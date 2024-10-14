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Нічний пуск чотирьох балістичних ракет ATACMS по позиціях російських окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані нічні пуски американських ракет ATACMS українськими артилеристами по позиціях російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно пуск чотирьох балістичних ракет.

"Вогняні кадри нічних пусків чотирьох балістичних ракет ATACMS по російських окупантах від воїнів артилерійського дивізіону "Тіваз", - зазначається у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російську РЛС "Небо-М" уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17749) ракети (4057) знищення (7488) ATACMS (140) балістичні ракети (441)


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Топ коментарі
+19
Сміяться у якому місці? Якби й не "мандрував" - ракети-б все одно давали... Більше того - Європа-б не бачила, якого придурка "косноязичного" українці вибрали собі президентом...
Ракети дають не йому - ракети дають Україні...
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14.10.2024 10:11
+11
Видовищно! Та ще більше хочеться бачити їх прильоти та розірваних орків...
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14.10.2024 09:48
+11
отакої...
а, зе!лідор просирає українськи гроші, мандруючі по світу. затошнив, вже всіх, своєю маячнею про справедливі гарантії.
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14.10.2024 09:55
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Куди поцілили ?
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14.10.2024 09:48 Відповісти
І скільки заглушив російський реб?
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14.10.2024 10:55 Відповісти
Де РЕБ, а де балістична ракета?!
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14.10.2024 15:45 Відповісти
Росіяни навчилися глушити систему наведення Атакамсів. Це вже давно не новина
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14.10.2024 17:18 Відповісти
Видовищно! Та ще більше хочеться бачити їх прильоти та розірваних орків...
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14.10.2024 09:48 Відповісти
і нахера ось ці понти викладувати?
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14.10.2024 09:49 Відповісти
ты смысл слова "понты" знаешь?
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14.10.2024 10:10 Відповісти
смисл в тому, що немає потреби публікувати такі відосики, це я тобі кажу як кадр. військовий!
коли до вас дійде що виходи арти підари фіксують похвилино. А тут ще і пітвердження що зброєю союзників жахнули. і відеофіксація. *******, *******. но це потрібно всім знати, від слова зовсім
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14.10.2024 10:58 Відповісти
Нічний пуск чотирьох балістичних ракет ATACMS по позиціях російських окупантів.
Джерело:

На своїй території можна, союзники не заперечують.
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14.10.2024 13:30 Відповісти
Наші голуби миру.
Летіть голуби, несить "мир" срусні.
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14.10.2024 09:50 Відповісти
отакої...
а, зе!лідор просирає українськи гроші, мандруючі по світу. затошнив, вже всіх, своєю маячнею про справедливі гарантії.
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14.10.2024 09:55 Відповісти
Сміяться у якому місці? Якби й не "мандрував" - ракети-б все одно давали... Більше того - Європа-б не бачила, якого придурка "косноязичного" українці вибрали собі президентом...
Ракети дають не йому - ракети дають Україні...
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14.10.2024 10:11 Відповісти
нравится, ненравится - на западе его воспринимают как представителя Украины.
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14.10.2024 10:42 Відповісти
.......................................
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14.10.2024 10:47 Відповісти
Оце обличчя України?
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14.10.2024 11:45 Відповісти
Так це обличчя чи ні?
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14.10.2024 13:36 Відповісти
маніпуляція, любого можна підловити
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14.10.2024 13:26 Відповісти

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14.10.2024 13:49 Відповісти
ще назбирайте з артистичної діяльності
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14.10.2024 17:17 Відповісти
А навішо як шо воно таки морди за президенство колотить?
До речи, за яку артистичну діяльність ви згадали? Воно шо, артист чи воно колись було артистом?
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14.10.2024 17:45 Відповісти
Так. До 2019 р. був відомий у країні шоумен, актор, продюсер і режисер.
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14.10.2024 18:48 Відповісти
Дааа, навіть так!
А нагадайте нам, у якому році та який театральний, або кіношний, вуз воно закінчело.
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14.10.2024 19:53 Відповісти
Ха ! Он, у Голівуді, купа акторів-мільйонерів зі шкільною освітою. А тут о-го-го !!
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14.10.2024 20:57 Відповісти
А я питав про Голівуд?
Де? Коли?
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14.10.2024 21:05 Відповісти
Ще раз запитую - у якому році та який театральний, або кіношний, вуз воно, закінчело?
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14.10.2024 21:16 Відповісти
Голівуд це для розширення світогляду.

Театральний не закінчило, але у Президенти вилізло. Можна і далі
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14.10.2024 22:49 Відповісти
Детинка жОПи, пояснюю тобі, як тролю-сраколизу, шо артист це той хто навчався у театральному або цірковому вище і має відповідний диплом, решта це блазні та стендапери сільського клюбу.
І цьому простроченому ***********, ще не вилезло но обовязково повилазить за все їм скоєнє.
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15.10.2024 06:13 Відповісти
А шо стосуєтся Холівуду, то для розширення твого, дуже вузького світоогляду, інформую иебк, шо ВСІ хто там навчались у кіноакадемії Холівуду. Хтост ранійше, хтось пізнійше но ВСІ навчалист
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15.10.2024 06:41 Відповісти
І нащо я про той Голівуд згадав ??

Ще раз. Воно театрального нічого не закінчувало. Але в цій країні був відомим шоуменом, режисером, актором і коміком. Подобається тобі, не подобається - це твої проблеми.

І він через вибори зайняв посаду Президента у 2019 р. Ти хоч свою ж... на британський прапор порви, цього вже не зміниш. Ця людина ввійшла в історію.
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15.10.2024 20:04 Відповісти
Або де та коли вона навчалось гс режисера.
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14.10.2024 19:54 Відповісти
Результат ми бачимо. Людина вибралась на посаду Президента країни. Вже 5,5 роки працює.
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14.10.2024 20:54 Відповісти
Працює!? Оно працює?!
Так воно ж ще і ПРОСТРОЧЕНЄ!
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14.10.2024 21:07 Відповісти
І дійсно, результат його працв ми бачимо.
Напрацювала, ....... неголена.
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14.10.2024 21:08 Відповісти
смішно
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14.10.2024 12:22 Відповісти
впевнений?
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14.10.2024 11:58 Відповісти
Доведи зворотнє... Вся його діяльність перед початком повномастабної агресії та після її початку підтверджує саме мій варіант...
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14.10.2024 12:01 Відповісти
це ні про що. Ви пишете що якщо б не мандрував, ракети все б одно давали.
Дуже сумнівний висновок, враховуючи як працює світова дмпломатія.
Це не мені треба доводити зворотнє, а вам бути чесним та об'єктивним, навіть коли мова про ваш подразнювач
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14.10.2024 12:36 Відповісти
Ви діпломований діпломат з досвідом?
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14.10.2024 12:49 Відповісти
Та ти що?!!!
Ну, от тобі мої аргументи: З самого початку "Блазень" піарився на-чому завгодно... Навіть якщо та чи інша подія чи створене було повв"язане не з ним... Навіть на досягненнях ненависного йому Порошенка... Однак, коли взимку 2022 року, в Україну почали прилітать літаки з Великобританії та США зі зброєю - "наче щось "пороблено"... Ні разу він не зустрічав ці "борти"... Тобто демонстрував світу: "Я тут "не при ділах"! Україні цю зброю нав"язують... А я це не схвалюю - бо це суперечить моєму сприйняттю цих подій...". Пропозицію Байдена купить артилерійські комплекси він проігнорував... А його заява про те, що його більше цікавить будівництво доріг - а не зміцнення армії? А зупинення розвитку ВПК та позбавлення його фінансування? Ну а після початку війни - обезголовлення результативного головного командування ЗСУ чого варте? Адже з приходом Сирського у нас на фронті - суцільні "пройоби"!
Тобі досить моєї аргументації? Чи ще додать?
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14.10.2024 12:55 Відповісти
А ти навали свого "гівна"... Бо ти у тебе вся "аргументація" зводиться лише до беззмістовного заперечення мною сказаного...
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14.10.2024 13:12 Відповісти
немає дипломатії і візитів - немає ракет. Що тут ще додати. Американці в 2СВ навіть для себе збирали ярмарками, благодійними вечерями та поїздками по штатах
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14.10.2024 13:14 Відповісти
Де ти бачиш у діях "Блазня" "дипломатію"? Вести дипломатичні переговори" і "молоть дурниці з трибуни, з набундюченим виглядом" - це різні речі... Це друге "дипломатії" аж ніяк не стосується...
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14.10.2024 13:19 Відповісти
"навіть для себе збирали ярмарками, благодійними вечерями та поїздками по штатах" - ярмарки, вечері, гра (без рук) на роялі, поїздки - це не дипломатія, це - гастролі Шапіто.
Дипломатія робиться тихо, кулуарно, фаховими спеціалістами. Лише у фіналі лідери можуть зустрітися та потиснути руки на камери.
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14.10.2024 14:39 Відповісти
это тебе на марафоне сказали? Европа в первую очередь себя от варваров спасает, а потом уже о словах твоего кумира зеленского думает!
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14.10.2024 10:12 Відповісти
агов! підписники! всі сюди!
нарешті, я побачив виборця зе!лідора.
і, де? не цензорі!
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14.10.2024 10:14 Відповісти
Ні їх було-б ще більше .
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14.10.2024 10:49 Відповісти
Ну то рвони ти на свої гроші та спробуй вибити з них хоч гранату! Тобі тільки по касці дадуть, якої в тебе нема!
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14.10.2024 13:10 Відповісти
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14.10.2024 10:14 Відповісти
І денні б дивився і вранішні... Вечірні теж переглядав би...
Слава ЗСУ!
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14.10.2024 10:36 Відповісти
Дивлюсь на це і уявляю, якби ж то був Грім!
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14.10.2024 18:22 Відповісти
 
 