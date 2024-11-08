Учителям с 2025 года ежемесячно будут доплачивать по тысяче гривен, – Шмыгаль

С 1 января 2025 года введут ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время седьмого регионального заседания правительства в Одесской области.

"В Одессе проводим седьмое региональное заседание Правительства Украины за последние месяцы. Сегодня во исполнение поручения Президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что с 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки". С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличат до 2000 грн "на руки" каждому учителю.

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"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины. Благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу. Благодаря вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получить качественное образование", - добавил премьер-министр.