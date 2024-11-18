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Снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ, - AXIOS

atacms атакує РФ

Разрешение президента США Джо Байдена Украине бить американскими ракетами дальнего радиуса касается Курской области Российской Федерации. Решение было принято 3 дня назад.

Об этом пишет AXIOS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как объясняет источник издания, решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки еще большего количества войск в Россию для войны против Украины.

"Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске подвергнутся удару, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, и российская контратака в Курске провалится", - добавляет AXIOS.

Также читайте: Зеленский просил Остина, чтобы Украина была приоритетом для США в предоставлении ATACMS, тот отказал, - WSJ

Между тем заместитель директора российской программы Фонда "В защиту демократии" (FDD) по вопросам России Джон Харди убежден в том, что разрешение на применение дальнобойного вооружения не должно ограничиваться только Курской областью, поскольку поражение высокоприоритетных целей по всей территории РФ может поставить Киев в лучшую позицию во время потенциальных переговоров. В частности, это может принудить Москву к мораторию на удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры.

Как сообщалось, накануне издание NYT сообщило, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. В свою очередь CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Автор: 

Байден (2785) разрешение (149) Курск (1073) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+26
Коротше ясно. Коли сюди заїдуть іранці, дозволять ше по воронєжскій області бити, коли китайці - по тамбовськой і т.д. Може до того часу шось від України й лишиться, хтозна.
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18.11.2024 09:18
+23
Байден абамовский подкаблучник, а трамп путлерский.
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18.11.2024 09:18
+22
І лише по кндрівцям. А якщо з бурятами сплутаємо, знов заборонять???
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18.11.2024 09:16
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Байден абамовский подкаблучник, а трамп путлерский.
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18.11.2024 09:18 Ответить
Звідки ця інформація що трамп є путінським підкаблучником? Це вигадала Хілларі багато років тому, щоб перемогти його у виборах. У суді це вже давно було спростовано і той хто це придумав був засуджений. Путін сказав багато разів, що він допомагав байдену виграти вибори останнього разу і буде працювати з Камалкою. На Трампа він вивалює фотографії його жінки, так не працюють з підкаблучником. Включи мізок
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18.11.2024 20:31 Ответить
Мені пофиг на хто шо говорить, я сужу по діям трампа, який допомогає рашистам, а не нам.
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18.11.2024 23:10 Ответить
Нічого, твій любий трамп дозволить тобі бити твоїм язиком по рашистській сраці.
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18.11.2024 09:25 Ответить
Дідо Байден випадково підписав не той документ. "Це шо, я зробив?" )))

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18.11.2024 09:42 Ответить
Ци рукы ничого такого! ))
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18.11.2024 23:16 Ответить
І лише по кндрівцям. А якщо з бурятами сплутаємо, знов заборонять???
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18.11.2024 09:16 Ответить
Пока разрешение не отменили, надо массированно влупить по всем военным и полувоенным заводам в Курске и по всем электростанциям области.
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18.11.2024 16:37 Ответить
Я тільки за, але... побачимо
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18.11.2024 19:00 Ответить
Я реально хочу щоб в них кров ріками йшла. Нехай мене боженька простить, я лише людина, доведена до злості.
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18.11.2024 19:02 Ответить
Зачем кровь реками? Лучше пусть пламя до небес полыхает над всеми заводами военного и полувоенного профиля, пусть военные аэродромы превращаются в лунный пейзаж с огромными кратерами от взрывов дальнобойных ракет американского, британского и французского производства.

Главное, чтобы это был шквал огня по всем законным целям от Курска до Волгограда, чтобы камня на камне не оставалось от военных объектов.
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18.11.2024 22:41 Ответить
Ну дали 10 Скальпов. Нечем лупить по всем целям. Хаймарсами только.
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18.11.2024 23:17 Ответить
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18.11.2024 09:16 Ответить
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18.11.2024 09:16 Ответить
Не скигли. Прийде трампон через 2 місяці дозволить тобі капітулювати. Будеш задоволений.
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18.11.2024 09:26 Ответить
Така дурня в тебе в голові
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18.11.2024 20:32 Ответить
Коротше ясно. Коли сюди заїдуть іранці, дозволять ше по воронєжскій області бити, коли китайці - по тамбовськой і т.д. Може до того часу шось від України й лишиться, хтозна.
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18.11.2024 09:18 Ответить
Коли вони зайдуть, вже буде трамп: не буде ні ракет, ні дозволів
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18.11.2024 09:22 Ответить
В будь якому випадку початок дуже добрий!
Сьогодні вже тут на роботі насолоджувауся скавчанням обурених....
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18.11.2024 09:21 Ответить
Ну є ще скальпи и штормшедоу... Може з ними кращі справи.
А ще є Грім-600, та Грім-2000, новітня розробка дальністю 600км та 2000км, масштабоване виробництво по 10шт у день.
І новинка від ПівденьМаш, неядерна МБР-5, з масою вибухівки у 100т, масштабоване виробництво 1 шт у місяць, дальність - уся планета.
Зараз як влупимо!

А ні, не влупимо, виробництва закрили, інженерів мобілізували, кошти пішли на спецпенсії усіляким мєнтам та прокурорам.
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18.11.2024 09:23 Ответить
Чтоб делать Громы десятками в день произодство должно быть огромное как в раше. И чтоб не обстреливали.
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18.11.2024 23:20 Ответить
Якби ми мали свої далекобійні ракети то били б ,
не питаючи дозволу у Байдена , а осквльки ЗепреЗедент зупинив
ракетну програму , яка вже діяла в нашій країні ,
то маємо те , що маємо ,
мʼяко кажучи ...)
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18.11.2024 09:27 Ответить
Грім розробляли на гроші Саудитів і обіцяли їм тестові пуски ще з 2016р, кормлячи "що вже завтра буде". Зєля звичайно міг свою руку прикласти, но в більшості випадків наше ВПК саме що хоч похоронить!
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18.11.2024 11:48 Ответить
Це старе доробало, не здатне навіть з посади піти гідно....
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18.11.2024 09:28 Ответить
Через 2 місяці буде "гідний".
Потерпи
Сподіваюся, ти відразу повернешся в Україну.
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18.11.2024 09:31 Ответить
Обов'язково повернуся, якщо ти спочатку введеш СТАН ВІЙНИ, і мобілізуєш всіх
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18.11.2024 09:58 Ответить
кондонів, які мають виконувати свій конституційний обов'язок...
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18.11.2024 09:59 Ответить
Байденістт?
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18.11.2024 17:38 Ответить
Антиавторитарист
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18.11.2024 19:10 Ответить
А Суми протягом останньої доби знищували з Брянської області, чи Бєлгородської, або виключно з Курської? Сказавши А, невже так важко сказати Б.
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18.11.2024 09:30 Ответить
Ось вам і ложка дьогтю.......!
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18.11.2024 09:31 Ответить
Бочку дьогтю спробуеш через 2 місяці.
Ложка дьогтю буде здаватися ложкою меду.
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18.11.2024 09:33 Ответить
Вам не остигидло одне й теж писати під кожним абзацом? Вибори вже пройшли, заспокойтесь, ніхто вже не заплатит
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18.11.2024 11:32 Ответить
Взагалі ні.
Остогидло, коли у багатьох людей спотворене світосприйняття та відсутнє аналітичне мислення.
От як у вас, наприклад.
Ви розумієте, що вбори пройшли і ніхто не заплатить, але не можете зрозуміти, чому це я пишу.
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18.11.2024 11:38 Ответить
тебе,друже, може зрозуміти лише досвідчений психіатр з наркологом...
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18.11.2024 17:39 Ответить
Вистава закінчилась - розходимось!
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18.11.2024 09:31 Ответить
После вчерашнего налета и отключений света теперь можно смело бить по трансформаторным станциям вокруг Курской АЭС и по подстанциям Подмосковья так как непуганные зажравшиеся москвичи до сих пор за войну.
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18.11.2024 09:32 Ответить
М-да, гора народила мишу...
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18.11.2024 09:32 Ответить
А я відучора думаю, а де ж падлянка? А ось вона!
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18.11.2024 09:34 Ответить
****,крок вперед-два кроки назад....Коли вже роздуплиться так щоб в Історію увійшов а не вляпався,часу ж зовсім обмаль лишилося
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18.11.2024 09:38 Ответить
А ми розкотили губу..
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18.11.2024 09:41 Ответить
Тобто дозвіл бити дали 3 дні назад, але б ють ракетами по Україні
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18.11.2024 09:46 Ответить
Дозвіл дали - ракет не дали. Так по-лівацьки.
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18.11.2024 09:48 Ответить
Британия тоже еще не дала ракеты
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18.11.2024 10:04 Ответить
А, що ракети Англії та Франції гірше американських? Англія та Франція наче не казали куди можна бити по кацапії. Смерть кацапам!
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18.11.2024 09:47 Ответить
Не довго музика іграла,не довго танцював народ
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18.11.2024 09:49 Ответить
Дід перепутав таблетки
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18.11.2024 09:51 Ответить
Але ніхто не заважав ще у вересні 2023 бити тією ж зброєю по логістиці ворога у Ясінуватій, щоб запобігти наступу на Авдіівку, тому, на мою думку не слід занадто перебільшувати це рішення.
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18.11.2024 10:04 Ответить
Знову пердь в калюжу. З часом, історики будуть дисертації писати на "хитаннях" адміністрації Байдена(а може не історики, а психіатри).
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18.11.2024 10:04 Ответить
Figaro також видалило статю що можна бити Скальпами і Сторм Шедел по тереторії мордору. Тим часом раша вбиває українців по всій тереторії. Ну щож Заходу починають подабитися диктатури, які починають керувати світом
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18.11.2024 10:06 Ответить
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18.11.2024 10:19 Ответить
А WP пише що удари не обмежуються Курською областю
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18.11.2024 11:07 Ответить
Дайте посилання на сайт .
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18.11.2024 11:41 Ответить
https://www.washingtonpost.com/national-security/2024/11/17/ukraine-russia-north-korea-atacms/

The initial Ukrainian effort is expected to focus on and around the Kursk region, though it could expand, according to the official and another person familiar with the matter.

Очікується, що початкові зусилля України будуть зосереджені на Курській області та навколо неї, хоча вони можуть розширитися, за словами чиновника та іншої особи, знайомої з цим питанням.

https://espreso.tv/svit-pro-ukrainu-dozvil-biti-atacms-po-rf-zasterezhennya-dlya-kndr-cherez-vidpravku-svoikh-soldativ-aktsenti-svitovikh-zmi-18-listopada
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18.11.2024 17:42 Ответить
Одним словом піндоси!
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18.11.2024 12:21 Ответить
Что такое "axioms"?
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18.11.2024 14:12 Ответить
Регіональний американський сайт Axios пише, що тільки - курська область.
А авторитетне американське видання Вашингтон пост - що жодних обмежень по областям немає.
То ж не хай москалі собі гадають, а ми будем своє робить...
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18.11.2024 14:26 Ответить
Ракети не розуміють чи кореєць чи кацап.
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18.11.2024 14:51 Ответить
Уже пішли "уточнення", "коректування", "спростування", "заперечення" (від США, Британії, Франції)... Завтра все закінчиться формулюванням і повідомленням на Цензорі накшталт - "Президент Байден не давав жодних розпоряджень з цього приводу"
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18.11.2024 15:05 Ответить
Дозволити, дозволив. Головне шоб про графіки не забув.)))
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18.11.2024 17:38 Ответить
А я вже був похвалив старенького....Цікаво,а коли Біден дав дозвіл Рашці бити по всій території України,за винятком Кончі-Заспи? У 22-му?
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18.11.2024 17:41 Ответить
Якийсь сайт Axios написав щось висосане із пальця, цензор перепостив і "стадо"відразу ж побачило зраду! Ще нічого навіть не відбулося, а вже зрадоскиглення почалося на пустому місці, хоча повинні радіти навіть такому бо моголо б взагалі нічого не бути подібного!
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18.11.2024 18:44 Ответить
AXIOS - это никчемный сайтишка бывших журналюг, который за бабло напечатает и " Майн кампф".
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18.11.2024 20:37 Ответить
Приходить жінка до сексопатолога, і каже, у нас із чоловіком не ладнається.
Лікар каже, а де чоловік? чому не прийшов з вами
Жінка каже, він у коридорі.
Лікар відчиняє двері і виглядає в коридор.
Зачиняє двері і каже жінці, тю, він у вас підо**с.
Жінка каже лікареві, а завжди казав мені, що він соціал-демократ, соціал-демократ.
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18.11.2024 21:13 Ответить
Карты местности в любых ракетах американские. Без них ракеты не долетят. Нужно разрешение.
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18.11.2024 23:23 Ответить
це раптом писля потужного видоса, ха ха
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18.11.2024 23:37 Ответить
В принципе, это без разницы. Хоть по любой части РФ. Вопрос не в этом. По грубым прикидкам, для комбинированного комплексного последовательного (до 5 суток) поражения целей, на глубину 130-200 км (огневые задачи армейского корпуса), которые могут привести к изменениям оперативно-тактической обстановки через 10-15 дней, после нанесения огневого поражения (с вероятностью 0,8), ВСУ потребуется около 100 ракет АТАКАМС с кассетной б/ч, 100 - с фугасной, 150-200 ракет типа Шторм шедоу (с соответствующим количеством носителей и/или ПУ). Не уверен что у ВСУ есть такое количество боеприпасов.
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19.11.2024 04:22 Ответить
Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі відмовляється передавати Києву німецькі крилаті ракети Taurus, італійська влада відмовилася дозволити Україні вдарити по них зі зброєю по кацапам.
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19.11.2024 08:01 Ответить
 
 