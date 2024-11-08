Учителям с 2025 года ежемесячно будут доплачивать по тысяче гривен, – Шмыгаль
С 1 января 2025 года введут ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время седьмого регионального заседания правительства в Одесской области.
"В Одессе проводим седьмое региональное заседание Правительства Украины за последние месяцы. Сегодня во исполнение поручения Президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов", - отметил Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что с 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки". С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличат до 2000 грн "на руки" каждому учителю.
"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины. Благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу. Благодаря вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получить качественное образование", - добавил премьер-министр.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
може і зарплату накинуть, хтозна
Та якщо після цього вчителі побіжать знову голосувати за Зеленського - то так їм і треба.
Бо якщо вже у вчителів мізки знову повідключаються - то що вже говорити про дядька Мусійовича.
Сподіваюся, не будете плакати.
"Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Скандальний законопроект про штрафи за зберігання дров не буде підписано Президентом, - Шмигаль.
Більше того, за словами прем'єра, держава та Уряд всіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх будинків узимку."
Додатково 25usd для тих, хто вчить та виховує молоде покоління.
Добре, що хоч сухарі не видають.
Ось як у ДЕРЖАВНОМУ інстітуте серця м. Києв.
"У медсестри Одеської обласної МСЕК та ВЛК районного ТЦК та СП виявлено комерційної нерухомості на 4,5 млн гривень" - це їй потрібна доплата?
Ну що мудрі вчителі, повірили в казочку Володі Гундоса? Пам'ятаю як агітували всіх, щоб голосували за Боневтіка. Дуже хотілося 4 штуки в місяць?
правда Зюзю перекупив дурачків байками про 4к зелені, але то скоріше виключення з правил
СКРОМНІЙШЕ ТРЕБА БУТИ, ВЧИТАЛЯ, СКРОМНІЙШЕ.
Дільниці переважно утворюють у школах, секретарі та голови - з вчителів....
І оці під@р@си роблять вигляд, що намагаються приєднатися до ЄС!..