Прекращение военной помощи Германии Украине обойдется ФРГ "намного дороже", чем ее продолжение, - IfW

В случае победы РФ в Украине ежегодные расходы ФРГ из-за расходов на оборону, наплыва беженцев и торговых потерь примерно в 10-20 раз будут превышать текущую поддержку Берлином Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau со ссылкой на ноябрьский анализ Института мировой экономики в Киле (IfW).

Аналитики отмечают, что с февраля 2022 года до августа этого года Германия предоставила Украине военную помощь на общую сумму 10,6 миллиарда евро. Это соответствует в среднем приблизительно 4 миллиардам евро в год или приблизительно 0,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП) Германии.

В свою очередь победа России в ее агрессивной войне против Украины приведет к значительному росту расходов Германии из-за увеличения расходов на оборону, дополнительного наплыва беженцев, а также потери торговли с Украиной и инвестиций, отмечается в докладе. По оценкам авторов, при таком сценарии ежегодные расходы ФРГ составят от 1 до 2 процентов ВВП, что примерно в 10-20 раз больше, чем текущая военная поддержка Киева.

Военная помощь Германии и обучение украинских военных

Всего с февраля 2022 года Германия передала Украине вооружение и оснащение из запасов Бундесвера, стоимость которых оценивается в 5,2 миллиарда евро. Весь перечень с переданной ФРГ военной помощью размещен на специальном сайте минобороны ФРГ. 17 октября этого года правительство ФРГ в последний раз обновило данные о проведенных поставках вооружений в Украину.

Так, за весь период было поставлено 18 танков Leopard 2А6, 88 танков Leopard 1 A5. Киеву также было передано 140 боевых машин пехоты (БМП) Marder, 54 БТР М113. Кроме того, Берлин поставлял в Украину самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 с запчастями, РСЗО MARS и HIMARS, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, пушечные зенитные комплексы Gepard и SKYNEX, ПЗРК Stinger и "Стрела-2", разнообразные бронемашины, топливозаправщики, военные грузовики, противотанковые гранатометы, радары, стрелковое оружие и тому подобное. Не менее важными для ВСУ были и регулярные поставки боекомплекта со стороны Германии.

Показательно, что ВСУ получают оружие не только из запасов Бундесвера, а также из запасов немецких компаний-производителей. Впрочем, заказы на ремонт и восстановление этой техники поступают от правительства ФРГ.

Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Стоимость этой подготовки, по данным Берлина, на октябрь составляла около 282 миллионов евро. Дополнительные расходы, в связи с которыми правительство ФРГ не называло конкретных цифр, связаны с лечением раненых украинских солдат.

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