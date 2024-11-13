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Зеленський і Шольц обговорили подальшу допомогу Україні, - речник уряду ФРН Гебештрайт

В уряді ФРН розповіли про розмову між Зеленським та Шольцом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого йшлося і про подальшу допомогу Україні.

Про це повідомив журналістам у Берліні речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

"Канцлер підтвердив постійну та непохитну солідарність із Україною на тлі агресії Росії, що триває майже тисячу днів. Він запевнив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну у військовій сфері в тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами", - сказав Гебештрайт.

Своєю чергою президент Зеленський, за словами речника, подякував уряду Німеччини за військову підтримку, особливо для посилення протиповітряної оборони України.

Зазначається, що канцлер Німеччини і український президент домовилися продовжувати конструктивний обмін думками щодо можливих шляхів до справедливого миру в Україні та підтримувати тісні контакти.

Нагадаємо, що нещодавно очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала Берлін та Європу збільшити допомогу Україні, оскільки диктатор РФ Володимир Путін може скористатися перехідним періодом у США для посилення бойових дій на фронті.

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Автор: 

Німеччина (7330) Зеленський Володимир (23719) допомога (8308) Шольц Олаф (1135)


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шольцу залишилось бути канцлером два місяці.
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13.11.2024 20:38 Відповісти
Только же хотел напомнить. Опять кусок хлеба перехватили. Я бы с этим уже бы не встречался. Да, слишком прямолинено и не дипломатично. И была помощь. Но кто пересчитает тех кто уже не увидит не победы, не поражения, ни детей своих, жён, матерей, братьев, сестёр и просто своей улицы??? А ведь события последних месяцев двух ну трёх показывают, что получив что просили года полтора назад, и тем более обещали ведь, то могло бы многое не произойти. Теперь поздно всё. А можно бы было этого и не печатать---а просто сказать----бздуны и серуны, перестраховщики и шлюхи, бабло превыше всего поставившие в жизни своей!
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13.11.2024 21:04 Відповісти
 
 