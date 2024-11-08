Реальні зарплати в Україні до кінця року перевищать рівень до великої війни, – НБУ
Національний банк України очікує, що вже наприкінці цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.
Про це йдеться у новому Інфляційному звіті Нацбанку, передає ЕП.
Як повідомляється, за другий квартал 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6% рік до року, номінальні – на 22,1%.
Однак посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.
Нацбанк прогнозує, що рівень безробіття в економіці поступово зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення.
Рівень безробіття визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й складнощі з поверненням демобілізованих до роботи.
Як зазначили в НБУ, вперше за останні два роки спостерігається зростання кількості резюме в абсолютному вимірі.
"Імовірно, відбувається повернення на ринок праці тих людей, що з різних причин вибули з нього в попередні періоди. Вагомою причиною для цього могло бути збільшення зарплат, а також перехід із тіньової в офіційну зайнятість", – сказано в звіті НБУ.
Наприкінці вересня опитування Центру Разумкова показало, що серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% респондентів.
У серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Зокрема, роботодавці ролзмістили на порталі з пошуку роботи Work.ua – 115 482 пропозиції.
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зате статистика красива - "зарплати зросли в мільйон разім!", "в україні пабільшало мільйонерів", "скоро всі будуть мільйонерами"
А якщо усереднювати з урахуванням буквально двох-трьох воєнкомів чи пари керівників мсек, то в нас в середньому рівень доходів, як у арабських шейхів
Что мне теперь делать?
Сушить сухари?
А вартість продуктів, комуналки, палива, ліків - не порівнювали з рівнем цін до початку великої війни??
Блд, хто в них таку дебілячу статистику видає?? кремлядські куратори???
Ввели кончений нацкешбек - так в маркетах знижки позникали. Фоззі - на вихідні завжди знижки від 20 до 50% було на молочку - зараз зникли. І на продукти інших категорій.
Мені ще цікаво, як той нацкешбек працює..бо в дії вже накапало..чекаю, коли на карту ляпнуть і піду дивитись перелік волонтерів.
Доречі - враження, що Фоззі цей форум читають)) бо првернули кешбек навіть на ті позиції, на які знижки..правда не такі верикі як раніш))
Ну, там, за комуналку заплатити, за пальне для автівки, за продукти?...
Улюблений мосєйчучкою "індекс борщу" (вартість борщового набору) збільшився майже втричі (коли останній раз дивився), а зарплати?
Нє! У прокурворів, суддів, усіляких БЕБ-ДБР все норм, а у простих громадян?
Є правда, є брехня і є статистика (с)
Розумові здібності рівень "Бог"
На скільки зросла з/плата ???
Тогда по вашей статистике мы сейчас в золоте купаемся.