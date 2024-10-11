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Новини
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На підвищення зарплат освітянам треба знайти 270 мільярдів, цих коштів немає, – Лісовий

лісовий

На підвищення зарплат освітянам в Україні додатково необхідно 270 млрд грн.

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий на годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Укрінформ.

"Питання підняття зарплати для освітян, яке передбачено статтею 61 прикінцевих положень закону про освіту, передбачає підняття (зарплати, – ред.) абсолютно для всіх освітян. Це правильно і справедливо, тому що і дошкільна освіта, і загальна середня освіта, і профтехосвіта, і фахова передвища, і вища освіта повинні бути справедливо і рівномірно підвищені. Але на це підвищення країні потрібно на сьогодні 270 млрд грн додатково. І от питання знову ж таки, чи маємо ми зараз таку можливість, звідки взяти ці гроші. Я вірю в те, що ми цю позицію рано чи пізно виконаємо", – зауважив Лісовий.

За його словами, наразі розроблено кілька сценаріїв підвищення заробітних плат для вчителів – як поетапне, так і одночасне підвищення.

"Але ми розуміємо, що для того, щоб починати цей процес, нам треба для початку отримати навіть поетапне, хоч би 80 млрд грн плюс", – зауважив міністр.

У вересні стало відомо, що Міністерство фінансів та Міністерство освіти й науки України підписали меморандум зі Світовим банком про новий проєкт LEARN, спрямований на підвищення доступності та стійкості освіти в умовах війни. 

Доступний обсяг фінансування за проєктом складає $415 млн.

Автор: 

освіта (228) зарплата (1133) Лісовий Оксен (17)


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А на себе любих, та прихлибателей, гроші завжди знаходите.
Опрлюдь свою зряплату, щоб було зроміло скільки закладів на неі можно утримувати.
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11.10.2024 16:58 Відповісти
А нехай мсекі фінансують вчителів
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11.10.2024 17:23 Відповісти
Це на вас дармоїдів коштів немає, а не на освітян
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11.10.2024 22:42 Відповісти
Не парся. Щоб показувати як збирати дрони, та цілувати прапор - вчителі можуть пересісти за кермо маршрутних автобусів та вантажівок.
А чим тупіша нація, тим єю легше маніпулювати і казати різну брехню.
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12.10.2024 00:25 Відповісти

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