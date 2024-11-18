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Разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа о перемирии, - CNN

Далекобійні ракети ATACMS

Решение Джо Байдена позволить Украине использовать ракетные системы ATACMS для ударов по РФ может значительно осложнить попытки Дональда Трампа достичь примирения между Москвой и Киевом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что подход администрации Байдена к этому вопросу отмечается той же самой схемой, что и в предыдущих случаях.

"Запросы Украины относительно HIMARS, танков Abrams, F16 всегда начинались с отказа, а потом, когда ситуация приближалась к критической точке, вопрос согласовывали", - говорится в материале.

В издании называют разрешение на использование высокоточных ракет США для атак по России "достаточно провокационным". Однако признают, что РФ сейчас значительно ослаблена и вряд ли готова к открытому конфликту с Западом.

Также отмечается, что Белый дом считает развертывание северокорейских сил на Курщине важным фактором, который повлиял на решение о разрешении - это США реагируют на эскалацию со стороны Москвы. Согласно его словам, Байден считает это ответом на обострение ситуации. По мнению корреспондента, этот шаг Байдена повышает ставки в войне, которую Дональд Трамп намерен завершить.

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

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Автор: 

Байден (2785) оружие (10198) Трамп (5075) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+12
А корейські війська ні?
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18.11.2024 06:20
+9
Які ви ,курва,наївні там(
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18.11.2024 06:22
+6
Перемир'я найближчі місяці, навіть після інавгурації Трампа, навіть до кінця 2025-го року - не станеться. Нехрен видумувати.
До кінця наступного року може статись капітуляція України на умовах *****, якщо Трамп постарається (а він цього хоче).
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18.11.2024 07:10
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А корейські війська ні?
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18.11.2024 06:20 Ответить
Які ви ,курва,наївні там(
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18.11.2024 06:22 Ответить
Американці всі, а не тільки журналісти наївні від природи, тому що по території США ніхто ніколи не стріляв!
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18.11.2024 07:29 Ответить
Перл-Гарбор та Мідвей не територія США?
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18.11.2024 08:38 Ответить
Цей "дозвіл" наразі не вирішить абсолютно нічого. Бо для зміни ситуації на зараз потрібні вже не ATACMS а мінітмен.
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18.11.2024 06:39 Ответить
Господи, только не говорите это Зеленскому.
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18.11.2024 06:43 Ответить
Што імєнно "нє ґоворітє"?
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18.11.2024 06:52 Ответить
про Томагавки
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18.11.2024 06:59 Ответить
щас подивлюсь шо там на болотах говорять про це
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18.11.2024 06:52 Ответить
на болотах чути гучне виття
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18.11.2024 06:58 Ответить
хана спірт заводам на росії.
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18.11.2024 07:04 Ответить
буде масове самогубство
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18.11.2024 07:08 Ответить
Перемир'я найближчі місяці, навіть після інавгурації Трампа, навіть до кінця 2025-го року - не станеться. Нехрен видумувати.
До кінця наступного року може статись капітуляція України на умовах *****, якщо Трамп постарається (а він цього хоче).
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18.11.2024 07:10 Ответить
Зато Трамп сможет сказать что во всем виноваты папередники.
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18.11.2024 07:31 Ответить
Та шо там "До кінця наступного року...",давай вже "за трі дня"!
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18.11.2024 07:41 Ответить
Не можна ускладнити те чого немає.
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18.11.2024 07:20 Ответить
Ага, доба вже минула, Трамп, де твій мир? Пистоболи…
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18.11.2024 07:34 Ответить
це відповідь демократів республіканям за піврічний демарш Майка Джонсона.. Жабогадюкінг на фоні геноцидної війни.
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18.11.2024 07:38 Ответить
А може це і є перша частина мирного плану Трампа? Він же ж зустрічався з бідоном і про щось з ним говорив? Цілкм можливо, що у нього знайшлися переконливі аргументи на користь того, щоб дозволити українцям бити вглиб територіх русні.
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18.11.2024 07:47 Ответить
Ага, трампакс найвеличнівшивий ще один
холуї трампакса як і холуї зеленого ліплять хєроїв, але в який фантик не загортай гівно, воно всеодно не стане канхветкою
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18.11.2024 09:57 Ответить
Якою слиною? Дебіли, об вашого трампакса пуйло вже лапті витерло
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18.11.2024 11:25 Ответить
Які ж ви жалюгідні... Програли і казитесь з безсилої люті Я особисто з цього неймовірно тішуся
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18.11.2024 13:02 Ответить
З чого тішитеся? Хто програв? Я особисто нічого не програла. Програла Америка, і це вас тішить?
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18.11.2024 13:29 Ответить
Ну ОК. Програв кандидат, якого ви підтримували. І це у вашій системі координат дорівнює поразці Америки? Дивна логіка. Ви можете передбачити наступні кроки Трампа? Ви знаєте, що він буде робити? От давайте про це поговоримо через 100 днів його президентства. А то оці апокаліптичні прогнози вже дістали...
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18.11.2024 13:32 Ответить
Це не прогнози, це висновки після його першої каденції.
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18.11.2024 14:50 Ответить
А які "катастрофічні наслідки" його першої каденції?
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18.11.2024 14:55 Ответить
І ще доповню: я ніколи не вболіваю просто за конкретного кандидата, а за політику, яку цей кандидат сповідує, а саме - демократину чи диктаторську. Так от трамп - махровий диктатор. Жаль що американцям це виявилось пох…, як і нашим зеленим на прокремлівського диктаторчика зє.
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18.11.2024 14:56 Ответить
Я зрозумів. Так які "катастрофічні наслідки"?
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18.11.2024 15:04 Ответить
Браво *******! Это помешает перемирию! А то что за одну ночь 10 трупов мирных и сотни раненых и только у одном городе --- это не помешает?
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18.11.2024 08:07 Ответить
Яке перемир'я? Про шо вони лопочуть? Дебіли! Не моди бути того, чого немає!!!
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18.11.2024 08:08 Ответить
Трамп має вплив тільки на одну сторону перемовин - Україну! Пуйло їх всіх послав нюхати ширіньку у папочки Сі. Боюсь, що він майбутній мир буде прийматися в інтресах двох перемовників - США і *****. Трохи дає надію те, що до європейців починає доходити що мир у Європі повинен бути в першу чергу результатом їх дій!
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18.11.2024 09:05 Ответить
Додік-24 вже забув про те перемир'я . Його мрія здійснилась, плєбс не підвів, проголосував, зараз можна розслабитись та спокійно грати у гольф.
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18.11.2024 09:20 Ответить
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18.11.2024 09:25 Ответить
А шо ж так? Хіба це не позиція сили, га? Чи в трампаксових планах малась на увазі позиція сили рашки? Тоді да, дозвіл Байдена заважає планам примусити Україну до капітуляції.
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18.11.2024 09:50 Ответить
Для ваших однодумців ніяких, тому перераховувати нема сенсу, а мої однодумці знають і без мого перерахування. Ви мабуть і штурм Капітолія вважаєте геройським досягненням рудого "мачо"
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18.11.2024 15:04 Ответить
 
 