Реальні зарплати в Україні до кінця року перевищать рівень до великої війни, – НБУ

Національний банк України очікує, що вже наприкінці цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.

Про це йдеться у новому Інфляційному звіті Нацбанку, передає ЕП.

Як повідомляється, за другий квартал 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6% рік до року, номінальні – на 22,1%.

Однак посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.

Нацбанк прогнозує, що рівень безробіття в економіці поступово зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення.

Рівень безробіття визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й складнощі з поверненням демобілізованих до роботи.

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Як зазначили в НБУ, вперше за останні два роки спостерігається зростання кількості резюме в абсолютному вимірі.

"Імовірно, відбувається повернення на ринок праці тих людей, що з різних причин вибули з нього в попередні періоди. Вагомою причиною для цього могло бути збільшення зарплат, а також перехід із тіньової в офіційну зайнятість", – сказано в звіті НБУ.

Наприкінці вересня опитування Центру Разумкова показало, що серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% респондентів.

У серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Зокрема, роботодавці ролзмістили на порталі з пошуку роботи Work.ua – 115 482 пропозиції.