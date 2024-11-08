Зеленский анонсировал "зимний пакет" поддержки для украинцев: правительство готовит соответствующие решения
В Кабинете Министров готовят решения для зимнего пакета поддержки украинцев, которые будут представлены в этом месяце.
Об этом в своем традиционном вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Чиновники готовят сейчас также другие решения, в частности для зимнего пакета поддержки украинцев, которые будут представлены в этом месяце",- сказал глава государства.
Зеленский также рассказал, что поручил правительству ввести для всех украинских учителей фиксированную доплату - с января тысяча гривен каждому, с сентября - 2 тысячи гривен.
"Сегодня (8 ноября.- Ред.) Кабинет Министров принял это решение. Мы все понимаем, что ресурсы нашего государства ограничены, но правительство должно помочь людям, которые работают в Украине и, безусловно, для Украины. Средства на это есть", - сказал глава государства.
Напомним, что с 1 января 2025 года введут ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки".
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- Чорновол програла суд та з її зарплати стягують штраф
кєрєнкивовінки....
😂👍
😂👍
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ну ещё косоворотки
Негайно поверниться у палату! НЕГАЙНО!
довибирались
😕
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зе!лідор всіх українців, ніколи не підпише закон про дрова з лісу.
а чому тільки вчителю тисячу? що він такий повернутий на вчителях?
аааа..... у нього ж батько викладач. з пожиттєвою персональною пенсією від президента.
а ви таке на нього кажете...
"ЧОМУ ж таки я є прихильником Президента?
Попри абсолютну неспроможність і невміння боротися з корупцією. Попри просто жахливу кадрову політику. Попри відсутність реформ у судовій системі. Попри потурання нікчемним Головкомам. Попри непосадку Потроха і т.д.
ТОМУ ЩО Президент Зеленський, наразі (підкреслю!), чітко і твердо стоїть на позиціях збереження української територіальної цілісності в її новітніх історичних кордонах. Я поважаю його політику не заморожувати війну, не погоджуватися на вбивчі для України перемир'я. Попри неймовірний тиск ворогів, нікчем Заходу та слабкодухих українців.
В цьому житті - я українець. І це - для мене НАЙГОЛОВНІШЕ! Я маю безмежну віру у перемогу України. І у звільненні від окупантів усіх українських земель. Усім віри та витримки".
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Таня Адамс: "Перекладаю з мови автора на мову фактів. Ігор підтримує президента за те, що він гарно ДЕКЛАРУЄ гарні речі. А те, що для підтвердження декларацій не робиться нічого, Ігор знає, але це його не бентежить. Це для розуміння поточної ситуації"
https://t.me/tanya_adams/7709
Курва ! 👿
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- за кучку дров семь лет тюряги.
- повышение цен на газ.
- отключение света.
- отмена наличных денег.
- налоги на деревья,кур,котов и собак.
- запрет получать информацию вне марафона.
Тех про выживет и продержится до весны ждет чудовый и потужный летний пакет пидтримки.
Конституцією вже до останньої сторінки підтерлися, чи ще у нужнику на гвіздочку щось залишилося? Привіт затичці за прізвищем Шмигаль.
Хтось ще пам'ятає, що згідно Конституції дешевий клоун, який корчить з себе "президента", ніхрена не має права щось доручати уряду ? А після того, як гарант Конституції Зеленський підтерся Конституцією - як можна від громадян вимагати конституційних обов'язків ?
Адже Конституція ж "на паузі" - чи не так? Чи на паузі те, що не вигідно Зеленському і його воровській шайці, а усе інше - не на паузі ?
Зеленський Конституцією вже до останньої сторінки підтерся, чи ще у нужнику на гвіздочку щось залишилося? Привіт затичці за прізвищем Шмигаль.
Хтось ще пам'ятає, що згідно Конституції дешевий клоун, який корчить з себе "президента", ніхрена не має права щось доручати уряду ? А після того, як гарант Конституції Зеленський підтерся Конституцією - як можна від громадян вимагати конституційних обов'язків ?
Адже Конституція ж "на паузі" - чи не так? На паузі, так на паузі - для усіх, чи тільки для холопів?