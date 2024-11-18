Снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ, - AXIOS
Разрешение президента США Джо Байдена Украине бить американскими ракетами дальнего радиуса касается Курской области Российской Федерации. Решение было принято 3 дня назад.
Об этом пишет AXIOS, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как объясняет источник издания, решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки еще большего количества войск в Россию для войны против Украины.
"Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска в Курске подвергнутся удару, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, и российская контратака в Курске провалится", - добавляет AXIOS.
Между тем заместитель директора российской программы Фонда "В защиту демократии" (FDD) по вопросам России Джон Харди убежден в том, что разрешение на применение дальнобойного вооружения не должно ограничиваться только Курской областью, поскольку поражение высокоприоритетных целей по всей территории РФ может поставить Киев в лучшую позицию во время потенциальных переговоров. В частности, это может принудить Москву к мораторию на удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры.
Как сообщалось, накануне издание NYT сообщило, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. В свою очередь CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Главное, чтобы это был шквал огня по всем законным целям от Курска до Волгограда, чтобы камня на камне не оставалось от военных объектов.
Сьогодні вже тут на роботі насолоджувауся скавчанням обурених....
А ще є Грім-600, та Грім-2000, новітня розробка дальністю 600км та 2000км, масштабоване виробництво по 10шт у день.
І новинка від ПівденьМаш, неядерна МБР-5, з масою вибухівки у 100т, масштабоване виробництво 1 шт у місяць, дальність - уся планета.
Зараз як влупимо!
А ні, не влупимо, виробництва закрили, інженерів мобілізували, кошти пішли на спецпенсії усіляким мєнтам та прокурорам.
не питаючи дозволу у Байдена , а осквльки ЗепреЗедент зупинив
ракетну програму , яка вже діяла в нашій країні ,
то маємо те , що маємо ,
мʼяко кажучи ...)
Потерпи
Сподіваюся, ти відразу повернешся в Україну.
Ложка дьогтю буде здаватися ложкою меду.
Остогидло, коли у багатьох людей спотворене світосприйняття та відсутнє аналітичне мислення.
От як у вас, наприклад.
Ви розумієте, що вбори пройшли і ніхто не заплатить, але не можете зрозуміти, чому це я пишу.
The initial Ukrainian effort is expected to focus on and around the Kursk region, though it could expand, according to the official and another person familiar with the matter.
Очікується, що початкові зусилля України будуть зосереджені на Курській області та навколо неї, хоча вони можуть розширитися, за словами чиновника та іншої особи, знайомої з цим питанням.
https://espreso.tv/svit-pro-ukrainu-dozvil-biti-atacms-po-rf-zasterezhennya-dlya-kndr-cherez-vidpravku-svoikh-soldativ-aktsenti-svitovikh-zmi-18-listopada
А авторитетне американське видання Вашингтон пост - що жодних обмежень по областям немає.
То ж не хай москалі собі гадають, а ми будем своє робить...
Лікар каже, а де чоловік? чому не прийшов з вами
Жінка каже, він у коридорі.
Лікар відчиняє двері і виглядає в коридор.
Зачиняє двері і каже жінці, тю, він у вас підо**с.
Жінка каже лікареві, а завжди казав мені, що він соціал-демократ, соціал-демократ.