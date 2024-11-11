УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4526 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 421 34

Кандидат у канцлери Німеччини Мерц: Готовий висунути Путіну ультиматум про припинення бойових дій в Україні

Лідер опозиції Німеччини Фрідріх Мерц заявив про умови ультиматуму Росії

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Stern.

"Якщо для цього буде привід та в колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто згоди, то, зрозуміло, так", - заявив Мерц.

Лідер німецької опозиції зауважив, що готовий висунути РФ ультиматум про припинення бойових дій в Україні й, якщо цього не буде зроблено впродовж 24 годин, він поставить Києву крилаті ракети Taurus та дозволить бити ними вглиб російської території.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін може скористатися перехідним періодом у США, - Бербок закликала Європу збільшити допомогу Україні 

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц запропонував уряду канцлера Олафа Шольца висунути РФ ультиматум щодо припинення бомбардування цивільної інфраструктури України, а в разі невиконання його Росією - передати Києву далекобійні ракети Taurus.

Автор: 

Німеччина (7347) путін володимир (23795) росія (65114)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Шольц був дуже обережливий. Він просто наляканий Путіним. А Мерц з першого дня війни виступає за збільшення постачання зброї України без обмежень по військовим цілям. Зараз питання в тому, коли будуть позачергові вибори, бо Мерц - вже переможець за опитуваннями.
показати весь коментар
11.11.2024 23:17
+12
було б непонано як би ви з Трампом перегони влаштували хто перший путлера нагне
показати весь коментар
11.11.2024 22:47
+9
Так,"24 години"треба негайно патентувати.
показати весь коментар
11.11.2024 22:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ну на
показати весь коментар
11.11.2024 22:42 Відповісти
Сама офігіла
показати весь коментар
11.11.2024 22:51 Відповісти
Поскоріш би його обрали канцлером ФРН 🙁
показати весь коментар
11.11.2024 23:42 Відповісти
як тільки оберуть - передумає
показати весь коментар
13.11.2024 01:25 Відповісти
2 штуки???
показати весь коментар
12.11.2024 08:21 Відповісти
Так,"24 години"треба негайно патентувати.
показати весь коментар
11.11.2024 22:43 Відповісти
ух ти. крутий чувак? чи блабла?
показати весь коментар
11.11.2024 22:44 Відповісти
Шольц був дуже обережливий. Він просто наляканий Путіним. А Мерц з першого дня війни виступає за збільшення постачання зброї України без обмежень по військовим цілям. Зараз питання в тому, коли будуть позачергові вибори, бо Мерц - вже переможець за опитуваннями.
показати весь коментар
11.11.2024 23:17 Відповісти
Мерцу подобається Трамп
показати весь коментар
12.11.2024 01:01 Відповісти
Просто Байден був таким слабким, що повний жах. І адміністрація - імпотентна. Тому політики інших країн не могли дивитись на цю бездіяльність та симпатизували (хто відкрито, хто мовчки) Трампу.
показати весь коментар
12.11.2024 13:02 Відповісти
Політика всіх ліваків - у США, у Польщі, у Британії, завжди слабка щодо бандитів. А Мерц консерватор, він мислить із Трампом однаково.
показати весь коментар
12.11.2024 17:33 Відповісти
Чувак думає що у пуйла нема на нього компромату - наївний
показати весь коментар
11.11.2024 22:46 Відповісти
було б непонано як би ви з Трампом перегони влаштували хто перший путлера нагне
показати весь коментар
11.11.2024 22:47 Відповісти
Еріку на рососії ще не слухають?)
показати весь коментар
11.11.2024 22:57 Відповісти
А що дуже романтична пісенька. Про кохання.
показати весь коментар
11.11.2024 23:55 Відповісти
С цих заяв ,можна хіба що посміятись
показати весь коментар
11.11.2024 22:53 Відповісти
гарний може бути канцлер.
показати весь коментар
11.11.2024 22:57 Відповісти
Блин! Цензор мой профайл и регестрацию обнулил. Я здесь с 2019 года, а теперь... Как так?
показати весь коментар
11.11.2024 23:57 Відповісти
спробуйте звернутись у раду форумчан. Може вам щось пояснять як так сталось.
показати весь коментар
12.11.2024 00:04 Відповісти
Спочатку ніяк не міг увійти через логін. Видавала помилку 404. Потім зайшов і мій нік придбав додаткові літери та цифри і... зрештою - обнулення профайлу. Жах.
показати весь коментар
12.11.2024 01:20 Відповісти
У мене схожа муйня, тільки "помилка 403"...
показати весь коментар
12.11.2024 08:08 Відповісти
Акаунт хакнули. Теж через таке пройшов
показати весь коментар
12.11.2024 09:11 Відповісти
Та сама iсторiя i в мене... В смартфонi залишилася Таня М, а на компе видае похибку 404...
показати весь коментар
12.11.2024 09:28 Відповісти
О--- ещё один звонарь Квазимодо вылупился!
показати весь коментар
11.11.2024 22:58 Відповісти
У Штатах вже обрався чувак, який про 24 години крутіше заявляв.
показати весь коментар
11.11.2024 22:59 Відповісти
Висунути, а потім ще і всунути.
показати весь коментар
11.11.2024 23:19 Відповісти
Ще один Трамп намалювався....
показати весь коментар
11.11.2024 23:30 Відповісти
А припинити закупівлю індійських нафтопродуктів з російської нафти ? Нє?
показати весь коментар
12.11.2024 00:05 Відповісти
та вже давно відомо, що ти, Фрідріх, не ліверна ковбаса; і навіть не жопаста комсомолка.
показати весь коментар
12.11.2024 02:09 Відповісти
Свідок Трампа. Тому канцлером в Німеччині йому не бути.
показати весь коментар
12.11.2024 02:10 Відповісти
ти вже придбав собі білі тапочки в домовину?
показати весь коментар
12.11.2024 03:24 Відповісти
Нах- це за хрюським кораблем мац ква, пшов, пшов на напівсогнутих не озираючись
показати весь коментар
12.11.2024 07:45 Відповісти
 
 