Нічний пуск чотирьох балістичних ракет ATACMS по позиціях російських окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані нічні пуски американських ракет ATACMS українськими артилеристами по позиціях російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно пуск чотирьох балістичних ракет.
"Вогняні кадри нічних пусків чотирьох балістичних ракет ATACMS по російських окупантах від воїнів артилерійського дивізіону "Тіваз", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+19 Яр Холодний
показати весь коментар14.10.2024 10:11 Посилання
+11 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар14.10.2024 09:48 Посилання
+11 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар14.10.2024 09:55 Посилання
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коли до вас дійде що виходи арти підари фіксують похвилино. А тут ще і пітвердження що зброєю союзників жахнули. і відеофіксація. *******, *******. но це потрібно всім знати, від слова зовсім
Джерело:
На своїй території можна, союзники не заперечують.
Летіть голуби, несить "мир" срусні.
а, зе!лідор просирає українськи гроші, мандруючі по світу. затошнив, вже всіх, своєю маячнею про справедливі гарантії.
Ракети дають не йому - ракети дають Україні...
До речи, за яку артистичну діяльність ви згадали? Воно шо, артист чи воно колись було артистом?
А нагадайте нам, у якому році та який театральний, або кіношний, вуз воно закінчело.
Де? Коли?
Театральний не закінчило, але у Президенти вилізло. Можна і далі
І цьому простроченому ***********, ще не вилезло но обовязково повилазить за все їм скоєнє.
Ще раз. Воно театрального нічого не закінчувало. Але в цій країні був відомим шоуменом, режисером, актором і коміком. Подобається тобі, не подобається - це твої проблеми.
І він через вибори зайняв посаду Президента у 2019 р. Ти хоч свою ж... на британський прапор порви, цього вже не зміниш. Ця людина ввійшла в історію.
Так воно ж ще і ПРОСТРОЧЕНЄ!
Напрацювала, ....... неголена.
Дуже сумнівний висновок, враховуючи як працює світова дмпломатія.
Це не мені треба доводити зворотнє, а вам бути чесним та об'єктивним, навіть коли мова про ваш подразнювач
Ну, от тобі мої аргументи: З самого початку "Блазень" піарився на-чому завгодно... Навіть якщо та чи інша подія чи створене було повв"язане не з ним... Навіть на досягненнях ненависного йому Порошенка... Однак, коли взимку 2022 року, в Україну почали прилітать літаки з Великобританії та США зі зброєю - "наче щось "пороблено"... Ні разу він не зустрічав ці "борти"... Тобто демонстрував світу: "Я тут "не при ділах"! Україні цю зброю нав"язують... А я це не схвалюю - бо це суперечить моєму сприйняттю цих подій...". Пропозицію Байдена купить артилерійські комплекси він проігнорував... А його заява про те, що його більше цікавить будівництво доріг - а не зміцнення армії? А зупинення розвитку ВПК та позбавлення його фінансування? Ну а після початку війни - обезголовлення результативного головного командування ЗСУ чого варте? Адже з приходом Сирського у нас на фронті - суцільні "пройоби"!
Тобі досить моєї аргументації? Чи ще додать?
Дипломатія робиться тихо, кулуарно, фаховими спеціалістами. Лише у фіналі лідери можуть зустрітися та потиснути руки на камери.
нарешті, я побачив виборця зе!лідора.
і, де? не цензорі!
Слава ЗСУ!