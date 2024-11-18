США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, - Байден на саммите G20

Действующий президент США Джо Байден заявил, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом он сказал во вступительном слове на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Все, кто сидит за этим столом, на мой взгляд, также должны. Мы все должны работать над тем, чтобы положить конец конфликтам и кризисам, которые разрушают прогресс, чтобы улучшить безопасность во всем мире", - сказал глава Белого дома.

Саммит группы G20 начался в понедельник, 18 ноября. Во время двухдневной встречи лидеры обсудят среди прочего войну в Украине, международную безопасность, торговлю и изменение климата.

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Заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер сказал, что США будут настаивать, чтобы коммюнике, изданное по результатам саммита G20 включало "мощные формулировки по Украине".

Он также отметил, что в отличие от G7, объединяющей страны-единомышленники, в G20 входят и противники, среди которых Россия. Отмечается, что на саммите G20 в Бразилии присутствует министр иностранных дел России.

Накануне издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников писало, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

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