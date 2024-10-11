На підвищення зарплат освітянам треба знайти 270 мільярдів, цих коштів немає, – Лісовий

На підвищення зарплат освітянам в Україні додатково необхідно 270 млрд грн.

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий на годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Питання підняття зарплати для освітян, яке передбачено статтею 61 прикінцевих положень закону про освіту, передбачає підняття (зарплати, – ред.) абсолютно для всіх освітян. Це правильно і справедливо, тому що і дошкільна освіта, і загальна середня освіта, і профтехосвіта, і фахова передвища, і вища освіта повинні бути справедливо і рівномірно підвищені. Але на це підвищення країні потрібно на сьогодні 270 млрд грн додатково. І от питання знову ж таки, чи маємо ми зараз таку можливість, звідки взяти ці гроші. Я вірю в те, що ми цю позицію рано чи пізно виконаємо", – зауважив Лісовий.

За його словами, наразі розроблено кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів – як поетапне, так і одночасне підвищення.

"Але ми розуміємо, що для того, щоб починати цей процес, нам треба для початку отримати навіть поетапне, хоч би 80 млрд грн плюс", – зауважив міністр.

У вересні стало відомо, що Міністерство фінансів та Міністерство освіти й науки України підписали меморандум зі Світовим банком про новий проєкт LEARN, спрямований на підвищення доступності та стійкості освіти в умовах війни.

Доступний обсяг фінансування за проєктом складає $415 млн.