Зеленський просив Остіна, щоб Україна була пріоритетом для США в наданні ATACMS, той відмовив, - WSJ
Міністр оборони США Ллойд Остін відмовив президенту України Володимиру Зеленському у нещодавньому проханні зробити Україну пріоритетною перед іншими покупцями американських ракет ATACMS.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на двох американських посадовців і радника українського уряду.
За словами одного з чиновників, Остін сказав Зеленському, що розірвання давніх домовленостей з іншими покупцями ATACMS викликало б "багато запитань" і це "занадто багато, щоб просити".
"Пентагон також має обмежені запаси боєприпасів повітряного базування, які він може відправити для озброєння винищувачів F-16, за словами високопоставленого американського чиновника і колишнього співробітника Міністерства оборони, який брав участь в обговоренні", - пише видання.
Україна наполягає на отриманні додаткових ракетних систем ATACMS, які мають радіус дії до 200 миль (понад 320 кілометрів), щоб завдавати ними ударів углиб території РФ.
Однак США відмовляються надсилати ці системи, стверджуючи, що Росія вже вивела літаки та інші важливі військові цілі за межі радіуса дії ATACMS, а також остерігаються ескалації з РФ.
Інший чиновник зазначив, що постачання зброї в Україну зазвичай займає тижні або навіть місяці, а вплив збільшення постачання зброї на військові запаси США, зокрема у ППО, викликає "велике занепокоєння".
Тому Сполучені Штати розглядають такі варіанти, як викуп зброї в інших країн для передачі Україні, додає WSJ.
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єрмачіна, а що ти будеш робити, коли трамп накаже капітулювати?
В підсумку, тільки за вчора , зрадник Зеля та москаль Сир здали ворогу - 41.6 км² території України.
І так кожний день.
Поки ці зрадники очолюють країну та ЗСУ, то втрата територій України буде продовжуватися кожний день.
Їх мета знищення України, по договорняку з пуцлом.
Зеленский в Латвии выставил Украину "попрошайкой" и "актрисой фильма для взрослых"
Це змова порохоботів!!!
Все союзники просили
Вова показал ДУЛЮ
И мы сегодня ВОВИНУ дулю разгребаем
Уважаемые друзья, любители, завистники и все, кого забыл или не знаю. Отвечу вам в той форме которую считаю верной и Справедливой. Шутка, которая вызвала бурное обсуждение не имеет двух , трёх смыслов. Суть проста этой репризы : достаточно брать кредиты за которые отвечать нашим детям , внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы - гордый народ, не попрошайки. Вот и все.
Мы - квартал! Мы -патриоты! А кто они? Вы нас знаете 20 лет! Не мало, правда? Мир вам, вашим детям, а злодеев скоро не будет, у них мало времени, очень, они это чувствуют, трясутся
І що буде робии Україна, без підтримки
так званихпартнерів? Офшорами кацапів закидає?
Вибори
Навіть розуму не хватає, не позувати з таким набитим рил... перед камерами, з нормальними полтиками,
Любий пересічний американський електорат, як гляне в пресі, на це фото, то одразу бачить, цій країні потрібно надати більше допомоги,
А ще як вспливе якесь весілля дітей антикорупційного органу із зірками як у західних міліонерів, або те що Україна на першому місці в Європі по закупівлі дорогих іномарок, то вони побіжать висловлювати свою підтримку надати нам ще грошей.