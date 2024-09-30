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Новини
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Низькі зарплати та відсутність місць за фахом: Українці назвали головні проблеми при пошуку роботи

біженці,німеччина,робота

Серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% респондентів.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.

Водночас 34% українців серед проблем під час пошуку роботи назвали недостатність навичок та компетентностей, які потрібні роботодавцю.

Про зневіру в пошуку роботи сказали 12,9% респондентів, 11,1% повідомили про відсутність навичок активного пошуку роботи.

При цьому жоден не вказав як проблему небажання працювати.

Проблеми під час пошуку роботи

74,2% респондентів заявили, що працюють на основі запису в трудовій книжці або договору та отримують лише офіційну зарплату. Ще 12,6% сказали, що працюють на основі запису в трудовій або договору, але частину зарплати отримують у конверті (неофіційно).

Ще 8,8% працюють на основі усної домовленості, тобто неофіційно, а 4,3% відмовилися відповідати на це питання.

Опитування проводилося з 6 по 12 червня 2024 року, у ньому взяли участь 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомлялося, у серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Зокрема, роботодавці ролзмістили на порталі з пошуку роботи Work.ua – 115 482 пропозиції. 

Автор: 

опитування (331) робота (888) зарплата (1129)


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Топ коментарі
+2
А ще насправді нікому не потрібні ветерани. Тільки декларують для PR.

Це розсмішило. Наприклад, вакансія. Вказано, що розглядають ветеранів ЗСУ.
Супер. Але обов'язковий попередній досвід на протязі останніх трьох років в - та в чому завгодно. В бух. обліку, наприклад. Чи в комерційному девелопменті.
А де, маму вашу, останніх 2,5 роки цей досвід повинен був реалізований? На нулі?
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30.09.2024 13:19
+2
Тож , БЛТ, пиЗ.......ли, що зарплатня піндялася, влашторвуйся , куди хочеш. Зелені шмари!!! Щоб ви повиздихали.
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30.09.2024 13:44
+2
Держава наплює на них і розтопче!
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30.09.2024 13:46
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А ще насправді нікому не потрібні ветерани. Тільки декларують для PR.

Це розсмішило. Наприклад, вакансія. Вказано, що розглядають ветеранів ЗСУ.
Супер. Але обов'язковий попередній досвід на протязі останніх трьох років в - та в чому завгодно. В бух. обліку, наприклад. Чи в комерційному девелопменті.
А де, маму вашу, останніх 2,5 роки цей досвід повинен був реалізований? На нулі?
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30.09.2024 13:19 Відповісти
Ветерани повинні мати пожиттєве забезпечення хоч би тисяч 10,
бо втрачено досвід, здоров'я, сім'ю, і при наявності роботи - ще 10.
Для бюджету це копійки, а для людей - ставлення до них держави.
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30.09.2024 13:34 Відповісти
Держава наплює на них і розтопче!
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30.09.2024 13:46 Відповісти
Можу навіть розвинути думку. У кожного, окрім УБД, є ще додаток 6 (усі витяги з бойових розпоряджень). Та фігня, на підставі якої УБД видають.
За кожний день додатково, хай 100 грн.
В мене 8-м кеглем на три сторінки. Був би богатим пенсіонером )))
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30.09.2024 14:24 Відповісти
Тому Залужного і прибрали подалі від армії - людина з державним баченням і авторитетом і силовим ресурсом могла б навести порядок.
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30.09.2024 16:04 Відповісти
1. Залужного вважаю класним Головнокомандуючем. В мене близький (небесний вже) побратим мав позивний "Залужний" за схожість облич та характерів. Відповідно, в 22-му таке ставлення було в ЗСУ до головного командира. Ясно, так? (Рома Сунак. Стрий. Ушанування. За що люблю цивільних. Але не усіх)
2. Я як раз той самий ветеран, з тих, за кого кажуть - ось, повернуться ветерани, вони все зроблять.

Ні. Є позамежна різниця в ментальності тих, хто був, і тих, хто в політиці. Ми настільки різні, що часткова заміна їх на нас неможлива. А міняти одним махом усіх на усіх - скажуть, хунта )) Та й досвід бізнесу та війни не завжди підходить до потрібногог в політиці.
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30.09.2024 16:43 Відповісти
Майдан Захід хунтою не назвав.
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30.09.2024 18:25 Відповісти
Ну, друже, Майдан - це були не військові. Це біли ми. Я , ти, і такі як ми. Ми були абсолютно цивільними. Просто йшли на кулі.
Це вже пізніше ми стали військовими.
На жаль, цей стан вже назавжди.
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30.09.2024 21:04 Відповісти
Тож , БЛТ, пиЗ.......ли, що зарплатня піндялася, влашторвуйся , куди хочеш. Зелені шмари!!! Щоб ви повиздихали.
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30.09.2024 13:44 Відповісти

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