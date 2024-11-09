Зеленский просил Остина, чтобы Украина была приоритетом для США в предоставлении ATACMS, тот отказал, - WSJ
Министр обороны США Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в недавней просьбе сделать Украину приоритетной перед другими покупателями американских ракет ATACMS.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников и советника украинского правительства.
По словам одного из чиновников, Остин сказал Зеленскому, что расторжение давних договоренностей с другими покупателями ATACMS вызвало бы "много вопросов" и это "слишком много, чтобы просить".
"Пентагон также имеет ограниченные запасы боеприпасов воздушного базирования, которые он может отправить для вооружения истребителей F-16, по словам высокопоставленного американского чиновника и бывшего сотрудника Министерства обороны, участвовавшего в обсуждении", - пишет издание.
Украина настаивает на получении дополнительных ракетных систем ATACMS, которые имеют радиус действия до 200 миль (более 320 километров), чтобы наносить ими удары вглубь территории РФ.
Однако США отказываются отправлять эти системы, утверждая, что Россия уже вывела самолеты и другие важные военные цели за пределы радиуса действия ATACMS, а также остерегаются эскалации с РФ.
Другой чиновник отметил, что поставки оружия в Украину обычно занимают недели или даже месяцы, а влияние увеличения поставок оружия на военные запасы США, в частности в ПВО, вызывает "большое беспокойство".
Поэтому Соединенные Штаты рассматривают такие варианты, как выкуп оружия у других стран для передачи Украине, добавляет WSJ.
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ОН ОТКАЗАЛ
єрмачіна, а що ти будеш робити, коли трамп накаже капітулювати?
В підсумку, тільки за вчора , зрадник Зеля та москаль Сир здали ворогу - 41.6 км² території України.
І так кожний день.
Поки ці зрадники очолюють країну та ЗСУ, то втрата територій України буде продовжуватися кожний день.
Їх мета знищення України, по договорняку з пуцлом.
Зеленский в Латвии выставил Украину "попрошайкой" и "актрисой фильма для взрослых"
Це змова порохоботів!!!
Все союзники просили
Вова показал ДУЛЮ
И мы сегодня ВОВИНУ дулю разгребаем
Уважаемые друзья, любители, завистники и все, кого забыл или не знаю. Отвечу вам в той форме которую считаю верной и Справедливой. Шутка, которая вызвала бурное обсуждение не имеет двух , трёх смыслов. Суть проста этой репризы : достаточно брать кредиты за которые отвечать нашим детям , внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы - гордый народ, не попрошайки. Вот и все.
Мы - квартал! Мы -патриоты! А кто они? Вы нас знаете 20 лет! Не мало, правда? Мир вам, вашим детям, а злодеев скоро не будет, у них мало времени, очень, они это чувствуют, трясутся
І що буде робии Україна, без підтримки
так званихпартнерів? Офшорами кацапів закидає?
Вибори
Навіть розуму не хватає, не позувати з таким набитим рил... перед камерами, з нормальними полтиками,
Любий пересічний американський електорат, як гляне в пресі, на це фото, то одразу бачить, цій країні потрібно надати більше допомоги,
А ще як вспливе якесь весілля дітей антикорупційного органу із зірками як у західних міліонерів, або те що Україна на першому місці в Європі по закупівлі дорогих іномарок, то вони побіжать висловлювати свою підтримку надати нам ще грошей.