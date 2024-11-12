Внеочередные выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года, - СМИ

Внеочередные федеральные выборы в Германии могут состояться 23 февраля 2025 года.

Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

Лидеры ХДС/ХСС, СДПГ, Зеленых и СвДП договорились предложить президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру эту дату.

Источники Reuters сообщили, что Зеленые и свободные демократы поддержали предложение о проведении выборов 23 февраля 2025 года.

Канцлер Шольц может вынести вопрос вотума доверия правительству (нужен для проведения досрочных выборов) на голосование в Бундестаге уже 16 декабря.

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия

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