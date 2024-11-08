БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 373 35

Реальні зарплати в Україні до кінця року перевищать рівень до великої війни, – НБУ

Які зарплати в Україні 2024 року?

Національний банк України очікує, що вже наприкінці цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.

Про це йдеться у новому Інфляційному звіті Нацбанку, передає ЕП.

Як повідомляється, за другий квартал 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6% рік до року, номінальні – на 22,1%.

Однак посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.

Нацбанк прогнозує, що рівень безробіття в економіці поступово зменшуватиметься під впливом зростання попиту на робочу силу, проте залишиться вищим за рівень у період до повномасштабного вторгнення

Рівень безробіття визначатиметься тривалим збереженням диспропорцій на ринку праці насамперед через обмежену пропозицію кваліфікованої робочої сили, на якій позначатимуться наслідки війни, зокрема й складнощі з поверненням демобілізованих до роботи.

Читайте також: На підвищення зарплат освітянам треба знайти 270 мільярдів, цих коштів немає, – Лісовий

Як зазначили в НБУ, вперше за останні два роки спостерігається зростання кількості резюме в абсолютному вимірі.

"Імовірно, відбувається повернення на ринок праці тих людей, що з різних причин вибули з нього в попередні періоди. Вагомою причиною для цього могло бути збільшення зарплат, а також перехід із тіньової в офіційну зайнятість", – сказано в звіті НБУ.

Наприкінці вересня опитування Центру Разумкова показало, що серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% респондентів.

У серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Зокрема, роботодавці ролзмістили на порталі з пошуку роботи Work.ua – 115 482 пропозиції.

Автор: 

НБУ (9407) прогноз (1098) зарплата (1145)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Ой дебіли...

А вартість продуктів, комуналки, палива, ліків - не порівнювали з рівнем цін до початку великої війни??

Блд, хто в них таку дебілячу статистику видає?? кремлядські куратори???

Ввели кончений нацкешбек - так в маркетах знижки позникали. Фоззі - на вихідні завжди знижки від 20 до 50% було на молочку - зараз зникли. І на продукти інших категорій.
показати весь коментар
08.11.2024 13:29 Відповісти
+13
ага, спочатку вони регулярно роняють гривню, а потім роблять здивоване обличчя сільського дурачка і не можуть зрозуміти, чому нарід ломиться купувати валюту?
зате статистика красива - "зарплати зросли в мільйон разім!", "в україні пабільшало мільйонерів", "скоро всі будуть мільйонерами"
показати весь коментар
08.11.2024 13:27 Відповісти
+8
А у евро ?
показати весь коментар
08.11.2024 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у евро ?
показати весь коментар
08.11.2024 13:10 Відповісти
ага, спочатку вони регулярно роняють гривню, а потім роблять здивоване обличчя сільського дурачка і не можуть зрозуміти, чому нарід ломиться купувати валюту?
зате статистика красива - "зарплати зросли в мільйон разім!", "в україні пабільшало мільйонерів", "скоро всі будуть мільйонерами"
показати весь коментар
08.11.2024 13:27 Відповісти
Відсутність досвіду у керівництва - вони як займають посади то тут же починають українців рахувати за дурнів
показати весь коментар
08.11.2024 13:29 Відповісти
Зате який досвід в розкраданні - той досвід управління зеленскому і нахрін не сперся.
показати весь коментар
08.11.2024 13:33 Відповісти
А в борщовому наборі?
показати весь коментар
08.11.2024 13:27 Відповісти
А ще ми знаємо всіх тих, у кого обсяг виплат перевищить довоєнний рівень. Вже і законопроект є
А якщо усереднювати з урахуванням буквально двох-трьох воєнкомів чи пари керівників мсек, то в нас в середньому рівень доходів, як у арабських шейхів
показати весь коментар
08.11.2024 13:27 Відповісти
А якщо порахувати ще і кількість дров на подвірʼї і курей - то українці у розумінні агентів ФСБ ( ГЕТТМАНЦЕВА і Стефанчука) взагалі мільйонери
показати весь коментар
08.11.2024 13:32 Відповісти
А у меня кошка бегает по квартире с огромным пузом.
Что мне теперь делать?
Сушить сухари?
показати весь коментар
08.11.2024 13:37 Відповісти
Ой дебіли...

А вартість продуктів, комуналки, палива, ліків - не порівнювали з рівнем цін до початку великої війни??

Блд, хто в них таку дебілячу статистику видає?? кремлядські куратори???

Ввели кончений нацкешбек - так в маркетах знижки позникали. Фоззі - на вихідні завжди знижки від 20 до 50% було на молочку - зараз зникли. І на продукти інших категорій.
показати весь коментар
08.11.2024 13:29 Відповісти
А у Словаччини е знижки - тут слідкують за строками якості продуктів
показати весь коментар
08.11.2024 13:33 Відповісти
Ну за строками слідкують..я постійно у вищезазначеній мережі купую - але ж блн, залишились знижки на всіляку хрінь - типу віски, пиво, чипси..ага, замість води, йогуртів, овочів та м'яса, їдла кішкам - візьму віскаря, пива, чіпсів..

Мені ще цікаво, як той нацкешбек працює..бо в дії вже накапало..чекаю, коли на карту ляпнуть і піду дивитись перелік волонтерів.
показати весь коментар
08.11.2024 15:30 Відповісти
Тількі з бані - вже третій раз за місяц.
показати весь коментар
12.11.2024 21:07 Відповісти
Не заграйтесь, бо в мене в перманенті купа аків ще з 2014...

Доречі - враження, що Фоззі цей форум читають)) бо првернули кешбек навіть на ті позиції, на які знижки..правда не такі верикі як раніш))
показати весь коментар
14.11.2024 13:59 Відповісти
А хто ж порівняє коли не Порох а ВаЗЕлин президент? Оця потвора яка синулю закордомом, ********, сховала? Так вона сраку лиже Вові і ничого не скаже бо повний рот гівна вже нализала.
показати весь коментар
08.11.2024 15:01 Відповісти
показати весь коментар
08.11.2024 15:02 Відповісти
Жадібні та тупі українські пани смоктатимуть прутня та кидатимуть злі погляди у бік поміркованих еуропейських панів.
показати весь коментар
08.11.2024 13:32 Відповісти
А реальные цены и тарифы на ВСЕ тоже как до войны?
показати весь коментар
08.11.2024 13:35 Відповісти
Аха, електрика он буде скоро по 11 грн. Вже анонсували...
показати весь коментар
14.11.2024 14:00 Відповісти
А купівельна спроможність цих зарплат теж перевищить довоєнний рівень?
Ну, там, за комуналку заплатити, за пальне для автівки, за продукти?...
показати весь коментар
08.11.2024 13:37 Відповісти
Якась сумбурна інформація, в якій одне твердження спростовується іншим.
показати весь коментар
08.11.2024 13:37 Відповісти
*******? а ціни? хоча все зрозуміло, коли скумбрія по 8...
показати весь коментар
08.11.2024 13:40 Відповісти
Запрплата збільшилась, купівельна спроможність зменшилась. І до кінця року зменшиться ще (з 1 грудня, наче, чергове підвищення акцизів на паливо, якщо я правильно пам'ятаю).
Улюблений мосєйчучкою "індекс борщу" (вартість борщового набору) збільшився майже втричі (коли останній раз дивився), а зарплати?
Нє! У прокурворів, суддів, усіляких БЕБ-ДБР все норм, а у простих громадян?
Є правда, є брехня і є статистика (с)
показати весь коментар
08.11.2024 13:40 Відповісти
Вже ЕЕ по 11 грн. анонсували..
показати весь коментар
14.11.2024 14:01 Відповісти
Українці у 2019 обміняли корупцію на корупцію + непрофесійність + авторитаризм.
Розумові здібності рівень "Бог"
показати весь коментар
08.11.2024 13:41 Відповісти
Земля включив верстат, надрукують папірців
показати весь коментар
08.11.2024 13:44 Відповісти
жить стало ще вєсєлєє.
показати весь коментар
08.11.2024 13:45 Відповісти
Прекрасна в нас країна: економіка в дупі, бізнеси занепадають, а зарплати ростуть
показати весь коментар
08.11.2024 13:47 Відповісти
Знову маніпулятивні цифри в процентах як для неосвічених людей, або дітей лише аби підняти рейтинг Брневтіку.
показати весь коментар
08.11.2024 13:48 Відповісти
нада запустить "свинське життя лядей з катяшком осадчою" і шоб з її приглашонних лядей одна видала класику "прі зєлє более больше гривень за доляри сталі давать" )))
показати весь коментар
08.11.2024 13:52 Відповісти
Божа роса
показати весь коментар
08.11.2024 13:53 Відповісти
Курс $ на 23.02.22 - 28,99 грн., на 08.11.24 - 41,36 грн. = +42,7%.
На скільки зросла з/плата ???
показати весь коментар
08.11.2024 14:06 Відповісти
Звісно зросла.У суддів,прокурорів,чінуш,силовиків...Счетоводи довбані!
показати весь коментар
08.11.2024 14:13 Відповісти
У вас дебілів ніколи не зменшиться безробіття, якщо робітники будуть боятися іти на роботу.
показати весь коментар
08.11.2024 14:41 Відповісти
Жіть стало лучше,жіть стало вєсєлєй,товарищі!
показати весь коментар
08.11.2024 15:11 Відповісти
Что, ума не хватило сравнить с 2014 годом?
Тогда по вашей статистике мы сейчас в золоте купаемся.
показати весь коментар
08.11.2024 16:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 