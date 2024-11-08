Учителям із 2025 року щомісяця доплачуватимуть по тисячі гривень, – Шмигаль

З 1 січня 2025 року запровадять щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьомого регіонального засідання уряду в Одеській області.

"В Одесі проводимо сьоме регіональне засідання Уряду України за останні місяці. Сьогодні на виконання доручення Президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль зауважив, що з 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки". З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 грн "на руки" кожному вчителю.

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"Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту", - додав прем’єр-міністр.