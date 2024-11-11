Кандидат у канцлери Німеччини Мерц: Готовий висунути Путіну ультиматум про припинення бойових дій в Україні

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Stern.

"Якщо для цього буде привід та в колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто згоди, то, зрозуміло, так", - заявив Мерц.

Лідер німецької опозиції зауважив, що готовий висунути РФ ультиматум про припинення бойових дій в Україні й, якщо цього не буде зроблено впродовж 24 годин, він поставить Києву крилаті ракети Taurus та дозволить бити ними вглиб російської території.

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Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц запропонував уряду канцлера Олафа Шольца висунути РФ ультиматум щодо припинення бомбардування цивільної інфраструктури України, а в разі невиконання його Росією - передати Києву далекобійні ракети Taurus.