Учителям із 2025 року щомісяця доплачуватимуть по тисячі гривень, – Шмигаль
З 1 січня 2025 року запровадять щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьомого регіонального засідання уряду в Одеській області.
"В Одесі проводимо сьоме регіональне засідання Уряду України за останні місяці. Сьогодні на виконання доручення Президента України ухвалюємо важливе рішення на підтримку наших педагогів", - зазначив Шмигаль.
Шмигаль зауважив, що з 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки". З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 грн "на руки" кожному вчителю.
"Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Вдячні українським педагогам і вчителям за вашу самовіддану роботу. Завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та отримати якісну освіту", - додав прем’єр-міністр.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виділивши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********. Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (5-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць. Запровадити відсторонення від навчання учнів, що грубо чи систематично порушують поведінку на 3-7-15-30 днів. Ввести штрафи для батьків. Заборонити смартфони в школі. Спілкування з батьками лише через ел пошту. Важливо! Будувати нові школи для цього не потрібно: маємо лише змінити профіль навчання конкретного закладу.
може і зарплату накинуть, хтозна
Та якщо після цього вчителі побіжать знову голосувати за Зеленського - то так їм і треба.
Бо якщо вже у вчителів мізки знову повідключаються - то що вже говорити про дядька Мусійовича.
Сподіваюся, не будете плакати.
"Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Скандальний законопроект про штрафи за зберігання дров не буде підписано Президентом, - Шмигаль.
Більше того, за словами прем'єра, держава та Уряд всіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх будинків узимку."
Додатково 25usd для тих, хто вчить та виховує молоде покоління.
Добре, що хоч сухарі не видають.
Ось як у ДЕРЖАВНОМУ інстітуте серця м. Києв.
"У медсестри Одеської обласної МСЕК та ВЛК районного ТЦК та СП виявлено комерційної нерухомості на 4,5 млн гривень" - це їй потрібна доплата?
Ну що мудрі вчителі, повірили в казочку Володі Гундоса? Пам'ятаю як агітували всіх, щоб голосували за Боневтіка. Дуже хотілося 4 штуки в місяць?
правда Зюзю перекупив дурачків байками про 4к зелені, але то скоріше виключення з правил
СКРОМНІЙШЕ ТРЕБА БУТИ, ВЧИТАЛЯ, СКРОМНІЙШЕ.
Дільниці переважно утворюють у школах, секретарі та голови - з вчителів....
І оці під@р@си роблять вигляд, що намагаються приєднатися до ЄС!..