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Новини
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Зеленський анонсував "зимовий пакет" підтримки для українців: уряд готує відповідні рішення

Зеленський анонсував

У Кабінеті міністрів готують рішення для зимового пакету підтримки українців, які будуть представлені цього місяця.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Урядовці готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців, які будуть представлені цього місяця",- сказав глава держави.

Зеленський також розповів, що доручив уряду запровадити для всіх українських вчителів фіксовану доплату - з січня тисяча гривень кожному, з вересня - 2 тисячі гривень.

"Сьогодні (8 листопада,- ред.) Кабінет Міністрів ухвалив це рішення. Ми всі розуміємо, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Кошти на це є", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року запровадять щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки".

Читайте також: 1000 гривень кожному: Мінекономіки пояснило, звідки візьмуть гроші

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) зима (150) Кабмін (14189) підтримка (631)


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Топ коментарі
+19
Та йди н...й з твоєю підтримкою, чмо тупориле!
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08.11.2024 22:00 Відповісти
+14
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08.11.2024 22:00 Відповісти
+11
"Вовина тысяча" уже была, на очереди "вовины носки"...
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08.11.2024 22:00 Відповісти
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08.11.2024 22:00 Відповісти
Якщо коротко комц лінь читати:

- Чорновол програла суд та з її зарплати стягують штраф
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09.11.2024 00:06 Відповісти
"Вовина тысяча" уже была, на очереди "вовины носки"...
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08.11.2024 22:00 Відповісти
маю буржуйку, чекаю на кєрєнки вовінки....

😂👍
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08.11.2024 23:15 Відповісти
Та йди н...й з твоєю підтримкою, чмо тупориле!
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08.11.2024 22:00 Відповісти
оскільки Чмо 🐸 є найвищою посадовою особою, то пишеться з великої літери, а за змістом все вірно

😂👍

.
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08.11.2024 23:18 Відповісти
ушанки выдаст.
ну ещё косоворотки
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08.11.2024 22:02 Відповісти
И балалайки
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09.11.2024 01:53 Відповісти
ЗСУ допомогай скотиняка смердюча та неголена. ЗСУ.
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08.11.2024 22:03 Відповісти
Негайно повирнится до палати.
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09.11.2024 05:35 Відповісти
Я пропоную тебе повернутись до палати, санітарам буди більш пильними, а гроши відразу віддать ЗСУ міную зайви грошові операції з яких будут мати великий зиск банки та інши прокладки шо зменшит суму для ЗСУ. Так зрозумило?
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09.11.2024 09:53 Відповісти
А хто сказав шо то гроши партнерів? Де я про це можу прочитати? силку на офіцфйное джерело пліз.
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09.11.2024 09:59 Відповісти
А Цензор це офіційне джерело?
Негайно поверниться у палату! НЕГАЙНО!
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09.11.2024 10:34 Відповісти
Це як e-Оселя, тільки e-Осел в дії!
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08.11.2024 22:05 Відповісти
є-Осел-я

довибирались

😕

.
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08.11.2024 23:59 Відповісти
ви такі несправедливі!
зе!лідор всіх українців, ніколи не підпише закон про дрова з лісу.
а чому тільки вчителю тисячу? що він такий повернутий на вчителях?
аааа..... у нього ж батько викладач. з пожиттєвою персональною пенсією від президента.
а ви таке на нього кажете...
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08.11.2024 22:07 Відповісти
За що 73/43%зебіли ******* Зеленського? Ну, окрім отої вовиної тисячі, "інші урядові рішення для зимового пакета підтримки українців", тощо. Таня Адамс, нарешті, знайшла, за що. Ось, цитує допис такого типового зебіла Ігор Параніч:
"ЧОМУ ж таки я є прихильником Президента?
Попри абсолютну неспроможність і невміння боротися з корупцією. Попри просто жахливу кадрову політику. Попри відсутність реформ у судовій системі. Попри потурання нікчемним Головкомам. Попри непосадку Потроха і т.д.
ТОМУ ЩО Президент Зеленський, наразі (підкреслю!), чітко і твердо стоїть на позиціях збереження української територіальної цілісності в її новітніх історичних кордонах. Я поважаю його політику не заморожувати війну, не погоджуватися на вбивчі для України перемир'я. Попри неймовірний тиск ворогів, нікчем Заходу та слабкодухих українців.
В цьому житті - я українець. І це - для мене НАЙГОЛОВНІШЕ! Я маю безмежну віру у перемогу України. І у звільненні від окупантів усіх українських земель. Усім віри та витримки".
----
Таня Адамс: "Перекладаю з мови автора на мову фактів. Ігор підтримує президента за те, що він гарно ДЕКЛАРУЄ гарні речі. А те, що для підтвердження декларацій не робиться нічого, Ігор знає, але це його не бентежить. Це для розуміння поточної ситуації"

https://t.me/tanya_adams/7709
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08.11.2024 22:07 Відповісти
Ключове "наразі",але потім "Я(Зе) проговорив все що міг,але західні партнери нас (не його)кинули тому....
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08.11.2024 22:29 Відповісти
ключове - "Україна в її новітніх кордонах"

Курва ! 👿
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08.11.2024 23:21 Відповісти
Дай вгадаю - Ігор справжній патріот, швидше за все заброньований, списаний, чи встиг втекти за кордон. Імовірність опинитися десь у лісосмузі під Часов Яром чи Покровськом для нього нульова і він готовий потужно та незламно сидячи на теплому дивані чекати на перемогу та кордони 91-го за рахунок тисяч чужих життів скільки буде потрібно
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08.11.2024 22:55 Відповісти
Не може армія Левів перемогти під командуванням Віслюка
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08.11.2024 23:22 Відповісти
Кордони 1991 р. ми просрали вже у 1991 р., обравши комуняк

.
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08.11.2024 23:24 Відповісти
Просрали не ми, а наші батьки, які обрали комуняк
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09.11.2024 07:42 Відповісти
браво Україна звернула не туди 1991,смерть Чорновола тому доказ
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09.11.2024 12:15 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000631765863&sk=photos
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09.11.2024 05:44 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000631765863
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09.11.2024 05:46 Відповісти
Зебіл Ігор Параніч там проклинає Пороха за здачу Дебальцево. І в той же час пише про окупацію Степанівки, Ясної Поляни і кожного разу дописує ;тримаймося!;.
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09.11.2024 05:51 Відповісти
А керівнику Опа буде підвищення в платні - взимку ОПа більше опалюється і витрати більші...?
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08.11.2024 22:21 Відповісти
Эта тысяча грн учителям на сдачу с 4000 евро, которую им обещал оманский вiслюк.
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08.11.2024 22:27 Відповісти
Пакет пидтримки,зимний нах:
- за кучку дров семь лет тюряги.
- повышение цен на газ.
- отключение света.
- отмена наличных денег.
- налоги на деревья,кур,котов и собак.
- запрет получать информацию вне марафона.
Тех про выживет и продержится до весны ждет чудовый и потужный летний пакет пидтримки.
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08.11.2024 22:31 Відповісти
а писав би вже за в'язанку дров, брехать так брехаить.
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15.11.2024 00:17 Відповісти
Дрова вязанками это у тебя на урале,тупорылая путинская шавка.
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16.11.2024 11:55 Відповісти
Це передоплата за голоси?
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08.11.2024 23:03 Відповісти
Вірно сказано
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09.11.2024 09:28 Відповісти
також розповів, що доручив уряду..."

Конституцією вже до останньої сторінки підтерлися, чи ще у нужнику на гвіздочку щось залишилося? Привіт затичці за прізвищем Шмигаль.

Хтось ще пам'ятає, що згідно Конституції дешевий клоун, який корчить з себе "президента", ніхрена не має права щось доручати уряду ? А після того, як гарант Конституції Зеленський підтерся Конституцією - як можна від громадян вимагати конституційних обов'язків ?

Адже Конституція ж "на паузі" - чи не так? Чи на паузі те, що не вигідно Зеленському і його воровській шайці, а усе інше - не на паузі ?
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08.11.2024 23:15 Відповісти
На цвяшку залишилась пвлітурка. І то лиш тому, що вона дуже цупка.
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09.11.2024 10:02 Відповісти
"...Зеленський також розповів, що доручив уряду..."

Зеленський Конституцією вже до останньої сторінки підтерся, чи ще у нужнику на гвіздочку щось залишилося? Привіт затичці за прізвищем Шмигаль.

Хтось ще пам'ятає, що згідно Конституції дешевий клоун, який корчить з себе "президента", ніхрена не має права щось доручати уряду ? А після того, як гарант Конституції Зеленський підтерся Конституцією - як можна від громадян вимагати конституційних обов'язків ?

Адже Конституція ж "на паузі" - чи не так? На паузі, так на паузі - для усіх, чи тільки для холопів?
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08.11.2024 23:18 Відповісти
Царь хороший!!!Він гроші роздає!!!!
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08.11.2024 23:45 Відповісти
Пакет собі залиш. Знадобиться.
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08.11.2024 23:49 Відповісти
Так дрова кому належать, людям чи вам - піндосам?
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09.11.2024 00:02 Відповісти
Який пакет? Аааа Пакет Мівіни і "віртуальна тисяча" ( на комуналку або на книжки або на фонд притуленого
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09.11.2024 00:06 Відповісти
Невже на фронті всього хватає?! Невже всього хватає пораненим, переселенцям?! Як це все гидко
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09.11.2024 00:14 Відповісти
Зеленський почав передвиборчу компанію.
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09.11.2024 05:32 Відповісти
Це знову- ось тобі тисяча але я тобі налічкою не дам а надаси право банкові передавати дані карток на 20 років тоді може щось купиш в інтернеті. Тая , я нуждаюсь в грошах але ніколи цю тисячу не візьму.
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09.11.2024 04:07 Відповісти
Чому вчителі? У них не сама менша зарплатня, а що, слюсарі, залізничники та інші їсти не хотять? Пенсіонери зовсім вимирають.
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09.11.2024 04:10 Відповісти
пакет з гречкою
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09.11.2024 06:48 Відповісти
Майбутнє покоління вчителів тішить око
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09.11.2024 08:10 Відповісти
Коли на фронті іде здача територій, Зеленський розкидається грошима, щоб народу закрити рот, але як дешево він оцінює нас.....хоча, ми мабуть цього заслуговуємо...
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09.11.2024 09:25 Відповісти
Зелені хочуть переобратися, заявив Корнієнко, один із їх лідорів. Тому будуть підкупати виборців грошима з держбюджету, а недалекі не усвідомлюють, що за це прийдеться заплатити в рази більше в майбутньому. Красиво наказали молдовани любителів халяви, виявили всіх хто отримував гроші за продані голоси і оштрафували 25-кратним штрафом
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09.11.2024 09:48 Відповісти
Просто викликає одночасно сміх і сльози "Зеленський про пакет допомоги українцям". Він тупо добиває українців і грабує, мародерить так, що не робили цього при жодному режимі в світі, бо тут одночасно і війна і мародерство і брехня та патріотичні промови. Робить одне, а бреше, що робить те, що подобається ще не вилікуваному наріду, який до цього часу не відійшов від гіпнозу 2019 року.
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09.11.2024 09:59 Відповісти
 
 