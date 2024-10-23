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Остін пояснив, чому США не дозволяють бити по РФ ATACMS: Росія вже відвела літаки

Чому США не дозволяють бити по РФ ATACMS

Глава Пентагону Ллойд Остін пояснив, чому США не надають дозволу на удари ракетами ATACMS по військових цілях на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Журналістка запитала Остіна, чи не є просто продовженням війни відмова США надати Україні дозвіл на удари ATACMS по території Росії.

Глава Пентагону сказав, що Росія вже перевела літаки, які вона використовує для плануючих бомб, за межі радіусу дії ATACMS на 300 кілометрів від українського кордону.

"Я думаю, що у них є здатність продовжувати завдавати удари на великій відстані, і вони це зроблять. Україна має багато можливостей, які ми надали в плані безпілотників", - додав міністр.

Дивіться: Нічний пуск чотирьох балістичних ракет ATACMS по позиціях російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

США (23417) Остін Ллойд (521) ATACMS (140)


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Топ коментарі
+37
Хто не хоче - шукає причину. Хто хоче - знаходить можливість!

Слава ЗСУ!
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23.10.2024 12:41 Відповісти
+34
Дякуємо Остін за інформативність та рішучу потужну підтримку в цьому
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23.10.2024 12:40 Відповісти
+27
А окрім літаків немає більше по чому ібашити?
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23.10.2024 12:46 Відповісти
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То Остін товсто намікає, шоб ми робили свої далекобійні ракети. І він тисячу раз правий
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23.10.2024 17:27 Відповісти
Офігенно робити свої далекобійні ракети, коли по тобі по сотні дронів за ніч летить і рандомно кидають надзвукові балістичні ракети.
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23.10.2024 22:07 Відповісти
Тоді, канєшно. Краще нічого не робити і сидіти на дупі ровно. А! Краще клянчити у партнерів дозволи і ті ж самі ракети. а потім казати, шо Байден такий-сякий і нічого нам не дозволяє. Дуже напоминає русню тіки у них Байден у під'їздах сре, а нам ось, поганець такий, нічого не дозволя і в НАТО не бере
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24.10.2024 00:01 Відповісти
Сцыкунва!
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23.10.2024 17:29 Відповісти
Он тебе ни чего не должен.
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23.10.2024 21:11 Відповісти
Тю! А я думаю хто ж це на Харків кожен день КАБи кидає??? А то ж виявляється прибульці з Марсу, рашисти ж літаки відвели… Байден, ти шо ідіот
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23.10.2024 18:25 Відповісти
Остін чи Ослін? Вони справді такі, як один гуморист про них казав, чи прикидуються? Те, що він каже це як про раків, котрі вчора були великі і по п'ять, а сьогодні малі і по три. Але це не смішно.
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23.10.2024 18:41 Відповісти
Одні галімі відмазки від "партнерів". Ні по нато ні по Атакмс...но вы держитесь. Все ж таки в України немає другого вибору як розробка ЯЗ бо по іншому це кінець України як держави і Українців як етнос.
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23.10.2024 20:09 Відповісти
Ну звісно, дочекалися поки кацапи відведуть літаки щоб потім сказати, що ви їх все одно не дістанете... Потужна допомога! Та на тійвідстані є ще багато чого лупити... Та все одно не дають, дрищі!
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23.10.2024 20:54 Відповісти
Нікуди вони їх не відвели. По Сумах, Харкову, Запоріжжю, Дніпру, Кривому Рогу чи не щодня прилітають КАБи. На 300 км вони ще планувати не навчились, значить, як мінімум, підлітають до кордонів достатньо близько і достатньо швидко.
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23.10.2024 22:10 Відповісти
Хорошо, я понял как это работает. Значит просим ракеты на 500км - россияне отводят авиацию на 500км. Просим на тыщу - россияне ругаются матом, но отводят на тыщу. Главное не давать нам эти ракеты! )
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23.10.2024 21:11 Відповісти
Next Goal: Томагавки, Томагавки, Томагавки!
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24.10.2024 01:33 Відповісти
Так давайте бити атакамсами по складах та центрах на окупованій території!
Все одно по рашці не дають бити.
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23.10.2024 22:56 Відповісти
він що, глумиться з нас?
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24.10.2024 00:01 Відповісти
Вочевидь же ж
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24.10.2024 01:35 Відповісти
Остін пояснив, чому США не дозволяють бити по РФ ATACMS: Росія вже відвела літаки

- так ви ж, лицемірно-сцикливі америкоїдні підари, не дозволяли бити Атакамсами, поки літаки рашистів були в межах досяжності цієї зброї. Крім того, це ж ви злили кацапам інформацію про наміри України, коли ми подавали запити на дозвіл нанести удари.
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24.10.2024 00:20 Відповісти
а крім авіації нема куди стріляти?
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24.10.2024 05:16 Відповісти
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