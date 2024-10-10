Рада ухвалила законопроєкт про історичне збільшення податків, але зі змінами (оновлено)

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11416д, який передбачає історичне збільшення податків.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосувало 247 нардепів.

За словами Железняка, під час розгляду документа у другому читанні нардепи вирішили не збільшувати військовий збір для військових до 5%, він залишиться на рівні 1,5%.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

збільшення військового збору (ВЗ) з 1,5% до 5%;

впровадження ВЗ для ФОПів;

50% податок на прибуток для банків;

збільшення мінімального податкового зобов’язання для земель;

25% податок на прибудок для фінансових компанй;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність по ПДФО;

збільшення ренти на видобуток щебня.

Утім, нардеп припускає, що закон можуть переголосувати, адже під час розгляду "збили" правку №988.

"Для розуміння ця правка це половина закону – вона фізично викладена на 10-ти сторінках А4. Тому, щось мені здається що доведеться переголосовувати закон для банально приведення його до якогось ладу", – зазначив він.

Пізніше голова податкового комітету Данило Гетманцев пояснив, що збита правка передбачала низку пропозицій, яка мала пом’якшити наслідки підвищення військового збору.

Зокрема, йшлося про пільги для ФОП щодо несплати ВЗ під час перебування на лікарняному або у відпустці; пільги щодо несплати ВЗ, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій.

Також нардепи не підтримали відстрочку щодо сплати військового збору за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і незастосування штрафів за несплату його за жовтень;

Крім того, правка мала пункт про скасування обов’язку сплати ВЗ, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність в період з 1 жовтня до набрання чинності законом, а також звільнення від сплати ВЗ електронних резидентів (е-резидентів).

Напередодні Головне юридичне управління Верховної Ради визнало деякі норми законопроєкту про підвищення податків такими, що не відповідають Конституції України.

Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає підвищення податків на 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.