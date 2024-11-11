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2% ВВП на оборону - вже недостатньо, - глава МЗС Німеччини Бербок

2% ВВП на оборону вже недостатньо: заява Бербок

Країнам-членам НАТО варто збільшувати витрати на оборону. 2% ВВП наразі недостатньо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau, про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

На тематичній конференції міністерка заявила, що витрат на оборону на рівні 2% ВВП за теперішніх обставин вже не буде достатньо.

Це, за словами Бербок, буде "у власних безпекових інтересах" європейських держав.

Раніше Дональд Трамп, якого було обрано на пост президента США, часто критикував Німеччину за недостатні витрати на оборону та навіть погрожував через це виходом США із НАТО.

Також Бербок у виступі наголосила на важливості підтримки України. Європі, за його словами, потрібно нарозувати та об'єднувати власні оборонні спроможності.

Читайте: Зеленський провів зустріч із Бербок: обговорили військову підтримку, інвестиції в українську оборону та виклики перед початком зими

Автор: 

Німеччина (7320) НАТО (6422) Анналена Бербок (455)


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О як защебетали. Після прихода трампана, що тільки не заспіваєш, щоб залишатись під крильцем амераканського війська.
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11.11.2024 17:48 Відповісти
Поздно Аня пить Боржоми--- уже и 5 мало. А говорил вам тремпель в свою каденцию 6 лет назад за ваши полтора процента а у американцев три!? Ну вот, бабу трахнули урот!
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11.11.2024 23:26 Відповісти
 
 