооружений в Украину.

Так, за весь период было поставлено 18 танков Leopard 2А6, 88 танков Leopard 1 A5. Киеву также было передано 140 боевых машин пехоты (БМП) Marder, 54 БТР М113. Кроме того, Берлин поставлял в Украину самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 с запчастями, РСЗО MARS и HIMARS, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, пушечные зенитные комплексы Gepard и SKYNEX, ПЗРК Stinger и "Стрела-2", разнообразные бронемашины, топливозаправщики, военные грузовики, противотанковые гранатометы, радары, стрелковое оружие и тому подобное. Не менее важными для ВСУ были и регулярные поставки боекомплекта со стороны Германии.

Показательно, что ВСУ получают оружие не только из запасов Бундесвера, а также из запасов немецких компаний-производителей. Впрочем, заказы на ремонт и восстановление этой техники поступают от правительства ФРГ.

Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Стоимость этой подготовки, по данным Берлина, на октябрь составляла около 282 миллионов евро. Дополнительные расходы, в связи с которыми правительство ФРГ не называло конкретных цифр, связаны с лечением раненых украинских солдат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки Leopard, боевые машины Marder, системы ПВО и гаубицы: Германия обновила список помощи Украине

Автор: 

Германия (7093) помощь (7903) Украина (45038) помощь и поддержка (879)


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Топ комментарии
+10
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03.11.2024 11:43 Ответить
+8
Найбільша проблема в тому що захід готовий міліарди вливати в відновлення зруйнованої інфрастуктури після орківських ударів але не готовий краще ті міліарди потратити на ППО та авіацію для захисту від орківських ударів.

Наприклад той же ЄС виділив 69 млрд. євро допомоги, але якби він дав ці кошти на ППО та авіацію то б було не потрібно виділяти решту суми на інфраструктуру та енергетику.
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03.11.2024 12:12 Ответить
+6
Який рано чи пізно нападе на Німеччину
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03.11.2024 11:36 Ответить
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Який рано чи пізно нападе на Німеччину
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03.11.2024 11:36 Ответить
Імовірність такої події прагне до нуля.
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03.11.2024 11:41 Ответить
Підлога Маккартні в пекельних борошнах detected
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03.11.2024 13:37 Ответить
Только ГДР так же входила в состав ссср, для справки нужно напомнить немцам.
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03.11.2024 11:42 Ответить
Ось це цікаво. Розкажіть детальніше.
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03.11.2024 11:46 Ответить
Входила со времен Российской империи. Когда Кант был кацапом
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03.11.2024 13:26 Ответить
Та частина Німеччини, в якій жив Кант, поділена між Польщею і рф. До НДР вона відношення не має.
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03.11.2024 13:35 Ответить
Конечно. Он жил в Кёнигсберге. это был стеб.
Кант как представитель ждунов. Не стал эвакуироваться, получил кацапский паспорт принимал присягу. Сотрудничал с оккупантами. Учил студентов по кацапский программе. После передачи города взад. Опять перекрасился и стал пруссаком. Но, продолжал сотрудничать с рашистами.
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03.11.2024 13:57 Ответить
ГДР в состав СССР не входила.
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03.11.2024 13:28 Ответить
Ты б историю подучил.Даже не знаешь кото был в ссср
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04.11.2024 13:21 Ответить
Типичный кацапский бред
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03.11.2024 12:51 Ответить
Хлібало трісне, чмоня кацапська
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03.11.2024 13:11 Ответить
а де підрахунки: у яку суму обійдеться американському народу захоплення Китаєм Тайваню, яке неминуче відбудеться після захоплення України Парашею? Ось, Маск вже працює на Китай, відключив старлінк над Тайванем
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03.11.2024 11:39 Ответить
Ніякого вторгнення на Тайвань не буде. Найближчі 10 років... В Китаю серйозні проблеми з економікою...
Цілком можливо що Китай навіть буде брати взайми у заходу.
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03.11.2024 13:30 Ответить
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03.11.2024 11:43 Ответить
Точно - от якщо б західні лідери відмовилися б визнавати Зелю президентом після 20 травня і вести з ним перемовини як зофіційним представником України - то Україна потужно перемогла б - бо ж для перемоги України за думкою кацапських ботів з никами Wicktorija та Виталий потрібно, щоб у України не було визнаного Президента,
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03.11.2024 12:25 Ответить
Без простроченого, але колись визнаного Пре𝝿зедента, і сонце не встає, марафонозебілізони із головним медіа країни не вставляють та Свинартефанчуки не легітимні підОПодЄрьмаківці...
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03.11.2024 13:28 Ответить
А уссілякі бидло-дурачкі, мабуть, думають, що посада Президента в Україні чисто номінальна, не виконує жодних функцій і можна просто обійтися без президента?
Щодо ж Стефанчука - то він може стати ВО тільки у випадку ДОСТРОКОВОГО припинення повноваженнь Президента і ВО Президента також не має всіх повноваженнь повноцінного Президента.
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03.11.2024 16:44 Ответить
А НЕ уссілякі бидло-дурачки, а суто конкретний , мабуть думаютьє, що посада Президента в Україні чисто бути із зверненнями?
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03.11.2024 19:42 Ответить
Німців не надуриш - педанти - все підрахують до євро
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03.11.2024 11:57 Ответить
нууу...
може хто не знає, німеччина оплачує наших пенсіонерів.
нажаль, суддів та прокурорів теж.
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03.11.2024 12:05 Ответить
Найбільша проблема в тому що захід готовий міліарди вливати в відновлення зруйнованої інфрастуктури після орківських ударів але не готовий краще ті міліарди потратити на ППО та авіацію для захисту від орківських ударів.

Наприклад той же ЄС виділив 69 млрд. євро допомоги, але якби він дав ці кошти на ППО та авіацію то б було не потрібно виділяти решту суми на інфраструктуру та енергетику.
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03.11.2024 12:12 Ответить
Кошти , виділені на інфраструктуру та енергетику, повернуться німецьким фірмам як оплата за знищене вітчизняне устаткування. А от засоби ППО не принесуть такого ефекту
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03.11.2024 13:01 Ответить
Шольц крутиться, бо вибори на носі і активно заграє з х.... Повна заміна Шредера. Тому і Бубон як продажна дівка з борделю крутиться біля німців. Словечко замовлять ?
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03.11.2024 13:25 Ответить
Стандартный ************** подход. Нам все должны.... Позорные нищеброды. Ущербная обоссаная хохложопая нация. Ничего не могут сами. Только воровать и клянчить. ********.
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06.11.2024 10:15 Ответить
 
 