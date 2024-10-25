БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
121 556 129

Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня. Це нова програма підтримки

Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу. 

Про це Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні 25 жовтня.

"Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім'я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень", – повідомив Зеленський.

За його словами, кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики, купівлю ліків.

"Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони", – додав президент.

Він пояснив, що всі деталі має визначити Кабінет Міністрів і представити остаточний варіант.

"Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків.

Своєю чергою в Міністерстві фінансів заявили, що через те, що депутати не підтримали одну із запропонованих Комітетом з питань податкової та митної політики поправок до законопроєкту про підвищення податків, держбюджет недоотримає 27,6 млрд грн додаткових надходжень у 2024-2025 роках.

Пізніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що Рада змушена була підвищити податки "заднім числом" через "виключність обставин".

Детальніше про підвищення податків в Україні читайте в нашому матеріалі "Історичне підвищення податків. Хто та скільки заплатить"

Автор: 

виплати (479) Зеленський Володимир (2526) допомога (1561) підтримка (45)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+41
на 35 млн населення - це буде рівно 35 млрд.

- для чого тоді податки підіймати?
- для чого казати, що не вистачає на військових 500 млрд.?
- чому волонтери та звичайні люди донатять, а не держава забезпечує воїнів?
- де оборонні споруди?
- де мільйон дронів?
- хто розмінував Чонгар?
показати весь коментар
25.10.2024 21:27 Відповісти
+36
О, то вже 50лярдів наперед подеребанили, а щоб всім іншим було норм ось вам по зеленій тищі)
показати весь коментар
25.10.2024 21:15 Відповісти
+35
друкувати кольоровий папір це все до чого додумався зірка корпоративів на 3-й рік війни?
показати весь коментар
25.10.2024 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Остав собі, 35 млрд грн. Можна було вкласти в підприємствах, створити нові, і це було би робочі місця, податки, давай роздам по 1000 грн., огірки на олх 40 грн., по відру огірків кожному, what the f***?!
показати весь коментар
26.10.2024 04:38 Відповісти
1000 грн. на місяць - це, можливо, дещо забагато. Але ІДЕЯ НАДЗВИЧАЙНО ПРАВИЛЬНА!

Соціальний хліб, правда, коштує по різному в різних торговельних мережах. Найдешевший, мабуть, - це фірмова ТМ у Велмарт = приблизно 14-16 грн. за 400 г = 40 грн. за 1 кг.

1000 / 40 = 25 кг ХЛІБУ (у Велмарт).

В інших магазинах хліб дорожчий, тож там буде і 20 кг (ЕКО), і десь іще менше - аж до 12 кг.

"ХЛІБ НАШ НАСУЩНИЙ ДАЙ НАМ СЬОГОДНІ"
.

НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО, ЩО це не якісь "пільги", а ВСІМ ОДНАКОВА СУМА!
Це сигнал: ми - одна команда.
Це знак: ми всі разом у цьому кораблі.
Це є майбутнє вже сьогодні = безумовний базовий дохід.
показати весь коментар
26.10.2024 04:44 Відповісти
Ось такі дов...би як ти і обрали шашличника.
показати весь коментар
26.10.2024 07:29 Відповісти
Тобто голови МСЕК і інваліди прокурори теж отримають...
показати весь коментар
26.10.2024 10:54 Відповісти
Краще б шахрай здав аналізи у незалежній лабораторії.
показати весь коментар
26.10.2024 07:38 Відповісти
краще, впав би у літургічний сон.
показати весь коментар
26.10.2024 09:33 Відповісти
Це - роздача отриманого кредитту від ЄС, МВФ.
Щоб всі були "замазані" у дерибані коштів, які б могли бути використані на оборонну мету.
Ну зрозуміло, сπ.и.з.д.ити 98%, роздати - 2.
показати весь коментар
26.10.2024 09:54 Відповісти
1) У різних містах готуються мітинги-провокації для дискредитації військово-політичного керівництва, - ГУР МО Джерело:
2) Зеленський доручив роздати кожному українцю по 1000 гривень з 1 грудня. Це нова програма підтримки Джерело: https://biz.censor.net/n3516832
показати весь коментар
26.10.2024 10:09 Відповісти
Твоя мулька пі номером "1" дає "404".
"2"- спрацьовує.
Тобто ти брехливий напів.π. дар.
показати весь коментар
26.10.2024 12:57 Відповісти
тримай , яке працює , дурень https://www.unian.ua/society/protesti-v-ukrajini-gur-poperedzhaye-pro-provokaciji-u-velikih-mistah-12798264.html
показати весь коментар
26.10.2024 13:26 Відповісти
Я дурень?!!
Тобто ти подаєш х.ню на загал, вводиш людей в оману, а я - "дурень"???
То ти учи матчасть з початку, подавай реальні джерела.
Не провокуй на грубість .
показати весь коментар
26.10.2024 13:41 Відповісти
c другой стороны эту тысячу можно будет задонатить ВСУ
показати весь коментар
26.10.2024 10:47 Відповісти
а можно просто миллионов 50-100 сп издить
показати весь коментар
26.10.2024 15:10 Відповісти
А прокурам, суддям і їх родинам також дпдуть вовкіну 1000? Напевно на туалетний папір ..
показати весь коментар
26.10.2024 10:55 Відповісти
засунь собі в хапужну сраку
показати весь коментар
26.10.2024 12:19 Відповісти
направ ці гроші на військо, дурко.
показати весь коментар
26.10.2024 14:22 Відповісти
Прокурорам, суддям та митникам дай по дві тисячі, щоб зі сміху здохли і заодно і новий план презентуєш.
показати весь коментар
26.10.2024 20:23 Відповісти



А грошей нема. І совісті нема.
показати весь коментар
26.10.2024 21:46 Відповісти
Так то він е-лохторату роздає...

А ці бідолашні за нього вже вжитті не проголосують, наїлись вже "вдосталь" локшини
показати весь коментар
27.10.2024 12:07 Відповісти
Більше грошей роздадуть людям-менше грошей банда Зеленського вкраде.
Так що це добре.
показати весь коментар
27.10.2024 02:04 Відповісти
З конфіскованого «добра» «інвалідів»
показати весь коментар
27.10.2024 08:17 Відповісти
Ні-ні, не кажіть. Он харківський прокурор судився за 124 грн недодані до пенсии. І виграв суд, йому добавили, зараз отримує пенсію за вислугою 68642 грн 50 коп кожного місяця.
показати весь коментар
27.10.2024 08:59 Відповісти
Мерзотник діє мерзенним способом.
показати весь коментар
27.10.2024 11:27 Відповісти
Это подготовка к выборам имейте ввиду. Продадитесь за 1000 грн? Тогда бусификация 2.0 вас ждет
показати весь коментар
27.10.2024 17:45 Відповісти
У МСЕК денег отжали дали народу перед выборами. Какой же Робингуд прям.
показати весь коментар
27.10.2024 17:46 Відповісти
а крупі і другу дєтства вофи лейтенанту баканову . шо теж дадуть по 22 доллара
показати весь коментар
28.10.2024 05:55 Відповісти
Знов розбухтілися тут. Ви знаєте яка кількість людей в Україні живе на 2-3 тисячі гривень в місяць?? Кожен має право визначитися самостійно що з цими грошима зробити. Бідні будуть на ці гроші якийсь час жити, всі, хто вважає запотрібним задонатять на ЗСУ. Ваше право обрати на який підрозділ, чи навіть якому волонтеру перерахувати їх.
показати весь коментар
28.10.2024 11:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 