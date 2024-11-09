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Зеленський просив Остіна, щоб Україна була пріоритетом для США в наданні ATACMS, той відмовив, - WSJ

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони США Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін відмовив президенту України Володимиру Зеленському у нещодавньому проханні зробити Україну пріоритетною перед іншими покупцями американських ракет ATACMS.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на двох американських посадовців і радника українського уряду.

За словами одного з чиновників, Остін сказав Зеленському, що розірвання давніх домовленостей з іншими покупцями ATACMS викликало б "багато запитань" і це "занадто багато, щоб просити".

"Пентагон також має обмежені запаси боєприпасів повітряного базування, які він може відправити для озброєння винищувачів F-16, за словами високопоставленого американського чиновника і колишнього співробітника Міністерства оборони, який брав участь в обговоренні", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Остін пояснив, чому США не дозволяють бити по РФ ATACMS: Росія вже відвела літаки

Україна наполягає на отриманні додаткових ракетних систем ATACMS, які мають радіус дії до 200 миль (понад 320 кілометрів), щоб завдавати ними ударів углиб території РФ.

Однак США відмовляються надсилати ці системи, стверджуючи, що Росія вже вивела літаки та інші важливі військові цілі за межі радіуса дії ATACMS, а також остерігаються ескалації з РФ.

Інший чиновник зазначив, що постачання зброї в Україну зазвичай займає тижні або навіть місяці, а вплив збільшення постачання зброї на військові запаси США, зокрема у ППО, викликає "велике занепокоєння". 

Тому Сполучені Штати розглядають такі варіанти, як викуп зброї в інших країн для передачі Україні, додає WSJ.

Читайте також: США негайно відправлять до України понад 500 ракет-перехоплювачів для Patriot і NASAMS, - WSJ

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) США (22685) Остін Ллойд (521) ATACMS (139)


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Топ коментарі
+24
А зеленского просили - не тырить
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ОН ОТКАЗАЛ
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09.11.2024 14:29
+24
DeepState: Ворог просунувся біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.

В підсумку, тільки за вчора , зрадник Зеля та москаль Сир здали ворогу - 41.6 км² території України.

І так кожний день.
Поки ці зрадники очолюють країну та ЗСУ, то втрата територій України буде продовжуватися кожний день.
Їх мета знищення України, по договорняку з пуцлом.
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09.11.2024 14:31
+23
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09.11.2024 14:45
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А зеленского просили - не тырить
Не влиять на суды
Не запрещать ТЕЛЕКАНАЛЫ
ОН ОТКАЗАЛ
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09.11.2024 14:29 Відповісти
цікаво, скільки українських грошей витрачає єрмачіна, на продажних журнашлюх?
єрмачіна, а що ти будеш робити, коли трамп накаже капітулювати?
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09.11.2024 14:29 Відповісти
DeepState: Ворог просунувся біля Максимівки, М'ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди.

В підсумку, тільки за вчора , зрадник Зеля та москаль Сир здали ворогу - 41.6 км² території України.

І так кожний день.
Поки ці зрадники очолюють країну та ЗСУ, то втрата територій України буде продовжуватися кожний день.
Їх мета знищення України, по договорняку з пуцлом.
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09.11.2024 14:31 Відповісти
А ти мабуть з окопів строчиш.
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09.11.2024 17:57 Відповісти
А ти в окопі "строчиш" бурятам
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09.11.2024 19:20 Відповісти
Вова, а ты помнишь 11.09.2016 -
Зеленский в Латвии выставил Украину "попрошайкой" и "актрисой фильма для взрослых"
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09.11.2024 14:33 Відповісти
Пріоритет в обмін на єрмака-татарова.
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09.11.2024 14:33 Відповісти
Та кому вони там потрібні.
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09.11.2024 14:40 Відповісти
Всюди Бубі відмовдяють...

Це змова порохоботів!!!
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09.11.2024 14:34 Відповісти
Америка ще коли просила прибрати д'єрмака!
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09.11.2024 14:34 Відповісти
И не отстранять Залужного!!!!
Все союзники просили
Вова показал ДУЛЮ
И мы сегодня ВОВИНУ дулю разгребаем
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09.11.2024 14:47 Відповісти
кто забыл, напомним:

Уважаемые друзья, любители, завистники и все, кого забыл или не знаю. Отвечу вам в той форме которую считаю верной и Справедливой. Шутка, которая вызвала бурное обсуждение не имеет двух , трёх смыслов. Суть проста этой репризы : достаточно брать кредиты за которые отвечать нашим детям , внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы - гордый народ, не попрошайки. Вот и все.

Мы - квартал! Мы -патриоты! А кто они? Вы нас знаете 20 лет! Не мало, правда? Мир вам, вашим детям, а злодеев скоро не будет, у них мало времени, очень, они это чувствуют, трясутся
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09.11.2024 14:37 Відповісти
Зрадойоба скрізь зрадили.
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09.11.2024 14:40 Відповісти
мыг би запропонував поміняти на асфальт, але Остін взагалі міг би це розцінити як прояв крайнього расизму. Тому з такою пропозиыэю треба почекати до нового мыныстра оборони.
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09.11.2024 14:39 Відповісти
Не весело коли посилають.
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09.11.2024 14:41 Відповісти
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09.11.2024 14:45 Відповісти
ще, до речі, Президент Байден, після того як попросив не нагнітати, приїхав у Київ і продав свою квартиру
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09.11.2024 15:11 Відповісти
Ага, це американці знищили нашу ракетну програму.
І що буде робии Україна, без підтримки так званих партнерів? Офшорами кацапів закидає?
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09.11.2024 14:48 Відповісти
Як білорусія? а може спочатку ракети?
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09.11.2024 15:07 Відповісти
Гадьониша розкусили. Остін радий допомогти Україні, але не через гадьониша

Вибори
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09.11.2024 14:45 Відповісти
Байдоністи-обамісти дозанепокоювалися до того,що самі себе просрали всередині країни. Сцикунів та нікчем не шанують.
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09.11.2024 14:48 Відповісти
Може, для отримання позитивного результату, варто було б професіоналам поспілкуватися?
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09.11.2024 14:51 Відповісти
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09.11.2024 15:15 Відповісти
А хто-хто на цій фотографії такий худенький серед вгодованих, мабуть якийсь попрошайка прийшов хліба просит
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09.11.2024 15:35 Відповісти
Так і є; пан Салліван власною персоною.
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09.11.2024 18:06 Відповісти
Оце ціла свиноферма зермача у спецовказ, пндц
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09.11.2024 15:39 Відповісти
Мівіна виявляється така жирнюча - так пре на вагу.
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09.11.2024 17:36 Відповісти
Одразу видно, що приїхали із зруйнованої країни просити допомогу.
Навіть розуму не хватає, не позувати з таким набитим рил... перед камерами, з нормальними полтиками,

Любий пересічний американський електорат, як гляне в пресі, на це фото, то одразу бачить, цій країні потрібно надати більше допомоги,

А ще як вспливе якесь весілля дітей антикорупційного органу із зірками як у західних міліонерів, або те що Україна на першому місці в Європі по закупівлі дорогих іномарок, то вони побіжать висловлювати свою підтримку надати нам ще грошей.
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09.11.2024 15:51 Відповісти
Тетраріум(місце для обістя зміїв)
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09.11.2024 16:08 Відповісти
Які худенькі і маленькі наші представники "зеленої" влади. Не те, що раніше були одні "бариги", а ці такі спортивні та стройненькі, кожен з них має не менше як по 50 виходів за лінію фронту. Немає ще біля них того, що повбивав всіх чеченців в Києві і орденоносця "Лисого".
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09.11.2024 20:43 Відповісти
Гадьониш вперто тримає в ОПі сина ГРУ-шника єрмака і антимайданівця татарова. Та ще купу кремлівських консерв.
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09.11.2024 14:52 Відповісти
Не здивуюся що незабаром побачимо як Остін і Трамп за одним столом із психопатом з кремля в дружній обстановці
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09.11.2024 15:07 Відповісти
Кредит довіри скінчився, балаболів ніде не *******. Час повертатися клоуну до цирку
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09.11.2024 15:08 Відповісти
Не до цирку, а на шибеницю. Цей мерзотник тільки "конає" під дурачка (клоуна). А наробив страшної і непоправної біди для України.
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09.11.2024 15:20 Відповісти
а це що було ?? і було вже давно ,й залишив "зе" рашистського фсбешного менеджера до сьогодні ,котрий тримай "зезедента" за яйця рояльні ,"оманськими пасатіжами" https://www.radiosvoboda.org/a/news-spartz-mzs-yermak/31936238.html
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09.11.2024 15:16 Відповісти
Ви напевно забули, що казала скумбрія? Їм запропонували проєкт, пригадали? Проєкт прийняли і мабуть оформили з зобовʼязаннями сторін, зобовʼязання треба виконувати перед роботодавцями, це напевно серйозні люди, від них не пропетляти.
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09.11.2024 15:45 Відповісти
Остін "нікаму нічєго нє должен, он должен толька сваїм радітєлям"
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09.11.2024 15:49 Відповісти
Да, уж! Проблемы Индейца, Шерифа не Ипут!
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09.11.2024 16:03 Відповісти
В які ще у Штатів можуть бути приорітети? Вже не ховаючись танцюють під дудку *****
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09.11.2024 16:38 Відповісти
Хай бере Боневтік Потужний свою стратегічну зброю, яку робив з 2019 і до 2022-го року - асфальт. Вже б давно і міг би замовити на наших заводах ракети "Нептун" і "Сапсан-Грім 2", але мабуть він їх глибоко закатав асфальтом, що дістати вже неможливо і своїх звичайно не зробив. Але нарід 73% має знати, що винні у всьому США, що не дають нам свої ракети.
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09.11.2024 16:44 Відповісти
Уявляю собі, як Рузвельт відмовляє Черчиллю, і каже : " Війну треба закінчувати, а гер гітлер нехай залишається там, де він і його війська зараз залишаються (під Москвою наприклад або в Парижі).
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09.11.2024 18:27 Відповісти
Що то за НАТО таке в яких нічого немає. Якби не Україна, Путя вже сидів би в Лондоні.
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09.11.2024 18:49 Відповісти
путя сидітеме там де і сидить, на чемодані,як і ти сидиш давнои на кадирівському прутні,вівця!
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09.11.2024 19:24 Відповісти
Іде виправдання бубочки!
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09.11.2024 19:25 Відповісти
никакой помощи только моральное поощрение и поддержка от США
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09.11.2024 19:28 Відповісти
просто покидьки
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10.11.2024 01:08 Відповісти
 
 