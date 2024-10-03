РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Война
15 957 27

Российская РЛС "Небо-М" поражена ракетами ATACMS. В РФ осталось таких только 10, - Генштаб ВСУ

ATACMS знищили російську РЛС

Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен баллистическими ракетами ATACMS.

"Ее уничтожение существенно снижает способность армии рф выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели. РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается в более 100 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что уничтожение "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение вражеской РЛС "Зоопарк-1М" на Восточном направлении. ВИДЕО

Автор: 

РЛС (86) уничтожение (7674) ATACMS (139)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
ого, це круто
показать весь комментарий
03.10.2024 10:05 Ответить
+9
Тепер кримський міст!
показать весь комментарий
03.10.2024 10:08 Ответить
+5
Не рлс у стелс-режимі, а може виявляти стелс-цілі.
Вона працює в трьох діапазонах частот і не є пасивною.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ого, це круто
показать весь комментарий
03.10.2024 10:05 Ответить
У лаптєй є такі круті гаджети - цілі радіокомплекси на машинах. Цікаво, а скільки у нас подібних є? Більше чи менше, ніж у дурних кацапів ?
показать весь комментарий
03.10.2024 16:31 Ответить
Тепер кримський міст!
показать весь комментарий
03.10.2024 10:08 Ответить
Кремль !!! З втратою моста вони вже
показать весь комментарий
03.10.2024 10:54 Ответить
А було скільки? 11?
показать весь комментарий
03.10.2024 10:11 Ответить
Це добре! - а шо помішає підтягнути один з десяти?
показать весь комментарий
03.10.2024 10:12 Ответить
55Ж6М «Небо-М» або РЛМ-МЕhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-1 [1] - багатофункціональний мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах, що входить до сімейства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE_(%D0%A0%D0%9B%D0%A1) РЛС «Небо» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-2 [2] .

Складhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-12 [12] [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C&action=edit&section=2 ред. код ]

РЛМ-М або 55Ж6УМЕ (експортна версія РЛМ-МЕ) - модуль радіолокації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96 метрового діапазону ; модифікація РЛС «Небо-СВУ» та модернізований варіант «Небо-УМ» - це 3-D радіолокаційна станція https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96 УКХ та УВЧhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-13 [13] і основний компонент системи «Небо-М». Він має радіус дії 600 км і може стежити за об'єктами, які летять зі швидкістю до 8000 км/год.
РЛМ-Д або 55Ж6МЕ (експортна версія РЛМ-ДЕ) - модуль радіолокації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96 дециметрового діапазону з активною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B0 ФАР ; модифікація РЛС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%93%D0%95 «Противник-ГЕ» . Може супроводжувати цілі на відстані до 600 км і летіти зі швидкістю до 18 000 км/годhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-auto-5 [5] .
РЛМ-С або в експортній версії RLM-SE - радіолокаційний модуль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96 сантиметрового діапазону ; модифікація РЛС https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=64%D0%9B6&action=edit&redlink=1 64Л6 «Гамма-С1». Це система X-діапазону з активною ФАР для ведення повітряного спостереження на шасі БАЗ-6909-015https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%9C#cite_note-14 [14] .
КУ РЛК - це командний пункт, які об'єднують всю інформацію від різних типів РЛС в єдине радіолокаційне зображення. Створений на базі шасі БАЗ-6909-015.

І що саме знищили, усі 3 станції та командний пункт?
показать весь комментарий
03.10.2024 10:29 Ответить
З чого це ви вирішили, що там позиція мала саме такий склад техніки? З дальністю 600 км є проблемка. Що би ефективно супроводжувати цілі на такій дальністі треба понизити швидкість обертання до 3 обертів за хвилину. Як правило ціль на 600 км - це балістика. Для балістики час оновлення інформації 20с -дуже довгий.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:49 Ответить
До чого тут швидкість обертання? Там, як я розумію, ФАР стоїть. "Небо-M" - це комплекс. 3 модуля - метровий, дециметровий та сантиметровий. Кожен на своєму шасі. Ще окремо командний пункт. Незрозуміло що саме знищено. Може там взагалі один модуль був та КП.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:14 Ответить
Швидше за все знищено РЛС. Швидкість обертання для стійкого супроводження цілей на великих дальностях. А великих дальності частота генератору запуску повинна бути понижена. Що би зберігти прийнятну кількість отриманних відзеркалені від цілі знижують швидкіст обертання. Фар на данній РЛС забезпечує сканування лише в вертикальній площині. Може зараз там щось нове використано, але раніше було так.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:51 Ответить
Три РЛС входять в комплекс "Небо-М". А ФАР забезпечує двовимірне сканування. в секторному режимі. Але є й режим кругового огляду з механічним обертанням антен.
Ось переклад с кацапського сайту - "Кожен радіолокаційний модуль є багатофункціональною РЛС на базі активної твердотільної фазованої антенної решітки з двовимірним скануванням і може працювати як в режимі кругового огляду з механічним обертанням антени, так і в режимі секторного огляду".
Питання було, чи усі три РЛС знищили? Якщо усі - тоді чому не написали - знищено комплекс?
показать весь комментарий
03.10.2024 17:48 Ответить
Ніяких секторних режимів там нема. Там реалізована лише одна функція- сканування по углу місця. На більше, битової китайської електроніки не вистачило. Обзор простору там виконуєтся механічним обертанням полотна антени навколо мачти.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:02 Ответить
https://oborona.ru/product/izmailov-roman/radiolokacionnyj-kompleks-55zh6m-nebo-m-reshaet-zadachi-ne-tolko-pvo-no-i-nestrategicheskoj-pro-41337.shtml Радиолокационный комплекс 55Ж6М «Небо-М»
показать весь комментарий
03.10.2024 18:14 Ответить
У цих рекламних проспектах пишуть виняткову бредятину. Вона зовсім відірвана від реальності.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:20 Ответить
Не рлс у стелс-режимі, а може виявляти стелс-цілі.
Вона працює в трьох діапазонах частот і не є пасивною.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:29 Ответить
Я взагалі уперше чую про работу РЛС у стелс-режимі, якась дурня. Існують станції пасивної радіотехнічної розвідки (СПРР) типу "Кольчуги", але це зовсім інша техніка.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:32 Ответить
Тобто, знищено радіолокаційний модуль метрового диапазону.
Повноцінний комплекс виявлення складається ще з двох модулів та кабіни управління.
показать весь комментарий
03.10.2024 10:35 Ответить
Знаєш краще за ГШ , розумник ?
показать весь комментарий
03.10.2024 10:52 Ответить
Вмію читати. А ви?
показать весь комментарий
03.10.2024 10:58 Ответить
По буквах, чи по складах
показать весь комментарий
03.10.2024 11:45 Ответить
Деякі коментарі доводиться читати "по діагоналі"
показать весь комментарий
03.10.2024 11:58 Ответить
Невказадо де саме вразили.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:04 Ответить
Гарна новинки , яка крок наближає нас до Перемоги.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:42 Ответить
казки де знищення інфраструктури кацапії планомірно як вони
показать весь комментарий
03.10.2024 12:30 Ответить
якщо в кацапів закінчаться ракети, снаряди, міни, гранати та кулі, то через кордон вони будуть кидати каміння та дручки.
показать весь комментарий
03.10.2024 14:57 Ответить
А потім з'ясується що напідході ще 100шт таких, це як нам казали ракет в них на 2-3 неділі вистачить, або техніки вже замало в них, а вони на рейки війни встали і роблять їх аж гай шумить, а ми і далі просимо і вже союзники неохоче дають бо треба мати свое, чому ми досі не стали на рейки.
показать весь комментарий
04.10.2024 09:14 Ответить
 
 