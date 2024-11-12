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Позачергові вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року, - ЗМІ

Позачергові вибори в Німеччині: Відома дата проведення

Позачергові федеральні вибори у Німеччині можуть відбутися 23 лютого 2025 року.

Про це пише DW, передає Цензор.НЕТ.

Лідери ХДС/ХСС, СДПН, Зелених та ВДП домовилися запропонувати президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру цю дату.

Джерела Reuters повідомили, що Зелені та вільні демократи підтримали пропозицію щодо проведення виборів 23 лютого 2025 року.

Канцлер Шольц може винести питання вотуму довіри уряду (потрібен для проведення дострокових виборів) на голосування в Бундестазі вже 16 грудня.

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження

Також читайте: Кандидат у канцлери Німеччини Мерц: Готовий висунути Путіну ультиматум про припинення бойових дій в Україні

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Ігри закінчілісь..обіраю CDU/CSU ...проті націстів afd та красной потвори
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12.11.2024 13:37 Відповісти
А хто красна потвора? Сара кнехт їй у вагінь чи...
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12.11.2024 14:00 Відповісти
Соціал-демократи Шольца Шредера мають червоний прапор
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12.11.2024 17:47 Відповісти
Дякую, а я думав як червоні, то комуняки чи комуняки, що косять під щось інше.
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12.11.2024 18:25 Відповісти
Комуняки Леніна, його партія, спочатку називалася соціал-демократами
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12.11.2024 22:43 Відповісти
За день до...
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12.11.2024 14:17 Відповісти
Ох кацапы постебутся на день червонской армии по части выборов у фрицев! Ну не подумали колбасники партийные. Тщетильнее, тщетильнее надо, пацифисты рафинированные кумекать!
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12.11.2024 18:08 Відповісти
От і мене дата нашорошила.
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12.11.2024 19:13 Відповісти
 
 