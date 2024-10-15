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Новини Тіньова економіка
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В тіні знаходиться половина української економіки, – Гетманцев

Тіньова економіка коштує бюджету України 420 мільярдів

В Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. У подальшому – після здійснених кроків – сума може становити 420-430 млрд грн.

Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю ЕП.

"Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60-70%", – сказав Гетманцев.

За його словами, якщо порівняти надходження від ПДВ за вісім місяців 2021 року з надходженнями за аналогічний період 2024 року, то вони зросли на 73%. Це значно перевищує інфляцію, а з урахуванням падіння економіки – це абсолютно нормальні цифри.

"На 14,2% у нас збільшилася податкова ефективність – це показник, який дозволяє нам розрахувати, скільки на обсяг оподатковуваних операцій сплачується сума ПДВ. Для алкоголю податкова ефективність у 2021 році становила 5,1%, а на сьогодні – 7%. В абсолютних цифрах – це "плюс" 1,2 млрд грн за вісім місяців року. Виторг легальних алкогольних напоїв зріс на 28%", – розповів Гетманцев.

Він нагадав, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який встановлює гарантоване податкове зобов'язання для спиртових заводів, виходячи з їхньої потужності, а не з того, скільки вони спирту виробляють.

"З пального ми маємо плюс 5,1 млрд грн, або плюс 45% порівняно з 2023 роком. З грального бізнесу надходження у 2021 році становили 204 млн грн, у 2022 році – 730,9 млн грн, за вісім місяців 2023 року – 5,6 млрд грн, а за вісім місяців 2024 року – 11,7 млрд грн. Зараз уже 13,5 млрд грн. Це яскраво демонструє, скільки "тінь" коштує державі", – підкреслив Гетманцев.

За його даними, виторги по РРО у ювелірному бізнесі в Україні зросли на 67,8% у серпні 2024 року до січня 2024 року.

"Дуже показова цифра – вендингові машини – плюс 350%. Вони повністю були в тіні. Однак тінь – це не тільки тіньовий бізнес, але й чиновники, правоохоронці, які харчуються цією тінню. Це кланова система, яка формувалася 30 років, яка керувала державою", – пояснив Гетманцев.

Він також навів ще дані з виторгу електроніки.

"По електроніці – плюс 34% від початку року і 157,7% зростання надходжень ПДВ (рік до року). Ми робили заслуховування на комітеті, і до нас прийшли мережі "Ябко", "Яблуко" та інші. І вони цілком серйозно сказали: "Дивіться, раніше ринок працював так. Нам потрібна дорожня карта від держави, як вийти з цього". Вони впевнені, що вони все правильно роблять, але їм треба якісь перехідні періоди, щоб працювати "в білу". І це на третьому році війни", – поскаржився Гетманцев.

Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.

Автор: 

податки (2460) Гетманцев Данило (495)


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Топ коментарі
+26
Пане Гетьманцеве це ми й без вас знаємо. Що конкретно ви зробили, робите чи плануєте робити, шоб вивести, а не заганяти в тінь. Ой!Вибачте!ак же можна на самих себе вийти!
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15.10.2024 12:57
+18
Роцманцев давай далі підвищуй податки а не борися з корупцією і контрабандою
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15.10.2024 12:57
+18
Особисто ти, колишній(?) помічник депутата-агента ФСБ, а нині голова Бюджетного комітету Ради,
маєш повне право цим пишатись!
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15.10.2024 12:58
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Роцманцев давай далі підвищуй податки а не борися з корупцією і контрабандою
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15.10.2024 12:57 Відповісти
Гетьманцев, а ти і твої поплічники з хабарів та вкрадених у держави грошей платять податки?
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15.10.2024 13:22 Відповісти
Пане Гетьманцеве це ми й без вас знаємо. Що конкретно ви зробили, робите чи плануєте робити, шоб вивести, а не заганяти в тінь. Ой!Вибачте!ак же можна на самих себе вийти!
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15.10.2024 12:57 Відповісти
Треба підвищити податки,там буде ще й друга половина🤑
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15.10.2024 13:15 Відповісти
Особисто ти, колишній(?) помічник депутата-агента ФСБ, а нині голова Бюджетного комітету Ради,
маєш повне право цим пишатись!
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15.10.2024 12:58 Відповісти
Як цікаво! А хто це зробив?? Хто створив умови для цього???
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15.10.2024 13:04 Відповісти
Тому я буду і далі тиснути на бізнес щоб 100% економіки були в тіні - додав Гетьманцев і поправив кокошника
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15.10.2024 13:05 Відповісти
А через декілька місяців більшість малого, та середнього бізнесу теж буде вимушена втекти від нищівного податкового геноциду імені регіонала Гетьманцева.
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15.10.2024 13:05 Відповісти
С этим ху#ловским поцем скоро будет 90% в тени.
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15.10.2024 13:05 Відповісти
А чего они хотели ? Налоги только повышают. Скоро 90% будет в тени.
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15.10.2024 13:06 Відповісти
Можна по різному ставитись до Гетманцева, але він каже абсолютну правду!
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15.10.2024 13:07 Відповісти
яку правду ??? податки мають платити усі, але й самі податки мають бути справедливили та економічно обгрунтованими !!! я більш чим переконаний що олігархічні недофірмочки, типу "дтек", чи "обленерго", "облгаз" без яких Україна може обійтися, платять меншій податки ніж ПП який торгує хілібом чи овочами !!!
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15.10.2024 13:13 Відповісти
Уся правда в тому що ПП який торгує хлібом або овочами, як правило не платить ніяких податків.По факту він платить тільки хабарі, певним контролюючим органам.
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15.10.2024 13:36 Відповісти
і хто створив такі умови ?
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15.10.2024 13:41 Відповісти
Які умови ? Просто не плати хабарі !!
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16.10.2024 13:34 Відповісти
офіс простих рішень ?
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16.10.2024 15:27 Відповісти
Не давати хабар складне рішення ?? Тоді які претензії до Зеленського ?? Почни з себе !
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16.10.2024 22:31 Відповісти
Маячня якась - "ДТЕК платить податків менше ніж ФОП пекарня"
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16.10.2024 13:36 Відповісти
В тіні...Та ви шо... Не може бути...Ой, а ми не знаємо....та як ви збираєтесь у ЄС?А який пафос! А які манери!А які слова...Краще подивіться "ВЕСЕЛИЙ" мультик про Чиполіно.
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15.10.2024 13:07 Відповісти
половина украинской экономики находится в Раде....
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15.10.2024 13:09 Відповісти
Тіньової!!!
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15.10.2024 15:04 Відповісти
а діставати її з тіні складно..., тут думати треба, боротись с корупцією на найвищому рівні, а це нікому з тих, хто приймає рішення не потрібно..., легше стригти тих, хто й так потерпає від податків та інших негараздів...
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15.10.2024 13:10 Відповісти
реально в Украине Тупые руководители..В Краматорске рядом с супермаркетом который платит налоги разрешают на рынке торговать(или закрывают глаза) 20 ларьков с сигаретами и 10 точек с самокрутками...
Значит не нужны налогина пенсии,войну и т д .
кто им виноват?
Такое же по бухлу
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15.10.2024 13:12 Відповісти
А шо, в Крамі вже дозволено продавати бухло?
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15.10.2024 13:22 Відповісти
"...в тіні знаходиться половина української економіки, - Гетманцев..."

В Україні підприємство має невеликий вибір - або бути в тіні, або бути в дупі і збанкрутувати.

Цікаво - скільки ще протримається українська "економіка" під керівництвом агента рашистів Гетьманцева, який гарував, гарує і буде гарувати на офіцера ФСБ Сівковича?
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15.10.2024 13:13 Відповісти
Бізнесмен:
- тре 2-3 рази на рік звозити сім"ю у Європу;
- дружині нову хутрову шубу;
- син розбив новий доджик, тре замінити;
- мамі тре нову квартиру;
- дочці тре оплатити навчання в Оксфорді;
- коханка хоче ...
- тре робити ремонт на віллі в Іспанії.

І як це все забезпечити ??
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16.10.2024 13:41 Відповісти
Все правильно окрім першого слова - "бізнесмен".
Все перелічене стосується державних ворюг на чолі із ЄрмаЗеленським.
А "бізнесмен" синій від страху - хто завтра припреться із "проханням" дай.
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16.10.2024 14:31 Відповісти
Це цитата, майже. При тому, що наче і фірма притомна. І це тільки один власник.
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16.10.2024 22:35 Відповісти
Яка біда ! Гусак втік ! Від бубусі втік і від діда втік . Вони думали , що гусака можна вічно щипати .
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15.10.2024 13:16 Відповісти
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15.10.2024 13:18 Відповісти
Цитата "Однак тінь - це не тільки тіньовий бізнес, але й чиновники, правоохоронці, які харчуються цією тінню. Це кланова система, яка формувалася 30 років, яка керувала державою""

Як цікаво, хто був членом цієї системи бачимо з wiki:
"Працював помічником народного депутата від «Партії регіонів» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . Сам Гетманцев заявив, що з Сівковичем знайомий поверхневоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . "
А потім стрибнув у це корито:
"На парламентських виборах 2019 року увійшов до списку партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» під № 20"

І воно нам буде казочки розповідать про "тінь"...
Загалом нічого дивного у цьому шапіто- пустили козла в город.
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15.10.2024 13:18 Відповісти
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15.10.2024 14:35 Відповісти
А заборонами переводів по картах ще й з безналу все в кєш заганяють.
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15.10.2024 13:20 Відповісти
від одного його фото вже смердить лаптями, такий працює не на користь Україні
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15.10.2024 13:20 Відповісти
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15.10.2024 19:51 Відповісти
АЗС , тютюн, шнапс, митниця, забувають ще одну нішу, де гроші зникають без податків - це квартири в аренду... тут мілліарди...розписувати я не буду але хто хоче той знає які там гроші..і до цього часу відсутні касові апарати в магазинах.. "нещасних "в більшості міст та сіл, нерухрмрсті у них за 30 років до куя, але як тільки закон про кассові апарати світить, то кричать до хрипоти - дурна країна...дурні закони... Так дурна..що ще в 90 -і роки їх навчила поважати закон цівілізованої Європи... Аллігархи самі крали і всім давали...а ВРада це як карманний помічник..
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15.10.2024 13:21 Відповісти
Страно, да, хто єто сделал?🤬
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15.10.2024 13:22 Відповісти
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15.10.2024 13:22 Відповісти
А скільки відсотків цієї тіньової економіки, працює так саме завдяки кришуванню влади, куди входить і Гетманцев? Дивлячись навколо себе, я сміливо дам 60-70%. Це саме те, що за місяць-два можна вивести на чисту воду, але ні. Ці бізнеса, або належать людям пов'язаним з чиновниками, або в тій чи іншій формі платить "за спокій".
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15.10.2024 13:23 Відповісти
Каже воно, яке потняків податків ставе нижче ніж микіла азіров.
Коли любитель драть гусей командує податковою і не таке може трапитися.
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15.10.2024 13:24 Відповісти
половину української економіки знищив саме ти, зелений гандон
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15.10.2024 13:27 Відповісти
1/2 бюджету розкрадається зеленою мраззю і .....
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15.10.2024 13:29 Відповісти
це фсбЕшне рило ще щось там гавкає про "тінь" ?
манцев Геть до свого сівковича!
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15.10.2024 13:29 Відповісти
Не может быть ! Владимир Александровичь тоже видать налоги платит в Украинский бюджет ? С офшорными компаниями он больше НЕ связывается ?
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15.10.2024 13:30 Відповісти
"На нашій славній Україні,. На нашій - не своїй землі."
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15.10.2024 13:42 Відповісти
https://x.com/dyshnila_ya



https://x.com/dyshnila_ya

Гніздо Без Зозулі



https://x.com/dyshnila_ya

@dyshnila_ya

·

https://x.com/dyshnila_ya/status/1846069016235794934 4 ч

Штраф, строк, заборонити, обмежити, погіршити, підвищити. А можна хоч щось покращити чи полегшити? Дякую
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15.10.2024 13:48 Відповісти
Ще трохи підаищень від гетьманцева і наша економіка вийде з тіні і піде на цвинтар
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15.10.2024 14:01 Відповісти
А чого це?
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15.10.2024 14:05 Відповісти
Профессор? Займись краще наукой бо для країни ти нічого не робиві не зробиш.
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15.10.2024 14:06 Відповісти
Врно все життя займалося ухилянням від податків, а не наукою.
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15.10.2024 14:54 Відповісти
Скоріш би сам гетьманцев в тінь провалився!
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15.10.2024 14:13 Відповісти
Короче говоря,они и вторую половину хотят туда же загнать..
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15.10.2024 14:13 Відповісти
Щоб 100 процентів знаходились в тені треба звеличити податки, як це зараз я збирається зробити Рада.
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15.10.2024 14:19 Відповісти
Это нормально.
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15.10.2024 14:33 Відповісти
А втече в тінь ще більше, бо економікою керують невігласи або саботажніки…
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15.10.2024 14:40 Відповісти
А завдяки цьому їбаному "генію" буде знаходитися ще більше.

Але!!! Саме ж це і є ціллю.
Бо #уй з ним з цим бюджетом. Зате скільки можна злупити на кишеню під час маски-шоу.
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15.10.2024 14:53 Відповісти
давайте далі щипати майже дохлого гуся, буде не 50 а 90 в тіні.
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15.10.2024 14:54 Відповісти
В тіні знаходиться половина української економіки, - Гетманцев

І саме тому замість виводити економіку з тіні, зелені дибіли збільшують податки для тих хто працює "по-білому", щоб їх теж загнати в тінь?
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15.10.2024 15:43 Відповісти
Так кожне вами порушення Конституції збільшує цей відсоток. Це ваша вина. Боюсь вам скоро доведеться констатувати всі 100% в тініі тому 1000% корупції.
Чому я думаю, що це і є мета діял.ності гетьманцева і слуг з опзж?
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15.10.2024 15:46 Відповісти


Існуюча система державного управління і оподаткування 30-ть років вибудовувалась лише для упорядкування хабарниства і з кожним роком до неї додаються лише нові сегменти. Хабарництво і тіньова економіка завжди є і буде в полі зору чиновника любого рівня, бо саме це є мотивацією кар'єрного росту і іншої мотивації у топ-чиновників, інших цілей і задач у них немає взагалі. Це смішно, що високі зарплати чиновників можуть значно знизити рівень корупції і, як наслідок, тіньової екноміки. Високі зарплати чиновників навпаки лише роздмухують нові рівні апетитів в грошах і нові хабарі. Жодна тіньова економіка не буде життєздатною без опіки чиновників чи силових органів, бо там необхідно вирішувати велику кількість проблем і задіяти велику кількість людей по всьому ланцюжку і якщо в тебе це кришування не вирішено системно, то кожний день буде траплятися збій. Читаючи останні скандали тінього бізнесу виникає питання, як може працювати нелегально ціла тютюнова фабрика, горілчаний, фармацевтичний, кондитерський, переробний і 1001 завод і як вся їх продукція продається на мільярди грошей по всій Україні, хіба не зрозуміло, що від цього годуються цілі клани кришувальників. Ніхто не здогадується для чого зробили 14 % замість 20 % ПДВ для деяких надприбуткових аграрних холдінгів, чому зараз для компаній цих же олігархів будуть відмінені всі держмита, імпортний ПДВ 20 %, а також податок на прибуток під прикриттям "значних інвестицій" і чому таке вразливе питання сьогодення як розмінування полів теж втянуте в корупційну схему де держава компенсує оператору з розмінування біля 50 тис. грн. за 1 га при тому, що до цього це обходилось фермерам 5-10 тис. грн. за 1 га. Чому, наприклад, для власників земельних паїв не затвердити мінімальну орендну плату за землю на рівні мінімальної зарплати (8000 грн.) і сплачувати з неї податки у місцеві ОТГ, а не платити людям по 3 000 грн. і то в конвертах. Приклади подолання корупції в світі є, вони різні, вони болючі, але ми приречені якщо її не подолаємо, бо корупція стала смертельною загрозою і для перемозі у війні.

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15.10.2024 15:49 Відповісти
гнида..за те твої крадені,гроші від відкатів,від пдв.від хабарів..на 200 %процентів находяться в тіні
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15.10.2024 16:02 Відповісти
може 1 не було , але ця людина хоче всю эконом1ку загнати в т1нь , щоб пот1м з налоговиками 1 пол1ц1эю 1х до1ти
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15.10.2024 16:43 Відповісти
І головне тут те, шо вони зробили це разом. А як все починалось, ну тоб то на біг-бордах рекламували - ось прийшов рай, зелений. І багато той локшини сьорбали.
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15.10.2024 16:49 Відповісти
Загадка із загадок....а чому так сталось? Гетьманцев, розкажи!!!!
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15.10.2024 16:52 Відповісти
блакитно-гебняве чмо зниціло країнську економіку, а тепер волає "ДАЙТЕ ЩЕ!"

ГЕТЬманцев, проси "рублі" у свого баріна-сівковичя!
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15.10.2024 18:22 Відповісти
...цього афериста треба гнати з роботи, він працює на мордор.
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15.10.2024 19:38 Відповісти
Це у кого тіньва економіка? Хай розкаже помічник агента ФСБ,як вони все здають і продають за бесцінь, тоді не яка економіка не сможе функціонувати, як продали 243 державні автозаправки які були у концесіїї у Коломойського за аренду яких він винен державі 10 мільярдів грн , а продали їх за 700 мільонів провладному біжнесмену занизивши ціну в 14 разів, а як використовувати кошти з державної кішені так навпаки вони витрачали в 4 раза більне на прикладі тіж же всім відомимя яйцям по 17 грн а посталяли їх ЗСУ навіть не вищої категорії а першої, щоб ти їв яйця першої категорії до кінця життя. Хай ще розкажуть, як вони- влада продала підприємство по видобутку титанової руди і напівфабрикатів за ціної багатоквартирного будинку на Печерську,яке взагалі не можна було продавати тому що це стратегічне підприємство і черга на титиа щоб купити 10 років, а якщо продавати 50% то европейським партнерам, якщо Україна хоче туди потрапити а не не публічно в одні руки іноземному офшорному олігарху з країни як хоче потрапити в Брікс.
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15.10.2024 20:41 Відповісти
А хто її туди загнав, козел ти прокацапський?
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15.10.2024 21:12 Відповісти
На сьогодні не в тіні половина економіки, а в руїнах
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15.10.2024 21:40 Відповісти
Дякуючи таким гнидам як Хетьманцев ми й маємо таку ситуацію,бо воно відпрацьовує завдання свого власника сівковича(охфіцера фсб)
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15.10.2024 21:43 Відповісти
Реформатори, яких ми заслужили:

ідеолог «амністії капіталів» Гетманцев оформив все майно на маму



https://business-companion.te.ua/post/open/1591341780-reformatori-yakih-mi-zasluzhili-ideolog--amnistii-kapitaliv--getmancev-oformiv-vse-mayno-na-mamu

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15.10.2024 22:28 Відповісти
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15.10.2024 22:31 Відповісти
Цікаво де гетьманцев купив собі яйфона....
Мабуть на ****...
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15.10.2024 22:37 Відповісти
Гетьманцев

Работал помощником-консультантом депутата ВР IV- VI созывов (2002-2012 ГОД!),

члена фракции Партии Регионов одиозного https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/5398/7 Владимира СИВКОВИЧА , причастного к жесткому разгону студентов на Майдане в 2013 году.
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15.10.2024 22:48 Відповісти
У 2014 році СБУ https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-pidozru-u-derzhavnii-zradi-otrymav-narodnyi-deputat-nestor-shufrych встановило , що Сівкович втік до Москви для підривної діяльності.

У 2023 році СБУ https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-pidozru-u-derzhavnii-zradi-otrymav-narodnyi-deputat-nestor-shufrych встановило , що https://www.chesno.org/politician/437/ Нестор Шуфрич співпрацював і виконував завдання Володимира Сівковича. Сівкович координував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим https://www.chesno.org/traitor/1124/#:~:text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%E2%80%94%20%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%20%D0%BF% Олега Кулініча , якого підозрювали у державній зраді.

У 2022 році США https://forbes.ua/news/ssha-vveli-sanktsii-protiv-peshek-fsb-rossii-v-spiske-soratniki-medvedchuka-kozak-i-voloshin-21012022-3323 запровадили санкції проти Володимира Сівковича. Американська розвідка вважає, що він та інші соратники держзрадника України https://www.chesno.org/politician/69769/ Віктора Медведчука діяли за вказівками спецслужби фсб рф.

Британська розвідка https://www.dw.com/uk/velykobrytaniia-**********-rf-sanktsiiamy-za-vstanovlennia-marionetkovoho-uriadu-v-ukraini/a-60528670 оприлюднила інформацію, що Сівкович мав стати одним із членів "маріонеткового уряду", який готувала росія після нападу на Україну.
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15.10.2024 22:49 Відповісти
Сивкович втік, а цей тут...
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15.10.2024 22:59 Відповісти
Сколько возмущений, а кто же привел этих деятелей во власть!? Лунатики,наверное. Люди, мы сами и виноваты. Да и налоги мы тоже платить особо не рвемся, правда?
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15.10.2024 23:00 Відповісти
ну я, наприклад, цих довбнєй до влади не приводив!
але податки доводиться всі чесно сплачувати
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16.10.2024 07:34 Відповісти
Мало того що налогі підняли,а ще хабарі для податкової у два рази.вчора прийшли взяли 10 собі і штраф 10.оце б труснуть гетьмана.голова МСЕК моська проти слона
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16.10.2024 07:33 Відповісти
І замість того, щоб віводити економіку із "тіні" ми підвищуємо податки, щоб загнати той білий бізнес що ще тримається на плаву в ту тінь, нє ну логічно ))))
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16.10.2024 09:31 Відповісти
Да все в тіні, а ти один зі своїм хрипатим поводирем з ліхтарями. Коли вам їх вже загасять?!
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16.10.2024 09:41 Відповісти

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