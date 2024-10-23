Остін пояснив, чому США не дозволяють бити по РФ ATACMS: Росія вже відвела літаки

Глава Пентагону Ллойд Остін пояснив, чому США не надають дозволу на удари ракетами ATACMS по військових цілях на території РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Журналістка запитала Остіна, чи не є просто продовженням війни відмова США надати Україні дозвіл на удари ATACMS по території Росії.

Глава Пентагону сказав, що Росія вже перевела літаки, які вона використовує для плануючих бомб, за межі радіусу дії ATACMS на 300 кілометрів від українського кордону.

"Я думаю, що у них є здатність продовжувати завдавати удари на великій відстані, і вони це зроблять. Україна має багато можливостей, які ми надали в плані безпілотників", - додав міністр.

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