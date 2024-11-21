Украина считает неправильным решение Бразилии не пригласить Украину на саммит G20, - МИД

Украина расстроена решением Бразилии, которая председательствовала в G20, не пригласить украинскую сторону на саммит G20, дата проведения которого пришлась на 1000-й день полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы призывали пригласить, считали, что очень правильно, чтобы на 1000-й день полномасштабной агрессии РФ эта тема прозвучала от Украины на заседании. Кроме того, российская агрессия против Украины - это глобальная угроза. Если фокус бразильского председательства в G20 - на устойчивом развитии, на экономике, преодолении несправедливостей в мировой финансовой системе, то без решения и справедливого завершения российской агрессии этого достичь невозможно", - сказал Тихий на брифинге в Киеве в четверг.

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По его словам, Украина доносила это до бразильских партнеров неоднократно во время контактов.

"Они сделали тот выбор, который сделали, это их выбор как председательствующих. Мы считаем, что этот выбор - не пригласить Украину - неправильный", - подчеркнул спикер.

Тихий отметил, что в целом то, что саммит G20 "обошел вниманием" тему российской агрессии, Украина считает ошибочным и видит отсутствие стратегии в желании серьезно отнестись к глобальной угрозе в связи с агрессией РФ.

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"Это не просто то, что Украина хотела рассказать о своих страданиях из-за российской агрессии. Мы хотели предложить там свои определенные видения, и как российскую агрессию можно завершить справедливо", - пояснил он.

"Конечно, мы расстроены, но будем использовать каждую площадку в дальнейшем, чтобы доносить до мира угрозы от российской агрессии", - добавили в МИД.

Следующей будет председательствовать в G20 ЮАР. Как отметил Тихий, в ЮАР заверили, что российская агрессия будет одной из тем и одним из фокусов во время председательства ЮАР.

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"Как минимум услышали такие заверения от южноафриканской стороны. И считаем, что это правильно в контексте глобальных угроз российской агрессии не только для Украины, а в целом, и для стран Африки", - отметил спикер.

В конце октября во время визита в Южно-Африканскую Республику Андрей Сибига и министр иностранных дел ЮАР Рональд Ламола провели в Претории двусторонние переговоры. Сибига выразил надежду, что председательство Южной Африки в G20, которое начнется уже в декабре, обеспечит решительное лидерство в преодолении региональных и глобальных вызовов, среди которых и российская агрессия против Украины.

Саммит Группы 20 (G20) проходил в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.