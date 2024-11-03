Прекращение военной помощи Германии Украине обойдется ФРГ "намного дороже", чем ее продолжение, - IfW
В случае победы РФ в Украине ежегодные расходы ФРГ из-за расходов на оборону, наплыва беженцев и торговых потерь примерно в 10-20 раз будут превышать текущую поддержку Берлином Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau со ссылкой на ноябрьский анализ Института мировой экономики в Киле (IfW).
Аналитики отмечают, что с февраля 2022 года до августа этого года Германия предоставила Украине военную помощь на общую сумму 10,6 миллиарда евро. Это соответствует в среднем приблизительно 4 миллиардам евро в год или приблизительно 0,1 процента валового внутреннего продукта (ВВП) Германии.
В свою очередь победа России в ее агрессивной войне против Украины приведет к значительному росту расходов Германии из-за увеличения расходов на оборону, дополнительного наплыва беженцев, а также потери торговли с Украиной и инвестиций, отмечается в докладе. По оценкам авторов, при таком сценарии ежегодные расходы ФРГ составят от 1 до 2 процентов ВВП, что примерно в 10-20 раз больше, чем текущая военная поддержка Киева.
Военная помощь Германии и обучение украинских военных
Всего с февраля 2022 года Германия передала Украине вооружение и оснащение из запасов Бундесвера, стоимость которых оценивается в 5,2 миллиарда евро. Весь перечень с переданной ФРГ военной помощью размещен на специальном сайте минобороны ФРГ. 17 октября этого года правительство ФРГ в последний раз обновило данные о проведенных поставках вооружений в Украину.
Так, за весь период было поставлено 18 танков Leopard 2А6, 88 танков Leopard 1 A5. Киеву также было передано 140 боевых машин пехоты (БМП) Marder, 54 БТР М113. Кроме того, Берлин поставлял в Украину самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000 с запчастями, РСЗО MARS и HIMARS, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, системы ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, пушечные зенитные комплексы Gepard и SKYNEX, ПЗРК Stinger и "Стрела-2", разнообразные бронемашины, топливозаправщики, военные грузовики, противотанковые гранатометы, радары, стрелковое оружие и тому подобное. Не менее важными для ВСУ были и регулярные поставки боекомплекта со стороны Германии.
Показательно, что ВСУ получают оружие не только из запасов Бундесвера, а также из запасов немецких компаний-производителей. Впрочем, заказы на ремонт и восстановление этой техники поступают от правительства ФРГ.
Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Стоимость этой подготовки, по данным Берлина, на октябрь составляла около 282 миллионов евро. Дополнительные расходы, в связи с которыми правительство ФРГ не называло конкретных цифр, связаны с лечением раненых украинских солдат.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кант как представитель ждунов. Не стал эвакуироваться,
получил кацапский паспортпринимал присягу. Сотрудничал с оккупантами. Учил студентов по кацапский программе. После передачи города взад. Опять перекрасился и стал пруссаком. Но, продолжал сотрудничать с рашистами.
Цілком можливо що Китай навіть буде брати взайми у заходу.
винартефанчуки не легітимні підОПодЄрьмаківці...
Щодо ж Стефанчука - то він може стати ВО тільки у випадку ДОСТРОКОВОГО припинення повноваженнь Президента і ВО Президента також не має всіх повноваженнь повноцінного Президента.
ссілякі бидло-дурачки, а суто конкретний , мабуть дума ютьє, що посада Президента в Україні чисто бути із зверненнями?
може хто не знає, німеччина оплачує наших пенсіонерів.
нажаль, суддів та прокурорів теж.
Наприклад той же ЄС виділив 69 млрд. євро допомоги, але якби він дав ці кошти на ППО та авіацію то б було не потрібно виділяти решту суми на інфраструктуру та енергетику.