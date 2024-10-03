Російську РЛС "Небо-М" уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано балістичними ракетами ATACMS.

"Її знищення суттєво знижує здатність армії рф виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що знищення "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

Також дивіться: Знищення ворожої РЛС "Зоопарк-1М" на Східному напрямку. ВIДЕО із безпілотника