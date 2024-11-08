Зеленський анонсував "зимовий пакет" підтримки для українців: уряд готує відповідні рішення
У Кабінеті міністрів готують рішення для зимового пакету підтримки українців, які будуть представлені цього місяця.
Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Урядовці готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців, які будуть представлені цього місяця",- сказав глава держави.
Зеленський також розповів, що доручив уряду запровадити для всіх українських вчителів фіксовану доплату - з січня тисяча гривень кожному, з вересня - 2 тисячі гривень.
"Сьогодні (8 листопада,- ред.) Кабінет Міністрів ухвалив це рішення. Ми всі розуміємо, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Кошти на це є", - сказав очільник держави.
Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року запровадять щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки".
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кєрєнкивовінки....
😂👍
😂👍
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ну ещё косоворотки
Негайно поверниться у палату! НЕГАЙНО!
довибирались
😕
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зе!лідор всіх українців, ніколи не підпише закон про дрова з лісу.
а чому тільки вчителю тисячу? що він такий повернутий на вчителях?
аааа..... у нього ж батько викладач. з пожиттєвою персональною пенсією від президента.
а ви таке на нього кажете...
"ЧОМУ ж таки я є прихильником Президента?
Попри абсолютну неспроможність і невміння боротися з корупцією. Попри просто жахливу кадрову політику. Попри відсутність реформ у судовій системі. Попри потурання нікчемним Головкомам. Попри непосадку Потроха і т.д.
ТОМУ ЩО Президент Зеленський, наразі (підкреслю!), чітко і твердо стоїть на позиціях збереження української територіальної цілісності в її новітніх історичних кордонах. Я поважаю його політику не заморожувати війну, не погоджуватися на вбивчі для України перемир'я. Попри неймовірний тиск ворогів, нікчем Заходу та слабкодухих українців.
В цьому житті - я українець. І це - для мене НАЙГОЛОВНІШЕ! Я маю безмежну віру у перемогу України. І у звільненні від окупантів усіх українських земель. Усім віри та витримки".
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Таня Адамс: "Перекладаю з мови автора на мову фактів. Ігор підтримує президента за те, що він гарно ДЕКЛАРУЄ гарні речі. А те, що для підтвердження декларацій не робиться нічого, Ігор знає, але це його не бентежить. Це для розуміння поточної ситуації"
https://t.me/tanya_adams/7709
Курва ! 👿
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- за кучку дров семь лет тюряги.
- повышение цен на газ.
- отключение света.
- отмена наличных денег.
- налоги на деревья,кур,котов и собак.
- запрет получать информацию вне марафона.
Тех про выживет и продержится до весны ждет чудовый и потужный летний пакет пидтримки.
Конституцією вже до останньої сторінки підтерлися, чи ще у нужнику на гвіздочку щось залишилося? Привіт затичці за прізвищем Шмигаль.
Хтось ще пам'ятає, що згідно Конституції дешевий клоун, який корчить з себе "президента", ніхрена не має права щось доручати уряду ? А після того, як гарант Конституції Зеленський підтерся Конституцією - як можна від громадян вимагати конституційних обов'язків ?
Адже Конституція ж "на паузі" - чи не так? Чи на паузі те, що не вигідно Зеленському і його воровській шайці, а усе інше - не на паузі ?
Зеленський Конституцією вже до останньої сторінки підтерся, чи ще у нужнику на гвіздочку щось залишилося? Привіт затичці за прізвищем Шмигаль.
Хтось ще пам'ятає, що згідно Конституції дешевий клоун, який корчить з себе "президента", ніхрена не має права щось доручати уряду ? А після того, як гарант Конституції Зеленський підтерся Конституцією - як можна від громадян вимагати конституційних обов'язків ?
Адже Конституція ж "на паузі" - чи не так? На паузі, так на паузі - для усіх, чи тільки для холопів?