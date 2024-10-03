УКР
15 957 27

Російську РЛС "Небо-М" уражено ракетами ATACMS. У РФ залишилося таких лише 10, - Генштаб ЗСУ

ATACMS знищили російську РЛС

Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано балістичними ракетами ATACMS.

"Її знищення суттєво знижує здатність армії рф виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що знищення "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG.

Автор: 

РЛС (68) знищення (7992) ATACMS (140)
Топ коментарі
+16
ого, це круто
показати весь коментар
03.10.2024 10:05 Відповісти
+9
Тепер кримський міст!
показати весь коментар
03.10.2024 10:08 Відповісти
+5
Не рлс у стелс-режимі, а може виявляти стелс-цілі.
Вона працює в трьох діапазонах частот і не є пасивною.
показати весь коментар
03.10.2024 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ого, це круто
показати весь коментар
03.10.2024 10:05 Відповісти
У лаптєй є такі круті гаджети - цілі радіокомплекси на машинах. Цікаво, а скільки у нас подібних є? Більше чи менше, ніж у дурних кацапів ?
показати весь коментар
03.10.2024 16:31 Відповісти
Тепер кримський міст!
показати весь коментар
03.10.2024 10:08 Відповісти
Кремль !!! З втратою моста вони вже
показати весь коментар
03.10.2024 10:54 Відповісти
А було скільки? 11?
показати весь коментар
03.10.2024 10:11 Відповісти
Це добре! - а шо помішає підтягнути один з десяти?
показати весь коментар
03.10.2024 10:12 Відповісти
55Ж6М «Небо-М» або РЛМ-МЕhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-1 [1] - багатофункціональний мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах, що входить до сімейства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE_(%D0%A0%D0%9B%D0%A1) РЛС «Небо» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-2 [2] .

Складhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-12 [12] [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C&action=edit&section=2 ред. код ]

РЛМ-М або 55Ж6УМЕ (експортна версія РЛМ-МЕ) - модуль радіолокації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96 метрового діапазону ; модифікація РЛС «Небо-СВУ» та модернізований варіант «Небо-УМ» - це 3-D радіолокаційна станція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96 УКХ та УВЧhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-13 [13] і основний компонент системи «Небо-М». Він має радіус дії 600 км і може стежити за об'єктами, які летять зі швидкістю до 8000 км/год.
РЛМ-Д або 55Ж6МЕ (експортна версія РЛМ-ДЕ) - модуль радіолокації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96 дециметрового діапазону з активною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0 ФАР ; модифікація РЛС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D0%95 «Противник-ГЕ» . Може супроводжувати цілі на відстані до 600 км і летіти зі швидкістю до 18 000 км/годhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-auto-5 [5] .
РЛМ-С або в експортній версії RLM-SE - радіолокаційний модуль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96 сантиметрового діапазону ; модифікація РЛС https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=64%D0%9B6&action=edit&redlink=1 64Л6 «Гамма-С1». Це система X-діапазону з активною ФАР для ведення повітряного спостереження на шасі БАЗ-6909-015https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-14 [14] .
КУ РЛК - це командний пункт, які об'єднують всю інформацію від різних типів РЛС в єдине радіолокаційне зображення. Створений на базі шасі БАЗ-6909-015.

І що саме знищили, усі 3 станції та командний пункт?
показати весь коментар
03.10.2024 10:29 Відповісти
З чого це ви вирішили, що там позиція мала саме такий склад техніки? З дальністю 600 км є проблемка. Що би ефективно супроводжувати цілі на такій дальністі треба понизити швидкість обертання до 3 обертів за хвилину. Як правило ціль на 600 км - це балістика. Для балістики час оновлення інформації 20с -дуже довгий.
показати весь коментар
03.10.2024 10:49 Відповісти
До чого тут швидкість обертання? Там, як я розумію, ФАР стоїть. "Небо-M" - це комплекс. 3 модуля - метровий, дециметровий та сантиметровий. Кожен на своєму шасі. Ще окремо командний пункт. Незрозуміло що саме знищено. Може там взагалі один модуль був та КП.
показати весь коментар
03.10.2024 11:14 Відповісти
Швидше за все знищено РЛС. Швидкість обертання для стійкого супроводження цілей на великих дальностях. А великих дальності частота генератору запуску повинна бути понижена. Що би зберігти прийнятну кількість отриманних відзеркалені від цілі знижують швидкіст обертання. Фар на данній РЛС забезпечує сканування лише в вертикальній площині. Може зараз там щось нове використано, але раніше було так.
показати весь коментар
03.10.2024 11:51 Відповісти
Три РЛС входять в комплекс "Небо-М". А ФАР забезпечує двовимірне сканування. в секторному режимі. Але є й режим кругового огляду з механічним обертанням антен.
Ось переклад с кацапського сайту - "Кожен радіолокаційний модуль є багатофункціональною РЛС на базі активної твердотільної фазованої антенної решітки з двовимірним скануванням і може працювати як в режимі кругового огляду з механічним обертанням антени, так і в режимі секторного огляду".
Питання було, чи усі три РЛС знищили? Якщо усі - тоді чому не написали - знищено комплекс?
показати весь коментар
03.10.2024 17:48 Відповісти
Ніяких секторних режимів там нема. Там реалізована лише одна функція- сканування по углу місця. На більше, битової китайської електроніки не вистачило. Обзор простору там виконуєтся механічним обертанням полотна антени навколо мачти.
показати весь коментар
03.10.2024 18:02 Відповісти
https://oborona.ru/product/izmailov-roman/radiolokacionnyj-kompleks-55zh6m-nebo-m-reshaet-zadachi-ne-tolko-pvo-no-i-nestrategicheskoj-pro-41337.shtml Радиолокационный комплекс 55Ж6М «Небо-М»
показати весь коментар
03.10.2024 18:14 Відповісти
У цих рекламних проспектах пишуть виняткову бредятину. Вона зовсім відірвана від реальності.
показати весь коментар
03.10.2024 18:20 Відповісти
Не рлс у стелс-режимі, а може виявляти стелс-цілі.
Вона працює в трьох діапазонах частот і не є пасивною.
показати весь коментар
03.10.2024 10:29 Відповісти
Я взагалі уперше чую про работу РЛС у стелс-режимі, якась дурня. Існують станції пасивної радіотехнічної розвідки (СПРР) типу "Кольчуги", але це зовсім інша техніка.
показати весь коментар
03.10.2024 11:32 Відповісти
Тобто, знищено радіолокаційний модуль метрового диапазону.
Повноцінний комплекс виявлення складається ще з двох модулів та кабіни управління.
показати весь коментар
03.10.2024 10:35 Відповісти
Знаєш краще за ГШ , розумник ?
показати весь коментар
03.10.2024 10:52 Відповісти
Вмію читати. А ви?
показати весь коментар
03.10.2024 10:58 Відповісти
По буквах, чи по складах
показати весь коментар
03.10.2024 11:45 Відповісти
Деякі коментарі доводиться читати "по діагоналі"
показати весь коментар
03.10.2024 11:58 Відповісти
Невказадо де саме вразили.
показати весь коментар
03.10.2024 11:04 Відповісти
Гарна новинки , яка крок наближає нас до Перемоги.
показати весь коментар
03.10.2024 11:42 Відповісти
казки де знищення інфраструктури кацапії планомірно як вони
показати весь коментар
03.10.2024 12:30 Відповісти
якщо в кацапів закінчаться ракети, снаряди, міни, гранати та кулі, то через кордон вони будуть кидати каміння та дручки.
показати весь коментар
03.10.2024 14:57 Відповісти
А потім з'ясується що напідході ще 100шт таких, це як нам казали ракет в них на 2-3 неділі вистачить, або техніки вже замало в них, а вони на рейки війни встали і роблять їх аж гай шумить, а ми і далі просимо і вже союзники неохоче дають бо треба мати свое, чому ми досі не стали на рейки.
показати весь коментар
04.10.2024 09:14 Відповісти
 
 