Зеленський анонсував "зимовий пакет" підтримки для українців: уряд готує відповідні рішення

У Кабінеті міністрів готують рішення для зимового пакету підтримки українців, які будуть представлені цього місяця.

Про це у своєму традиційному вечірньому відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Урядовці готують зараз також інші рішення, зокрема для зимового пакета підтримки українців, які будуть представлені цього місяця",- сказав глава держави.

Зеленський також розповів, що доручив уряду запровадити для всіх українських вчителів фіксовану доплату - з січня тисяча гривень кожному, з вересня - 2 тисячі гривень.

"Сьогодні (8 листопада,- ред.) Кабінет Міністрів ухвалив це рішення. Ми всі розуміємо, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та, безумовно, для України. Кошти на це є", - сказав очільник держави.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року запровадять щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки".

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