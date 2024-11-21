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Новости
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Украина считает неправильным решение Бразилии не пригласить Украину на саммит G20, - МИД

МЗС

Украина расстроена решением Бразилии, которая председательствовала в G20, не пригласить украинскую сторону на саммит G20, дата проведения которого пришлась на 1000-й день полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы призывали пригласить, считали, что очень правильно, чтобы на 1000-й день полномасштабной агрессии РФ эта тема прозвучала от Украины на заседании. Кроме того, российская агрессия против Украины - это глобальная угроза. Если фокус бразильского председательства в G20 - на устойчивом развитии, на экономике, преодолении несправедливостей в мировой финансовой системе, то без решения и справедливого завершения российской агрессии этого достичь невозможно", - сказал Тихий на брифинге в Киеве в четверг.

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По его словам, Украина доносила это до бразильских партнеров неоднократно во время контактов.

"Они сделали тот выбор, который сделали, это их выбор как председательствующих. Мы считаем, что этот выбор - не пригласить Украину - неправильный", - подчеркнул спикер.

Тихий отметил, что в целом то, что саммит G20 "обошел вниманием" тему российской агрессии, Украина считает ошибочным и видит отсутствие стратегии в желании серьезно отнестись к глобальной угрозе в связи с агрессией РФ.

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"Это не просто то, что Украина хотела рассказать о своих страданиях из-за российской агрессии. Мы хотели предложить там свои определенные видения, и как российскую агрессию можно завершить справедливо", - пояснил он.

"Конечно, мы расстроены, но будем использовать каждую площадку в дальнейшем, чтобы доносить до мира угрозы от российской агрессии", - добавили в МИД.

Следующей будет председательствовать в G20 ЮАР. Как отметил Тихий, в ЮАР заверили, что российская агрессия будет одной из тем и одним из фокусов во время председательства ЮАР.

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"Как минимум услышали такие заверения от южноафриканской стороны. И считаем, что это правильно в контексте глобальных угроз российской агрессии не только для Украины, а в целом, и для стран Африки", - отметил спикер.

В конце октября во время визита в Южно-Африканскую Республику Андрей Сибига и министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола провели в Претории двусторонние переговоры. Сибига выразил надежду, что председательство Южной Африки в G20, которое начнется уже в декабре, обеспечит решительное лидерство в преодолении региональных и глобальных вызовов, среди которых и российская агрессия против Украины.

Саммит Группы 20 (G20) проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

Автор: 

G20 (300) Бразилия (305) МИД (6947)


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Топ комментарии
+13
Кого приглашать? Писькограя???
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21.11.2024 22:34
+11
А що економіка України увійшла у 20 економік світу?
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21.11.2024 22:33
+7
Не Україну не запрсили. Не запросили безтолкового ішака, а Україна стала жертвою, та заручницею того ж ішака.
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21.11.2024 22:40
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А що економіка України увійшла у 20 економік світу?
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21.11.2024 22:33 Ответить
З чорного входу.
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21.11.2024 23:22 Ответить
У нас и до войны Украина не входила в 20 сильных экономик мира, хотя в 1991 году могла войти. И по уровню счастья мы и до войны в 20-ке не были. Так что нам там делать?
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21.11.2024 22:33 Ответить
А що там робе твоя улюблена нацистська пердєрація?
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22.11.2024 05:28 Ответить
Кого приглашать? Писькограя???
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21.11.2024 22:34 Ответить
************ не їде бо боїться ордера з Гааги і нашего просто кинули
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21.11.2024 22:36 Ответить
підари-*************...що від них очікувати
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21.11.2024 22:34 Ответить
"Обидели юродиевого..." (с)
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21.11.2024 22:35 Ответить
...не далі копеєчку!
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21.11.2024 22:37 Ответить
пику поголи на початок!
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21.11.2024 22:39 Ответить
та костюм вдягни з краваткою, ніщеброде!
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21.11.2024 22:41 Ответить
Бразилія не хоче губити гешефт з рашкою - імпорт мін.добрив
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21.11.2024 22:39 Ответить
Не Україну не запрсили. Не запросили безтолкового ішака, а Україна стала жертвою, та заручницею того ж ішака.
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21.11.2024 22:40 Ответить
Бразилія завжди за фюрера.Навіть правий Большонару надав перевагу мяснику.
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21.11.2024 22:42 Ответить
А про що б там говорили? Про чергові 1000 і 1 ніч план? Сформулюйте спочатку виразно свої думки, вранці Зеленський заявляє про переговори, в обід уже Єрмак розповідає, як Крим будуть штурмувати. Ми звичайно ж, не вони
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21.11.2024 22:43 Ответить
Подивилися запрошуй не запрошуй толку ніякого немає, от і вирішили Україні гроші на зброю заощадити
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21.11.2024 22:46 Ответить
Слюні і соплі ! Намагання влізти у дупу без мила !!!
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21.11.2024 22:46 Ответить
Да ще поїздити на халяву, да місце для життя підібрати
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21.11.2024 23:08 Ответить
бразилия це членкиня брикс де китай виришуе кого запросити. а китай це не союзник, а партнер украины тому и видмова.
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21.11.2024 22:48 Ответить
"зелена влада" зробила все,що від неї залежить,щоб Україну не запросили....
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21.11.2024 23:00 Ответить
Треба було так: "Ось що насправді значать лицемірні заклики до діалогу з боку лули і вінніпуха - слухати виключно *******"
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21.11.2024 23:19 Ответить
Схоже Вова занадто звик гуляти по усіх топ політичних тусовках, а тепер не розуміє чому його туди не запрошують.
Так от все просто - потрібно хоч щось робити, щоб і далі тобі були раді. Розвивати економіку, жорстко боротись з корупцією....
Жаль тільки, що посилають Зелю, а страждає вся країна. Втім більшість саме цього ж хотіла в 2019?
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21.11.2024 23:32 Ответить
Ви б ще через рік згадали . Самміт вже закінчився.
ТАК ЩО МЗС можно звільняти - толку від вас ніякого
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21.11.2024 23:46 Ответить
пацан перетрудился и хочет отдохнуть на пляже
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22.11.2024 11:27 Ответить
 
 