Зеленский просил Остина, чтобы Украина была приоритетом для США в предоставлении ATACMS, тот отказал, - WSJ

Министр обороны США Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в недавней просьбе сделать Украину приоритетной перед другими покупателями американских ракет ATACMS.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства.

По словам одного из чиновников, Остин сказал Зеленскому, что расторжение давних договоренностей с другими покупателями ATACMS вызвало бы "много вопросов" и это "слишком много, чтобы просить".

"Пентагон также имеет ограниченные запасы боеприпасов воздушного базирования, которые он может отправить для вооружения истребителей F-16, по словам высокопоставленного американского чиновника и бывшего сотрудника Министерства обороны, участвовавшего в обсуждении", - пишет издание.

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Украина настаивает на получении дополнительных ракетных систем ATACMS, которые имеют радиус действия до 200 миль (более 320 километров), чтобы наносить ими удары вглубь территории РФ.

Однако США отказываются отправлять эти системы, утверждая, что Россия уже вывела самолеты и другие важные военные цели за пределы радиуса действия ATACMS, а также остерегаются эскалации с РФ.

Другой чиновник отметил, что поставки оружия в Украину обычно занимают недели или даже месяцы, а влияние увеличения поставок оружия на военные запасы США, в частности в ПВО, вызывает "большое беспокойство".

Поэтому Соединенные Штаты рассматривают такие варианты, как выкуп оружия у других стран для передачи Украине, добавляет WSJ.

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