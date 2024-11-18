Разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа о перемирии, - CNN

Решение Джо Байдена позволить Украине использовать ракетные системы ATACMS для ударов по РФ может значительно осложнить попытки Дональда Трампа достичь примирения между Москвой и Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что подход администрации Байдена к этому вопросу отмечается той же самой схемой, что и в предыдущих случаях.

"Запросы Украины относительно HIMARS, танков Abrams, F16 всегда начинались с отказа, а потом, когда ситуация приближалась к критической точке, вопрос согласовывали", - говорится в материале.

В издании называют разрешение на использование высокоточных ракет США для атак по России "достаточно провокационным". Однако признают, что РФ сейчас значительно ослаблена и вряд ли готова к открытому конфликту с Западом.

Также отмечается, что Белый дом считает развертывание северокорейских сил на Курщине важным фактором, который повлиял на решение о разрешении - это США реагируют на эскалацию со стороны Москвы. Согласно его словам, Байден считает это ответом на обострение ситуации. По мнению корреспондента, этот шаг Байдена повышает ставки в войне, которую Дональд Трамп намерен завершить.

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

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