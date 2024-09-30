Низькі зарплати та відсутність місць за фахом: Українці назвали головні проблеми при пошуку роботи
Серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% респондентів.
Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.
Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.
Водночас 34% українців серед проблем під час пошуку роботи назвали недостатність навичок та компетентностей, які потрібні роботодавцю.
Про зневіру в пошуку роботи сказали 12,9% респондентів, 11,1% повідомили про відсутність навичок активного пошуку роботи.
При цьому жоден не вказав як проблему небажання працювати.
74,2% респондентів заявили, що працюють на основі запису в трудовій книжці або договору та отримують лише офіційну зарплату. Ще 12,6% сказали, що працюють на основі запису в трудовій або договору, але частину зарплати отримують у конверті (неофіційно).
Ще 8,8% працюють на основі усної домовленості, тобто неофіційно, а 4,3% відмовилися відповідати на це питання.
Опитування проводилося з 6 по 12 червня 2024 року, у ньому взяли участь 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Як повідомлялося, у серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Зокрема, роботодавці ролзмістили на порталі з пошуку роботи Work.ua – 115 482 пропозиції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це розсмішило. Наприклад, вакансія. Вказано, що розглядають ветеранів ЗСУ.
Супер. Але обов'язковий попередній досвід на протязі останніх трьох років в - та в чому завгодно. В бух. обліку, наприклад. Чи в комерційному девелопменті.
А де, маму вашу, останніх 2,5 роки цей досвід повинен був реалізований? На нулі?
бо втрачено досвід, здоров'я, сім'ю, і при наявності роботи - ще 10.
Для бюджету це копійки, а для людей - ставлення до них держави.
За кожний день додатково, хай 100 грн.
В мене 8-м кеглем на три сторінки. Був би богатим пенсіонером )))
2. Я як раз той самий ветеран, з тих, за кого кажуть - ось, повернуться ветерани, вони все зроблять.
Ні. Є позамежна різниця в ментальності тих, хто був, і тих, хто в політиці. Ми настільки різні, що часткова заміна їх на нас неможлива. А міняти одним махом усіх на усіх - скажуть, хунта )) Та й досвід бізнесу та війни не завжди підходить до потрібногог в політиці.
Це вже пізніше ми стали військовими.
На жаль, цей стан вже назавжди.