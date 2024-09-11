БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
9 751 45

У серпні зафіксували рекордну за час повномасштабної війни кількість вакансій. Де найбільші зарплати

компьютер,офіс,робота,комп'ютер,айті

Роботодавці в серпні розмістили найбільшу кількість вакансій на порталі з пошуку роботи Work.ua від початку повномасштабного вторгнення – 115 482 пропозиції. Це на 3% більше, ніж у липні.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

Зазначається, що збільшення пропозицій відбулося майже у всіх регіонах, які традиційно входять у п’ятірку лідерів: на Київщині (+3%), Львівщині (+7%) та Одещині (+3%).

Приріст вакансій не оминув і Харківщину (+4%), яка змогла повернутися на своє місце в п’ятірці, витіснивши звідти Івано-Франківщину. Також роботи побільшало у Закарпатській (+10%), Житомирській (+9%), Рівненській (+8%) та Вінницькій (+8%) областях.

Водночас не додалося вакансій лише у Дніпропетровській області, де спостерігається невеличкий спад порівняно з липнем.

У серпні найбільший приріст вакансій спостерігався для шукачів у категоріях "Освіта, наука" (5 640, +27%) та "Культура, музика, шоу-бізнес" (778, +23%). Помітний приріст вакансій у категорії "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" (11 137, +7%), де минулого місяця спостерігався спад. Також є зростання у категорії "Медицина, фармацевтика" (8 196, +6%).

Найбільший приріст вакансій у серпні

Трохи поменшало вакансій у категоріях "Продаж, закупівля" (13 418, -1%) та "Транспорт, автобізнес" (9 014, -1%).

Синхронні зміни зафіксували й у вакансіях для ветеранів (+6% до липня), студентів (+5%), людей з інвалідністю (+5%). Це зростання відповідає тенденції загального збільшення вакансій.

Цікаво ж, що пропозицій віддаленої роботи незначно поменшало. "Схоже, роботодавці поки не готові відповідати на запит ринку й активно пропонувати шукачам гнучкі умови", – кажуть експерти.

Ще одна категорія пропозицій роботи – вакансії з бронюванням. У червні роботодавці розмістили 6 642 такі пропозиції роботи, що на 16% більше проти липня.

Зарплати на ринку праці зростають

Середня зарплата на ринку праці продовжує зростати. У серпні позначка збільшилася на +2,4% до 21 500 грн.

Найбільше зростання зарплат у серпні відбулося в категорії "Транспорт, автобізнес" (+5% до липня, 30 000 грн), яка водночас входить в топ найменш конкурентних серед шукачів категорій.

Імовірно, так роботодавці намагаються конкурувати за шукачів. Також зросли середні зарплати у вакансіях з категорій:

  • "Телекомунікації та зв’язок" – 24 000 грн, +4% до липня;
  • "Фінанси, банк" – 19 000 грн, +3%;
  • "Дизайн, творчість" – 22 500 грн, +3%;
  • "Секретаріат, діловодство, АГВ" – 19 000 грн, +3%;
  • "Юриспруденція" – 20 500 грн, +2%;
  • "Медицина, фармацевтика" – 21 500 грн, +2%.

У серпні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад, сфери ІТ і фахівців до Сил оборони) отримували ендодонтисти (55 000 грн), водії-міжнародники (50 000 грн), керамісти (47 500), медіапродюсери, рихтувальники (45 000 грн), рієлтори (40 000 грн), майстри СТО (37 500 грн), адміністратори кавʼярень (37 000 грн), регіональні менеджери (36 500 грн), внутрішні аудитори (36 250 грн).

Як повідомлялося, в Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй", що передбачає низку заходів, які виведуть ринок праці із тіні.

Автор: 

робота (869) зарплата (1120)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+13
Если говорить об управленцах уровня "нач. отдела", то 80% вакансий это "требуется начальник отдела продаж". Если глубоко вникнуть в подобные вакансии, то оказывается что требуется волшебник в голубом вертолете, который взмахнет палочкой и увеличит продажи. А если вникнуть еще глубже, то выясняется, что требуется не управленец, а зазывала, который будет искать новых клиентов . Как искать? Да как хочешь ... но денег нет, т.е. нет структуры, нет бюджета, нет стратегии и т.п.
показати весь коментар
11.09.2024 11:14
+8
Там потрібно мати не тільки "клан", а й гімно в голові (перекладаю - повну байдужість до того, що бачиш, несприяння людської ницості і бруду, та і самому бажано бути ницим). Це тільки в рожевих мріях першокласників судова система - це "красиві адвокати та геніальні слідчі". На практиці ВСІ там вимушені працювати в тих слідчих бригадах, які 7 невинних людей примусили зізнатися в злочинах серійного вбивці Ткача. Вдумайтеся: 7 слідчих бригад, 7 прокурорів, 7 колегій суддів - ВСІ причетні були. В 7 різних районах країни. І коли Ткача спіймали нарешті, отой 7й чоловік, який ще не повісився в тюрмі, ще 9 місяців сидів за не свої злочини, бо слідчим було насрати на те, що Ткач показав, де знаходяться тіла тих вбитих, за яких сидів останній невинний (так, судові і МВС-ні мразоти хєр клали на те, що осуджений сидів навіть без знайдених тіл). І адвокати в тих 7 невинних людей були... Якщо хтось думає, що в господарських справах менше бруду і набагато менші трагедії - той несповна розуму.

Тож, добродію, РАДІЙТЕ, що ваша дочка пішла з того багна. У вас сильна дитина - змогла зберегти повагу до себе хоча б на рівні "ні, я не буду в цьому брати участь". Тож РАДІЙТЕ.
показати весь коментар
11.09.2024 13:14
+7
ХЗНА. Моя донька попри мої благання не йти поступила та закінчила магістратуру юрфаку. Не на платній основі. Туди йшла з метою працювати у слідстві тощо. Звідки цього набралась мені невідомо. Але в нас немає юристів чи поліцейських в родині. На практиці різко передумала і захотіла сидіти в приміщені перебирати папірці. Що згодом після закінчення років 3-4 робила поки це їй абсолютно не набридло. З професії пішла. Трусами на Троєщині не торгує, але близько до цього. Про що я їй багато років тому й говорив про її долю з дипломом юриста. Там потрібно мати батька прокурора, сестру суддю, брата, кума, свата. Тоді буде все. Якщо ти не з клану, то твоя доля сидіти в архіві на мінімалку.
показати весь коментар
11.09.2024 12:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вчителі, лікарі виїхали...
показати весь коментар
11.09.2024 11:08 Відповісти
Лікарі в ЗСУ. Їх на виїзд не випускають.
показати весь коментар
11.09.2024 11:16 Відповісти
Та багато жінок-лікарів виїхало. Працюють он у Польщі, бо польські на заробітках у Австрії, Німеччині, Британії.
показати весь коментар
11.09.2024 11:29 Відповісти
Не знаю, яким шляхом вони виїхали. Може по віку, бо жінки-лікарі теж військовозобов'язані у військовий час.
показати весь коментар
11.09.2024 11:46 Відповісти
І з дітьми, і як супроводжувачі хворих. Крім того, ще до повномасштабного багато виїхало, в тому числі і чоловіків. У нас медицина - то піндець. І з персоналом і з забезпеченням.
показати весь коментар
11.09.2024 12:12 Відповісти
Если говорить об управленцах уровня "нач. отдела", то 80% вакансий это "требуется начальник отдела продаж". Если глубоко вникнуть в подобные вакансии, то оказывается что требуется волшебник в голубом вертолете, который взмахнет палочкой и увеличит продажи. А если вникнуть еще глубже, то выясняется, что требуется не управленец, а зазывала, который будет искать новых клиентов . Как искать? Да как хочешь ... но денег нет, т.е. нет структуры, нет бюджета, нет стратегии и т.п.
показати весь коментар
11.09.2024 11:14 Відповісти
зеленим ворам є в куди ховатися - не послами єдиними....
показати весь коментар
11.09.2024 11:17 Відповісти
Просто феєричний ріст зарплат у юристів!

А ще 3 роки тому перші 3-5 років всі юристи після ВУЗ-а отримували мінімалку, якщо взагалі отримували, а потім ще десяток років отримували десь півтори мінімалки. Кількість випущених ВУЗ-ами юристів перевищувала всі розумні кількості і була більша за кількість випущених програмістів, які з 2гого року отримували $1к+ ЗП.

Я не розумію українців. Заходиш на сайт "робота.юа" дивишся, які зарплати пропонують юристам та юрисконсультантам - $400/500. І ще й досвід 10річний потрібен. Заходиш в розділ з програмістами - $1000 одразу, досвід 1-2 роки потрібен.

Нє, дебілоїдні родичі пхають своїх "бубочок" на юридичні факультети десятками тисяч... Ще й хабарі платять, аби поступити...
показати весь коментар
11.09.2024 11:40 Відповісти
Навпаки, все логічно.
Щоб працювати програмістом потрібен Мозок і Працювати.
А бубочок-юристів батьки можуть непогано прилаштувати на держслужбу, де такі крайнощі, як для айтішників зайві, головне "любити Україну".
І доход вищий. Айтівцям 2÷3 черешні та десяток кущів малини 1 млн$ щорічного профіту не принесуть, а "патріоту на хлібному місці"- легко!
показати весь коментар
11.09.2024 11:48 Відповісти
Ну, я розумію, на що вони СПОДІВАЮТЬСЯ. Кожен українчик просто мріє пристати до "кормушки" в "тепле місце". І як тільки отримує будь-яку посаду - починає КРАСТИ.

Але ж очевидно, що "теплих місць" ЗНАЧНО МЕНШЕ ЗА БАЖАЮЧИХ. І принаймні 3 з 5 "юристів" добре якщо на ринку торгують. А от програмістів нестача постійно. І навіть якщо зібрався емігрувати - програмісту знайти роботу нескладно, а юристу - шлях тільки на збирання полуниці чи курси по догляду за 90-річними європейцями.
показати весь коментар
11.09.2024 11:59 Відповісти
Повністю з вами згоден.
Зауважу тільки, що відсутність достатньої кількості айтівців то наслідок роботи шкільної освіти. Бо (повторюся) потрібен Мозок- математичний його склад, розвиток якого складніший за пустопорожню болтологію.
Плюс для айтівця, англійська- то необхідний інструмент і це полегшує його адаптацію на новому місці. Йому для опанування іноземної достатньо вчительки місцевої школи, що знає англійську. Тому й будуть вони у 20÷60% українців, що за півроку адаптувалися у новій країні.
Також Праця- результат роботи/бездіяльності айтівця завжди помітний та вимірюваний. Це й змушує працювати над собою, стверджуватись у вибраному фасі.
Результат роботи юриста менш очевидний і досягається не завжди в рамках правового поля. Як наслідок- те про що ви й писали- трускавка з малиною
І українська вища освіта цієї проблема вирішити не здатна, бо вона слабо орієнтована на реалії ринку. Чи можуть викладачі конкурувати на ринку праці зі своїми випускниками, що відпрацювали за спеціальністю 8÷10 років? Професор з успішною практикою, яку він продовжує підтримувати викладаючи, виняток для українських ВУЗів і правило для західних.
Причина- фінансова. Наслідок- перекос у бік теорії з обмеженням реальної практики.
показати весь коментар
11.09.2024 16:16 Відповісти
Я пройшов українську вищу освіту. КНУ. І в знайомої аналогічну спеціальність дитина пройшла в канадському ВУЗ-і.

Що я можу вам сказати: в них ТЕОРІЇ значно більше, ніж в КНУ. Практики - приблизно стільки ж, як і в КНУ.

Якщо це називати "перекос" (теорії значно більше за практику) - то я вже не знаю, якою повинна бути вища освіта. Ви просто не дуже розумієте розподіл і призначення ВУЗ-ів. КНУ - він готує потенційних науковців. А КПІ - він готує інженерів-практиків. Тож те, що вам здається "перекосом" - це є різними рівнями академічної освіти. Хочете бути фахівцем-практиком - ідіть в політех і вас там ПОВИННІ навчити лопатою кидати. А якщо пішли в КНУ - то це у вас неправильні очікування, що людина після мехмату КНУ повинна вміти виручку рахувати... Тож в КНУ перекосу немає, а якщо в КПІ не вчать практично працювати - оце і є перекос.

Але ось що я вам скажу: в КНУ та КПІ і близько так не дрючать і не оцінюють знання, як в тому канадському університеті. В КНУ та КПІ - просто відпочинок на морі у порівнянні з канадським універом.
показати весь коментар
11.09.2024 18:12 Відповісти
ХЗНА. Моя донька попри мої благання не йти поступила та закінчила магістратуру юрфаку. Не на платній основі. Туди йшла з метою працювати у слідстві тощо. Звідки цього набралась мені невідомо. Але в нас немає юристів чи поліцейських в родині. На практиці різко передумала і захотіла сидіти в приміщені перебирати папірці. Що згодом після закінчення років 3-4 робила поки це їй абсолютно не набридло. З професії пішла. Трусами на Троєщині не торгує, але близько до цього. Про що я їй багато років тому й говорив про її долю з дипломом юриста. Там потрібно мати батька прокурора, сестру суддю, брата, кума, свата. Тоді буде все. Якщо ти не з клану, то твоя доля сидіти в архіві на мінімалку.
показати весь коментар
11.09.2024 12:39 Відповісти
З юристами так. А взагалі зараз буде багато вакансій з-за бойових дій. У нас зараз проблема знайти людей робітничих спеціальностей (електромонтери, слюсарі потрібні тощо)
показати весь коментар
11.09.2024 13:10 Відповісти
За робітничі спеціальності не хвилюйтесь - в Україні БУМ в царині професійно-технічної освіти. ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПОВНІСТЮ ЗАПОВНЕНІ. Так же, як і всі аспірантури у всіх ВУЗ-ах. Тож з війни Україна вийде зі значно освіченішим населенням. Що однозначно знадобиться під час відбудови та освоєння коштів на відновлення
показати весь коментар
11.09.2024 13:16 Відповісти
Заспокоїли мене, прям... З жахом думаю, коли оці фахівці після сімейного/дистанційного навчання в укриттях майже без практики вийдуть на ринок праці...
показати весь коментар
11.09.2024 13:23 Відповісти
А я з радістю. Бо зараз вам крани та електрику крутять, будинок будують тощо - взагалі без будь-якої освіти, просто часто випадкові люди у відповідних професіях - "з кабанчика знайшов". Так - хоч теорію будуть знати.
показати весь коментар
11.09.2024 18:01 Відповісти
Електромонтером без практики не станеш. Ну я ж не лікар тим, хто запрошує для ремонту друшільме-жікільмє-нащяйнікамана. Електрику і крани я сам роблю, а для інших робіт викликаю фахівців. Хтось і застуду і грип яйцем "викатує", але це не означає, що немає лікарів
показати весь коментар
11.09.2024 18:22 Відповісти
Я собі власноруч:
* накрутив електрику (ото тільки викликав дипломованого електрика, аби перевірив);
* напаяв опалення;
* напаяв водорозподіл в будинку і обв'язав скважину (рив не сам - немає в мене установки для буріння);
* зробив ремонт від цегли та жб-перекриттів, включаючи заміну вікон та дверей, вкладання плитки тощо.

І це - в 200+ м2 будинку.

І ніхєра я не маю ніякої освіти ані в електромонтажі, ані в системах опалення/водогону, ані в штукатурці, плитковкладанні чи малярстві.

Це все ПРИМІТИВНІ "професії", які (найскладніші) для конкретних потреб опанувати - пара тижнів читання підручника, акуратне слідування інструкціям та резервування 15% матеріалів на "потренуватися".

І вся країна так. але я робив все це тільки для себе. І за гроші стану таке робити тільки коли моя основна, реально складна технічно, професія перестане гроші приносити.
показати весь коментар
11.09.2024 18:45 Відповісти
Ви молодець!! Для себе зрозуміло. А от у нас на підприємстві треба досвід мати, бажано робота в КіП або наладчіком десь на лінії. Є нюанси. Ніхто не каже, що це якесь "таємниче вчення" і тільки обрані можуть опанувати, звісно, ні
показати весь коментар
11.09.2024 19:04 Відповісти
Рабочие специальности нужны сейчас, а не потом.
показати весь коментар
12.09.2024 10:07 Відповісти
Для чого? Невже є масове підземне будівництво заводів, на яких за пайку населення буде снаряди точити? Ні, такого немає - бо за пайку ніхто навіть під загрозою Бучі/Маріуполя працювати. Такі вже українчики. А за нормальну зарплату - це не можливо без іншого дешевого і величезного ресурсу (ну от як в рашці - доходи від дармової нафти витрачаються на зарплати в ВПК). Ну а як немає - то з наявними об'ємами роботи справляться наявні ресурси. Навіть попри еміграцію та мобілізацію.
показати весь коментар
12.09.2024 11:06 Відповісти
Как раз сейчас обьемы работ есть, но нету кому их делать т.к. всех кто мог ходить в этом году выгребли в армию, а тех кого еще не выгребли боятся из дому нос высунуть, по этому обьемы работ будут уменьшаться под наявни ресурсы - т.е. все будет закрываться и выезжать, вырастут цены + инфляция, не исключаю что уже оставшемуся населению в Украине надо готовится к введению карточек.
Ну а про зарплаты согласен и если они будут мизерные то после войны те кто выучится в Украине на тех.специальности выедут заграницу, по этому сейчас Украина обучает специалистов не для себя и восстановления, а для заграницы.
показати весь коментар
12.09.2024 11:37 Відповісти
Дурня повна. Я в цьому році перекривав повністю собі дах в будинку, а також інші будівельні роботи робив. Без проблем знайшов людей, які мені все зробили. Замовляв бетон - 2 рази приїжджали з різних заводів по першому дзвінку і без передплати. Замовляв "жирафа" (бетононасос) - реактивно приїхав, ввечері подзвонив - зранку разом з бетономішалкою прискакали.

А щодо "навчаться та виїдуть" - ти розумієш яка справа... В закордонах іноді навіть для того, аби розетку поміняти - обов'язково треба викликати ЛІЦЕНЗОВАНОГО спеціаліста, а ліцензованим він стає тільки після закінчення місцевого проф.тех закладу. Наприклад, в США це - "комунальні коледжи". Для того аби стати водопровідником чи електриком, в купі штатів треба мати диплом такого коледжу - 2 роки навчання...

А без місцевої освіти - будеш за копійки напівлегально шабашити без реального працевлаштування або на найнижчих шаблях... Саме тому до повномасштабки багато хто з тих, хто після появи безвізу ломанувся "на заробітки" - повернувся і більше туди не совався... Бо шабашити по 12 годин на день за фіксовану зп без будь-яких перспектив - мало кому по здоров'ю та бажанню. А в Україні щодо цього - лафа повна!
показати весь коментар
12.09.2024 12:42 Відповісти
А что в Украине уже работы ограничиваются Вашим дахом и бетоном? и перемещаться рабочим по Украине не надо? особенно в те точки где стоит блокпост с ТЦК?
Попробуйте сказать рабочим что возле Вашего дома, где они будут шабашить, стот блокпост ТЦК и надо будет документы показать-ведь у них же все нормально с ними-правильно? и после этого кто будет крышу Вам перекрывать.
показати весь коментар
12.09.2024 13:45 Відповісти
Всі працівники, які в мене працювали (окрім бетоно-возів/сосів) - були не з моєї області.
Дах і інші роботи в мене не специфічні були - тобто не такі, які можуть зробити 3 специ на всю Україну.

Я до того - що я відкрив першу ліпшу об'яву в інтернетах (яких тисячі) щодо відповідних робіт. Подзвонив. Поспілкувався. Люди приїхали - зробили. Я їх в зачиненому контейнері не перевозив. Що там в них з військовими документами - хєр зна.

Тож ви марите. Робітників знайти в Україні - ЛЕГКО. В сусідні області вони їдуть - ЛЕГКО. Якість - сумнівна, тут проблема тотальна. Правда в тому, що в Україні є принаймні 2'000'000 здорових осіб (здорових, бо не стоять на обліку як інваліди) чоловічої статі у віці 25-60, які ніде офіційно не працевлаштовані, податків не платять, працюють в наймах в таких як я.

Тут головне - чи жлоб ви аби людям платити нормальні гроші за роботу. Ну, щодо особисто вас я вже зрозумів - завжди шукаєте найдешевше і робітника вам знайти важко...
показати весь коментар
12.09.2024 15:03 Відповісти
что и требовалось доказать, "классическая ошибка выжившего"
показати весь коментар
12.09.2024 22:31 Відповісти
Там потрібно мати не тільки "клан", а й гімно в голові (перекладаю - повну байдужість до того, що бачиш, несприяння людської ницості і бруду, та і самому бажано бути ницим). Це тільки в рожевих мріях першокласників судова система - це "красиві адвокати та геніальні слідчі". На практиці ВСІ там вимушені працювати в тих слідчих бригадах, які 7 невинних людей примусили зізнатися в злочинах серійного вбивці Ткача. Вдумайтеся: 7 слідчих бригад, 7 прокурорів, 7 колегій суддів - ВСІ причетні були. В 7 різних районах країни. І коли Ткача спіймали нарешті, отой 7й чоловік, який ще не повісився в тюрмі, ще 9 місяців сидів за не свої злочини, бо слідчим було насрати на те, що Ткач показав, де знаходяться тіла тих вбитих, за яких сидів останній невинний (так, судові і МВС-ні мразоти хєр клали на те, що осуджений сидів навіть без знайдених тіл). І адвокати в тих 7 невинних людей були... Якщо хтось думає, що в господарських справах менше бруду і набагато менші трагедії - той несповна розуму.

Тож, добродію, РАДІЙТЕ, що ваша дочка пішла з того багна. У вас сильна дитина - змогла зберегти повагу до себе хоча б на рівні "ні, я не буду в цьому брати участь". Тож РАДІЙТЕ.
показати весь коментар
11.09.2024 13:14 Відповісти
Адвокат часто в змові з прокурором, такі випадки теж є. І всім насрати - то так і є. Це просто їхня робота
показати весь коментар
11.09.2024 13:22 Відповісти
Є один нюанс. Щоб стати нормальним програмістом треба трохи клепок в голові. І при цьому ще й їбашити трохи (вчитися новому). Дехто думає що для того щоб стати програмістом достатньо просто 5 років пробухати в універі купуючи екзамени?
показати весь коментар
11.09.2024 14:17 Відповісти
Хєр зна про "пробухати". В мене студентом на бухло тупо не було грошей. Жив 5 років на батоні з кефіром, ходив в секонді. Тож доводилось вчитись.

Тому - не можу я заперечити або підтвердити ваше вигадане припущення щодо "якщо пробухати 5 років в уніварі купуючи екзамени, то можна все рівно стати програмістом".

Особисто я 90% навичок і знань, які застосовую в своїй роботі - отримав НЕ в універі. Хоча і працюю повністю, до останнього слова всіх назв факультетів/потоків/кафедр і формулювання в дипломі - за фахом.
показати весь коментар
11.09.2024 18:20 Відповісти
10%, які я отримав в універ і які згодилися в практичній роботі - це "загальна економіка", "загальне право", "філософія", "ділова українська мова".
показати весь коментар
11.09.2024 18:21 Відповісти
Дивно, що нікому не потрібні позаштатні радники, помічники радників та радники помічників.
Чому ж вони у царині держуправління плодяться мов щури, у геометричній прогресії?
показати весь коментар
11.09.2024 11:40 Відповісти
Бо позаштатні отримують зп від нардепів у конвертах. Вирішують всілякі слизькі питання. За гроші. Не будуть ж депутати самі брати хабарі.
показати весь коментар
11.09.2024 12:15 Відповісти
20 штук. Майже як у безправного кріпака який шестєрить 27/7 в бомжацьких умовах, без соц гарантій, без лікарів і зручностей, не бачачі близьких і рідних. Справедлива країна, **** )
показати весь коментар
11.09.2024 14:12 Відповісти
Прямий в ефір - і поручь з марафоном....
і побачимо хто кого перегляне...
показати весь коментар
11.09.2024 16:28 Відповісти
вся 1+1 ***** знову буде вибачятися, а ми, дурні, знову повіримо,
а вони знову і за бубу вибачяться, а ми і знову повіримо...
показати весь коментар
11.09.2024 16:32 Відповісти
Країна корупції і беззаконня-країна без майбутнього!
показати весь коментар
11.09.2024 17:01 Відповісти
Тобто вакансії на 500 євро?
При тому, що ціни на все майжє європейські?
Хтось там марить про повернення українців назад.
Куди?
На рабські умови?
Ні, за такі зарплатні працюйте самі, дорогенькі керманичі...
показати весь коментар
11.09.2024 17:30 Відповісти
У нас зарплати частіше за все такі, що виїхавшим воно на*уй не треба - повертатись в Україну
показати весь коментар
11.09.2024 17:34 Відповісти
От так, потихеньку і сформується ринок праці, з правильними ЗП.
показати весь коментар
11.09.2024 19:17 Відповісти
Пишуть у ФРН Фольксваген збирається скоротити 100 тис. робітників. Ото "сміху" буде !
показати весь коментар
11.09.2024 19:18 Відповісти
Збільшення вакансый звісно пов'язано з війною.
У той же час багато роботи на тисяч 10 і фіг що зробиш, курси не курси, можна з десяток років по тим курсам бігати. Компанії ******* просто тримати вакансії відкритими що їм на початкову позицію прийде топ спеціаліст з багаторічним досвідом та накручують цю фейкову статистику. Нащо вони так роблять чорт їх знає, сподіваюся вони побанкротяться до чортів.
Без знайомих, краще начальників, фіг знайдеш роботу, хоч зариєшся в книжки, персональні рекомендації маст хев.
До чорта ті відзнаки в школі, університеті, треба йти грузчиком чи прибиральником, і то більше заробиш якщо в центрі десь.
показати весь коментар
11.09.2024 23:57 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 