Путін може скористатися перехідним періодом у США, - Бербок закликала Європу збільшити допомогу Україні

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Берлін та Європу збільшити допомогу Україні, оскільки диктатор РФ Володимир Путін може скористатися перехідним періодом у США для посилення бойових дій на фронті.

Про це Бербок заявила на пресконференції у понеділок, 11 листопада, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає часу чекати до весни. Зараз саме той перехідний період, якого Путін чекав і до якого готувався", - заявила міністерка.

Окремо Бербок наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України.

"Напередодні виборів у США на Київ було здійснено більше атак дронами , ніж будь-коли раніше, і це були цілеспрямовані удари по столиці",- сказала Бербок, зазначивши, що війна РФ проти України "досягла нової фази".

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Німецька урядовиця закликала ФРН збільшити витрати на оборону України, зокрема для захисту від російських дронів.

Раніше Бербок заявляла, що країнам-членам НАТО варто збільшувати витрати на оборону. 2% ВВП наразі недостатньо.

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