Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня. Це нова програма підтримки
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні 25 жовтня.
"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень", – повідомив Зеленський.
За його словами, кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, купівлю ліків.
"Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони", – додав президент.
Він пояснив, що всі деталі має визначити Кабінет Міністрів і представити остаточний варіант.
"Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", – підкреслив Зеленський.
Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.
Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.
Пізніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Рада змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин".
Детальніше про підвищення податків в Україні читайте в нашому матеріалі "Історичне підвищення податків. Хто та скільки заплатить"
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Соціальний хліб, правда, коштує по різному в різних торговельних мережах. Найдешевший, мабуть, - це фірмова ТМ у Велмарт = приблизно 14-16 грн. за 400 г = 40 грн. за 1 кг.
1000 / 40 = 25 кг ХЛІБУ (у Велмарт).
В інших магазинах хліб дорожчий, тож там буде і 20 кг (ЕКО), і десь іще менше - аж до 12 кг.
"ХЛІБ НАШ НАСУЩНИЙ ДАЙ НАМ СЬОГОДНІ"
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НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО, ЩО це не якісь "пільги", а ВСІМ ОДНАКОВА СУМА!
Це сигнал: ми - одна команда.
Це знак: ми всі разом у цьому кораблі.
Це є майбутнє вже сьогодні = безумовний базовий дохід.
Щоб всі були "замазані" у дерибані коштів, які б могли бути використані на оборонну мету.
Ну зрозуміло, сπ.и.з.д.ити 98%, роздати - 2.
2) Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня. Це нова програма підтримки Джерело: https://biz.censor.net/n3516832
"2"- спрацьовує.
Тобто ти брехливий напів.π. дар.
Тобто ти подаєш х.ню на загал, вводиш людей в оману, а я - "дурень"???
То ти учи матчасть з початку, подавай реальні джерела.
Не провокуй на грубість .
А грошей нема. І совісті нема.
А ці бідолашні за нього вже вжитті не проголосують, наїлись вже "вдосталь" локшини
Так що це добре.