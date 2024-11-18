Снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ, - AXIOS

Разрешение президента США Джо Байдена Украине бить американскими ракетами дальнего радиуса касается Курской области Российской Федерации. Решение было принято 3 дня назад.

Об этом пишет AXIOS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как объясняет источник издания, решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки еще большего количества войск в Россию для войны против Украины.

"Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске подвергнутся удару, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, и российская контратака в Курске провалится", - добавляет AXIOS.

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Между тем заместитель директора российской программы Фонда "В защиту демократии" (FDD) по вопросам России Джон Харди убежден в том, что разрешение на применение дальнобойного вооружения не должно ограничиваться только Курской областью, поскольку поражение высокоприоритетных целей по всей территории РФ может поставить Киев в лучшую позицию во время потенциальных переговоров. В частности, это может принудить Москву к мораторию на удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры.

Как сообщалось, накануне издание NYT сообщило, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. В свою очередь CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.