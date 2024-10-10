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Новини
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Бюджет недоотримає 28 мільярдів через поправку до закону про історичне підвищення податків, – Мінфін

налоги,налог

Через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, коментуючи ухвалену Верховною Радою сьогодні редакцію закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".

Законом передбачено збільшити надходження коштів до держбюджету за рахунок:

  • підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%, окрім грошового забезпечення військовослужбовців та працівників ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міністерства оборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, Держспецзв’язку та Держспецтранспорту, для яких залишається ставка збору у розмірі 1,5%;
  • ⁠встановлення військового збору для ФОП 1,2 та 4 груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати;
  • встановлення військового збору у розмірі 1% для платників єдиного податку 3 групи;
  • підвищення ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25% з 2025 року;
  • ⁠встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток та ПДФО для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС);
  • підвищення ставки податку на прибуток від банків за 2024 рік до 50%;

Також законопроєкт передбачає зміну податкового періоду подання звітності з ПДФО з квартального на місячний.

"Ресурс до зведеного бюджету від змін до Податкового кодексу у 2024 році становить 21,6 млрд грн (з яких до держбюджету – 21,5 млрд грн, а до місцевих – 0,1 млрд грн), а у 2025 році – 141,1 млрд грн (з яких до держбюджету – 133 млрд грн, а до місцевих – 8,1 млрд грн)", – йдеться у повідомленні.

За підрахунками Мінфіну, попередньо додаткові надходження від ухвалення закону про підвищення податків оцінювалися у 29,3 млрд у 2024 році та у 160,9 млрд грн – у 2025 році, але депутати під час голосування не підтримали одну із запропонованих Комітетом ВР з питань податкової та митної політики поправок, що вплине на зменшення запланованих надходжень, передає ЕП.

Своєю чергою голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що попри провалене голосування за цю поправку і зменшення передбачених законопроєктом надходжень, зміни до підтриманої депутатами його версії вносити не будуть.

"Багато хто з журналістів запитує, чи треба буде вносити зміни до податкового законопроекту, усувати неузгодженості... Ні, законопроект є завершеним, неузгодженостей нема", – написав Гетманцев у Telegram.

Читайте також: Рада ухвалила законопроєкт про історичне збільшення податків, але зі змінами (оновлено)

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що перед голосуванням за закон депутати відмовилися підтримати важливу поправку поправку №988, яку підтримав Комітет. Він висловив думку, що через це може виникнути потреба переголосувати увесь закон.

Автор: 

ВР (2889) законопроєкт (1683) податки (2457) Податковий кодекс (234) парламент (1959) Гетманцев Данило (494)


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Топ коментарі
+17
Ви підвищили податки, а бюджет ще щось там недоотримає? То може пора щипати ''жирних гусей''! Бо з ''худих гусей'' вже немає що ощипувати.
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10.10.2024 18:11
+13
Так якраз з митницею пан Ге не хоче морочитися...бо звідти потоки йдуть куди треба ...а от ФОПів- треба вчергове "общіпати"...
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10.10.2024 18:31
+11
та зрозуміло що зелена мразото против податку на розкіш бо це напряму торкается іх кишеней....
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10.10.2024 18:48
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Ви підвищили податки, а бюджет ще щось там недоотримає? То може пора щипати ''жирних гусей''! Бо з ''худих гусей'' вже немає що ощипувати.
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10.10.2024 18:11 Відповісти
Менше вкраде зелена банда!
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10.10.2024 18:36 Відповісти
Що значить "історично"??? Вже куримо??
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10.10.2024 18:16 Відповісти
10 круп або подібних покриють цю недостачу
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10.10.2024 18:17 Відповісти
А скільки недоотримує через тіньову економіку??
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10.10.2024 18:19 Відповісти
Так якраз з митницею пан Ге не хоче морочитися...бо звідти потоки йдуть куди треба ...а от ФОПів- треба вчергове "общіпати"...
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10.10.2024 18:31 Відповісти
Або як у випадку з рейдерськими захопленнями і вимаганням мусорами дебеерівцями ухилянтами з злочинних угруповань??
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10.10.2024 18:20 Відповісти
А те що скирдують по тумбочках у Хмельницькому пані Крупа,"слуга наріду"- їй та таким як вона- РРО чи бодай "підвишення" податків пан Гетьманцев не запровадить . ?!!!😡
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10.10.2024 18:29 Відповісти
Та візьми в судей та метів тих 28 млрд. В чому проблема.? Це не міністерство фінансів, а міністерство нікчем. Ха ха ха.
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10.10.2024 18:31 Відповісти
та зрозуміло що зелена мразото против податку на розкіш бо це напряму торкается іх кишеней....
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10.10.2024 18:48 Відповісти
Податки не можна постійно звеличувати і отримувати позитивний результат.
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10.10.2024 19:01 Відповісти
походу, гнидьманцеви таємно вже отримали Героя Московії (принаймні обісцянки).. у той самий час, коли блдська центрАльна частина СБУ імені лейтенанта Бакланова ібн Козир тупо спить, чи, точніше, працює на дермаків-портнових та Мокшу...
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10.10.2024 19:03 Відповісти
Недолугі кухарки, так нічого не навчилися, окрім життя на халяву та крадівництва з кишені громадян.
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10.10.2024 19:04 Відповісти
Так в чому проблема, зебоби? Спиляйте півмільярда дерев та продайте. Ще півмільярда залишиться.
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10.10.2024 19:16 Відповісти
Задача Мінфіну - зібрати побільше грошенят у державну скарбничку, щоби було що тирити Зелені!
Те, що прості Українці під час війни вже й так зубожіли, і все ж намагаються з останніх сил донатити на дрони, викликає надзвичайне обурення Гетьманцева!
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10.10.2024 19:19 Відповісти
"[…] написав https://t.me/getmantsevdanil/7927 Гетманцев у Telegram […]" (яким на роботі начебто вже заборонили користуватися).
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10.10.2024 20:20 Відповісти
... чудова робота радника зрадника- сівковича гетьманцева , мордор аплодує.
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10.10.2024 20:30 Відповісти
В кого не вистачає грошей в бюджеті, таке не роблять.

"Офіс генерального прокурора перерахував понад 36 млн грн людям, які нічого не робили в ОГП.
Про це йдеться в листі генпрокурора Андрія Костіна на адресу депутата Верховної Ради Федора Веніславського."
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10.10.2024 20:33 Відповісти
ДЕБІЛАМ ДАВНО ТОВЧУТЬ ПРО РУЙНАЦІЮ НАШОЇ ДЕРЖАВИ ПІДВИЩЕННЯМ ПОДАТКІВ!!!- НА КОГО ПРАЦЮЮТЬ ЦІ ГЕТМАНЦІ, НА ЯКУ ДЕРЖАВУ???- ГАНЬБА СИРУНАМ-ПРАВИТЕЛЯМ, ПОСІПАКАМ ЄРМАЦЬКИМ, ГНІДАМ ПОГАНИМ, БАРИГАМ І МАРОДЕРАМ ГНИЛОЇ ВЛАДИ!!!- ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!- ДО ПЕРЕМОГИ, СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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11.10.2024 11:16 Відповісти
Пора вже тих Гетманцев з депутатами гнати в три шиї тільки бідних обирають як липку а багаті жирують і живуть у своє задоволення
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11.10.2024 16:39 Відповісти

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