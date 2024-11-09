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Зеленский просил Остина, чтобы Украина была приоритетом для США в предоставлении ATACMS, тот отказал, - WSJ

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін

Министр обороны США Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в недавней просьбе сделать Украину приоритетной перед другими покупателями американских ракет ATACMS.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства.

По словам одного из чиновников, Остин сказал Зеленскому, что расторжение давних договоренностей с другими покупателями ATACMS вызвало бы "много вопросов" и это "слишком много, чтобы просить".

"Пентагон также имеет ограниченные запасы боеприпасов воздушного базирования, которые он может отправить для вооружения истребителей F-16, по словам высокопоставленного американского чиновника и бывшего сотрудника Министерства обороны, участвовавшего в обсуждении", - пишет издание.

Читайте: Зеленский анонсировал "зимний пакет" поддержки для украинцев: правительство готовит соответствующие решения

Украина настаивает на получении дополнительных ракетных систем ATACMS, которые имеют радиус действия до 200 миль (более 320 километров), чтобы наносить ими удары вглубь территории РФ.

Однако США отказываются отправлять эти системы, утверждая, что Россия уже вывела самолеты и другие важные военные цели за пределы радиуса действия ATACMS, а также остерегаются эскалации с РФ.

Другой чиновник отметил, что поставки оружия в Украину обычно занимают недели или даже месяцы, а влияние увеличения поставок оружия на военные запасы США, в частности в ПВО, вызывает "большое беспокойство".

Поэтому Соединенные Штаты рассматривают такие варианты, как выкуп оружия у других стран для передачи Украине, добавляет WSJ.

Читайте: В Киеве говорят об ухудшении отношений с Британией после смены правительства в Лондоне, - The Guardian

Зеленский (20185) США (26313) Остин Ллойд (420) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+24
А зеленского просили - не тырить
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09.11.2024 14:29
+24
DeepState: Ворог просунувся біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.

В підсумку, тільки за вчора , зрадник Зеля та москаль Сир здали ворогу - 41.6 км² території України.

І так кожний день.
Поки ці зрадники очолюють країну та ЗСУ, то втрата територій України буде продовжуватися кожний день.
Їх мета знищення України, по договорняку з пуцлом.
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09.11.2024 14:31
+23
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09.11.2024 14:45
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А зеленского просили - не тырить
Не влиять на суды
Не запрещать ТЕЛЕКАНАЛЫ
ОН ОТКАЗАЛ
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09.11.2024 14:29 Ответить
цікаво, скільки українських грошей витрачає єрмачіна, на продажних журнашлюх?
єрмачіна, а що ти будеш робити, коли трамп накаже капітулювати?
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09.11.2024 14:29 Ответить
DeepState: Ворог просунувся біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.

В підсумку, тільки за вчора , зрадник Зеля та москаль Сир здали ворогу - 41.6 км² території України.

І так кожний день.
Поки ці зрадники очолюють країну та ЗСУ, то втрата територій України буде продовжуватися кожний день.
Їх мета знищення України, по договорняку з пуцлом.
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09.11.2024 14:31 Ответить
А ти мабуть з окопів строчиш.
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09.11.2024 17:57 Ответить
А ти в окопі "строчиш" бурятам
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09.11.2024 19:20 Ответить
Вова, а ты помнишь 11.09.2016 -
Зеленский в Латвии выставил Украину "попрошайкой" и "актрисой фильма для взрослых"
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09.11.2024 14:33 Ответить
Пріоритет в обмін на єрмака-татарова.
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09.11.2024 14:33 Ответить
Та кому вони там потрібні.
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09.11.2024 14:40 Ответить
Всюди Бубі відмовдяють...

Це змова порохоботів!!!
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09.11.2024 14:34 Ответить
Америка ще коли просила прибрати д'єрмака!
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09.11.2024 14:34 Ответить
И не отстранять Залужного!!!!
Все союзники просили
Вова показал ДУЛЮ
И мы сегодня ВОВИНУ дулю разгребаем
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09.11.2024 14:47 Ответить
кто забыл, напомним:

Уважаемые друзья, любители, завистники и все, кого забыл или не знаю. Отвечу вам в той форме которую считаю верной и Справедливой. Шутка, которая вызвала бурное обсуждение не имеет двух , трёх смыслов. Суть проста этой репризы : достаточно брать кредиты за которые отвечать нашим детям , внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы - гордый народ, не попрошайки. Вот и все.

Мы - квартал! Мы -патриоты! А кто они? Вы нас знаете 20 лет! Не мало, правда? Мир вам, вашим детям, а злодеев скоро не будет, у них мало времени, очень, они это чувствуют, трясутся
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09.11.2024 14:37 Ответить
Зрадойоба скрізь зрадили.
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09.11.2024 14:40 Ответить
мыг би запропонував поміняти на асфальт, але Остін взагалі міг би це розцінити як прояв крайнього расизму. Тому з такою пропозиыэю треба почекати до нового мыныстра оборони.
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09.11.2024 14:39 Ответить
Не весело коли посилають.
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09.11.2024 14:41 Ответить
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09.11.2024 14:45 Ответить
ще, до речі, Президент Байден, після того як попросив не нагнітати, приїхав у Київ і продав свою квартиру
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09.11.2024 15:11 Ответить
Ага, це американці знищили нашу ракетну програму.
І що буде робии Україна, без підтримки так званих партнерів? Офшорами кацапів закидає?
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09.11.2024 14:48 Ответить
Як білорусія? а може спочатку ракети?
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09.11.2024 15:07 Ответить
Гадьониша розкусили. Остін радий допомогти Україні, але не через гадьониша

Вибори
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09.11.2024 14:45 Ответить
Байдоністи-обамісти дозанепокоювалися до того,що самі себе просрали всередині країни. Сцикунів та нікчем не шанують.
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09.11.2024 14:48 Ответить
Може, для отримання позитивного результату, варто було б професіоналам поспілкуватися?
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09.11.2024 14:51 Ответить
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09.11.2024 15:15 Ответить
А хто-хто на цій фотографії такий худенький серед вгодованих, мабуть якийсь попрошайка прийшов хліба просит
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09.11.2024 15:35 Ответить
Так і є; пан Салліван власною персоною.
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09.11.2024 18:06 Ответить
Оце ціла свиноферма зермача у спецовказ, пндц
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09.11.2024 15:39 Ответить
Мівіна виявляється така жирнюча - так пре на вагу.
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09.11.2024 17:36 Ответить
Одразу видно, що приїхали із зруйнованої країни просити допомогу.
Навіть розуму не хватає, не позувати з таким набитим рил... перед камерами, з нормальними полтиками,

Любий пересічний американський електорат, як гляне в пресі, на це фото, то одразу бачить, цій країні потрібно надати більше допомоги,

А ще як вспливе якесь весілля дітей антикорупційного органу із зірками як у західних міліонерів, або те що Україна на першому місці в Європі по закупівлі дорогих іномарок, то вони побіжать висловлювати свою підтримку надати нам ще грошей.
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09.11.2024 15:51 Ответить
Тетраріум(місце для обістя зміїв)
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09.11.2024 16:08 Ответить
Які худенькі і маленькі наші представники "зеленої" влади. Не те, що раніше були одні "бариги", а ці такі спортивні та стройненькі, кожен з них має не менше як по 50 виходів за лінію фронту. Немає ще біля них того, що повбивав всіх чеченців в Києві і орденоносця "Лисого".
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09.11.2024 20:43 Ответить
Гадьониш вперто тримає в ОПі сина ГРУ-шника єрмака і антимайданівця татарова. Та ще купу кремлівських консерв.
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09.11.2024 14:52 Ответить
Не здивуюся що незабаром побачимо як Остін і Трамп за одним столом із психопатом з кремля в дружній обстановці
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09.11.2024 15:07 Ответить
Кредит довіри скінчився, балаболів ніде не *******. Час повертатися клоуну до цирку
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09.11.2024 15:08 Ответить
Не до цирку, а на шибеницю. Цей мерзотник тільки "конає" під дурачка (клоуна). А наробив страшної і непоправної біди для України.
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09.11.2024 15:20 Ответить
а це що було ?? і було вже давно ,й залишив "зе" рашистського фсбешного менеджера до сьогодні ,котрий тримай "зезедента" за яйця рояльні ,"оманськими пасатіжами" https://www.radiosvoboda.org/a/news-spartz-mzs-yermak/31936238.html
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09.11.2024 15:16 Ответить
Ви напевно забули, що казала скумбрія? Їм запропонували проєкт, пригадали? Проєкт прийняли і мабуть оформили з зобовʼязаннями сторін, зобовʼязання треба виконувати перед роботодавцями, це напевно серйозні люди, від них не пропетляти.
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09.11.2024 15:45 Ответить
Остін "нікаму нічєго нє должен, он должен толька сваїм радітєлям"
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09.11.2024 15:49 Ответить
Да, уж! Проблемы Индейца, Шерифа не Ипут!
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09.11.2024 16:03 Ответить
В які ще у Штатів можуть бути приорітети? Вже не ховаючись танцюють під дудку *****
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09.11.2024 16:38 Ответить
Хай бере Боневтік Потужний свою стратегічну зброю, яку робив з 2019 і до 2022-го року - асфальт. Вже б давно і міг би замовити на наших заводах ракети "Нептун" і "Сапсан-Грім 2", але мабуть він їх глибоко закатав асфальтом, що дістати вже неможливо і своїх звичайно не зробив. Але нарід 73% має знати, що винні у всьому США, що не дають нам свої ракети.
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09.11.2024 16:44 Ответить
Уявляю собі, як Рузвельт відмовляє Черчиллю, і каже : " Війну треба закінчувати, а гер гітлер нехай залишається там, де він і його війська зараз залишаються (під Москвою наприклад або в Парижі).
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09.11.2024 18:27 Ответить
Що то за НАТО таке в яких нічого немає. Якби не Україна, Путя вже сидів би в Лондоні.
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09.11.2024 18:49 Ответить
путя сидітеме там де і сидить, на чемодані,як і ти сидиш давнои на кадирівському прутні,вівця!
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09.11.2024 19:24 Ответить
Іде виправдання бубочки!
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09.11.2024 19:25 Ответить
никакой помощи только моральное поощрение и поддержка от США
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09.11.2024 19:28 Ответить
просто покидьки
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10.11.2024 01:08 Ответить
 
 