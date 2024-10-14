Нічний пуск чотирьох балістичних ракет ATACMS по позиціях російських окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані нічні пуски американських ракет ATACMS українськими артилеристами по позиціях російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно пуск чотирьох балістичних ракет.

"Вогняні кадри нічних пусків чотирьох балістичних ракет ATACMS по російських окупантах від воїнів артилерійського дивізіону "Тіваз", - зазначається у коментарі до відео.

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