Путін може скористатися перехідним періодом у США, - Бербок закликала Європу збільшити допомогу Україні
Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Берлін та Європу збільшити допомогу Україні, оскільки диктатор РФ Володимир Путін може скористатися перехідним періодом у США для посилення бойових дій на фронті.
Про це Бербок заявила на пресконференції у понеділок, 11 листопада, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас немає часу чекати до весни. Зараз саме той перехідний період, якого Путін чекав і до якого готувався", - заявила міністерка.
Окремо Бербок наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України.
"Напередодні виборів у США на Київ було здійснено більше атак дронами , ніж будь-коли раніше, і це були цілеспрямовані удари по столиці",- сказала Бербок, зазначивши, що війна РФ проти України "досягла нової фази".
Німецька урядовиця закликала ФРН збільшити витрати на оборону України, зокрема для захисту від російських дронів.
Раніше Бербок заявляла, що країнам-членам НАТО варто збільшувати витрати на оборону. 2% ВВП наразі недостатньо.
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Це американець-українець, віруючі християнин , мабуть тому й отримав свій статус. багато років живе в США , за ці десятиріччя тільки раз голосував за демократів.