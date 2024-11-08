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Учителям с 2025 года ежемесячно будут доплачивать по тысяче гривен, – Шмыгаль

Доплати вчителям

С 1 января 2025 года введут ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время седьмого регионального заседания правительства в Одесской области.

"В Одессе проводим седьмое региональное заседание Правительства Украины за последние месяцы. Сегодня во исполнение поручения Президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что с 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки". С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличат до 2000 грн "на руки" каждому учителю.

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"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины. Благодарны украинским педагогам и учителям за вашу самоотверженную работу. Благодаря вам, даже несмотря на войну, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получить качественное образование", - добавил премьер-министр.

Автор: 

учитель (498) заработная плата (2400) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+25
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08.11.2024 16:58 Ответить
+18
А що, зарплати по 4000$ вже все?
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08.11.2024 17:01 Ответить
+15
а прокурором по 500000 тысяч
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08.11.2024 16:59 Ответить
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08.11.2024 16:58 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папером та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
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08.11.2024 20:09 Ответить
а прокурором по 500000 тысяч
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08.11.2024 16:59 Ответить
вчителя не будуть захищати зеленського і його шоблу, а прокурори вже переслідують тих, хто каже правду про бубочку і інших зелених підарасів.
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08.11.2024 18:46 Ответить
А що, зарплати по 4000$ вже все?
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08.11.2024 17:01 Ответить
А ви шо не в курсі? Зараз же за одну гривню дають 4$. От і рахуйте
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08.11.2024 17:02 Ответить
Зачекаю коли даватимуть по 7, або по 8, як скумбрія, і тоді всі гривні обміняю.)
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08.11.2024 17:04 Ответить
Це надбавка до 4 на бензин для майбахів
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08.11.2024 17:09 Ответить
Можна старий вчитель напише те, що треба написати? Так ось - йдіть ви на *** зі своїми тисячами і обіцянками.... навть сама паскудна країна так не знущаєтсья зі своїх лікарів та вчителів. Не знайшов жодної країни, де вчитеть зі стажем 40 років (нічго в цьому гарного немає, нас пора віиганяти зі школи, але нам нічого буди їсти і никим міняти) званням методиста і вищою категорією на ставку мав би 230 долларів. Початківець 150... чекайте, хочете скажу - хто прийде? Так що свою тисячу, влада, засунь собі у дупу, або у *****, якщл ти жінка. Вибачатися за французьку - не буду
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08.11.2024 17:36 Ответить
якщо так будуть "тисячи" роздавати - незабаром будеш вчити бурятів та чеченів
може і зарплату накинуть, хтозна
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08.11.2024 18:35 Ответить
Не дуже схоже на 4000 доларів - але й те вчителям не завадить.
Та якщо після цього вчителі побіжать знову голосувати за Зеленського - то так їм і треба.
Бо якщо вже у вчителів мізки знову повідключаються - то що вже говорити про дядька Мусійовича.
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08.11.2024 17:02 Ответить
А тепер уявіть результат виховання та навчання такими людьми.
Сподіваюся, не будете плакати.
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08.11.2024 17:08 Ответить
вот же лядота, а остальные 150 000 когда?
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08.11.2024 17:03 Ответить
одразу після виборів, тепер вже точно, зеля зуб дасть
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08.11.2024 17:15 Ответить
Це вже як відпрацюють на виборах. Коли зроблять "правильний" результат. Більше за все знов просто використають
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08.11.2024 18:40 Ответить
От як назвати цих державних трутнів? Не проканало, і ми швиденько все відмінимо?
"Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Скандальний законопроект про штрафи за зберігання дров не буде підписано Президентом, - Шмигаль.
Більше того, за словами прем'єра, держава та Уряд всіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх будинків узимку."
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08.11.2024 17:06 Ответить
Подивіться на сроки, коли президент завітував той підписаний спікером його партії закон. Якщо притримуватися регламенту, то закон вступив в дію, бо спливли всі сроки його розгляду.Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Але правда і та, що обкакалася влада жиденько і багато, бо це ж не якість там дяді Вані і тьоті Зої приймали цей закон, а більшість у Верховній Раді "слуги" і їх брати "риги" і точно по замовленню Гундоса.
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08.11.2024 17:33 Ответить
Так, про це юристи на ютубі вже мабуть з тиждень розповідають. А зелені пацюки на різних ефірах волають "всьо нє так, нас нєправільна понялі".
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08.11.2024 18:04 Ответить
Шмигаль, чому затримуєш мої бойові пільги на комунальні? Я би вже сплатив - а так що?
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08.11.2024 17:06 Ответить
Країна мрій.
Додатково 25usd для тих, хто вчить та виховує молоде покоління.
Добре, що хоч сухарі не видають.
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08.11.2024 17:06 Ответить
а врачам?
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08.11.2024 17:06 Ответить
Єто другоє
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08.11.2024 17:09 Ответить
Толковому лікарю зарплата не потрібна .
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08.11.2024 17:19 Ответить
Особливо як шо вони працюють групою.
Ось як у ДЕРЖАВНОМУ інстітуте серця м. Києв.
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08.11.2024 17:26 Ответить
Яким саме лікарям? З ВЛК та МСЕК?
"У медсестри Одеської обласної МСЕК та ВЛК районного ТЦК та СП виявлено комерційної нерухомості на 4,5 млн гривень" - це їй потрібна доплата?
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08.11.2024 18:08 Ответить
Сьогодні ставка вчителя 6-ї категорії (молодого, без стажу) десь 5500 грн. Щоб зарплата була не нижче мінімальної (8000), такому вчителю доплачують... ****, а тут ще ціла тисяча! Бери і ні в чому собі не відмовляй!
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08.11.2024 17:09 Ответить
Ви брешите. Мінімальна ставка молодого вчителя звісно у гривнях но по курсу НБУ вона складає 4000 долярів США.
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08.11.2024 17:25 Ответить
Так, підтримую. Це одна із перших обіцянок молодої, антимайданної команди малоросів - Володі Боневтіка Гундоса Нетряпковича Потужного.
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08.11.2024 17:35 Ответить
Комунізм наступив
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08.11.2024 17:09 Ответить
Це вже перебор, вчителі отримують по 4 тисячі доларів США кожен місяць, куди їм ще кожного місяця по тисячі? А якщо серйозно, то це не доплата, а повернення їхнього, ті гроші які вираховують з їх зарплати по збільшенню військового збору.
Ну що мудрі вчителі, повірили в казочку Володі Гундоса? Пам'ятаю як агітували всіх, щоб голосували за Боневтіка. Дуже хотілося 4 штуки в місяць?
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08.11.2024 17:11 Ответить
У повітрі запахло виборами, адже учителі це ядерний електорат кожної влади.
правда Зюзю перекупив дурачків байками про 4к зелені, але то скоріше виключення з правил
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08.11.2024 17:14 Ответить
Я собі вже уявляю ЧОМУ можуть навчити дітей таки тупі вчителя.
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08.11.2024 17:22 Ответить
Скільки можна вчителі і так мають 4000 евро . + 1000 гривень . чи не занадто ?
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08.11.2024 17:16 Ответить
1000грн - кожному!
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08.11.2024 17:18 Ответить
А шо, ім по 4000 долярів США ек вистачає на життя?
СКРОМНІЙШЕ ТРЕБА БУТИ, ВЧИТАЛЯ, СКРОМНІЙШЕ.
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08.11.2024 17:21 Ответить
Теж з умовою купувати дороге рідне фуфло?
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08.11.2024 17:22 Ответить
Точно Зєля Єрьмацький до виборів готується.
Дільниці переважно утворюють у школах, секретарі та голови - з вчителів....
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08.11.2024 17:24 Ответить
24$ "на руки"...
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08.11.2024 17:28 Ответить
+100500!!!
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08.11.2024 17:37 Ответить
Ого! До $4000 ще й 1000 грн. !
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08.11.2024 17:35 Ответить
Доплата це тіпа щоб на майбутню пенсію не впливала? Чи чому це називають доплатою а не підвищенням зарплатні?
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08.11.2024 17:38 Ответить
Це доплата за роботу ("правильно" рахувати, робити вкиди, тощо) на виборчих дільницях
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08.11.2024 18:32 Ответить
Ще трішечки і буде 4000 дол
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08.11.2024 17:39 Ответить
Це додаток до 4 тищ євро.
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08.11.2024 17:40 Ответить
Подачки... Подачки
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08.11.2024 17:43 Ответить
шмигаль, "на руки" це БЛТЬ (!!!) як? Це офіційний підкуп держслужбовців перед виборами? шмигаль?!
І оці під@р@си роблять вигляд, що намагаються приєднатися до ЄС!..
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08.11.2024 17:47 Ответить
Уявляю собі злобні харі інвалідів - прокурорів, судей - наші гроші деребанять.
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08.11.2024 17:51 Ответить
Краще уявіть злобні.пики вчителів якщо не так проголосуєте.
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08.11.2024 19:48 Ответить
сиджу радію (вчитель з УСІМА можливим надбавками), може завести на старість другого кота... проте, чи вистачить тієї 1000 жирної?
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08.11.2024 18:04 Ответить
Может и нехватить той тысячи на автобусные билеты( на двоих) , к примеру, Одесса-Киев.
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08.11.2024 18:22 Ответить
Або на 3 дня :- завтрак. обед. ужин.
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08.11.2024 18:23 Ответить
А кто имеет другие профессии, рылом не вышел?
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08.11.2024 18:14 Ответить
А де виборчі дільниці? А хто в комісіях?
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08.11.2024 18:28 Ответить
Вчителя зробили свій вибір. І не тільки вони.
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08.11.2024 18:22 Ответить
За цю ганебну тисячу вчителі повинні будуть "зробити" вибори на виборчих дільницях. Падли. Тобто для військових грошей немає, а на адмінресурс є. Уроди
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08.11.2024 18:27 Ответить
РІшення вогінь! Тікі вчити вони будуть потім кацапськіх дітей, якщо ви так тисячі роздавати будете, замість того щоб спрямовувати ці кошти на ЗСУ. Я взагалі не розумію що там в головах цих людей. Не бачу жодноі логіки. Якесь жахіття бескінченне
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08.11.2024 18:33 Ответить
Це до тих 4 зелених кусків?
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08.11.2024 18:38 Ответить
Після капітуляції будуть вибори. Зеленський готується.
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08.11.2024 18:41 Ответить
потім будуть шантажувати.
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08.11.2024 18:47 Ответить
У них и так 4000 евро зарплаты,сколько можно добавлять,клоун?
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08.11.2024 22:23 Ответить
а є кого навчати? бо заявляють що дітей вивозять і ніхто в універи не вступає
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09.11.2024 17:28 Ответить
 
 