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США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, - Байден на саммите G20

Байден на саміті

Действующий президент США Джо Байден заявил, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом он сказал во вступительном слове на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Все, кто сидит за этим столом, на мой взгляд, также должны. Мы все должны работать над тем, чтобы положить конец конфликтам и кризисам, которые разрушают прогресс, чтобы улучшить безопасность во всем мире", - сказал глава Белого дома.

Саммит группы G20 начался в понедельник, 18 ноября. Во время двухдневной встречи лидеры обсудят среди прочего войну в Украине, международную безопасность, торговлю и изменение климата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа о перемирии, - CNN

Заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер сказал, что США будут настаивать, чтобы коммюнике, изданное по результатам саммита G20 включало "мощные формулировки по Украине".

Он также отметил, что в отличие от G7, объединяющей страны-единомышленники, в G20 входят и противники, среди которых Россия. Отмечается, что на саммите G20 в Бразилии присутствует министр иностранных дел России.

Накануне издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников писало, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

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Автор: 

G20 (299) Байден Джо (2785) США (26422) поддержка (672)


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Топ комментарии
+9
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18.11.2024 19:31
+5
Україна або поверне собі ядерну зброю або зменшиться в три рази до Збруча
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18.11.2024 19:29
+2
Перед тим вкравши ядерну зброю.
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18.11.2024 19:34
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Україна або поверне собі ядерну зброю або зменшиться в три рази до Збруча
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18.11.2024 19:29 Ответить
Думаєш путін погодиться повернути нам ядерну зброю, як білорусам?...
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18.11.2024 19:40 Ответить
Ми можемо засунути ядерну ракету прямо в кабаєву 😆
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18.11.2024 19:43 Ответить
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18.11.2024 19:31 Ответить
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18.11.2024 19:38 Ответить
Перед тим вкравши ядерну зброю.
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18.11.2024 19:34 Ответить
Він у тебе ядерну зброю вкрав. От паскуда
Ну нічого рашист-срамп - поверне
Ідіократ, блін
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18.11.2024 19:37 Ответить
Фіала-боте спок, на рудого не покладаємо надій. Надія на українську ядерну зброю.
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18.11.2024 19:38 Ответить
Схоже ти у нас не тільки бот , але і *****. Такі потужні фантазії.
Тіки підкажи ЯЗ відновлюємо до мільойна дронів і мільярду дерев, чи після ?
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18.11.2024 19:41 Ответить
Наратив про корупцію просуває московія, щоб зменшити нашу підтримку. Хрюкни кацапе 🐽
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18.11.2024 19:45 Ответить
яка надія? можеш обгрунтувати цю надію? уявімо, що Україна через кілька місяців буде мати кілька ядерних боєголовок. уявімо просто. що далі? прохання аргументовано обгрунтувати.
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18.11.2024 19:47 Ответить
Гугли що таке samson option - це і наша стратегія.
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18.11.2024 19:49 Ответить
самсон оптіон? проти кого? проти арабів, які не мають ядерної бомби.. ну так ти не порівнюй арабів і кацапів, у яких є тисячі ядерних боєголовок. не катить жодним чином такий аргумент. від слова вупше. давай інші агрументи.
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18.11.2024 20:06 Ответить
Ти тупий. Ядерна зброя ізраілю націлена одночасно на москву і лондон, щоб напевне спровокувати кінець світу. Тому він і робить що хоче а захід ще й ********.
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18.11.2024 20:32 Ответить
то це ти тупий. більше того, в тебе вавка в голові. лікуйся..
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18.11.2024 21:00 Ответить
Экспертное сообщество давно не сомневается в наличии у «Израиля» ядерного оружия, а также колоссальных запасов обычных вооружений, значительная часть которых оплачена Соединёнными Штатами.

Так, Сааб Шаат, эксперт по проблемам Ближнего Востока, заявил в интервью телеканалу «Press TV» следующее: «Мы видим главарей сионистского образования, до зубов вооружённых оплаченным американцами оружием - разумеется, за счёт налогоплательщиков. Они угрожают миру так называемой "Опцией Самсона". "Опция Самсона"… направлена против всей планеты».

Он добавил, что «израильский» режим - единственный обладатель ядерного оружия в ближневосточном регионе, и что сионистский арсенал насчитывает порядка 400 ядерных боевых частей.

Шаат подчеркнул, что «Израиль» отказывается исполнить требование международного сообщества о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и превратить Ближний Восток в зону, свободную от оружия массового уничтожения, включая ядерное оружие.

«"Израиль" - это настоящая угроза глобальной безопасности, а Соединённые Штаты Америки игнорируют любые доносящиеся из региона призывы обуздать "Израиль"», - пояснил аналитик.

По словам Шаата, американские политики соревнуются между собой в демонстрации заботы о защите и безопасности «Израиля» и наперебой выражают готовность предоставить сионистскому режиму дополнительные средства, оружие и технологии.

«Именно они ("Израиль") атакуют своих соседей; именно они угрожают миру "Опцией Самсона"; именно они калечат и убивают палестинских мирных жителей; именно они грозят совершить агрессию против Ирана», - добавил эксперт.

Он обратил внимание на то, что ввиду деструктивного поведения «Израиля» с точки зрения сохранения мира и стабильности на Земле, международное сообщество должно принять серьёзные меры в целях сдерживания этого безумного режима.

Комментарии Шаата прозвучали вскоре после того, как бывший глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ) Ханс Бликс в эксклюзивном интервью «Press TV» выразил убеждённость в том, что «Израиль» обладает ядерным оружием.

Бликс придал особое значение тому обстоятельству, что Тель-Авив отказывается подписывать международные договоры, направленные на регулирование ядерной деятельности, и преднамеренно проводит политику неопределённости относительно своей ядерной программы - причём это сходит ему с рук благодаря поддержке со стороны Вашингтона.

Узнайте больше на сайте
https://russian.palinfo.com/12362
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то от звідки ти цієї ху єти набрався. з прикацапленого ресурсу. і тут нею сереш. лікуйся, дебіле..
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18.11.2024 21:12 Ответить
На сто баксів. Ну незламно.
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18.11.2024 19:35 Ответить
Ну зрозуміло , ще мільярдів , дурню
Лохи такі лохи
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18.11.2024 19:36 Ответить
А до чого марадерство ЗеШапіто до Байдена ? Де логіка ?
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18.11.2024 19:43 Ответить
Дідусь підтримав Україну і її клептократичний уряд на майже100$ млрд
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18.11.2024 19:38 Ответить
як же патужно)
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18.11.2024 19:32 Ответить
Шкода , що той, хто попри марадерство Зе-шапіто, підтримав Україну на 100$ млрд доларів - йде
А на його місце прийде той , хто готовий її злити
Проте охлос США зробив такуж помилку у 2024 ,як охлос України у 2019
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18.11.2024 19:34 Ответить
та не факт, що зробили вони помилку. у них часто змінюється влада - то демократи рулять, то респи. протягом останніх десятиліть Штатами керували демократи, захотіли змін, тому обрали інший варіант розвитку своєї країни. До того ж, зараз у світі тенденція приходу до влади правих сил. І всі ці розмови про засилля Штатів мігрантами нелегальними, проблеми на кордоні з Мексикою, величезні витрати на бюрократичний державний апарат наробили багато шуму у суспільстві і на цій хвилі Трамп і прийшов так переконливо до влади. І тут не варто порівнювати американців із нашим охлосом, який зробив у 19-му році велику помилку, обравши до влади дилетанта і малороса... і це під час війни. цей вибір ще у 19-му році читався адекватними людьми: нас з такою новообраною владою чекає або повний злив України кацапам, або велика війна, якщо злив кацапи не зможуть провернути через засилля української влади своїми агентами.
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18.11.2024 20:03 Ответить
Зміни змінами , але не на таке.
У нас теж вона часто змінюється , просто рашиське лайно дісталося до влади лише у 2019
Як у них у 2024
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18.11.2024 21:37 Ответить
та припини ти порівнювати нас з ними.
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18.11.2024 21:52 Ответить
Бо зхожесть 10/10
Обидві команди і зе і срампа складаються з прорашиських креатур
Візьми бодай туж Габард
Обидві команди йдуть під гаслами "просто перестать стрелять"
Обидві команди з цим обосрались "я покладу край війні за 24 , після перемоги" (с) срамп
А отже і висновок буде той самий
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18.11.2024 22:19 Ответить
та це хєровий висновок і маніпуляція. Україна у стані війни. а Америка - ні.. тому і порівняння такі, як мінімум, некоректні.. тим більше, що Сенат не пропустить ці кандидатури. а Марк Рубіо і той новий радник Трампа із нацбезпеки - це яструби у команді Трампа і вони взагалі не прикацаплені. тож не неси тут дичину. будь об'єктивним. і не ганьби тут Пороха. бо Порох подібної ***** навіть у сторону Трампа не дозволяє собі патякати, не те що на адресу його команди чи виборців Трампа. Лідером Сенату від республіканців обрали дуже великого друга України. так само і Майк Джонсон на посту спікера Нижньої палати теж не ворог Україні. тож не нагнітай.
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18.11.2024 22:29 Ответить
Жодної маніпуляції

Питання не в якому стані країна , а яка позиція у кандидата.
Тому не плутайте . Бо це як раз таки і схоже на маніпуляцію.
Окей, тобто ти вважаєш що ані педобіра Гейца ані Габард - сенат не пропустить , вірно?
Що буде якщо станеться навпаки ? Тоді визнаєш , що був неправий
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18.11.2024 23:43 Ответить
думаю, що там Сенат буде фільтрувати тих всіх претендентів на посади. це його робота. і республіканська партія не належить лише одному Трампу. там є кілька течій і щоб триматися їм купи, то вони будуть іти на компроміси одна одній, щоб досягнути консенсусу. Побачимо. все побачимо. звісно, у нас є певні занепокоєння з приводу тих чи інших кандидатур. Тож буде видно пізніше по їхніх діях. я ніколи не був прихильником Трампа і його передвиборчих заяв і випадів в сторону Байдена, які відбивалися негативно на Україні, проте я більший прихильник консервативних республіканців-рейганістів, ніж ліво-лібералів обамівців.
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18.11.2024 23:56 Ответить
О "потужні формулювання" Це шо він вірус підхопив після рукатискання з незламним
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18.11.2024 19:35 Ответить
Масовані ракетні обстріли України Московським Рейхом, як не парадоксально, є корисними для України, незважаючи на свої руйнівні наслідки. Вони схожі на постріл угору, щоб зупинити розлючений божевільний натовп, який руйнує власну Державу закликами до анархії та розправи над органами влади. Вони є також холодним душем на гарячі біснуваті голови зрадошукачів в Україні.

Бо приводять до тями тих, хто взяв собі за розвагу закидувати гнилими помідорами та тухлими яйцями Клоуна за небажання його капітулювати перед росфашистами.

Бо показують, хто є насправді Ворогом, якому ваша ганебна ухилянтська капітуляція не потрібна. Бо це для нього замало, бо Канібал може "переговорити" з вами в Істамбулі ще раз тільки на предмет того, яким способом вас потім зжерти.
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18.11.2024 19:36 Ответить
Жертва великого зомбофону - детектед.
Х*йло ворог України , що най меньше , з 2014
Але це не завадило подібним тобі обрати клоуна з гаслом "просто перестать стрелять"
Ну як допомогло ? Отож
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18.11.2024 19:39 Ответить
За кого у 2019 голосував?
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18.11.2024 19:44 Ответить
досвiт показуэ,що нiчого не можна узагальнювати,в тому числi й сша.сприйняття реальнiстi там рiзне,а повернення трампа надзвичайно насторожуэ...
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18.11.2024 19:38 Ответить
З бідоном все ясно давно...а трумп ще гірший
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18.11.2024 19:41 Ответить
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18.11.2024 19:42 Ответить
Саме тому і дозволив лупити тільки по ''курвщині''.
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18.11.2024 19:43 Ответить
Цей могутній дідуган "рішуче" дозволив бити не по параші, а по курській області.
Дуже рішуче.
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18.11.2024 19:58 Ответить
Та ні,діду. Ці пустопорожні заяви ніяк не покращать твою репутацію.
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18.11.2024 19:59 Ответить
Гріб 🐷
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18.11.2024 20:34 Ответить
Вчи мову, арусєвший "нємєц", якщо не знаєш діалектичних слів та слів, що вийшли із вжитку
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18.11.2024 23:39 Ответить
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B3%D1%80%D1%96%D0%B1
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18.11.2024 23:40 Ответить
Тільки язиком
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18.11.2024 20:36 Ответить
наступна фаза дуже глибокої стурбованості
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18.11.2024 22:31 Ответить
А що ще вони підтримують рішуче?
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18.11.2024 23:11 Ответить
 
 