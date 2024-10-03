Российская РЛС "Небо-М" поражена ракетами ATACMS. В РФ осталось таких только 10, - Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен баллистическими ракетами ATACMS.

"Ее уничтожение существенно снижает способность армии рф выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели. РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающим в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов. По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается в более 100 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что уничтожение "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

