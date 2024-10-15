В тіні знаходиться половина української економіки, – Гетманцев
В Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. У подальшому – після здійснених кроків – сума може становити 420-430 млрд грн.
Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю ЕП.
"Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60-70%", – сказав Гетманцев.
За його словами, якщо порівняти надходження від ПДВ за вісім місяців 2021 року з надходженнями за аналогічний період 2024 року, то вони зросли на 73%. Це значно перевищує інфляцію, а з урахуванням падіння економіки – це абсолютно нормальні цифри.
"На 14,2% у нас збільшилася податкова ефективність – це показник, який дозволяє нам розрахувати, скільки на обсяг оподатковуваних операцій сплачується сума ПДВ. Для алкоголю податкова ефективність у 2021 році становила 5,1%, а на сьогодні – 7%. В абсолютних цифрах – це "плюс" 1,2 млрд грн за вісім місяців року. Виторг легальних алкогольних напоїв зріс на 28%", – розповів Гетманцев.
Він нагадав, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який встановлює гарантоване податкове зобов'язання для спиртових заводів, виходячи з їхньої потужності, а не з того, скільки вони спирту виробляють.
"З пального ми маємо плюс 5,1 млрд грн, або плюс 45% порівняно з 2023 роком. З грального бізнесу надходження у 2021 році становили 204 млн грн, у 2022 році – 730,9 млн грн, за вісім місяців 2023 року – 5,6 млрд грн, а за вісім місяців 2024 року – 11,7 млрд грн. Зараз уже 13,5 млрд грн. Це яскраво демонструє, скільки "тінь" коштує державі", – підкреслив Гетманцев.
За його даними, виторги по РРО у ювелірному бізнесі в Україні зросли на 67,8% у серпні 2024 року до січня 2024 року.
"Дуже показова цифра – вендингові машини – плюс 350%. Вони повністю були в тіні. Однак тінь – це не тільки тіньовий бізнес, але й чиновники, правоохоронці, які харчуються цією тінню. Це кланова система, яка формувалася 30 років, яка керувала державою", – пояснив Гетманцев.
Він також навів ще дані з виторгу електроніки.
"По електроніці – плюс 34% від початку року і 157,7% зростання надходжень ПДВ (рік до року). Ми робили заслуховування на комітеті, і до нас прийшли мережі "Ябко", "Яблуко" та інші. І вони цілком серйозно сказали: "Дивіться, раніше ринок працював так. Нам потрібна дорожня карта від держави, як вийти з цього". Вони впевнені, що вони все правильно роблять, але їм треба якісь перехідні періоди, щоб працювати "в білу". І це на третьому році війни", – поскаржився Гетманцев.
Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.
Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.
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маєш повне право цим пишатись!
Значит не нужны налогина пенсии,войну и т д .
кто им виноват?
Такое же по бухлу
В Україні підприємство має невеликий вибір - або бути в тіні, або бути в дупі і збанкрутувати.
Цікаво - скільки ще протримається українська "економіка" під керівництвом агента рашистів Гетьманцева, який гарував, гарує і буде гарувати на офіцера ФСБ Сівковича?
- тре 2-3 рази на рік звозити сім"ю у Європу;
- дружині нову хутрову шубу;
- син розбив новий доджик, тре замінити;
- мамі тре нову квартиру;
- дочці тре оплатити навчання в Оксфорді;
- коханка хоче ...
- тре робити ремонт на віллі в Іспанії.
І як це все забезпечити ??
Все перелічене стосується державних ворюг на чолі із ЄрмаЗеленським.
А "бізнесмен" синій від страху - хто завтра припреться із "проханням" дай.
Як цікаво, хто був членом цієї системи бачимо з wiki:
"Працював помічником народного депутата від «Партії регіонів» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сівковича https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . Сам Гетманцев заявив, що з Сівковичем знайомий поверхневоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . "
А потім стрибнув у це корито:
"На парламентських виборах 2019 року увійшов до списку партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Слуга народу» під № 20"
І воно нам буде казочки розповідать про "тінь"...
Загалом нічого дивного у цьому шапіто- пустили козла в город.
Коли любитель драть гусей командує податковою і не таке може трапитися.
манцев Геть до свого сівковича!
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Гніздо Без Зозулі
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https://x.com/dyshnila_ya/status/1846069016235794934 4 ч
Штраф, строк, заборонити, обмежити, погіршити, підвищити. А можна хоч щось покращити чи полегшити? Дякую
Але!!! Саме ж це і є ціллю.
Бо #уй з ним з цим бюджетом. Зате скільки можна злупити на кишеню під час маски-шоу.
І саме тому замість виводити економіку з тіні, зелені дибіли збільшують податки для тих хто працює "по-білому", щоб їх теж загнати в тінь?
Чому я думаю, що це і є мета діял.ності гетьманцева і слуг з опзж?
Існуюча система державного управління і оподаткування 30-ть років вибудовувалась лише для упорядкування хабарниства і з кожним роком до неї додаються лише нові сегменти. Хабарництво і тіньова економіка завжди є і буде в полі зору чиновника любого рівня, бо саме це є мотивацією кар'єрного росту і іншої мотивації у топ-чиновників, інших цілей і задач у них немає взагалі. Це смішно, що високі зарплати чиновників можуть значно знизити рівень корупції і, як наслідок, тіньової екноміки. Високі зарплати чиновників навпаки лише роздмухують нові рівні апетитів в грошах і нові хабарі. Жодна тіньова економіка не буде життєздатною без опіки чиновників чи силових органів, бо там необхідно вирішувати велику кількість проблем і задіяти велику кількість людей по всьому ланцюжку і якщо в тебе це кришування не вирішено системно, то кожний день буде траплятися збій. Читаючи останні скандали тінього бізнесу виникає питання, як може працювати нелегально ціла тютюнова фабрика, горілчаний, фармацевтичний, кондитерський, переробний і 1001 завод і як вся їх продукція продається на мільярди грошей по всій Україні, хіба не зрозуміло, що від цього годуються цілі клани кришувальників. Ніхто не здогадується для чого зробили 14 % замість 20 % ПДВ для деяких надприбуткових аграрних холдінгів, чому зараз для компаній цих же олігархів будуть відмінені всі держмита, імпортний ПДВ 20 %, а також податок на прибуток під прикриттям "значних інвестицій" і чому таке вразливе питання сьогодення як розмінування полів теж втянуте в корупційну схему де держава компенсує оператору з розмінування біля 50 тис. грн. за 1 га при тому, що до цього це обходилось фермерам 5-10 тис. грн. за 1 га. Чому, наприклад, для власників земельних паїв не затвердити мінімальну орендну плату за землю на рівні мінімальної зарплати (8000 грн.) і сплачувати з неї податки у місцеві ОТГ, а не платити людям по 3 000 грн. і то в конвертах. Приклади подолання корупції в світі є, вони різні, вони болючі, але ми приречені якщо її не подолаємо, бо корупція стала смертельною загрозою і для перемозі у війні.
ГЕТЬманцев, проси "рублі" у свого баріна-сівковичя!
ідеолог «амністії капіталів» Гетманцев оформив все майно на маму
https://business-companion.te.ua/post/open/1591341780-reformatori-yakih-mi-zasluzhili-ideolog--amnistii-kapitaliv--getmancev-oformiv-vse-mayno-na-mamu
Мабуть на ****...
Работал помощником-консультантом депутата ВР IV- VI созывов (2002-2012 ГОД!),
члена фракции Партии Регионов одиозного https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/5398/7 Владимира СИВКОВИЧА , причастного к жесткому разгону студентов на Майдане в 2013 году.
У 2023 році СБУ https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-pidozru-u-derzhavnii-zradi-otrymav-narodnyi-deputat-nestor-shufrych встановило , що https://www.chesno.org/politician/437/ Нестор Шуфрич співпрацював і виконував завдання Володимира Сівковича. Сівкович координував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим https://www.chesno.org/traitor/1124/#:~:text=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%E2%80%94%20%D0%97%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%20%D0%BF% Олега Кулініча , якого підозрювали у державній зраді.
У 2022 році США https://forbes.ua/news/ssha-vveli-sanktsii-protiv-peshek-fsb-rossii-v-spiske-soratniki-medvedchuka-kozak-i-voloshin-21012022-3323 запровадили санкції проти Володимира Сівковича. Американська розвідка вважає, що він та інші соратники держзрадника України https://www.chesno.org/politician/69769/ Віктора Медведчука діяли за вказівками спецслужби фсб рф.
Британська розвідка https://www.dw.com/uk/velykobrytaniia-**********-rf-sanktsiiamy-za-vstanovlennia-marionetkovoho-uriadu-v-ukraini/a-60528670 оприлюднила інформацію, що Сівкович мав стати одним із членів "маріонеткового уряду", який готувала росія після нападу на Україну.
але податки доводиться всі чесно сплачувати