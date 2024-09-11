У серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Де найбільші зарплати

Роботодавці в серпні розмістили найбільшу кількість вакансій на порталі з пошуку роботи Work.ua від початку повномасштабного вторгнення – 115 482 пропозиції. Це на 3% більше, ніж у липні.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

Зазначається, що збільшення пропозицій відбулося майже у всіх регіонах, які традиційно входять у п’ятірку лідерів: на Київщині (+3%), Львівщині (+7%) та Одещині (+3%).

Приріст вакансій не оминув і Харківщину (+4%), яка змогла повернутися на своє місце в п’ятірці, витіснивши звідти Івано-Франківщину. Також роботи побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%) та Вінницькій (+8%) областях.

Водночас не додалося вакансій лише у Дніпропетровській області, де спостерігається невеличкий спад порівняно з липнем.

У серпні найбільший приріст вакансій спостерігався для шукачів у категоріях "Освіта, наука" (5 640, +27%) та "Культура, музика, шоу-бізнес" (778, +23%). Помітний приріст вакансій у категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (11 137, +7%), де минулого місяця спостерігався спад. Також є зростання у категорії "Медицина, фармацевтика" (8 196, +6%).

Трохи поменшало вакансій у категоріях "Продаж, закупівля" (13 418, -1%) та "Транспорт, автобізнес" (9 014, -1%).

Синхронні зміни зафіксували й у вакансіях для ветеранів (+6% до липня), студентів (+5%), людей з інвалідністю (+5%). Це зростання відповідає тенденції загального збільшення вакансій.

Цікаво ж, що пропозицій віддаленої роботи незначно поменшало. "Схоже, роботодавці поки не готові відповідати на запит ринку й активно пропонувати шукачам гнучкі умови", – кажуть експерти.

Ще одна категорія пропозицій роботи – вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 6 642 такі пропозиції роботи, що на 16% більше проти липня.

Зарплати на ринку праці зростають

Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21 500 грн.

Найбільше зростання зарплат у серпні відбулося в категорії "Транспорт, автобізнес" (+5% до липня, 30 000 грн), яка водночас входить в топ найменш конкурентних серед шукачів категорій.

Імовірно, так роботодавці намагаються конкурувати за шукачів. Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:

"Телекомунікації та зв’язок" – 24 000 грн, +4% до липня;

"Фінанси, банк" – 19 000 грн, +3%;

"Дизайн, творчість" – 22 500 грн, +3%;

"Секретаріат, діловодство, АГВ" – 19 000 грн, +3%;

"Юриспруденція" – 20 500 грн, +2%;

"Медицина, фармацевтика" – 21 500 грн, +2%.

У серпні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери ІТ і фахівців до Сил оборони) отримували ендодонтисти (55 000 грн), водії-міжнародники (50 000 грн), керамісти (47 500), медіапродюсери, рихтувальники (45 000 грн), рієлтори (40 000 грн), майстри СТО (37 500 грн), адміністратори кавʼярень (37 000 грн), регіональні менеджери (36 500 грн), внутрішні аудитори (36 250 грн).

Як повідомлялося, в Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй", що передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці із тіні.