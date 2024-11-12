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Внеочередные выборы в Германии состоятся 23 февраля 2025 года, - СМИ

Позачергові вибори в Німеччині: Відома дата проведення

Внеочередные федеральные выборы в Германии могут состояться 23 февраля 2025 года.

Об этом пишет DW, передает Цензор.НЕТ.

Лидеры ХДС/ХСС, СДПГ, Зеленых и СвДП договорились предложить президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру эту дату.

Источники Reuters сообщили, что Зеленые и свободные демократы поддержали предложение о проведении выборов 23 февраля 2025 года.

Канцлер Шольц может вынести вопрос вотума доверия правительству (нужен для проведения досрочных выборов) на голосование в Бундестаге уже 16 декабря.

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия

Также читайте: Кандидат в канцлеры Германии Мерц: Готов выдвинуть Путину ультиматум о прекращении боевых действий в Украине

Автор: 

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Ігри закінчілісь..обіраю CDU/CSU ...проті націстів afd та красной потвори
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12.11.2024 13:37 Ответить
А хто красна потвора? Сара кнехт їй у вагінь чи...
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12.11.2024 14:00 Ответить
Соціал-демократи Шольца Шредера мають червоний прапор
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12.11.2024 17:47 Ответить
Дякую, а я думав як червоні, то комуняки чи комуняки, що косять під щось інше.
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12.11.2024 18:25 Ответить
Комуняки Леніна, його партія, спочатку називалася соціал-демократами
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12.11.2024 22:43 Ответить
За день до...
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12.11.2024 14:17 Ответить
Ох кацапы постебутся на день червонской армии по части выборов у фрицев! Ну не подумали колбасники партийные. Тщетильнее, тщетильнее надо, пацифисты рафинированные кумекать!
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12.11.2024 18:08 Ответить
От і мене дата нашорошила.
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12.11.2024 19:13 Ответить
 
 