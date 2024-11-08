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Зеленский анонсировал "зимний пакет" поддержки для украинцев: правительство готовит соответствующие решения

Зеленський анонсував

В Кабинете Министров готовят решения для зимнего пакета поддержки украинцев, которые будут представлены в этом месяце.

Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Чиновники готовят сейчас также другие решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев, которые будут представлены в этом месяце",- сказал глава государства.

Зеленский также рассказал, что поручил правительству ввести для всех украинских учителей фиксированную доплату - с января тысяча гривен каждому, с сентября - 2 тысячи гривен.

"Сегодня (8 ноября.- Ред.) Кабинет Министров принял это решение. Мы все понимаем, что ресурсы нашего государства ограничены, но правительство должно помочь людям, которые работают в Украине и, безусловно, для Украины. Средства на это есть", - сказал глава государства.

Напомним, что с 1 января 2025 года введут ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки".

Читайте также: Поддержка Украины будет определять будущее ЕС, - премьер-министр Эстонии Михал

Автор: 

Зеленский (20185) зима (174) Кабмин (14023) поддержка (667)


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Топ комментарии
+19
Та йди н...й з твоєю підтримкою, чмо тупориле!
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08.11.2024 22:00
+14
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08.11.2024 22:00
+11
"Вовина тысяча" уже была, на очереди "вовины носки"...
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08.11.2024 22:00
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08.11.2024 22:00 Ответить
Якщо коротко комц лінь читати:

- Чорновол програла суд та з її зарплати стягують штраф
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09.11.2024 00:06 Ответить
"Вовина тысяча" уже была, на очереди "вовины носки"...
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08.11.2024 22:00 Ответить
маю буржуйку, чекаю на кєрєнки вовінки....

😂👍
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08.11.2024 23:15 Ответить
Та йди н...й з твоєю підтримкою, чмо тупориле!
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08.11.2024 22:00 Ответить
оскільки Чмо 🐸 є найвищою посадовою особою, то пишеться з великої літери, а за змістом все вірно

😂👍

.
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08.11.2024 23:18 Ответить
ушанки выдаст.
ну ещё косоворотки
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08.11.2024 22:02 Ответить
И балалайки
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09.11.2024 01:53 Ответить
ЗСУ допомогай скотиняка смердюча та неголена. ЗСУ.
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08.11.2024 22:03 Ответить
Негайно повирнится до палати.
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09.11.2024 05:35 Ответить
Я пропоную тебе повернутись до палати, санітарам буди більш пильними, а гроши відразу віддать ЗСУ міную зайви грошові операції з яких будут мати великий зиск банки та інши прокладки шо зменшит суму для ЗСУ. Так зрозумило?
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09.11.2024 09:53 Ответить
А хто сказав шо то гроши партнерів? Де я про це можу прочитати? силку на офіцфйное джерело пліз.
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09.11.2024 09:59 Ответить
А Цензор це офіційне джерело?
Негайно поверниться у палату! НЕГАЙНО!
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09.11.2024 10:34 Ответить
Це як e-Оселя, тільки e-Осел в дії!
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08.11.2024 22:05 Ответить
є-Осел-я

довибирались

😕

.
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08.11.2024 23:59 Ответить
ви такі несправедливі!
зе!лідор всіх українців, ніколи не підпише закон про дрова з лісу.
а чому тільки вчителю тисячу? що він такий повернутий на вчителях?
аааа..... у нього ж батько викладач. з пожиттєвою персональною пенсією від президента.
а ви таке на нього кажете...
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08.11.2024 22:07 Ответить
За що 73/43%зебіли ******* Зеленського? Ну, окрім отої вовиної тисячі, "інші урядові рішення для зимового пакета підтримки українців", тощо. Таня Адамс, нарешті, знайшла, за що. Ось, цитує допис такого типового зебіла Ігор Параніч:
"ЧОМУ ж таки я є прихильником Президента?
Попри абсолютну неспроможність і невміння боротися з корупцією. Попри просто жахливу кадрову політику. Попри відсутність реформ у судовій системі. Попри потурання нікчемним Головкомам. Попри непосадку Потроха і т.д.
ТОМУ ЩО Президент Зеленський, наразі (підкреслю!), чітко і твердо стоїть на позиціях збереження української територіальної цілісності в її новітніх історичних кордонах. Я поважаю його політику не заморожувати війну, не погоджуватися на вбивчі для України перемир'я. Попри неймовірний тиск ворогів, нікчем Заходу та слабкодухих українців.
В цьому житті - я українець. І це - для мене НАЙГОЛОВНІШЕ! Я маю безмежну віру у перемогу України. І у звільненні від окупантів усіх українських земель. Усім віри та витримки".
----
Таня Адамс: "Перекладаю з мови автора на мову фактів. Ігор підтримує президента за те, що він гарно ДЕКЛАРУЄ гарні речі. А те, що для підтвердження декларацій не робиться нічого, Ігор знає, але це його не бентежить. Це для розуміння поточної ситуації"

https://t.me/tanya_adams/7709
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08.11.2024 22:07 Ответить
Ключове "наразі",але потім "Я(Зе) проговорив все що міг,але західні партнери нас (не його)кинули тому....
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08.11.2024 22:29 Ответить
ключове - "Україна в її новітніх кордонах"

Курва ! 👿
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08.11.2024 23:21 Ответить
Дай вгадаю - Ігор справжній патріот, швидше за все заброньований, списаний, чи встиг втекти за кордон. Імовірність опинитися десь у лісосмузі під Часов Яром чи Покровськом для нього нульова і він готовий потужно та незламно сидячи на теплому дивані чекати на перемогу та кордони 91-го за рахунок тисяч чужих життів скільки буде потрібно
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08.11.2024 22:55 Ответить
Не може армія Левів перемогти під командуванням Віслюка
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08.11.2024 23:22 Ответить
Кордони 1991 р. ми просрали вже у 1991 р., обравши комуняк

.
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08.11.2024 23:24 Ответить
Просрали не ми, а наші батьки, які обрали комуняк
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09.11.2024 07:42 Ответить
браво Україна звернула не туди 1991,смерть Чорновола тому доказ
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09.11.2024 12:15 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000631765863&sk=photos
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09.11.2024 05:44 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000631765863
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09.11.2024 05:46 Ответить
Зебіл Ігор Параніч там проклинає Пороха за здачу Дебальцево. І в той же час пише про окупацію Степанівки, Ясної Поляни і кожного разу дописує ;тримаймося!;.
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09.11.2024 05:51 Ответить
А керівнику Опа буде підвищення в платні - взимку ОПа більше опалюється і витрати більші...?
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08.11.2024 22:21 Ответить
Эта тысяча грн учителям на сдачу с 4000 евро, которую им обещал оманский вiслюк.
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08.11.2024 22:27 Ответить
Пакет пидтримки,зимний нах:
- за кучку дров семь лет тюряги.
- повышение цен на газ.
- отключение света.
- отмена наличных денег.
- налоги на деревья,кур,котов и собак.
- запрет получать информацию вне марафона.
Тех про выживет и продержится до весны ждет чудовый и потужный летний пакет пидтримки.
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08.11.2024 22:31 Ответить
а писав би вже за в'язанку дров, брехать так брехаить.
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15.11.2024 00:17 Ответить
Дрова вязанками это у тебя на урале,тупорылая путинская шавка.
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16.11.2024 11:55 Ответить
Це передоплата за голоси?
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08.11.2024 23:03 Ответить
Вірно сказано
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09.11.2024 09:28 Ответить
також розповів, що доручив уряду..."

Конституцією вже до останньої сторінки підтерлися, чи ще у нужнику на гвіздочку щось залишилося? Привіт затичці за прізвищем Шмигаль.

Хтось ще пам'ятає, що згідно Конституції дешевий клоун, який корчить з себе "президента", ніхрена не має права щось доручати уряду ? А після того, як гарант Конституції Зеленський підтерся Конституцією - як можна від громадян вимагати конституційних обов'язків ?

Адже Конституція ж "на паузі" - чи не так? Чи на паузі те, що не вигідно Зеленському і його воровській шайці, а усе інше - не на паузі ?
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08.11.2024 23:15 Ответить
На цвяшку залишилась пвлітурка. І то лиш тому, що вона дуже цупка.
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09.11.2024 10:02 Ответить
"...Зеленський також розповів, що доручив уряду..."

Зеленський Конституцією вже до останньої сторінки підтерся, чи ще у нужнику на гвіздочку щось залишилося? Привіт затичці за прізвищем Шмигаль.

Хтось ще пам'ятає, що згідно Конституції дешевий клоун, який корчить з себе "президента", ніхрена не має права щось доручати уряду ? А після того, як гарант Конституції Зеленський підтерся Конституцією - як можна від громадян вимагати конституційних обов'язків ?

Адже Конституція ж "на паузі" - чи не так? На паузі, так на паузі - для усіх, чи тільки для холопів?
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08.11.2024 23:18 Ответить
Царь хороший!!!Він гроші роздає!!!!
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08.11.2024 23:45 Ответить
Пакет собі залиш. Знадобиться.
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08.11.2024 23:49 Ответить
Так дрова кому належать, людям чи вам - піндосам?
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09.11.2024 00:02 Ответить
Який пакет? Аааа Пакет Мівіни і "віртуальна тисяча" ( на комуналку або на книжки або на фонд притуленого
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09.11.2024 00:06 Ответить
Невже на фронті всього хватає?! Невже всього хватає пораненим, переселенцям?! Як це все гидко
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09.11.2024 00:14 Ответить
Зеленський почав передвиборчу компанію.
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09.11.2024 05:32 Ответить
Це знову- ось тобі тисяча але я тобі налічкою не дам а надаси право банкові передавати дані карток на 20 років тоді може щось купиш в інтернеті. Тая , я нуждаюсь в грошах але ніколи цю тисячу не візьму.
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09.11.2024 04:07 Ответить
Чому вчителі? У них не сама менша зарплатня, а що, слюсарі, залізничники та інші їсти не хотять? Пенсіонери зовсім вимирають.
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09.11.2024 04:10 Ответить
пакет з гречкою
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09.11.2024 06:48 Ответить
Майбутнє покоління вчителів тішить око
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09.11.2024 08:10 Ответить
Коли на фронті іде здача територій, Зеленський розкидається грошима, щоб народу закрити рот, але як дешево він оцінює нас.....хоча, ми мабуть цього заслуговуємо...
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09.11.2024 09:25 Ответить
Зелені хочуть переобратися, заявив Корнієнко, один із їх лідорів. Тому будуть підкупати виборців грошима з держбюджету, а недалекі не усвідомлюють, що за це прийдеться заплатити в рази більше в майбутньому. Красиво наказали молдовани любителів халяви, виявили всіх хто отримував гроші за продані голоси і оштрафували 25-кратним штрафом
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09.11.2024 09:48 Ответить
Просто викликає одночасно сміх і сльози "Зеленський про пакет допомоги українцям". Він тупо добиває українців і грабує, мародерить так, що не робили цього при жодному режимі в світі, бо тут одночасно і війна і мародерство і брехня та патріотичні промови. Робить одне, а бреше, що робить те, що подобається ще не вилікуваному наріду, який до цього часу не відійшов від гіпнозу 2019 року.
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09.11.2024 09:59 Ответить
 
 