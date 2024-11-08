Зеленский анонсировал "зимний пакет" поддержки для украинцев: правительство готовит соответствующие решения

В Кабинете Министров готовят решения для зимнего пакета поддержки украинцев, которые будут представлены в этом месяце.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чиновники готовят сейчас также другие решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев, которые будут представлены в этом месяце",- сказал глава государства.

Зеленский также рассказал, что поручил правительству ввести для всех украинских учителей фиксированную доплату - с января тысяча гривен каждому, с сентября - 2 тысячи гривен.

"Сегодня (8 ноября.- Ред.) Кабинет Министров принял это решение. Мы все понимаем, что ресурсы нашего государства ограничены, но правительство должно помочь людям, которые работают в Украине и, безусловно, для Украины. Средства на это есть", - сказал глава государства.

Напомним, что с 1 января 2025 года введут ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки".

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