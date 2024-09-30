Низькі зарплати та відсутність місць за фахом: Українці назвали головні проблеми при пошуку роботи

Серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% респондентів.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Також 51,9% респондентів повідомляють про відсутність робочих місць за фахом.

Водночас 34% українців серед проблем під час пошуку роботи назвали недостатність навичок та компетентностей, які потрібні роботодавцю.

Про зневіру в пошуку роботи сказали 12,9% респондентів, 11,1% повідомили про відсутність навичок активного пошуку роботи.

При цьому жоден не вказав як проблему небажання працювати.

74,2% респондентів заявили, що працюють на основі запису в трудовій книжці або договору та отримують лише офіційну зарплату. Ще 12,6% сказали, що працюють на основі запису в трудовій або договору, але частину зарплати отримують у конверті (неофіційно).

Ще 8,8% працюють на основі усної домовленості, тобто неофіційно, а 4,3% відмовилися відповідати на це питання.

Опитування проводилося з 6 по 12 червня 2024 року, у ньому взяли участь 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомлялося, у серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Зокрема, роботодавці ролзмістили на порталі з пошуку роботи Work.ua – 115 482 пропозиції.