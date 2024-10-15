Гетманцев пояснив, чому податки для українців підвищили "заднім числом"
Верховна Рада України змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин".
Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю ЕП.
"У вересні-жовтні ми були перед дилемою: або вводимо в дію закон із листопада і піднімаємо ставки ще більше (бо сума потреби нікуди не дівається), або все ж таки робимо це першим жовтня. Ну, і з цих двох дуже-дуже поганих рішень обрали те, яке нам здалося менш поганим", – пояснив Гетманцев.
"Я б не хотів тут юридичних дискусій, бо вони мене дискредитують. Чому? Бо я все ж таки доктор юридичних наук, і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба", – водночас зазначив він.
За словами Гетманцева, якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний.
"Є рішення, яким Конституційний суд протлумачив, що означає зворотна дія в часі. І він зазначив, що це стосується тих випадків, коли норми регулюють відносини, які розпочалися й були завершені до дати набуття чинності норми", – розповів Гетманцев.
"Якщо ми говоримо про третій чи четвертий квартал, то тут відносини точно не завершені. Але дійсно, це погане рішення. Тобто, тут у нас немає дискусії", – також додав він
Раніше Гетманцев заявив, що в Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. У подальшому – після здійснених кроків – сума може становити 420-430 млрд грн.
"Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60-70%", – сказав Гетманцев.
Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.
Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.
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Жерти Зє- піздоті хоцца ВЖЕ!!!
В інтернеті масса інформації про його "подвиги", як приклад - https://www.youtube.com/watch?v=ewxlMaqIDhc
"Панімаєтє, мужикі, очєнь бабкі нужни!" (с)
понабирали у 2019 ) безмежно дякуємо зелебобікам, що понаприводили оцих
-тому що він хороший учень азірова та робить все по вказівці з хремля
Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
З нього економіст як з собачого хвоста сито...
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Пане суддя, якщо зняти це ідіотське питання про кримінальний кодекс, то те, що мій підзахисний обікрав банк, є повністю законним
ідеолог «амністії капіталів» Гетманцев оформив все майно на маму
https://business-companion.te.ua/post/open/1591341780-reformatori-yakih-mi-zasluzhili-ideolog--amnistii-kapitaliv--getmancev-oformiv-vse-mayno-na-mamu
І майна там неперелічити...
а его мать имеет бизнес в Крыму - Bihus.іnfo
https://gordonua.com/news/politics/getmancev-obsluzhival-druga-yanukovicha-a-ego-mat-imeet-biznes-v-krymu-bihusinfo-1660020.html
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Да потому что и новая повышенная зарплата им будет также начислена задним числом.
Надо им успеть упаковаться, перед тем как свалить в Израиль или в Европу.