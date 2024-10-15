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Новини
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Гетманцев пояснив, чому податки для українців підвищили "заднім числом"

Гетманцев пояснив, чому податки для українців підвищили

Верховна Рада України змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин".

Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю ЕП.

"У вересні-жовтні ми були перед дилемою: або вводимо в дію закон із листопада і піднімаємо ставки ще більше (бо сума потреби нікуди не дівається), або все ж таки робимо це першим жовтня. Ну, і з цих двох дуже-дуже поганих рішень обрали те, яке нам здалося менш поганим", – пояснив Гетманцев.

"Я б не хотів тут юридичних дискусій, бо вони мене дискредитують. Чому? Бо я все ж таки доктор юридичних наук, і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба", – водночас зазначив він.

За словами Гетманцева, якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний.

"Є рішення, яким Конституційний суд протлумачив, що означає зворотна дія в часі. І він зазначив, що це стосується тих випадків, коли норми регулюють відносини, які розпочалися й були завершені до дати набуття чинності норми", – розповів Гетманцев.

"Якщо ми говоримо про третій чи четвертий квартал, то тут відносини точно не завершені. Але дійсно, це погане рішення. Тобто, тут у нас немає дискусії", – також додав він

Раніше Гетманцев заявив, що в Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. У подальшому – після здійснених кроків – сума може становити 420-430 млрд грн.

"Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60-70%", – сказав Гетманцев.

Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.

Автор: 

податки (2460) Гетманцев Данило (495)


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Топ коментарі
+31
Цей доктор наук такий же вражина України,як і "проффесор"!
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15.10.2024 14:49
+19
Та все зрозуміло!
Жерти Зє- піздоті хоцца ВЖЕ!!!
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15.10.2024 14:09
+19
Нужен закон о борьбе с коррупцией а не пАдатки поднимать.
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15.10.2024 14:41
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Та все зрозуміло!
Жерти Зє- піздоті хоцца ВЖЕ!!!
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15.10.2024 14:09 Відповісти
Нужен закон о борьбе с коррупцией а не пАдатки поднимать.
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15.10.2024 14:41 Відповісти
Закони є! Його виконувати треба. Але хто ж то буде робити? Самих себе карати?
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15.10.2024 15:19 Відповісти
Скільки тобі, ще законів потрібно? Для ЗЕУБЛЮДКІВ - ЗАКОН, Конституція не потрібні ! Банда несоромиться нікого , працює на знищення України з СЕРЕДЄНИ! Чомусь ЗЕПОТВОРИ, ГРОШІ НА ЗСУ забули закласти в бюджєт , а на ,поліцію , СБУ , ДБР , різних охоронців їх дуп не забули, НА РЕМОНТ І ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТНІ ОПг на Банковій , прокурорам , суддями всій об»слуги» 🤢МАФІЇ не забули! Помічникам депутатів підняли зарплати , на ЗЕБЛОМАРАФОН пропаганди , шалені гроші …………… ГЕТЬМАНЦЕВ і вся банда зеповинні сидіти за ґратами
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16.10.2024 06:24 Відповісти
Та хто ж сам з собою буде боротися? Вони себе ніколи не обділять, тому в першу чергу підвищують податки
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16.10.2024 22:21 Відповісти
Цей доктор наук такий же вражина України,як і "проффесор"!
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15.10.2024 14:49 Відповісти
Гетманцев, людина сівковича - зрадник та "кришувач" російського бізнесу та церкви.
В інтернеті масса інформації про його "подвиги", як приклад - https://www.youtube.com/watch?v=ewxlMaqIDhc
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16.10.2024 16:56 Відповісти
Що значить, " розумію, що погане і не конституційне рішення"?? Якщо воно не коституційне, його 100% Констітуційний суд має відмінити!! Чи його теж Єрмак під себе підіймяв? Це дивно, навіть Кучма не зміг Конституційни суд під себе остаточно підіймяти, а зелень, якась шелупонь змогла??
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15.10.2024 14:53 Відповісти
Він просто фактично каже, що чхати хотів на Конституцію, але якщо так, чому вони просто не введуть данину? Навіщо бавитися кимось там законами?
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16.10.2024 22:20 Відповісти
Мабуть, ще на якийсь відсоток Заходу бояться
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17.10.2024 11:30 Відповісти
Торговля в тени,тогда почему крупные торговые сети получили от кабмина налоговые льготы? Проблема не в налогах,а в корупции в высшей власти,там разворовывают бюджет и там нужно искать капиталы для армии.
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15.10.2024 14:57 Відповісти
Верховна Рада України змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин"

"Панімаєтє, мужикі, очєнь бабкі нужни!" (с)
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15.10.2024 15:03 Відповісти
І тому вони вже придумали закон про підвищення зарплати депутатам і міністрам. Тез заднім числом.
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15.10.2024 19:37 Відповісти
Так прийняли б підвищення податку, наприклад, з 1994 року. Заднім числом. І нехай всі доплатять за минулі тридцять років. Чому б і ні? Це ж скільки грошей добавиться.
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15.10.2024 15:03 Відповісти
Тому що автівку треба купляти дитині або жінці терміново - у староївже попільничка повна…
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15.10.2024 15:10 Відповісти
цей доктор наук бува не йде на ступінь проФФесора ?

понабирали у 2019 ) безмежно дякуємо зелебобікам, що понаприводили оцих
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15.10.2024 15:13 Відповісти
Гетманцев пояснив, чому податки для українців підвищили "заднім числом"
-тому що він хороший учень азірова та робить все по вказівці з хремля
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15.10.2024 15:16 Відповісти
Крім Азірова МРАЗОТА Гетьманцев , БУВ і є, ПОМІЧНИКОМ ЗРАДНИКА СІВКОВИЧА -АГЕНТА ТЕРРОРИСТИЧНОІ паРаши ‼️
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16.10.2024 06:29 Відповісти
"Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60-70%" - сказав гетьманцєв" - догосподарювалися....
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15.10.2024 15:33 Відповісти
Гарне пояснення того, що пояснити не можливо, бо це порушує Конституцію України. Але Гетьманцев не поважає не Констітуцію, не Україну.
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15.10.2024 16:22 Відповісти
Який ЗЕІУДА, такі в нього 5-6 ПІДРУЧНИХ ( менеджерів) БАНДУ ГЕТЬ‼️
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16.10.2024 06:30 Відповісти
Ой бабло, бабло...знову общіпав гусаків
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15.10.2024 16:54 Відповісти
д1ти чиновник1в плачуть , бо не хватаэ на кокс та Бентл1
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15.10.2024 17:11 Відповісти
Прецедент є, тепер можна все заднім числом.
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15.10.2024 17:35 Відповісти
Чому-чому. Бо насрать на закони.
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15.10.2024 17:46 Відповісти
Дякую зеленському за гетьманцева.Дуже дякую.
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15.10.2024 17:49 Відповісти
гниди планово і системно знищують Україну
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15.10.2024 19:22 Відповісти
...цей дохтур служить мордору.
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15.10.2024 19:29 Відповісти
Значит налоги можно не платить, они незаконные.

Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
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15.10.2024 20:03 Відповісти
Українцям не потрібно пояснювати , чому податки підіймали заднім числом, а повинні пояснити чому вони не готувалися до війни, а розкрадали і здавали країну і досі при владі не зважаючи що договір з ними закінчився. А як помічники агентів ФСБ підут з влади, то українцям взагалі не потрібно буде підіймати податки тому що красти і жерти потрібно меньше, а якщо і потрібно буде підіймати то будемо знати що не на яйця по 17 грн і то не вищої категорії а першої, хай самі такі яйця і кислі концерви і їдять поки не здохнуть.
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15.10.2024 20:17 Відповісти
-"Ну, і з цих двох дуже-дуже поганих рішень обрали те, яке нам здалося менш поганим", - пояснив пан Ге...а розуму хоч на одне добре рішення у нього колись буде..?!
З нього економіст як з собачого хвоста сито...
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15.10.2024 20:20 Відповісти
За словами Гетманцева, якщо зняти питання про конституційність або неконституційність, то закон конституційний.
=========

Пане суддя, якщо зняти це ідіотське питання про кримінальний кодекс, то те, що мій підзахисний обікрав банк, є повністю законним
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15.10.2024 20:39 Відповісти
Якщо ********** Гетьманцева і він не поскаржиться, то його і не *******.
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15.10.2024 21:24 Відповісти
"Вєрньом всьо взаднім чіслом!" (с) Бо якшо дуже хочеться, то можна.

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15.10.2024 22:03 Відповісти
Тобто якщо я вигулюю собаку на газоні сьогодні, і це не заборонено ніяким законом , а через неділю приймуть закон по якому з 1 жовтня за вигул на газоні собаки - розстріл , то мене розстріляють? Я так розумію ? А пан гетьманцев не думає , що якби ми 1-го жовтня знали про цей закон , то і не розпочинали б певні операції? Або робили б їх по іншому?
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15.10.2024 22:33 Відповісти
Реформатори, яких ми заслужили:

ідеолог «амністії капіталів» Гетманцев оформив все майно на маму

https://business-companion.te.ua/post/open/1591341780-reformatori-yakih-mi-zasluzhili-ideolog--amnistii-kapitaliv--getmancev-oformiv-vse-mayno-na-mamu

І майна там неперелічити...
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15.10.2024 23:00 Відповісти
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15.10.2024 23:02 Відповісти
Гетманцев обслуживал друга Януковича,

а его мать имеет бизнес в Крыму - Bihus.іnfo

https://gordonua.com/news/politics/getmancev-obsluzhival-druga-yanukovicha-a-ego-mat-imeet-biznes-v-krymu-bihusinfo-1660020.html
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15.10.2024 23:13 Відповісти
Та поїхали б у Хмельницький, та перепозичили до надходження в бюджет, трохи бабла у своєї однопартійки Крупи. А то вона вже забила усі кути пачками банкнот, а ті, що нікуди дівати, у вікно викидає. Гетьманцев, ти краще у неї під вікном постій. Так з тебе, дохтура юридичних наук, толку буде більше.
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15.10.2024 23:53 Відповісти
там нашли еще и фельдшера примерно с десятком миллионов баксов
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16.10.2024 17:08 Відповісти
гетьманцев-лайновцев розвиває тіньову економіку. Краще б здох гнида. Банда зеленського знищує Україну, робить все, щоб її розвалити
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16.10.2024 01:34 Відповісти
Виключність обставин- це підвищення зарплат чиновників на 80% у майбутньому році?
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16.10.2024 02:18 Відповісти
Гетманцев пояснив, чому податки для українців підвищили "заднім числом"
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Да потому что и новая повышенная зарплата им будет также начислена задним числом.
Надо им успеть упаковаться, перед тем как свалить в Израиль или в Европу.
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16.10.2024 17:06 Відповісти
Боже, та в нього всі пояснення в стилі "життя бентежне, треба підвищувати податки". Коли він що нове казав? Він навіть не аргументує ті підвищення, бо простих людей і бізнес ніхто не питає
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16.10.2024 22:12 Відповісти

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