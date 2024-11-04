Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України на 200 мільйонів євро напередодні зими

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила про нову гуманітарну допомогу Україні на 200 млн євро напередодні зими.

Про це Бербок заявила на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо українців у подальшій підготовці до зими. З цією метою ми вкотре збільшуємо нашу надзвичайну гуманітарну допомогу. Це додаткові 200 млн євро на зимову невідкладну допомогу. Це означає, що навіть прифронтові будинки, не забезпечені електроенергією, зможуть отримувати тепло", – сказала Бербок.

Крім того, вона розповіла про свій візит на електростанцію. Бербок наголосила, що "найкращий захист – це посилення ППО України". Вона нагадала, що з початку війни Німеччина вже поставила Україні три системи Patriot, загалом дев'ять систем Iris-T і дві інші системи.

Бербок запевнила, що Німеччина продовжуватиме надавати Україні підтримку в цій сфері та об'єднувати "сили на міжнародному рівні, особливо за допомогою ініціативи протиповітряної оборони".

Раніше повідомлялося, що Німеччина завершує підготовчу роботу стосовно пакета допомоги Україні на 1,4 млрд євро.

У вересні повідомлялося, що Німеччина надасть Україні додатково 100 млн євро зимової допомоги на тлі продовження російських атак на її інфраструктуру.