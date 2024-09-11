У серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Де найбільші зарплати
Роботодавці в серпні розмістили найбільшу кількість вакансій на порталі з пошуку роботи Work.ua від початку повномасштабного вторгнення – 115 482 пропозиції. Це на 3% більше, ніж у липні.
Про це повідомляє пресслужба порталу.
Зазначається, що збільшення пропозицій відбулося майже у всіх регіонах, які традиційно входять у п’ятірку лідерів: на Київщині (+3%), Львівщині (+7%) та Одещині (+3%).
Приріст вакансій не оминув і Харківщину (+4%), яка змогла повернутися на своє місце в п’ятірці, витіснивши звідти Івано-Франківщину. Також роботи побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%) та Вінницькій (+8%) областях.
Водночас не додалося вакансій лише у Дніпропетровській області, де спостерігається невеличкий спад порівняно з липнем.
У серпні найбільший приріст вакансій спостерігався для шукачів у категоріях "Освіта, наука" (5 640, +27%) та "Культура, музика, шоу-бізнес" (778, +23%). Помітний приріст вакансій у категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (11 137, +7%), де минулого місяця спостерігався спад. Також є зростання у категорії "Медицина, фармацевтика" (8 196, +6%).
Трохи поменшало вакансій у категоріях "Продаж, закупівля" (13 418, -1%) та "Транспорт, автобізнес" (9 014, -1%).
Синхронні зміни зафіксували й у вакансіях для ветеранів (+6% до липня), студентів (+5%), людей з інвалідністю (+5%). Це зростання відповідає тенденції загального збільшення вакансій.
Цікаво ж, що пропозицій віддаленої роботи незначно поменшало. "Схоже, роботодавці поки не готові відповідати на запит ринку й активно пропонувати шукачам гнучкі умови", – кажуть експерти.
Ще одна категорія пропозицій роботи – вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 6 642 такі пропозиції роботи, що на 16% більше проти липня.
Зарплати на ринку праці зростають
Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21 500 грн.
Найбільше зростання зарплат у серпні відбулося в категорії "Транспорт, автобізнес" (+5% до липня, 30 000 грн), яка водночас входить в топ найменш конкурентних серед шукачів категорій.
Імовірно, так роботодавці намагаються конкурувати за шукачів. Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:
- "Телекомунікації та зв’язок" – 24 000 грн, +4% до липня;
- "Фінанси, банк" – 19 000 грн, +3%;
- "Дизайн, творчість" – 22 500 грн, +3%;
- "Секретаріат, діловодство, АГВ" – 19 000 грн, +3%;
- "Юриспруденція" – 20 500 грн, +2%;
- "Медицина, фармацевтика" – 21 500 грн, +2%.
У серпні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери ІТ і фахівців до Сил оборони) отримували ендодонтисти (55 000 грн), водії-міжнародники (50 000 грн), керамісти (47 500), медіапродюсери, рихтувальники (45 000 грн), рієлтори (40 000 грн), майстри СТО (37 500 грн), адміністратори кавʼярень (37 000 грн), регіональні менеджери (36 500 грн), внутрішні аудитори (36 250 грн).
Як повідомлялося, в Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй", що передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці із тіні.
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А ще 3 роки тому перші 3-5 років всі юристи після ВУЗ-а отримували мінімалку, якщо взагалі отримували, а потім ще десяток років отримували десь півтори мінімалки. Кількість випущених ВУЗ-ами юристів перевищувала всі розумні кількості і була більша за кількість випущених програмістів, які з 2гого року отримували $1к+ ЗП.
Я не розумію українців. Заходиш на сайт "робота.юа" дивишся, які зарплати пропонують юристам та юрисконсультантам - $400/500. І ще й досвід 10річний потрібен. Заходиш в розділ з програмістами - $1000 одразу, досвід 1-2 роки потрібен.
Нє, дебілоїдні родичі пхають своїх "бубочок" на юридичні факультети десятками тисяч... Ще й хабарі платять, аби поступити...
Щоб працювати програмістом потрібен Мозок і Працювати.
А бубочок-юристів батьки можуть непогано прилаштувати на держслужбу, де такі крайнощі, як для айтішників зайві, головне "любити Україну".
І доход вищий. Айтівцям 2÷3 черешні та десяток кущів малини 1 млн$ щорічного профіту не принесуть, а "патріоту на хлібному місці"- легко!
Але ж очевидно, що "теплих місць" ЗНАЧНО МЕНШЕ ЗА БАЖАЮЧИХ. І принаймні 3 з 5 "юристів" добре якщо на ринку торгують. А от програмістів нестача постійно. І навіть якщо зібрався емігрувати - програмісту знайти роботу нескладно, а юристу - шлях тільки на збирання полуниці чи курси по догляду за 90-річними європейцями.
Зауважу тільки, що відсутність достатньої кількості айтівців то наслідок роботи шкільної освіти. Бо (повторюся) потрібен Мозок- математичний його склад, розвиток якого складніший за пустопорожню болтологію.
Плюс для айтівця, англійська- то необхідний інструмент і це полегшує його адаптацію на новому місці. Йому для опанування іноземної достатньо вчительки місцевої школи, що знає англійську. Тому й будуть вони у 20÷60% українців, що за півроку адаптувалися у новій країні.
Також Праця- результат роботи/бездіяльності айтівця завжди помітний та вимірюваний. Це й змушує працювати над собою, стверджуватись у вибраному фасі.
Результат роботи юриста менш очевидний і досягається не завжди в рамках правового поля. Як наслідок- те про що ви й писали- трускавка з малиною
І українська вища освіта цієї проблема вирішити не здатна, бо вона слабо орієнтована на реалії ринку. Чи можуть викладачі конкурувати на ринку праці зі своїми випускниками, що відпрацювали за спеціальністю 8÷10 років? Професор з успішною практикою, яку він продовжує підтримувати викладаючи, виняток для українських ВУЗів і правило для західних.
Причина- фінансова. Наслідок- перекос у бік теорії з обмеженням реальної практики.
Що я можу вам сказати: в них ТЕОРІЇ значно більше, ніж в КНУ. Практики - приблизно стільки ж, як і в КНУ.
Якщо це називати "перекос" (теорії значно більше за практику) - то я вже не знаю, якою повинна бути вища освіта. Ви просто не дуже розумієте розподіл і призначення ВУЗ-ів. КНУ - він готує потенційних науковців. А КПІ - він готує інженерів-практиків. Тож те, що вам здається "перекосом" - це є різними рівнями академічної освіти. Хочете бути фахівцем-практиком - ідіть в політех і вас там ПОВИННІ навчити лопатою кидати. А якщо пішли в КНУ - то це у вас неправильні очікування, що людина після мехмату КНУ повинна вміти виручку рахувати... Тож в КНУ перекосу немає, а якщо в КПІ не вчать практично працювати - оце і є перекос.
Але ось що я вам скажу: в КНУ та КПІ і близько так не дрючать і не оцінюють знання, як в тому канадському університеті. В КНУ та КПІ - просто відпочинок на морі у порівнянні з канадським універом.
* накрутив електрику (ото тільки викликав дипломованого електрика, аби перевірив);
* напаяв опалення;
* напаяв водорозподіл в будинку і обв'язав скважину (рив не сам - немає в мене установки для буріння);
* зробив ремонт від цегли та жб-перекриттів, включаючи заміну вікон та дверей, вкладання плитки тощо.
І це - в 200+ м2 будинку.
І ніхєра я не маю ніякої освіти ані в електромонтажі, ані в системах опалення/водогону, ані в штукатурці, плитковкладанні чи малярстві.
Це все ПРИМІТИВНІ "професії", які (найскладніші) для конкретних потреб опанувати - пара тижнів читання підручника, акуратне слідування інструкціям та резервування 15% матеріалів на "потренуватися".
І вся країна так. але я робив все це тільки для себе. І за гроші стану таке робити тільки коли моя основна, реально складна технічно, професія перестане гроші приносити.
Ну а про зарплаты согласен и если они будут мизерные то после войны те кто выучится в Украине на тех.специальности выедут заграницу, по этому сейчас Украина обучает специалистов не для себя и восстановления, а для заграницы.
А щодо "навчаться та виїдуть" - ти розумієш яка справа... В закордонах іноді навіть для того, аби розетку поміняти - обов'язково треба викликати ЛІЦЕНЗОВАНОГО спеціаліста, а ліцензованим він стає тільки після закінчення місцевого проф.тех закладу. Наприклад, в США це - "комунальні коледжи". Для того аби стати водопровідником чи електриком, в купі штатів треба мати диплом такого коледжу - 2 роки навчання...
А без місцевої освіти - будеш за копійки напівлегально шабашити без реального працевлаштування або на найнижчих шаблях... Саме тому до повномасштабки багато хто з тих, хто після появи безвізу ломанувся "на заробітки" - повернувся і більше туди не совався... Бо шабашити по 12 годин на день за фіксовану зп без будь-яких перспектив - мало кому по здоров'ю та бажанню. А в Україні щодо цього - лафа повна!
Попробуйте сказать рабочим что возле Вашего дома, где они будут шабашить, стот блокпост ТЦК и надо будет документы показать-ведь у них же все нормально с ними-правильно? и после этого кто будет крышу Вам перекрывать.
Дах і інші роботи в мене не специфічні були - тобто не такі, які можуть зробити 3 специ на всю Україну.
Я до того - що я відкрив першу ліпшу об'яву в інтернетах (яких тисячі) щодо відповідних робіт. Подзвонив. Поспілкувався. Люди приїхали - зробили. Я їх в зачиненому контейнері не перевозив. Що там в них з військовими документами - хєр зна.
Тож ви марите. Робітників знайти в Україні - ЛЕГКО. В сусідні області вони їдуть - ЛЕГКО. Якість - сумнівна, тут проблема тотальна. Правда в тому, що в Україні є принаймні 2'000'000 здорових осіб (здорових, бо не стоять на обліку як інваліди) чоловічої статі у віці 25-60, які ніде офіційно не працевлаштовані, податків не платять, працюють в наймах в таких як я.
Тут головне - чи жлоб ви аби людям платити нормальні гроші за роботу. Ну, щодо особисто вас я вже зрозумів - завжди шукаєте найдешевше і робітника вам знайти важко...
Тож, добродію, РАДІЙТЕ, що ваша дочка пішла з того багна. У вас сильна дитина - змогла зберегти повагу до себе хоча б на рівні "ні, я не буду в цьому брати участь". Тож РАДІЙТЕ.
Тому - не можу я заперечити або підтвердити ваше вигадане припущення щодо "якщо пробухати 5 років в уніварі купуючи екзамени, то можна все рівно стати програмістом".
Особисто я 90% навичок і знань, які застосовую в своїй роботі - отримав НЕ в універі. Хоча і працюю повністю, до останнього слова всіх назв факультетів/потоків/кафедр і формулювання в дипломі - за фахом.
Чому ж вони у царині держуправління плодяться мов щури, у геометричній прогресії?
і побачимо хто кого перегляне...
а вони знову і за бубу вибачяться, а ми і знову повіримо...
При тому, що ціни на все майжє європейські?
Хтось там марить про повернення українців назад.
Куди?
На рабські умови?
Ні, за такі зарплатні працюйте самі, дорогенькі керманичі...
У той же час багато роботи на тисяч 10 і фіг що зробиш, курси не курси, можна з десяток років по тим курсам бігати. Компанії ******* просто тримати вакансії відкритими що їм на початкову позицію прийде топ спеціаліст з багаторічним досвідом та накручують цю фейкову статистику. Нащо вони так роблять чорт їх знає, сподіваюся вони побанкротяться до чортів.
Без знайомих, краще начальників, фіг знайдеш роботу, хоч зариєшся в книжки, персональні рекомендації маст хев.
До чорта ті відзнаки в школі, університеті, треба йти грузчиком чи прибиральником, і то більше заробиш якщо в центрі десь.