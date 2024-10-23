Остін пояснив, чому США не дозволяють бити по РФ ATACMS: Росія вже відвела літаки
Глава Пентагону Ллойд Остін пояснив, чому США не надають дозволу на удари ракетами ATACMS по військових цілях на території РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Fox News.
Журналістка запитала Остіна, чи не є просто продовженням війни відмова США надати Україні дозвіл на удари ATACMS по території Росії.
Глава Пентагону сказав, що Росія вже перевела літаки, які вона використовує для плануючих бомб, за межі радіусу дії ATACMS на 300 кілометрів від українського кордону.
"Я думаю, що у них є здатність продовжувати завдавати удари на великій відстані, і вони це зроблять. Україна має багато можливостей, які ми надали в плані безпілотників", - додав міністр.
Топ коментарі
+37 Огусто
показати весь коментар23.10.2024 12:41 Відповісти Посилання
+34 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар23.10.2024 12:40 Відповісти Посилання
+27 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар23.10.2024 12:46 Відповісти Посилання
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Все одно по рашці не дають бити.
- так ви ж, лицемірно-сцикливі америкоїдні підари, не дозволяли бити Атакамсами, поки літаки рашистів були в межах досяжності цієї зброї. Крім того, це ж ви злили кацапам інформацію про наміри України, коли ми подавали запити на дозвіл нанести удари.