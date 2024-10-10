Бюджет недоотримає 28 мільярдів через поправку до закону про історичне підвищення податків, – Мінфін

Через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, коментуючи ухвалену Верховною Радою сьогодні редакцію закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".

Законом передбачено збільшити надходження коштів до держбюджету за рахунок:

підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%, окрім грошового забезпечення військовослужбовців та працівників ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міністерства оборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту, для яких залишається ставка збору у розмірі 1,5%;

⁠встановлення військового збору для ФОП 1,2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати;

встановлення військового збору у розмірі 1% для платників єдиного податку 3 групи;

підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% з 2025 року;

⁠встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток та ПДФО для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС);

підвищення ставки податку на прибуток від банків за 2024 рік до 50%;

Також законопроєкт передбачає зміну податкового періоду подання звітності з ПДФО з квартального на місячний.

"Ресурс до зведеного бюджету від змін до Податкового кодексу у 2024 році становить 21,6 млрд грн (з яких до держбюджету – 21,5 млрд грн, а до місцевих – 0,1 млрд грн), а у 2025 році – 141,1 млрд грн (з яких до держбюджету – 133 млрд грн, а до місцевих – 8,1 млрд грн)", – йдеться у повідомленні.

За підрахунками Мінфіну, попередньо додаткові надходження від ухвалення закону про підвищення податків оцінювалися у 29,3 млрд у 2024 році та у 160,9 млрд грн – у 2025 році, але депутати під час голосування не підтримали одну із запропонованих Комітетом ВР з питань податкової та митної політики поправок, що вплине на зменшення запланованих надходжень, передає ЕП.

Своєю чергою голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що попри провалене голосування за цю поправку і зменшення передбачених законопроєктом надходжень, зміни до підтриманої депутатами його версії вносити не будуть.

"Багато хто з журналістів запитує, чи треба буде вносити зміни до податкового законопроекту, усувати неузгодженості... Ні, законопроект є завершеним, неузгодженостей нема", – написав Гетманцев у Telegram.

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Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що перед голосуванням за закон депутати відмовилися підтримати важливу поправку поправку №988, яку підтримав Комітет. Він висловив думку, що через це може виникнути потреба переголосувати увесь закон.