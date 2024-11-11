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Новини Війна
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Путін може скористатися перехідним періодом у США, - Бербок закликала Європу збільшити допомогу Україні

Бербок закликає збільшити допомогу Україні

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Берлін та Європу збільшити допомогу Україні, оскільки диктатор РФ Володимир Путін може скористатися перехідним періодом у США для посилення бойових дій на фронті.

Про це Бербок заявила на пресконференції у понеділок, 11 листопада, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає часу чекати до весни. Зараз саме той перехідний період, якого Путін чекав і до якого готувався", - заявила міністерка.

Окремо Бербок наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України. 

"Напередодні виборів у США на Київ було здійснено більше атак дронами , ніж будь-коли раніше, і це були цілеспрямовані удари по столиці",- сказала Бербок, зазначивши, що війна РФ проти України "досягла нової фази".

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Німецька урядовиця закликала ФРН збільшити витрати на оборону України, зокрема для захисту від російських дронів.

Раніше Бербок заявляла, що країнам-членам НАТО варто збільшувати витрати на оборону. 2% ВВП наразі недостатньо.

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Автор: 

Німеччина (7320) ППО (3143) допомога (8291) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+2
"Є перспективні технологічні рішення", - Зеленський про комплексну програму проти КАБів русні
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11.11.2024 17:06
+1
А шо старик Байден уже ничего не решает? за два с половиной месяца таких делов можно наделать, шо ховайся
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11.11.2024 17:09
+1
Рф зі своїм наступом на Курщині «обісралась» по повній - як пише BILD, вони несуть лише величезні втрати
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11.11.2024 17:13
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"Є перспективні технологічні рішення", - Зеленський про комплексну програму проти КАБів русні
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11.11.2024 17:06 Відповісти
Зашивилились коли загроза стала сильнішою.
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11.11.2024 17:08 Відповісти
А шо старик Байден уже ничего не решает? за два с половиной месяца таких делов можно наделать, шо ховайся
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11.11.2024 17:09 Відповісти
Рф зі своїм наступом на Курщині «обісралась» по повній - як пише BILD, вони несуть лише величезні втрати
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11.11.2024 17:13 Відповісти
Війська рф вже три дні проводять великий контрнаступ в Курській області, але лише отримують підсрачники.
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11.11.2024 17:14 Відповісти
Кого ви закликаєте? - ви ж головнии донор в Європі
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11.11.2024 17:13 Відповісти
стару гидоту треба було ніщити відразу, а ні гратися у добрих руських - гансів. Якби не стара хвойда Меркель, можливо і війни не було
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11.11.2024 17:15 Відповісти
11 листопада 2024. Трамп почав зливати Україну- ютуб ТАКА АМЕРИКА

Це американець-українець, віруючі християнин , мабуть тому й отримав свій статус. багато років живе в США , за ці десятиріччя тільки раз голосував за демократів.
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11.11.2024 17:20 Відповісти
Вони закликають але руху нема. Що вона що Борель....
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11.11.2024 18:00 Відповісти
Почему ,,может воспользоваться,,? Он давно и отлично этим пользуется. И именно благодаря вам, бздлявым пацифистам коллективного запада. Дурака включать не ************?
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11.11.2024 22:55 Відповісти
 
 