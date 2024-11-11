Кандидат у канцлери Німеччини Мерц: Готовий висунути Путіну ультиматум про припинення бойових дій в Україні
Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Stern.
"Якщо для цього буде привід та в колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто згоди, то, зрозуміло, так", - заявив Мерц.
Лідер німецької опозиції зауважив, що готовий висунути РФ ультиматум про припинення бойових дій в Україні й, якщо цього не буде зроблено впродовж 24 годин, він поставить Києву крилаті ракети Taurus та дозволить бити ними вглиб російської території.
Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц запропонував уряду канцлера Олафа Шольца висунути РФ ультиматум щодо припинення бомбардування цивільної інфраструктури України, а в разі невиконання його Росією - передати Києву далекобійні ракети Taurus.
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