США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, - Байден на саммите G20
Действующий президент США Джо Байден заявил, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом он сказал во вступительном слове на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Все, кто сидит за этим столом, на мой взгляд, также должны. Мы все должны работать над тем, чтобы положить конец конфликтам и кризисам, которые разрушают прогресс, чтобы улучшить безопасность во всем мире", - сказал глава Белого дома.
Саммит группы G20 начался в понедельник, 18 ноября. Во время двухдневной встречи лидеры обсудят среди прочего войну в Украине, международную безопасность, торговлю и изменение климата.
Заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер сказал, что США будут настаивать, чтобы коммюнике, изданное по результатам саммита G20 включало "мощные формулировки по Украине".
Он также отметил, что в отличие от G7, объединяющей страны-единомышленники, в G20 входят и противники, среди которых Россия. Отмечается, что на саммите G20 в Бразилии присутствует министр иностранных дел России.
Накануне издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников писало, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
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Ну нічого рашист-срамп - поверне
Ідіократ, блін
Тіки підкажи ЯЗ відновлюємо до мільойна дронів і мільярду дерев, чи після ?
Так, Сааб Шаат, эксперт по проблемам Ближнего Востока, заявил в интервью телеканалу «Press TV» следующее: «Мы видим главарей сионистского образования, до зубов вооружённых оплаченным американцами оружием - разумеется, за счёт налогоплательщиков. Они угрожают миру так называемой "Опцией Самсона". "Опция Самсона"… направлена против всей планеты».
Он добавил, что «израильский» режим - единственный обладатель ядерного оружия в ближневосточном регионе, и что сионистский арсенал насчитывает порядка 400 ядерных боевых частей.
Шаат подчеркнул, что «Израиль» отказывается исполнить требование международного сообщества о присоединении к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и превратить Ближний Восток в зону, свободную от оружия массового уничтожения, включая ядерное оружие.
«"Израиль" - это настоящая угроза глобальной безопасности, а Соединённые Штаты Америки игнорируют любые доносящиеся из региона призывы обуздать "Израиль"», - пояснил аналитик.
По словам Шаата, американские политики соревнуются между собой в демонстрации заботы о защите и безопасности «Израиля» и наперебой выражают готовность предоставить сионистскому режиму дополнительные средства, оружие и технологии.
«Именно они ("Израиль") атакуют своих соседей; именно они угрожают миру "Опцией Самсона"; именно они калечат и убивают палестинских мирных жителей; именно они грозят совершить агрессию против Ирана», - добавил эксперт.
Он обратил внимание на то, что ввиду деструктивного поведения «Израиля» с точки зрения сохранения мира и стабильности на Земле, международное сообщество должно принять серьёзные меры в целях сдерживания этого безумного режима.
Комментарии Шаата прозвучали вскоре после того, как бывший глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЕ) Ханс Бликс в эксклюзивном интервью «Press TV» выразил убеждённость в том, что «Израиль» обладает ядерным оружием.
Бликс придал особое значение тому обстоятельству, что Тель-Авив отказывается подписывать международные договоры, направленные на регулирование ядерной деятельности, и преднамеренно проводит политику неопределённости относительно своей ядерной программы - причём это сходит ему с рук благодаря поддержке со стороны Вашингтона.
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@Copyright Палестинский информационный центр
то от звідки ти цієї ху єти набрався. з прикацапленого ресурсу. і тут нею сереш. лікуйся, дебіле..
Лохи такі лохи
А на його місце прийде той , хто готовий її злити
Проте охлос США зробив такуж помилку у 2024 ,як охлос України у 2019
У нас теж вона часто змінюється , просто рашиське лайно дісталося до влади лише у 2019
Як у них у 2024
Обидві команди і зе і срампа складаються з прорашиських креатур
Візьми бодай туж Габард
Обидві команди йдуть під гаслами "просто перестать стрелять"
Обидві команди з цим обосрались "я покладу край війні за 24 , після перемоги" (с) срамп
А отже і висновок буде той самий
Питання не в якому стані країна , а яка позиція у кандидата.
Тому не плутайте . Бо це як раз таки і схоже на маніпуляцію.
Окей, тобто ти вважаєш що ані педобіра Гейца ані Габард - сенат не пропустить , вірно?
Що буде якщо станеться навпаки ? Тоді визнаєш , що був неправий
Бо приводять до тями тих, хто взяв собі за розвагу закидувати гнилими помідорами та тухлими яйцями Клоуна за небажання його капітулювати перед росфашистами.
Бо показують, хто є насправді Ворогом, якому ваша ганебна ухилянтська капітуляція не потрібна. Бо це для нього замало, бо Канібал може "переговорити" з вами в Істамбулі ще раз тільки на предмет того, яким способом вас потім зжерти.
Х*йло ворог України , що най меньше , з 2014
Але це не завадило подібним тобі обрати клоуна з гаслом "просто перестать стрелять"
Ну як допомогло ? Отож
Дуже рішуче.