Позачергові вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року, - ЗМІ

Позачергові федеральні вибори у Німеччині можуть відбутися 23 лютого 2025 року.

Про це пише DW, передає Цензор.НЕТ.

Лідери ХДС/ХСС, СДПН, Зелених та ВДП домовилися запропонувати президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру цю дату.

Джерела Reuters повідомили, що Зелені та вільні демократи підтримали пропозицію щодо проведення виборів 23 лютого 2025 року.

Канцлер Шольц може винести питання вотуму довіри уряду (потрібен для проведення дострокових виборів) на голосування в Бундестазі вже 16 грудня.

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження

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