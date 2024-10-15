"...в тіні знаходиться половина української економіки, - Гетманцев..."

В Україні на початку цього року в тіні знаходилось 500 млрд грн не задекларованих податків. У подальшому – після здійснених кроків – сума може становити 420-430 млрд грн.

Про це розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю ЕП.

"Ми вважаємо, що в тіні десь половина економіки, але є галузі, наприклад, торгівля, де 60-70%", – сказав Гетманцев.

За його словами, якщо порівняти надходження від ПДВ за вісім місяців 2021 року з надходженнями за аналогічний період 2024 року, то вони зросли на 73%. Це значно перевищує інфляцію, а з урахуванням падіння економіки – це абсолютно нормальні цифри.

"На 14,2% у нас збільшилася податкова ефективність – це показник, який дозволяє нам розрахувати, скільки на обсяг оподатковуваних операцій сплачується сума ПДВ. Для алкоголю податкова ефективність у 2021 році становила 5,1%, а на сьогодні – 7%. В абсолютних цифрах – це "плюс" 1,2 млрд грн за вісім місяців року. Виторг легальних алкогольних напоїв зріс на 28%", – розповів Гетманцев.

Він нагадав, що минулого тижня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який встановлює гарантоване податкове зобов'язання для спиртових заводів, виходячи з їхньої потужності, а не з того, скільки вони спирту виробляють.

"З пального ми маємо плюс 5,1 млрд грн, або плюс 45% порівняно з 2023 роком. З грального бізнесу надходження у 2021 році становили 204 млн грн, у 2022 році – 730,9 млн грн, за вісім місяців 2023 року – 5,6 млрд грн, а за вісім місяців 2024 року – 11,7 млрд грн. Зараз уже 13,5 млрд грн. Це яскраво демонструє, скільки "тінь" коштує державі", – підкреслив Гетманцев.

За його даними, виторги по РРО у ювелірному бізнесі в Україні зросли на 67,8% у серпні 2024 року до січня 2024 року.

"Дуже показова цифра – вендингові машини – плюс 350%. Вони повністю були в тіні. Однак тінь – це не тільки тіньовий бізнес, але й чиновники, правоохоронці, які харчуються цією тінню. Це кланова система, яка формувалася 30 років, яка керувала державою", – пояснив Гетманцев.

Він також навів ще дані з виторгу електроніки.

"По електроніці – плюс 34% від початку року і 157,7% зростання надходжень ПДВ (рік до року). Ми робили заслуховування на комітеті, і до нас прийшли мережі "Ябко", "Яблуко" та інші. І вони цілком серйозно сказали: "Дивіться, раніше ринок працював так. Нам потрібна дорожня карта від держави, як вийти з цього". Вони впевнені, що вони все правильно роблять, але їм треба якісь перехідні періоди, щоб працювати "в білу". І це на третьому році війни", – поскаржився Гетманцев.

Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.