Зеленський просив Остіна, щоб Україна була пріоритетом для США в наданні ATACMS, той відмовив, - WSJ

Міністр оборони США Ллойд Остін відмовив президенту України Володимиру Зеленському у нещодавньому проханні зробити Україну пріоритетною перед іншими покупцями американських ракет ATACMS.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на двох американських посадовців і радника українського уряду.

За словами одного з чиновників, Остін сказав Зеленському, що розірвання давніх домовленостей з іншими покупцями ATACMS викликало б "багато запитань" і це "занадто багато, щоб просити".

"Пентагон також має обмежені запаси боєприпасів повітряного базування, які він може відправити для озброєння винищувачів F-16, за словами високопоставленого американського чиновника і колишнього співробітника Міністерства оборони, який брав участь в обговоренні", - пише видання.

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Україна наполягає на отриманні додаткових ракетних систем ATACMS, які мають радіус дії до 200 миль (понад 320 кілометрів), щоб завдавати ними ударів углиб території РФ.

Однак США відмовляються надсилати ці системи, стверджуючи, що Росія вже вивела літаки та інші важливі військові цілі за межі радіуса дії ATACMS, а також остерігаються ескалації з РФ.

Інший чиновник зазначив, що постачання зброї в Україну зазвичай займає тижні або навіть місяці, а вплив збільшення постачання зброї на військові запаси США, зокрема у ППО, викликає "велике занепокоєння".

Тому Сполучені Штати розглядають такі варіанти, як викуп зброї в інших країн для передачі Україні, додає WSJ.

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