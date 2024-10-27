1000 гривень кожному: Мінекономіки пояснило, звідки візьмуть гроші

Державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек". Це будуть кошти партнерів у рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року.

Про це заявив перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону, передає Українська правда.

"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку й соціального статусу, використати можна протягом зими – грудень, січень, лютий. Гроші надходитимуть на картку програми "Національний кешбек", тобто потрібно її відкрити. Це віртуальна картка, її можна відкрити через "Дію", вже підключені банки", – розповів Соболев.

Він пояснив, що ці кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю українських книг, інші різноманітні послуги.

"Це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес. Ці гроші марковані. Є визначене коло, куди їх можна спрямувати. Але також їх можна задонатити на ЗСУ", – зауважив Соболев.

Він уточнив, що кошти переспрямують із тих програм Мінекономіки та інших міністерств, у яких виділені кошти на цей рік не встигають освоїти до кінця року.

"Крім того, ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже ці кошти виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військові видатки", – додав Соболев.

Щодо можливості перерахування грошей окремими людьми на ЗСУ, то що на такі дії не розповсюджується заборона партнерів щодо спрямування коштів на військові потреби, також зазначив він.

"Ми не можемо спрямувати гроші партнерів на військові видатки, це заборонено. В той же час, коли ми перераховуємо гроші людини, це вже стають гроші українця. Якщо він так забажає, він може перерахувати їх як напряму на ЗСУ, в якусь бригаду, так і волонтерам", – сказав Соболев.

Окрім того, Соболев підкреслив, що озвучені в ЗМІ цифри вартості цієї програми в 30 млрд грн некоректні, і "вони точно будуть менші".

"Приміром, попередня версія програми "єПідтримка" під час ковіду коштувала приблизно 8 млрд грн. Фінальна сума цієї програми на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть скористатися цією програмою. Зараз не можна назвати фінальну суму", – додав він.

Заступник міністра пояснив, що ці виплати можна буде також оформити на дітей.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.

Пізніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Рада змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин".

Детальніше про підвищення податків в Україні читайте в нашому матеріалі "Історичне підвищення податків. Хто та скільки заплатить"